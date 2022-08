Apple Watch 8 Rugged Edition: Rykten, läckor och allt vi vet hittills

Enligt rykten kommer den nya Apple Watch 8 (opens in new tab) att få sällskap av en "Rugged Edition" eller "Extreme Edition", designad för extremsporter eller intensiv användning utomhus.

Den här typen av smartklocka skulle likna de designade av märken Garmin, Amazfit eller Casio, med en tålig design, långvarigt batteri och fokus på funktioner som skulle vara användbara för extremsporter.

Tänk på långdistansvandring, offtrack löpning, klättring, skidåkning eller liknande aktiviteter, med extra användbara funktioner som GPS-spårning och höjd- och väderövervakning som gör klockan till ett praktiskt verktyg. Inte ens de bästa Apple Watch (opens in new tab)-modeller som finns just nu erbjuder denna typ av mångsidighet på funktionssidan just nu.

Vi har fått höra tillräckligt många rykten för att tro att den här nya Apple Watch 8 för uthållighetssporter faktiskt kommer att dyka upp, men eftersom Apple inte har gjort en tidigare vet vi inte helt hur den kommer att se ut. Men för att skapa en första inblick har vi skrivit ihop den här guiden - den kommer att gå igenom allt som vi har fått höra kring klockan hittills och vad vi önskar att få se från den.

Apple Watch 8 Rugged Edition - snabba fakta

Vad är det? En tåligare version av Apple Watch 8, med fler funktioner

En tåligare version av Apple Watch 8, med fler funktioner När släpps den? Mot slutet av 2022 enligt läckor

Mot slutet av 2022 enligt läckor Vad kommer den att kosta? Ingen aning - troligen mer än Apple Watch 8

En tålig version av Apple Watch 8 kommer med största sannolikhet att bli lite dyrare. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 8 Rugged Edition - släppdatum och pris

Aktuella rykten pekar på att denna kommande Apple Watch-variant kommer att lanseras tillsammans med Apple Watch 8 (opens in new tab) och Apple Watch SE (opens in new tab) mot slutet av 2022 - du kan räkna med att få se den antingen tillsammans med iPhone 14 (opens in new tab) i september, eller eventuellt vid ett separat lanseringsevenemang något tidigare eller senare tillsammans med de ovannämnda modellerna.

När det gäller ett pris är det svårt att fastställa en exakt siffra, men vi kan tänka oss att den kommer att bli dyrare än den vanliga Apple Watch 8 - som vi inte heller har något förväntat pris på för tillfället.

Men för att ha något att utgå ifrån kostar den befintliga Apple Watch 7 (opens in new tab) runt 4 290 kronor för det mest prisvärda alternativet och stiger i pris för en större storlek eller mer premiummaterial. Du kan med största sannolikhet räkna med ett högre pris än så för den robusta klockan från företaget.

Apple Watch 8 Rugged Edition - namn

Eftersom detta inte är en officiell produkt ännu vet vi inte vad den kommer att heta. Vi har döpt den efter Apple Watch 8, men det är möjligt att den inte kommer att vara knuten till flaggskeppets smartklocka på ett så konkret sätt och kan därmed bli utan siffran i namnet.

De flesta läckor som har hänvisat till enheten har inte gjort det med något namn, utan med dess egenskaper - så vi är inte säkra på om den kommer att heta Extreme Edition, Rugged Edition, Endurance Edition eller något helt annat.

Vi har valt Rugged-namnet för den här artikeln, eftersom det är det namn som de flesta medlemmar av Apples egna användare har bestämt sig för att använda, men det betyder inte att det är bekräftat på något sätt. Vi kommer att ändra namnet i den här artikeln om vi får höra något officiellt från Apple.

Det är fortfarande oklart vad den tåliga versionen av Apples smartklocka kommer att heta. (Image credit: Future)

Apple Watch 8 Rugged Edition - läckor och rykten

De flesta läckor kring den robusta versionen av Apple Watch som vi har fått höra hittills nämner bara klockans existens och inte vad den faktiskt kommer att bjuda på. Men vi har däremot fått höra några rykten kring Apple Watch 8 som i själva verket kan handla om den robusta utgåvan.

En av dessa är ny teknologi som kan upptäcka om din smartklocka har fått vattenskador (opens in new tab) och varna dig om det blir ett problem, vilket är perfekt för vattensporter. Det är också möjligt att klockan kommer att få ett spårningsverktyg för kroppsmätning (opens in new tab) som ursprungligen var tänkt att dyka upp i Watch 7.

Vi har sett ett intressant iPhone-skärmpatent (opens in new tab) som skulle kännas vettigt för en robust smartklocka - det är teknik som känner av hur mycket vatten som finns runt enheten och ändrar parametrarna för vilken typ av beröring som accepteras. Så om det skulle regna skulle skärmen kanske kräva att du trycker lite hårdare eller om du snorklar och vill spåra din aktivitet skulle ikonerna justeras för att vara enklare att trycka på.

Det är troligt att den kommer med watchOS 9 (opens in new tab) eftersom det är Apples senaste operativsystem för smartklockor - några av dess funktioner inkluderar nya funktioner för mätning av löpturer och förbättrad sömnspårning.

Apple Watch 8 Rugged Edition - vad vi vill se

Efter att ha testat massor av robusta klockor tidigare, har vi skrivit ned en önskelista över funktioner vi önskar att få se från en tålig version av Apple Watch.

1. GPS-kartfunktioner

Om du vandrar runt i vildmarken mycket finns det alltid en risk att gå vilse. Vissa klockor har GPS-kartläggningsfunktioner - du kan visa kartor och din position på dem och ibland också se en kartlagd rutt, för att hjälpa dig att få koll på din position eller bara planera optimala rutter.

Vi skulle vilja se Apple omfamna den här typen av teknologi, så att deras tåliga klocka kan hålla sig konkurrenskraftig med många andra enheter på marknaden. Apple har en irriterande vana att göra sina bästa funktioner exklusiva för USA eller utvalda länder, så vi hade gärna velat se funktionen bli tillgänglig på ett kartprogram som inte är Apple Maps.

Vi vill väldigt gärna se avancerade kartfunktioner på en robust Apple Watch. (Image credit: Future)

2. En tålig design

Smartklockor kan vara några av de ömtåligaste enheterna på marknaden - de sitter öppet på din handled och det är enkelt att råka slå till dem eller stöta i dem i något. Det är därför robusta klockor kräver lite mer hållbarhet.

Många klockor vi testar har en tålig design, gjord för att skydda både skärmen och insidan. Detta kan innebära tjocka ramar, reptåligt material och bra vattentålighet. En robust Apple Watch kommer absolut att behöva göra detsamma, så att den kan överleva tuffa turer ute i vildmarken och andra krävande miljöer. Du vill inte repa den på din första tur ute i skogen eller få vattenskador efter den första simturen.

3. Extra funktioner som Apple Watch 8 inte har

Den robusta versionen av Apple Watch kommer att behöva gott om funktioner, både på hårdvaru- och mjukvarufronten, jämfört med sitt syskon i huvudserien för att motivera sin existens.

Du kan redan köpa till robusta fodral för den vanliga Apple Watch, som troligen blir mycket billigare än att köpa en robust version av enheten. Så om det inte finns några funktioner ombord som motiverar dess existens, hade den robusta versionen förmodligen känts som ett onödigt tillskott i sortimentet.