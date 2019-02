Bästa 4K TV 2019: 9 fantastiska Ultra-HD TV

Så välkommen till TechRadars guide till de bästa TV-apparaterna med 4K som du kan köpa 2019 – hitta den som passar dina behov bäst.

4K-upplösning (även kallat Ultra HD) är inte längre en exklusiv och ovanlig teknologi, som den var för några år sedan, utan har exploderat på massmarknaden.

Även om du skulle köpa en helt vanlig TV idag kommer den troligtvis att ha 4K, vilket erbjuder fyra gånger bättre upplösning än traditionella HD-skärmar.

Som tur är finns det snart mycket innehåll med den nya standarden att titta på. Netflix och Amazon erbjuder båda 4K-streaming, dvd:er med Ultra HD har blivit vanligare och även gaming har börjat hoppa på 4K-tåget med Xbox One X (recension på engelska).

Bra 4K handlar dock inte bara om antalet pixlar du har på skärmen, utan kvaliteten på pixlarna. Det finns ännu nyare teknologi som vi alla väntar spänt på, som High Dynamic Range och Wide Colour Gamut, som lovar att ta alla dessa pixlar till nästa nivå och låta dem stråla ännu starkare.

Om det känns förvirrande att köpa en ny TV, ta det lugnt. Ge det tid och du kommer hitta något som passar dina behov. Dessutom ska vi ge dig de råd du behöver för att hitta den bästa TV:n med 4K på marknaden.

Genom åren har vi testat och recenserat hundratals olika TV-modeller här på kontoret. Med vår professionella kunskap har vi skapat en lista på de bästa TV-modellerna med 4K. Vi uppdaterar listan konstant med de bästa och senaste skärmarna, så bli inte förvånad om du ser att vi flyttat runt bland produkterna sedan senast du tittade.

Se vår video ovan för en introduktion till 4K.

Bästa TV:n med 4K 2019

Samsung Q9FN 4K TV

1. Samsung QLED Q9FN

Utan tvekan den bästa TV:n med 4K

75 tum: QE75Q9FN | 65 tum: QE65Q9FN | 55 tum: QE55Q9FN

Spektakulär HDR-kvalitet

Kraftfullt och fulländat ljud

Bra smart-system

Begränsade betraktningsvinklar

Efter en sämre debut behövde Samsungs QLED-teknologi verkligen komma tillbaka med stil under 2018. Vi blev inte ett dugg överraskade att Samsung körde fullt ut med sin nya Q9FN QLED-serie av TV-apparater.

Den är även ljusare och mer färgstark än förra årets motsvarande modell, Samsungs toppmodeller för 2018 använder ett helt annat ljussystem för att klara av föregångarnas kontrastproblem: Full Array Local Dimming (dämpar delar av skärmen när det behövs) istället för kantupplyst LED-belysning. FALD-panelen arbetar tillsammans med Samsung QLED Quantum Dots för att skapa en bild som är ljusare och mer färgstark än något annat vi sett från Sydkoreanska fabriker.

Gör endast dessa egenskaper Samsung Q9FN till den bästa TV:n på marknaden? Nej, men kasta in teknologi som HDR10+ och Q HDR EliteMax – som Samsung ser som sin maximala HDR-upplevelse som är exklusiv för Q9FN – och det finns ingen tvekan om att detta är Samsungs bästa TV någonsin.

Läs hela recensionen av Samsung Q9FN QLED TV

LG C8 OLED 4K TV

2. LG C8 OLED

Den bästa instegsmodellen inom 4K OLED TV

Fantastisk bildkvalitetet

Många funktioner

Mycket effektiv smart plattform

Begränsat ljus i HDR

Dyrare än förra året

Vi har länge älskat LG:s B-serie av OLED 4K-TV och förra årets B7 OLED var det bästa inom överkomlig OLED-teknik. Men i år har LG blivit försenade med B-serien och har istället lyft fram C-Serien som sitt flaggskepp.

