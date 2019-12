Så kollar du på Star Wars-filmerna i ordning

Star Wars är en stor del av vad Disney Plus har att erbjuda, då alla filmer är planerade att släppas på streamingtjänsten innan slutet av 2020. Många av dem kommer dessutom att visas i 4K för första gången, som bland annat den ursprungliga triologin med Episode IV-VI. Om du är ett fan av galaxen långt, långt borta, kommer Disney Plus att vara ett måste för dig. Även den nyligen utgivna Episode IX: The Rise of Skywalker kommer att släppas till streamingtjänsten under 2020.

Om du planerar ett Star Wars-maraton nu när The Rise of Skywalker är ute på bio, hittar du all information du behöver här. Nedan har vi nämligen listat alla de olika ordningarna du kan välja att se filmerna i för en komplett tittarupplevelse. Du kan bland annat välja att se dem i en kronologisk ordning (något som förmodligen de allra flesta fans väljer att göra) eller utgivningsordning. Vi har även inkluderat Machete Order där Episode I tas bort, samt en ultimat ordning som även räknar med alla TV-serier. Vi har dessutom rankat Star Wars-filmerna baserat på tittarresultat, ifall du känner att du behöver ännu fler åsikter om dessa filmer.

Vi kommer att förklara hur de olika spin-off-serierna passar in i tidslinjen, som The Mandalorian, The Clone Wars och även de kommande Disney Plus Star Wars-serierna. Vi kommer att försöka hålla det så simpelt som möjligt, så du helt enkelt kan börja titta på och njuta av filmerna.

Från pod racing till slutet av Skywalkers - här är den kronologiska ordningen att titta på Star Wars-filmerna i.

Star Wars-filmerna i kronologisk ordning

(Image credit: Disney)

Här är den kronologiska ordningen att kolla på Star Wars-filmerna i, med The Phantom Menace som början på serien som leder upp till den nyligen släppta The Rise of Skywalker (som nu slutför vad som är känt som Skywalker Saga). Det är ganska simpelt.

Notera att vi enbart har hållit oss till live-action-filmerna i denna lista, men för referens; den animerade serien och The Clone Wars-filmerna utspelar sig mellan Episode II och III. Star Wars: Rebels utspelar sig främst mellan Episode III och IV. The Mandalorian utspelar sig mellan Episode VI och VII. Den kommande Obi Wan-serien kommer att utspela sig mellan Episode III och IV. Den kommande Rogue One-spin-offen om Cassian Andor utspelar sig innan den filmen. Den animerade serien The Resistance utspelar sig i den efterföljande triologi-perioden. Skrolla vidare för att hitta en visningsordning med dessa titlar inkluderade.

Den officiella Star Wars-tidslinjen använder The Battle of Yavin som en mittpunkt för händelser i det universumet. För att göra det så enkelt som möjligt, kommer vi att använda oss av A New Hope för att kontextualisera den kronologiska ordningen för dessa filmer.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (32 år före A New Hope)

(32 år före A New Hope) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (22 år före A New Hope)

(22 år före A New Hope) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (19 år före A New Hope)

(19 år före A New Hope) Solo: A Star Wars Story (cirka ett årtionde före A New Hope)

(cirka ett årtionde före A New Hope) Rogue One: A Star Wars Story (slut ögonblick innan A New Hope)

(slut ögonblick innan A New Hope) Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (3 år efter A New Hope)

(3 år efter A New Hope) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (4 år efter A New Hope)

(4 år efter A New Hope) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (34 år efter A New Hope)

(34 år efter A New Hope) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (34 år efter A New Hope)

(34 år efter A New Hope) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (35 år efter A New Hope)

Star Wars-filmerna i utgivningsordning

(Image credit: Lucasfilm)

Det är mindre troligt att du vill titta på alla Star Wars-filmerna i utgivningsordning med tanke på att prequels är inklämda mellan Episode VI och VII, men nedan följer den korrekta ordningen om det är så du skulle vilja titta på filmerna. Det är även en chockerande påminnelse om att A New Hope är hela 42 år gammal.

Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

(1977) Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

(1980) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

(1983) Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)

(1999) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002)

(2002) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)

(2005) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015)

(2015) Rogue One: A Star Wars Story (2016)

(2016) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017)

(2017) Solo: A Star Wars Story (2018)

(2018) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: Machete Order förklarad

Machete Order, som introducerades av Rod Hilton 2011, föreslår att man tar bort Episode I helt och hållet för att enbart fokusera på Lukes historia. Tanken är att undvika uppbyggnaden för den stora tvisten i The Empire Strikes Back genom att börja med de tidigare filmerna. Istället börjar du med A New Hope, går vidare till Empire och kollar sedan på två av de tre tidigare filmerna som en slags tillbakablick till Anakins berättelse, innan den slutgiltiga konfrontationen i Return of the Jedi. Det fungerar bäst om du aldrig sett Star Wars tidigare.

