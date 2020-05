Assassin's Creed Valhalla: Allt vi vet hittills om det vikinga-inspirerade äventyret

Ubisoft har bekräftat att nästa kapitel i Assassin's Creed-serien kommer att bli Assassin's Creed Valhalla, där spelare kommer få besöka vikingatiden (som det gått rykten om så länge).

Studion släppte den första trailern för Assassin's Creed Valhalla den 30 april, som verkar vara en mycket blodigare affär tidigare titlar i serien. Spelare spela i rollen som vikingaplundraren Eivor, som leder sin klan från sitt hemland Norge till de mörka stränderna i England under Medeltiden - med hoppet om att kunna stanna kvar för gott. Men motståndet från saxarna innebär att det blir lättare sagt än gjort.

Assassin's Creed Valhalla verkar lägga mindre fokus på smygtaktiker och introducerar istället nya funktioner som räder, bosättningshantering och anpassningar. Det verkar bli seriens blodigaste titel hittills och vi ser verkligen fram emot att få testa det när det släpps till befintliga och nästa generations spelkonsoler under "juletid 2020".

Vi är mer än redo för nästa actionpackade historiska äventyr och ser fram emot att få se hur seriens vackra miljöer och platser ser ut på nästa generations spelkonsoler.

Nåväl, nu ska vi sluta tjata - här är allt vi vet om Assassin's Creed Valhalla hittills.

(Uppdatering: Vi förväntar oss att få höra mer om Assassin's Creed Valhalla under Inside Xbox-evenemanget den 7 maj. Läs vidare om du vill veta mer).

Snabba fakta

Vad är det? Nästa kapitel i Assassin's Creed-serien

När kan jag spela det? "Juletid 2020" (så mellan oktober och december 2020)

Vad kan jag spela det på? Xbox Series X, PS5, Xbox One, PS4, Stadia och PC

Assassin's Creed Valhalla: Utgivningsdatum

(Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Valhalla kommer att släppas under "juletid 2020" (så någon gång mellan oktober och december) och kommer alltså att sammanfalla med utgivningen av PS5 och Xbox Series X.

Spelet kommer att släppas till Xbox Series X, PS5, Xbox One, PS4, Stadia och PC och kommer att finnas tillgängligt på Epic Games Store och Ubisoft Store exklusivt på PC. Assassin's Creed Valhalla kommer även att finnas tillgängligt på Ubisofts prenumerationsstjänst UPLAY+.

Assassin's Creed Valhalla: Trailers

Ubisoft släppte den allra första trailern för Assassin's Creed Valhalla den 30 april. Kolla in den nedan:

En första trailer med gameplay kommer den 7 maj, som en del av presentationen av spel till Xbox Series X.

Assassin's Creed Valhalla: Nyheter och rykten

(Image credit: Ubisoft)

Här nedanför har vi samlat de största nyheterna och ryktena om Assassin's Creed Valhalla:

Mer information kommer den 7 maj

Microsoft kommer att hålla ett Inside Xbox-evenemang den 7 maj och Assassin's Creed Valhalla kommer att vara en av titlarna de presenterar.

Ubisoft har bekräftat att spelets första trailer med gameplay kommer att presenteras under livestreamen, som är dedikerad till tredjepartstitlar som kommer att släppas till Xbox Series X.

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdFApril 30, 2020

Röstskådespelare avslöjade

Den kreativa regissören Ashraf Ismail har avslöjat röstskådespelarna för den kvinnliga och manliga Eivor: De danska skådespelarna Cecilie Stenspil och Magnus Buun. Eftersom Ubisoft lägger stort fokus på RPG-delarna i sina Assassin's Creed-spel och gör dialoger väldigt viktiga, är det troligt att vi kommer att få höra en hel del av dem.

For #AssassinsCreedValhalla here are our phenomenal leads, Female and Male Eivor 🤩❤️Cecilie Stenspil - https://t.co/WqaAjH9d1qMagnus Bruun - @Magnus__Bruun pic.twitter.com/kfVfXSLqkIMay 1, 2020

Kommer att utspela sig i Norge och England

I en intervju med BBC Click, bekräftade den kreativa regissören Ashraf Ismail att spelet, som utspelar sig under 800-talet, kommer att ta spelarna mellan Norge och England, där majoriteten av handlingen äger rum i Englands fyra olika kungadömen.

"Norge är ganska stort, men det är i England som större delen av handlingen äger rum. Vi har fyra kungariken i England - Northumbria, East Anglia, Mercia, och Wessex och stora städer som Winchester, London, York eller Jorvik under den tiden".

Nutid tillgänglig

I en intervju med Eurogamer, bekräftade huvudproducenten Julien Laferrière att nutid kommer att finnas spelbar.

"Vi har hittat ett sätt att blanda in nutid för en helt ny typ av upplevelse för spelare", sade Laferrière. "Nutid finns spelbar - det kan jag bekräfta".

Inget co-op

Ubisoft har bekräftat att Assassin's Creed Valhalla är ett singleplayer-spel.