Medan vi är lite arga över prisökningen från förra årets B7 till årets C8, är det svårt att säga att det är obefogat: LG:s C8 bygger på framgången för förra årets modeller, vilket resulterade i en TV som kan leverera häpnadsväckande HD- och SDR-bilder och lika imponerande 4K-/HDR-bilder. Den är inte lika ljus som en LCD-TV, men det djupa svarta gör en stor skillnad i bildens dynamiska omfång. Den kan också ha livfulla och underbara färger, för att inte tala om en häpnadsväckande detaljnivå med 4K-innehåll.

Den smarta plattformen WebOS är fortfarande den bästa tillgängliga och valet av streaming-tjänster är oöverträffad. Tillsammans med den underbara designen och en omfattande uppsättning funktioner, är detta en av de mest kompletta TV-apparater som vi någonsin har granskat.

Läs hela recensionen av LG C8 OLED (OLED55C8, OLED65C8)

3. Sony Bravia A9F OLED

LG är inte de enda i stan som gör OLED – A9F är Sonys höjdarskärm

65-inch: Sony Bravia 65A9F | 55-inch: Sony Bravia 55A9F

Imponerande uppskalning

Audio+ ljudsystem

Android Oreo smartplattform

Designen

Sonys andra generationens OLED-flaggskepp, A9F, kommer precis i rätt tid – just när Samsung och LG har höjt sina insatser med Samsung Q9FN QLED och LG E8 OLED , synar Sony med en fenomenal OLED.

Ännu bättre än föregångaren A1E är A9F utan tvekan Sonys bästa OLED-erbjudande hittills, och förmodligen en stark tävlande om titeln årets high-end-skärm.

Även om vi upplevde några mindre problem (särskilt blödande svärta på Dolby Vision och det Netflix-kalibrerade läget), kan sådana småproblem förväntas på en TV så ambitiös som detta. Om du kan leva med den lite idiosynkratiska designen och har råd med priset, är det en härlig UHD-bildskärm.

Läs hela vår recension av Sony Bravia A9F OLED

LG E8 OLED 4K TV

4. LG E8 OLED-serien

En liten processor gör en stor skillnad till OLED-serien

55 tum: LG OLED55E8 | 65 tum: LG OLED65E8

SEK 13,990 View at NetOnNet

Fantastisk bildkvalitet

Överflödig och vacker design

Riktigt bra operativsystem

Får ibland bildstörningar

Saknar ljusstyrka jämfört med LCD

Då de förmodligen har pressat hårdvarumöjligheterna så långt det går hos sin nuvarande OLED-skärm, har LG nu under 2018 valt att lägga sin uppmärksamhet på mjukvaran som kör skärmarna – och detta byte av fokus har gett överraskande bra resultat, förbättrat och även tagit bort flera små irritationsmoment som fanns hos 2017:s version, som redan var otroligt bra.

OLED65E8 tappar lite ljudmässigt från sin föregångare, och det finns en del stel konkurrens detta år från Samsungs nya Q9FN LCD TV, men allt som den växande skaran av OLED-fantaster troligen behöver höra är att OLED65E8 är den bästa OLED TV:n som LG någonsin gjort.

Läs hela recensionen av LG E8 OLED ( 55OLEDE8 , 65OLEDE8 )

Sony Bravia X900F 4K TV

5. Sony Bravia XF90-serien

Den bästa 4K TV:n i mellansegmentet just nu

Utmärkt hantering av rörelser

Fin kontrast

HDR är inte den med ljusa

Fjärrkontrollen känns plastig

I korthet är detta en lysande och prisvärd 4K TV. Alla de förbättringar som Sony har introducerat utöver förra årets redan utmärkta X90E-serie - bättre processor, mer ljusstyrka, lite bättre bakgrundsbelysning , förbättrad rörelseprestanda - resulterar i bildkvalitet som slår även många dyrare TV-apparater på fingrarna.

Dess Android-TV-system och lite problem med bakgrundsbelysningen gör att den inte lever upp till riktigt alla krav på vår önskelista, men det är svårt att föreställa sig någon UHD-rival i denna prisklass som är bättre.

