Bästa apparna för iPad

Ferrite Recording Studio ser vid en första anblick ut att vara en app för röstmemon, men under ytan finns det en kraftfull flerspårsredigerare som kan vara till nytta om du gör dina egna poddar.

I gratisversionen finns det vissa begränsningar: du får bara spela in en timme, projekten får vara på högst tio minuter styck och du får inte spela in fler än tre spår. Om du väljer betalversionen får du tillgång till 32 spår, dygnslånga projekt och den enda begränsningen för hur länge du får spela in är hur mycket ledigt utrymme som du har på din iPad.

Betalversionen ger dessutom tillgång till ett antal praktiska verktyg som förbättrar inspelningarna, däribland effekter, automatisk utjämning, mp3-kapitel och möjlighet att ta bort tysta sekvenser.

Ferrite Recording Studio är inte bara kraftfullt utan också extremt användbart. Det är därför vi rekommenderar appen om du har nytta av att ska ett projekt baserat på flera spår.