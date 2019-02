En uppdatering till Apex Legends släpps idag och lägger till ett nytt vapen

Idag får Apex Legends en uppdatering som lägger till ett sprillans nytt vapen till Battle Royale-skjutspelet som är gratis att spela.

Utvecklaren Respawn Entertainment laddade upp en kort video på Twitter där de hintade om det nya vapnet, som tydligen ska heta Havoc.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Du kan kolla in videon nedan:

Get ready to cry havoc—a new gun is coming to King's Canyon pic.twitter.com/w8LNa2GDWnFebruary 19, 2019