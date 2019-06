Apple AirPods 2: Säljstart, nyheter och rykten

Minns du de hett efterlängtade Apple AirPods 2? Vad hände med dem?

Tja, efter att ha väntat månader på att den nyannonserade AirPods-modellen skulle hamna i butikerna, var det vi fick istället den tidigare modellen med några smärre uppgraderingar, vilket gjorde att vi istället började sukta efter att en säljstart för de riktiga Apple AirPods 2 skulle avslöjas, snarare än den mindre uppgradering vi faktiskt fick.

Och även om de nya AirPods (2019) gör mycket rätt, som möjligheten att nu ladda dem trådlöst, är de inte helt den nya uppgradering som vi hoppades på.

Den goda nyheten är att nästa generation av Apple AirPods kan vara precis runt hörnet. Vi har hört rykten om vattentäta, brusreducerande öronproppar i nästan ett år nu och nu säger analytiker att de kommer att dyka upp i slutet av året eller senast i början av 2020.

Faktum är att en rapport från 2018, från TF International Securities-analytikern Ming-Chi Kuo, hävdade att vi kunde få se ytterligare två hörlurar före 2020– en uppdaterad version av de ursprungliga Apple AirPods (check på den) och de helt nya AirPods 2.

Nu när Apple har släppt en helt ny iPod touch (7: e generationen) i väntan på Apple Arcade i höst (september-november 2019), är det möjligt att företaget kommer att lansera AirPods 2 vid samma tidpunkt.

Apples presentation vid WWDC 2019 ägde rum den 3 juni, men det var för tidigt för Cook och gänget att tillkännage de nya AirPods 2 – trots allt kom de uppdaterade AirPods (2019) bara ut för två korta månader sedan och Apple använde istället WWDC för att berätta om ett par viktiga nya funktioner som kommer till de äkta trådlösa hörlurarna.

Ska vi vara realistiska är det därmed knappast något som pekar på att AirPods 2 släpps under 2019 – det är bara meningslöst för Apple att släppa AirPods 2 så snart efter att den senaste modellen släppts.

Så, med allt som pekar på 2020, vad hoppas vi faktiskt se i AirPods 2, och hur kommer de vara en uppgradering av Apples bästsäljande äkta trådlösa öronproppar?

Apple AirPods 2: Kom till saken

Vad är de? De efterlängtade AirPods 2 äkta trådlösa öronproppar (inte att förväxlas med de nyligen uppdaterade AirPods (2019).

De efterlängtade AirPods 2 äkta trådlösa öronproppar (inte att förväxlas med de nyligen uppdaterade AirPods (2019). När kommer de? Vår bästa gissning är i början av 2020, men ingen vet säkert.

Vår bästa gissning är i början av 2020, men ingen vet säkert. Hur mycket kommer de att kosta? Förmodligen med en prissättning liknande den för AirPods (2019), som börjar på 1 995 kr, men som kostar 2 495 kr med trådlöst laddningsetui.

Apple AirPods 2: Säljstart

Nu när Apple har släppt en uppdaterad 2019-version av de ursprungliga AirPods, förväntar vi oss alltså inte att AirPods 2 kommer att komma ut i brådrasket.

Redan 2018 förutspådde analytikern Ming-Chi Kuo att ett förbättrat par av den ursprungliga modellen med stöd för trådlös laddning skulle komma under 2019, följt av en stor uppgradering år 2020 med en helt ny design.

Så, kan detta vara AirPods 2 vi har väntat på? Hittills har Kuos förutsägelser varit ganska exakta, så vi satsar på en tidig 2020-release för AirPods 2.

Det är självklart möjligt att vi ser dem tidigare, och en del vill hävda att de kan sammanfalla med företagets nya speltjänst, Apple Arcade, som kommer under hösten (mellan september och november 2019). Men vi tror att det möjligen är för tätt inpå att säljstarten av AirPods (2019).

