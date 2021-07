Så ser du Poirier vs McGregor 3: All information om UFC 264, livestream, tider och matcher

Oktogonen är redo för en av de största UFC-fighterna för året när Dustin Poirer och Conor McGregor förbereder sig för att avsluta sin fejd med en match i Las Vegas. I den här artikeln guidar vi dig hur du ser Poirer vs McGregor 3 och resten av UFC 264.

UFC 264: Poirier vs McGregor 3 Datum: Lördag, 10. juli Early Prelims: 00:15 (svensk tid) Prelims: 02:00 Main card: 04:00 Arena: T-Mobile Arena, Las Vegas, USA Livestream (PPV): Viaplay

De två kombattanterna möttes första gången under UFC 178 år 2014 när världens mest ökända irländare, Conor McGregor, tog hem segern med en TKO på mindre än två minuter.

Sju år senare möttes de igen under UFC 257 i januari i år, den gången var det Pirier som drog det längsta strået – något som innebär att det är 1-1 nu och den avgörande kampen sker nu.

Det är alltså det tredje mötet mellan Poirer och McGregor som är huvudmatchen, men kvällen inkluderar även en rysare i welterviktklassen, nämligen Stephen "Wonderboy" Thompson mot Gilbert Burns (rankad nummer två i viktklassen). Båda är ute efter titelbältet, så det råder ingen tvekan om att blod, svett och tårar kommer att flyga mellan väggarna.

När utspelar sig Poirier vs McGregor 3? UFC 264 datum och tid

Poirier vs. McGregor 3 äger rum under UFC 264, ett evenemang som startar lördag den 10 juli. De första matcherna börjar 00:15 (Maia vs Eye, Akhmedov vs Tavares, Zhumagulov vs Rivera, Yaozong vs Amedovski), medan matcherna i andra omgången börjar 02:00 (Condit vs Griffin, Price vs Pereira, Hall vs Topuria, Giles mot Du Plessis).

Huvudpersonerna Dustin Poirier och Conor McGregor börjar sin match kl. 04:00, och resten av kortet inkluderar Burns vs Thompson, Tuivasa vs Hardy, Aldana vs Kunitskaya och O'Malley vs Moutinho.

(Image credit: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

UFC 264: Så ser du Poirier vs McGregor 3 i Sverige

Det är NENT som har rättigheterna till UFC 264 och du kan se evenemanget på Viaplay. En del av UFC-innehållet finns tillgängligt som en del av sportpaketet för streamingtjänsten, men vissa större matcher visas som PPV (med andra ord en engångsbetalning för själva evenemanget). UFC 264 är en av dessa, så om du vill se Poirier vs McGregor 3 med svenska kommentatorer, gå till Viaplays UFC 264-sida och följ instruktionerna där för att få en PPV-biljett. Galan kommenteras av Paul del Valle & Magnus Cederblad och Viaplay drar igång studio med uppsnack klockan 22:00 Innehållet är tillgängligt i hela EU.

Är det möjligt att titta på Viaplay utomlands?

Du kan ta del av Viaplays sändningar om du befinner dig i länder inom EU eller EES-samarbetet. Då är det bara att du loggar in på tjänsten som vanligt.

På grund av internationella programrättigheter så har Viaplay inte tillstånd att sända utanför detta område. Med en VPN-tjänst så får kan du kringgå de regionala geoblockeringarna som sätts upp av de olika streamingsidorna och du kan ta del av bevakningen från Viaplay var du än befinner dig i världen.

Förutom möjlighet att få tillgång till strömmande innehåll så hjälper en VPN-tjänst dig även att hålla dig säker på internet, genom att trygga dig mot eventuella yttre attacker eller snokande ögon från din internetleverantör. Att använda sig av en VPN-tjänst är helt lagligt och säkrar din tillvaro på internet. Ta gärna en titt på vår lista över de bästa VPN-tjänsterna just nu.

ExpressVPN - världens bästa VPN-tjänst just nu

Vi har testat över 200 av de bästa VPN-tjänsterna och den solklara vinnaren just nu är ExpressVPN. Den checkar i alla rutor - snabba serveranslutningar, några rejäla säkerhetsfunktioner, lättanvänd och kringgår geoblockeringar utan problem. Det är helt enkelt det bästa du kan få och du kan prova tjänsten helt gratis i 30 dagar.

