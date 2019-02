Bästa apparna för Apple Watch

IFTTT

Gratis

IFTTT står för If This Then That, vilket på svenska innebär att appen säger till vad som ska göras om vissa villkor är uppfyllda. Till exempel kan du ändra din termostat automatiskt baserat på väderprognosen, skicka någon ett meddelande när du är i närheten av en viss butik eller säkerhetskopiera ditt bildbibliotek vid en viss tidpunkt.

Har du installerat appen på din iPhone-appen kan du styra mer än 600 olika appar och smarta apparater som Hue-lampor och Nest-termostater. Vad gäller Apple Watch får du nöja dig med att komma åt IFTTT-kommandon som du redan har skapat, till exempel för att släcka de smarta lamporna.

IFTTT är kort och gott en lysande app, låt vara att du behöver installera den på din iPhone också.