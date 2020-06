Apple AirPower verkar vara tillbaka då den har dykt upp i läckta bilder

Arbetar Apple fortfarande på sin AirPower-laddningsplatta? Om vi utgår från den här läckta bilden så är svaret ja, och den kan ha gett oss lite mer information om teknikjättens sedan länge efterlängtade laddningstillbehör.

Vad är nytt? Först och främst verkar det stå klart att AirPower fortfarande är under utveckling. Läckan Jon Prosser laddade upp ett par bilder på Twitter som påstås vara av Apples laddningsplatta (du kanske kommer ihåg att samma läcka hävdade att projektet återigen var under utveckling i mars). Läckan hävdar även att teknikjätten lyckats göra det möjligt för deras AirPower-prototyper att ladda en Apple Watch.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”... 😏Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?Yeah.Well.They got the Watch working... 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3June 18, 2020