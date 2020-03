Idag avslöjar Sony specifikationerna för PS5 – så här följer du evenemanget

En livestream om PS5 kommer överraskande den 18 mars, enligt en officiell tweet av PlayStation Europe - vilket lovar en djupare titt på specifikationerna och kapaciteten för den kommande nästa generations PlayStation.

Systemchefen Mark Cerny kommer att tala i liveströmmen, som bör innehålla ett "djupdyk in i PS5:s systemarkitektur och hur det kommer att forma spelens framtid."

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBvMarch 17, 2020