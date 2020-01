Så tittar du på Super Bowl 2020

Natten mellan den andra och tredje februari är det äntligen dags för ett av årets största sportevenemang, nämligen Super Bowl 2020. Över 100 miljoner tv-tittare och ivriga fans samlas för att heja på sitt favoritlag och se vilka som lyckas ta hem den ärofyllda titeln årets bästa NFL-lag. Super Bowl är näst intill en helig dag för amerikaner, som samlar vänner och familj och laddar med mängder av mat, dryck och snacks.

Super Bowl är dock oerhört populär även på andra sidan Atlanten, därför har vi samlat ihop den allra viktigaste informationen om kanaler, tider, lag och vilka artister som underhåller i halvtid här, så du snabbt kan ta reda på allt du behöver veta inför sportfesten.

Så här kollar du på Super Bowl 2020 i Sverige.

Snabba fakta

Vad är det? Årets finalmatch i amerikansk fotboll

Årets finalmatch i amerikansk fotboll När är det? Natten mellan den 2-3 februari (start 23:30 svensk tid)

Natten mellan den 2-3 februari (start 23:30 svensk tid) Vilka spelar? Kansas City Chiefs mot San Francisco 49ers

Kansas City Chiefs mot San Francisco 49ers Vart är det? Hard Rock Stadium i Miami Gardens

Hard Rock Stadium i Miami Gardens Vilka artister uppträder i halvtid? Jennifer Lopez och Shakira

Jennifer Lopez och Shakira Vilka kanaler sänder matchen? TV3 och Viaplay

TV-kanaler och tider

I Sverige kommer den 54:e upplagan av Super Bowl att direktsändas på TV3 och Viaplay.se. Sändningarna kommer att dra igång 23:30 svensk tid på söndagen den andra februari och matchen kommer sedan att dra igång cirka en timme senare, runt 00:30.

Du kan även välja att livestreama Super Bowl-finalen via Unibet-TV. För detta behöver du skapa ett konto hos Unibet (om du inte redan har ett) och ha ett positivt saldo på kontot.

Matchernas längd kan variera ganska rejält, men du bör vara förberedd på att sitta uppe större delar av natten. Eftersom det är Super Bowl, håller halvtidsvilan på lite längre än vanligt, då några av världens största artister uppträder under pauserna varje år. Du bör räkna med att matchen håller på i åtminstone tre timmar.

Lag och plats

Årets Super Bowl (som är den 54:e upplagan) kommer att äga rum på Hard Rock Stadium i Miami Gardens och matchen kommer att stå mellan lagen Kansas City Chiefs och San Francisco 49ers.

San Francisco är det klart mer framgångsrika lagen av de två, då de lyckats ta hem imponerande fem titlar, medan Kansas City Chiefs bara lyckats vinna Super Bowl en gång tidigare. Så om du är osäker på vilka du vill heja på, men tycker om att hålla på underdogs, bör Kansas City Chiefs vara ditt val.

Artister och reklampauser

Halvtidsshowen är nästan en lika stor grej som själva matchen och det är en stor ära för en artist att bli utvald att uppträda under kvällen. Under tidigare år har några av världens mest kända artister stått på scen och underhållit de många miljontals tittarna. Vi har bland annat fått se Beyonce, Bruno Mars, The Who, Coldplay, Travis Scott, Red Hot Chili Peppers, Nicki Minaj - ja, listan kan göras lång.

I år är det Jennifer Lopez och Shakira som står för underhållningen och du kan räkna med att showen håller på i 30-45 minuter.

En annan stor snackis varje år är reklamerna som visas under matchen. Några av världens största märken som Porsche, Coca Cola, Facebook och många fler betalar enorma summor pengar för att få visa upp sina produkter i korta videoklipp för den enorma publiken. Ett reklamklipp på 60 sekunder kostar omkring 11 miljoner dollar, alltså över 100 miljoner kronor. Med en sådan prislapp vill företagen verkligen se till att göra sin reklam minnesvärd och få den att sticka ut ur mängden, något som resulterar i riktigt fantasifulla och galna reklampauser varje år.

Tråkigt nog sänds bara dessa reklampauser i USA och går alltså inte att se hemma i tv-soffan i Sverige. Eftersom reklampauserna är en så pass stor snackis, läcker de alltid ut i förväg varje år och det går att se några redan nu. Alternativt kommer de garanterat att kunna ses efter matchen på sidor som YouTube.