Vi förväntade oss ursprungligen att de uppgraderade propparna för 2019 skulle skilja sig väsentligt från sina föregångare tack vare registreringar av varumärken och Bluetooth SIG, men vi vet nu att det inte blev så.

Det betyder inte att vi aldrig kommer att se dessa funktioner i nästa version. Vi skulle inte bli förvånade om Apple sparat på funktioner som biometriska sensorer, nya färgscheman och vattentätning till AirPods 2.

De ursprungliga Apple AirPods och AirPods (2019) (Bild: Apple)

AirPods 2: Pris och tillgänglighet

Vår bästa gissning är att AirPods 2 kommer att prissättas på samma sätt som nuvarande AirPods, vilka kostar 1 995 kr med det standardiserade laddningsetuiet och 2 495 kr med trådlöst laddningsetui.

Det är möjligt att AirPods 2 blir dyrare än sina föregångare, men vi skulle bli mycket förvånade om kommer att överstiga 3 000 kr.

Slutpriset kommer sannolikt att bero på de funktioner som de nya AirPods 2 innehåller. Innan vi går in på de funktioner som vi förväntar oss hitta hos AirPods 2, låt oss ta en titt på vad som är nytt med de nuvarande AirPods ...

Kan du inte vänta? Här är de bästa alternativen till AirPods just nu.

Vad är nytt med AirPods (2019)?

Apple har inte förändrat mycket när det gäller designen i den senaste uppdateringen av AirPods. Istället verkar nästa generations förbättringar i stor utsträckning vara gjorda under skalet.

Inuti propparna finns ett nyutvecklat H1-chip som Apple har byggt specifikt för hörlurarna. Det förbättrar anslutningarna, effektiviteten i batteritiden och möjliggör handsfree "Hey Siri"-funktionalitet.

Nytt för AirPods 2019 är det trådlösa laddningsetuiet för öronpropparna, vilket innebär att du kan använda Qi-kompatibla laddningsplattor för att ladda asken utan att behöva ansluta en sladd.

Vad gäller ljudkvaliteent är de nya AirPodsen 2019 inte annorlunda än de du kunde köpa 2016.

AirPods (2019) (Bild: Apple)

Apple AirPods (2019) vs Apple AirPods: Vad är skillnaden?

Apple AirPods 2: Rykten

Tidigare varumärkesansökningar tyder på att andra generationens AirPods skulle vara en hälso- och fintesspryl, förutom att vara ett par äkta trådlösa öronproppar. Nu vet vi att de uppdaterade AirPods inte har dessa funktioner, men vi tror att vi kommer få se funktionerna i AirPods 2 under 2020.

I juli 2018 lämnade Apple in en patentansökan för biometriska sensorer, vilket skulle göra det möjligt för AirPods 2 att ta sig an liknande spårningsfunktioner som de som hittas i Jabra Elite Wireless . Därefter lämnades ytterligare en ansökan in i mars, vilket spädde på ryktesfloran.

Vi hörde också separat att AirPods 2 skulle komma i svartvitt, vara både vattentät och erbjuda aktiv brusreducering. Ett annat patent från juli föreslog att Apple arbetade på en ganska snygg teknik för hur öronpropparna hanterar yttre buller och att sprida trycket inuti öronkanalen.

Patentet skisserade ett ventilsystem som skulle tillåta ljud att ta sig ur din hörselgång för att undvika den konstiga efterklangseffekt som uppstår när du pratar med öronproppar i öronen.

Det fortsätter sedan att beskriva hur öronpropparna skulle hantera omgivande ljud, med hjälp av en mikrofon för att filtrera i ljud från omvärlden, så att du kan vara medveten om omgivningen medan du fortfarande hör din musik.

Ett rykte som visade sig stämma var dock trådlös laddning och Bluetooth 5.0 - men i stället för att bli bättre tack vare en uppdaterad W2-chip, har Apple utformat ett helt nytt H1-chip, tillverkat speciellt för hörlurar.