Korp som djurföljeslagare

I Assassin's Creed Odyssey har spelare en örn som kompanjon som kan söka igenom områden ovanifrån. I Assassin's Creed Valhalla kommer spelare istället att få en korp som följeslagare, som får nya förmågor.

Romantiska alternativ tillgängliga

Assassin's Creed Valhalla kommer att ha romantiska alternativ, men det är fortfarande oklart om spelare kommer att ha romantiska alternativ med alla, oavsett kön.

Exklusiv titel på Epic Games Store

PC-versionen av Assassin's Creed Valhalla kommer enbart att finnas tillgänglig på Epic Games Store och Uplay.

(Image credit: Ubisoft)

Förbeställningar och specialutgåvor

Gold, Ultimate och Collector's Editions av Assassin's Creed Valhalla finns tillgängliga och går att förbeställa redan nu.

Gold Edition av spelet inkluderar grundspelet och Season Pass. Ultimate Edition inkluderar grundspelet, Season Pass och Ultimate Pack, vilket ger spelare tillgång till exklusivt anpassningsbart innehåll: Berserker Gear Pack, Berserker Settlement Pack, Berserker Longship Pack, samt ett Set of Runes för att förbättra vapen och utrustning.

Collectors Edition inkluderar grundspelet, Season Pass, Ultimate Pack, Ubicollectibles replikan av Eivor och hennes Drakkat, en Collector's Case, en Steelbok med unik artwork, ett numrerat äkthetsintyg, en vikingastaty av Eivor med sin korp och Dane-yxa, exklusiva litografier samt ett speciellt Soundtrack. Collector's Edition finns enbart tillgänglig via Ubisoft Store.

Fans som förbeställer Assassin's Creed Valhalla kommer dessutom att få tillgång till extrauppdraget "The Way of the Berserker", där spelare går med en legendarisk Norse Berserker på sin jakt efter hämnd.

Val spelar roll

Element som politiska allianser, beslut i strider och dialogval kommer att påverka världen i Assassin's Creed Valhalla - så tänk över dina val noga.

Blodigare än någonsin tidigare

Assassin's Creed Valhalla ser ut att vara betydligt mer brutalt än tidigare titlar i serien, då trailern visar upp blodiga massakrer på engelsk mark. Det verkar som att det är mindre fokus på smygtaktiker och att spelet istället kommer att ha ett fokus på våldsammare taktiker som räder och förstörelse.

(Image credit: Ubisoft)

Fler RPG-element

Enligt Ubisoft kommer Valhalla att introducera nya funktioner som räder, möjligheten att utveckla din egen bosättning och bygga makt, och möjligheten att öka ditt inflytande i denna nya brutala, mörka värld. Dessa räder kommer ge dig möjlighet att samla resurser som behövs för att uppgradera din bosättning. I takt med att din by växer, kommer du kunna lägga till nya byggnader som baracker, smeder och tatueringssalonger - som alla går att anpassa och uppgradera.

Anpassningar

Spelare kommer att ha möjlighet att spela antingen som en manlig eller kvinnlig Eivor, med nya anpassningsalternativ som gör det möjligt att anpassa Eivors hår, tatueringar, krigsmålningar och utrustning.

Handling

Här är Ubisofts beskrivning av handlingen:

"Bortdrivna från Norge till följd av oändliga krig och brist på resurser under 800-talet, kommer spelare att leda Eivors klan av nordmän över den iskalla Nordsjön till de rika länderna i Englands uppdelade kungariken.

"Spelare måste forma en ny framtid för sin klan och återuppleva vikingakrigarnas hänsynslösa stridsstil med ett helt nytt stridssystem som inkluderar möjligheten att använda dubbla vapen mot en större variation av fiender än någonsin tidigare.

"För att säkra resurser kan spelare leda räder till utvalda platser med hjälp av sina långskepp för att tjäna välbehövliga rikedomar och resurser. När vikingarna börjar bosätta sig i sitt nya hem, stöter de på motstånd från saxarna, bland annat från kung Aelfred från Wessex, som fördömer dem som hedningar och vill bli den ensamma härskaren över ett civiliserat England. Mot alla odds måste Eivor göra vad som krävs för att hålla Valhalla inom räckhåll."

(Image credit: Ubisoft)

Släppfönster och plattformar

Assassin's Creed Valhalla kommer att släppas under "juletid 2020" (så någon gång mellan oktober och december 2020) för att sammanfalla med utgivningen av PS5 och Xbox Series X. Ubisoft har bekräftat att Valhalla kommer att släppas för Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PS4, Stadia och PC. Det kommer även att finnas tillgängligt på Ubisofts prenumerationstjänst UPLAY+.

15 studior arbetar på Valhalla

Enligt ett inlägg på Twitter av Ubisoft Montreal, arbetar 15 studior runt om i världen på Assassin's Creed Valhalla.

Vikingatiden

Precis som det gått rykten om länge, kommer Assassin's Creed Valhalla att äga rum under vikingatiden. Detta blev tydligt när BossLogic började rita konst med vikingatema på Twitch-streamen där Assassin's Creed avslöjades - men namnet gör det också ganska tydligt.