Episode IV: A New Hope

Episode V: The Empire Strikes Back

Episode II: Attack of the Clones

Episode III: Revenge of the Sith

Episode VI: Return of the Jedi

Om du vill fortsätta berättelsen därifrån, kan du kolla på uppföljningssagan, som nu finns ute i sin helhet:

Episode VII: The Force Awakens

Episode VIII: The Last Jedi

Episode IX: The Rise of Skywalker

Den ultimata Star Wars-ordningen, inklusive TV-serierna:

När Disney köpte upp Lucasfilm och rättigheterna till Star Wars, nollställde de Expanded Universe-kontinuiteten som samlats upp till den punkten. Det innebär att enbart Prequel Trilogy, Original Trilogy och den animerade serien The Clone Wars förblev kanoniska. Sedan dess har Disney lagt till betydligt mer till kanonen med allt från böcker, spel, serietidningar och mer. För att underlätta har vi satt ihop en lista som inkluderar både filmerna och TV-serierna, men notera att det kommer ta väldigt lång tid att titta igenom den. Vi kommer att lägga till de nyare Disney Plus Star Wars-serierna till den här listan så fort vi vet när de kommer att utspela sig.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace (32 år före New Hope)

(32 år före New Hope) Star Wars Episode II: Attack of the Clones (22 år före A New Hope)

(22 år före A New Hope) Clone Wars-serien (börjar 22 år före A New Hope, slutar 19 år före)

(börjar 22 år före A New Hope, slutar 19 år före) Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (19 år före A New Hope)

(19 år före A New Hope) Solo: A Star Wars Story (cirka ett årtionde före A New Hope)

(cirka ett årtionde före A New Hope) Star Wars: Rebels-serien (5 år före A New Hope, epilog mycket senare)

(5 år före A New Hope, epilog mycket senare) Rogue One: A Star Wars Story (slutar ögonblick före A New Hope)

(slutar ögonblick före A New Hope) Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (3 år efter A New Hope)

(3 år efter A New Hope) Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (4 år efter A New Hope)

(4 år efter A New Hope) The Mandalorian (cirka 9 år efter A New Hope)

(cirka 9 år efter A New Hope) Star Wars: Resistance-serien (34 år efter A New Hope)

(34 år efter A New Hope) Star Wars Episode VII: The Force Awakens (34 år efter A New Hope)

(34 år efter A New Hope) Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (34 år efter A New Hope)

(34 år efter A New Hope) Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (35 år efter A New Hope)

Star Wars-filmerna tillgängliga att streama nu

Det är inte alla Star Wars-filmer som finns tillgängliga på Disney Plus än, delvis på grund av situationen med rättigheter kring befintliga filmer - men de flesta av filmerna finns tillgängliga att streama redan nu. Innan slutet av 2020 bör alla titlar finnas tillgängliga på Disney Plus. Notera att det kommer att dröja ett litet tag innan Disney Plus blir tillgängligt i Sverige, förmodligen mot slutet av mars 2020.

Star Wars Episode I: The Phantom Menace

Star Wars Episode II: Attack of the Clones

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Episode IV: A New Hope

Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

Star Wars Episode VI: Return of the Jedi

Star Wars Episode VII: The Force Awakens

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars Episode VIII: The Last Jedi

Star Wars Episode IX: Rise of Skywalker (släpps förmodligen under 2020)

(släpps förmodligen under 2020) Solo: A Star Wars Story (släpps den 9 juli 2020)

Star Wars-filmerna rankade

(Image credit: LucasFilm)

De allra flesta Star Wars-fans har vanligtvis ganska starka åsikter om vilka filmer i serien som är bra och vilka som är dåliga, men om det skulle finnas några oklarheter, har vi satt ihop den här guiden som rankar alla Star Wars-filmer baserade på IMDB-poäng.

Så tittar du på Star Wars-filmerna

Förutom Blu-Rays och DVD:er, kommer Disney Plus att vara stället att streama Star Wars-filmerna. Som vi nämnde tidigare kommer tjänsten att bli tillgänglig i Sverige under våren, sannolikt mot slutet av mars och samtliga Star Wars-filmer är planerade att bli tillgängliga på streamingtjänsten innan slutet av 2020.