Bild: Apple

Apple AirPods 2: Vad vi skulle vilja se

Brusreducering

För bara ett par år sedan kämpade företagen med att få äkta trådlösa öronproppar att fungera överhuvudtaget, men nu har man redan börjat kunna stoppa in mer och mer funktionalitet i sina skal.

Sony WF-1000X lyckades med at inkludera brusreduceringsteknik inuti sina små skal, och vi hoppades att liknande funktioner göra det i andra generationens AirPods.

Apples teknik för omgivande ljud som beskrivs ovan tyder på att företaget tänker på samma sätt, och eftersom vi inte fick se funktionen i 2019-uppgraderingen, förväntar vi oss få se brusreducering i AirPods 2.

Sony WF-1000X har brusreduceringsteknik (Bild: Sony)

Fysiska kontroller

Apple är inte mycket för knappar, men det finns några fall där de sparar dig mycket tid och energi, och på hörlurar är ett av dessa fall.

Kontroller på hörlurar har blivit en väsentlig funktion de senaste åren, vilket gör det möjligt för oss att styra musikuppspelning och volym utan att behöva kämpa för att få våra telefoner ur fickorna.

2016 års AirPods gjorde det visserligen möjligt för dig att styra musik i viss mån, men de förlitade sig helt på Siri, Apples röstassistent.

Nytt för de uppgraderade AirPods från 2019 är möjligheten att dubbelklicka på höger hörsnäcka för att starta musiken om den är pausad eller hoppa över till nästa spår om du spelar ett spår för närvarande ... och sen var det stopp.

Vi skulle vilja se AirPods 2 ta detta vidare så att du enkelt kan hoppa bakåt och framåt. Det som skulle vara riktigt bra, skulle vara att sätta kunna justera volymen direkt via öronpropparna.

B&O Beoplay E8 har pekkänsliga kontroller som låter dig styra din musik (Bild: TechRadar)

Utbytbara proppar

Apple tycker om att förlita sig helt på slät vit plast, men vi är inte ett fan av bristen på gummiproppar på AirPods, speciellt när det inte finns någon kabel att fånga dem i om de trillar ur öronen.

Vi vill att äkta trådlösa öronproppar ska sitta perfekt i öronen och med ett antal bytbara örontips så att vi kan välja de som passar våra öron perfekt.

En enskild person på TechRadar-kontoret (Inga namn!) tog till och med och fixade fram några gummitips från ett alternativt par hörlurar till sina AirPods för att få dem att sitta säkrare.

Vi förväntade oss inte att Apple skulle ändra sin mycket estetiska design med 2019 års uppdatering, men vi hoppas ändå på några förändringar med AirPods 2.

Bättre ihopparning med Android

Med tanke på att Apple gillar att se till att alla produkter är utformade för att fungera som en familj kommer det säkert aldrig att hända, men vi skulle gärna se att AirPods funkade bättre med Android-telefoner.

På iPhones är koppling en dröm. Du håller bara AirPods nära din telefon och de kopplas mer eller mindre ihop automatiskt.

Men med Android är processen mycket mer komplicerad och innebär att man hoppar in i inställningsmenyerna för att välja AirPods manuellt. Vi skulle gärna se att Apple förenklar processen för AirPods 2, även om vi inte tar det för troligt.

Beats' Solo 3 Wireless finns i flera snygga färger (Bild: Beats)

Ny design och nya färger

Vi fattar, Apple gillar vitt. Men i en era där iPhones och iPads finns tillgängliga i en rad olika färger skulle vi gärna se samma möjligheter hos AirPods.

Vi vill bara att våra hörlurar matchar vår telefon och vår Apple Watch ; är det så mycket begärt?

Även om Apple har experimenterat med olika färger för sina olika enheter, har dess öronproppar alltid varit samma ikoniska vita. Men för AirPods 2 ryktas det om ett svart alternativ också.