Se upp AirPods: OnePlus håller enligt rapporter på med sina egna äkta trådlösa earbuds

Apple AirPods kan vara på väg att få ytterligare en konkurrent i form av en äkta trådlös version av OnePlus Bullets in-ear-hörlurar.

Enligt ett Twitter-inlägg från användaren Max J. (som är mest känd för sina pålitliga Samsung-läckor), håller det kinesiska företaget på att utveckla sina egna äkta trådlösa earbuds, som skulle vara betydligt billigare än konkurrensen.

Texten laddades upp tillsammans med en bild som verkar vara en marknadsföringsbild för de nya earbudsen, där det står "listen without cords in your way", tillsammans med orden "relax", "workout", "call" och "learn".

OnePlus har inte bekräftat informationen ännu och har inte kommenterat på huruvida de planerar att släppa ett par äkta trådlösa earbuds inom en snar framtid eller inte.

OnePlus Bullets, fast äkta trådlösa

Vi hade inte blivit jätteförvånade över att få se ett par äkta trådlösa hörlurar från OnePlus; trots att de är mest kända för dina mobiler, skapade företaget även ett namn för sig själva inom världen av personligt ljud under 2018 med lanseringen av sina första äkta trådlösa hörlurar, OnePlus Bullets Wireless och deras uppföljare OnePlus Bullets Wireless 2.

Om vi får se en äkta trådlös version av OnePlus Bullets Wireless 2 inom en snar framtid, kan det verkligen skaka om på marknaden för äkta tråda earbuds - speciellt då märket är kända för sina relativt låga priser.

Trots att de var billigare än större delar av konkurrensen, blev vi väldigt imponerade av OnePlus Bullets Wireless 2 när vi testade dem. Detta berodde framför allt på deras bekväma passform och långa batteritid.

OnePlus' trådlösa hörlurar är gjorda av silikon och metall, och vi förväntar oss att företaget kommer att behålla samma design för sin äkta trådlösa version av Bullets.

Huruvida OnePlus beslutar sig för att bjuda på aktiv brusreducering, som de nya AirPods Pro eller Sony WF-1000XM3, återstår att se - men om de faktiskt kan leverera äkta trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering till ett lågt pris, bör konkurrenter som Apple, Sony och Samsung börja känna sig lite oroliga.