Visa erbjudande

Efter att du har laddat ned och installerat VPN-tjänsten så väljer du en server i Sverige, så Fredrik du full tillgång till UFC-sändningen från Viaplay. Svårare än så är det inte.



Poirier vs McGregor 3: Detta förväntar vi oss av matchen

Det står mycket på spel när Poirier och McGregor går ut för kampen i helgen i den tredje och förmodligen sista matchen mellan de två kämparna. Många fans och kommentatorer räknar med att detta kommer att bli den bästa matchen i trilogin, eftersom både Poirier och McGregor tidigare har träffats och förlorat mot Khabib Nurmagomedov - med andra ord, det handlar om ära när nu båda är väldigt ivriga att undvika ett nytt nederlag.



Poirier är utan tvekan den minst kända av de två kämparna, men sluggern från Louisiana anses fortfarande som favorit i lättviktsklassen och kan se tillbaka på en mycket imponerande 27-6-statistik. McGregor ligger å sin sida på sjätte plats på rankningen, med sina 25 segrar och 5 förluster. Det som dock oroar är att han inte har vunnit i oktagonen sedan januari 2020.



Eftersom så mycket står på spel i den här stora matchen förväntar vi oss en strategisk start och en match som kan pågå i tre ronder. Detta kan vara till fördel för Poirier, som upprepade gånger har visat sig vara en av de mest uthålliga kämparna i UFC.

(Image credit: eff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images)

Vem er Conor McGregor?

Trots en massa högprofilerade förluster är Dublin-pojken McGregor fortfarande den största stjärnan i MMA. Han är den första idrottaren som innehavt två världstitlar samtidigt, och är utan tvekan den största anledningen till att människor har suttit ner och tittat på UFC via PPV. Han är också den första i världen som vann på KO i både fjädervikt, lättvikt och weltervikt.

Hans karriär började 2008, men det skulle ta fem år innan McGregor gick in i UFC-ringen och därifrån gick det i rasande takt. Irländaren har varit involverad i många av de största matcherna i UFC-historien och är en av de mest fruktade motståndarna i MMA.

Vem er Dustin Poirier?

Dustin "The Diamond" Poirier, en före detta lättviktsmästare, har en mångfacetterad karriär som har inkluderat segrar över fyra tidigare UFC-titelinnehavare.

Poirier har en imponerande statistik, med 20 av 27 matcher vunna via knockout eller submission och är fortfarande en mycket kapabel utmanare med sin legendariska styrka, som återigen kommer att testas mot McGregors välkända blixtsnabba vänster.

Poirier vs McGregor 3: Tidigare resultat

Det senaste mötet mellan de två kämparna ägde rum i januari i år, och de två har inte gått några matcher sen dess.

"Notorious" vann en knapp seger i första omgången, men efter en virvelvind av slag lyckades Poirier få en TKO sent i omgång två.

UFC 264: Dette är alla matcher under galan

Poirier vs McGregor 3 är bara toppen av isberget denna lördagskväll, UFC 264 inkluderar också den efterlängtade welterviktsmatchen mellan titelutmanarna Gilbert Burns och Stephen Thompson.

Burns vill komma tillbaka på benen efter nederlaget i mästerskapsmatchen mot Kamaru Usman under UFC 258 tidigare i år. Förlusten avslutade vinstraden för "Durinho" efter sex raka matcher och placerade pinnar i hjulen på hans raka väg till toppen av welterviktklassen. Denna kamp kommer dock inte alls en lätt match för Burns.

EARLY PRELIMS

Trevin Giles vs Dricus Du Plessis (Mellanvikt)

Jennifer Maia vs Jessica Eye (Flugvikt, kvinnor)

Omari Akhmedov vs Brad Tavares (Mellanvikt)

Zhalgas Zhumagulov vs Jerome Rivera (Flugvikt)

Yaozong Hu vs Alen Amedovski (Mellanvikt)



PRELIMS

Carlos Condit vs Max Griffin (Weltervikt)

Niko Price vs Michel Pereira (Weltervikt)

Ryan Hall vs Ilia Topuria (Flugvikt)



MAIN CARD

Dustin Poirier vs Conor McGregor (Lättvikt)

Gilbert Burns vs Stephen Thompson (Weltervikt)

Tai Tuivasa vs Greg Hardy (Tungvikt)

Irene Aldana vs Yana Kunitskaya (Bantamvikt, kvinnor)

Sean O'Malley vs Louis Smolka (Bantamvikt)