Läs hela recensionen av: Sony BRAVIA XBR-X900F

6. Sony BRAVIA A1

Den bästa 4K TV:n för dem med stora plånböcker

65 tum:

Vacker bildkvalitet

Innovativt och fantastiskt ljud

Den är inte så l

Android-mjukvaran känns tung

55A1 (och A1 OLED-serien överhuvudtaget) går hem hos de flesta på alla tänkbara vis.

Tv:ns ramlösa utformning upplevs som otroligt verklighetstrogen och lyckas vara både subtil och dramatisk samtidigt. Deras vibrerande skärm levererar också ett mycket mer kraftfullt och effektivt ljudsystem än vad jag trodde var möjligt.

Den riktigt höjdpunkten här är 55A1:s fina, detaljerade, kontrastrika och färgstarka bilder. Detta bevisar det vi sedan länge har misstänkt: att ju fler märken som använder OLED-teknologi desto bättre blir den.

Läs hela recensionen av Sony A1E OLED

TCL 6-Series 4K TV

7. TCL 6-serien (R615, R617)

Den bästa billiga 4K TV:n för oss med små plånböcker

Ljus HDR med fina färger

Funkar med Dolby Vision

Roku TV är fantastisk

Mycket mörka detaljer

Begränsade inställningar för rörelser

Om du har djupa fickor med pengar som bränner är vårt tips att du ska leta upp den allra bästa €K TV:n på marknaden - LG:s galna, tunna OLED W8 eller Samsungs ultralätta Q9FN QLED. Men det är inte alltid realistiskt. För majoriteten av oss är vår budget vi har att spendera på en 4K UHD-TV begränsad till någonstans under 10 000 kr – och ofta är det ännu mindre än så.

För det ändamålet är det helt rättvist att säga att TCL 6-serien är den bästa TV du kan få i denna prisklass. Dess prestanda per krona är oöverträffad och dess bildkvalitet - trots några mindre brister - kommer verkligen att imponera på dig.

Om det finns en mer prisvärd 4K TV på marknaden, har vi ännu inte sett den.

Läs hela vår recension av TCL 6-Series (R615, R617)

Samsung Q7FN QLED 4K TV

8. Samsung Q7FN QLED TV

The best 4K TV for very bright rooms

Startling colour accuracy

Great for daytime viewing

Edge-Lit VA panel

Limited viewing angles

Även om Samsungs Q7FN inte har den allra bästa QLED-tekniken (den har man stoppat in i Q9FN) erbjuder denna TV en bra kompromiss av pris och prestanda, en ljus skärm, tre former av HDR och otroligt noggranna färger.

Ambient Mode lägger till en designestetik som bör tilltala de mest kräsna av ögon och dess spelläge med sin låga latens gör det till en kompetent följeslagare för Xbox One X och PS4 Pro. HDR+-läget hjälper till att liva upp HD-/SDR-innehåll och naturligtvis ger 4K-/HDR-innehåll fantastisk bild. Medan Q7FN inte är den mest lysande stjärnan i QLED-serien är det fortfarande en ljuspunkt i mellanklassen.

Läs hela recensionen av Samsung Q7FN QLED TV

Vizio P-Series (2018)

9. Vizio P-Series (2018)

Vizio’s nya P-Serie utmanar Samsungs QLED-skärmar

65-inch: LG 65W7OLED | 77-inch: LG 77W7OLED

Vacker färgåtergivning

Fantastisk 4K HDR-bild

Solid HD-uppskalning

SmartCast OS är segt

Vizio's 2018 P-Serie är ett bra val om du är ute efter en TV som ligger över en genomsnittlig nivå men med bra prissättning. Den har ett antal funktioner i toppklassen med bra svärta, men har även en del problem, som vissa ljudreproduktionsproblem och en långsammare operativplattform.

Lyckligtvis finns det inget att klaga på med TV ns 4K HDR-prestanda. Faktum är att P-serien, med tanke på hur mycket arbete det tar för andra skärmar att komma nära naturliga färger, är extremt bra direkt ur kartongen.