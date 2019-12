Så ställer du in din skivspelare

Om ordet "skivspelare" manar fram bilder av dina föräldrar som tar fram den gamla skivspelaren från 70-talet, är det hög tid att du bekantar dig med de väldigt moderna skivspelare på marknaden just nu.

De bästa skivspelarna idag kommer med alla typer av fina funktioner, inklusive Bluetooth-anslutning för trådlösa hörlursparning och USB-utgångar för att rippa dina vinyler till din dator.

Oavsett om du har skaffat dig en helt ny skivspelare eller om du blåser spindelnätet från en som har samlat damm på vinden under de senaste åren, är det viktigt att veta hur du rätt ställer in din skivspelare.

Det är där vi kommer in: vi har sammanställt den här praktiska guiden även hur du installerar din skivspelare. Det är värt att notera att många billigare moderna skivspelare är förmonterade, så du kan börja spela din musik direkt ur kartongen; men ju dyrare skivspelare, desto mer troligt är det att du måste ställa in din nya skivspelare själv.

I denna guide har vi antagit att du måste sätta ihop din nya skivspelare från början - och oroa dig inte, det är inte så invecklat som det ser ut.

Skivspelarens delar

Oavsett om du behöver montera din skivspelare eller inte, är det en bra idé att bekanta dig med de olika delarna av skivspelaren.

Sockeln

Sockeln är basen för skivspelaren. Förutom att ge en bas för allt att sitta på är sockeln utformad för att dämpa eller absorbera vibrationer som negativt påverkar skivspelarens ljudkvalitet.

Det är viktigt att sockeln står på en helt plan yta, eftersom du kommer att behöva balansera din tonarm när det gäller att sätta upp skivspelaren och en sluttande yta kan störa detta. Vissa skivspelare har justerbara fötter av detta skäl.

Tallrik

Tallriken är den cirkulära delen av skivspelaren som snurrar och där du lägger din skiva. De flesta tallrikar har en matta gjord av gummi eller filt för att minska vibrationer och skydda din dyrbara vinyl.

Remdrift

De två vanligaste typerna av skivspelare är remdrivna skivspelare och direktdrivna skivspelare. Det sistnämnda används vanligtvis av DJ:er som behöver kunna ”repa” och spela sina skivor bakåt, medan remdrivna skivspelare vanligtvis används för att lyssna hemma.

Tonarm

Tonarmen är den del av skivspelaren som leder nålen genom spåren på vinylen. Den måste vara noggrant balanserad för att säkerställa att nålen sitter korrekt i spåret utan att vrida sig mot någon av sidorna.

Pickup

Pickupen fästs vid slutet av tonarmen och innehåller nålen som sitter i skivans mikrogrovar. När tallriken snurrar skivan, rör sig vibrationer genom nålen och in i pickupen, där spolar i ett magnetfält omvandlar den kinetiska energin från dessa vibrationer till en elektrisk signal.

Nålen är vanligtvis tillverkad av en liten bit diamant fäst vid en flexibel metallremsa, även om material som rubin, safir, bor och till och med bomullsfibrer också kan användas.

Förförstärkaren

Förförstärkaren förstärker de elektriska signalerna från patronen och ökar signalen så att du hör musik när den äntligen når högtalarna. Många konsumentspelare har en inbyggd förstärkare, men högspecifika, audiofila skivspelare kräver vanligtvis en extern förförstärkare för att anslutas via RCA-kablar. Enligt Turntable Lab, "om din skivspelare har en USB-utgång, har den en inbyggd förförstärkare".

Hur du ställer in din skivspelare

Först måste du ansluta de olika delarna av din skivspelaruppsättning tillsammans. Om du använder en extern förförstärkare måste du ansluta den till skivspelarens utgångsport med en RCA-kabel.

Om förförstärkaren är inbyggd i skivspelaren kan du ansluta högtalarna direkt på baksidan. Kolla in vår lista över de bästa stereohögtalarna om du behöver lite inspiration.

Fästa remmen

Om du har en remdriven skivspelare måste du fästa remmen på tallriken och motorns remskiva - det är detta som får tallriken (och därför dina skivor) att snurra. Lyft upp dammskyddet, ta av skyddsmattan och ta bort tallriken. vänd den upp och ner och skjut remmen runt undersidan.

Placera sedan åter tallriken på spindeln (den bit som sticker genom hålet i din vinyl) och dra remmen genom den fyrkantiga öppningen i tallriken.

Du måste ansluta remmen runt remskivan - de flesta remmar kommer med ett litet band för att hjälpa dig att dra det genom hålet och fästa det ordentligt.

Det är viktigt att remmen inte har några veck så att tallriken snurrar smidigt. Sätt tillbaka mattan på tallriken.

Hur du balanserar tonarmen

Nu är det dags att balansera tonarmen. Koppla först ur skivspelaren så att den inte börjar snurra oväntat.

Ställ sedan skyddskontrollen (ett litet numrerat hjul bredvid tonarmen) till "noll" och lyft försiktigt tonarmen från sin vila och se till att inte tappa den, vilket kan orsaka skada på nålen.

Våra vänner på What HiFi? säger att tonarmens "höjd måste ställas in så att armen är parallell med skivans yta när pickupen sitter i spåret". Du kan göra detta genom att flytta motvikten längst ner på tonearmen bakåt och framåt tills tonarmen sitter i nivå utan ditt stöd.

Ställa in spårvikten

Detta innebär att din spårvikten (mängden nedkraft som nålen placerar på mikrogrovarna i skivan) nu är 0 g.

När du har gjort det kan du justera spårvikten till patrontillverkarens rekommendation.

Är den för hög, kommer nålen att hoppa ut ur spåren och skada dina skivor, medan för låg spårvikt dödar ljudet och leder till snedvridning. Det är värt att ta dig tid med detta steg och använda tillverkarens rekommenderade spårvikt för att undvika skador på dina ädla vinyler.

Nu när spårvikten faktiskt är 0 g kan du ändra spårviktsmätaren till "noll" för att återspegla detta. Spårviktsmätaren är en annan numrerad urtavla som utgör en del av själva motvikten.

Nu kan du ställa in spårvikten till vad tillverkaren rekommenderar genom att flytta hela motvikten upp och ner på tonarmen.

När du är nöjd ska du placera tonarmen i viloläge och ställa in skyddsreglaget på samma nummer som du just har ställt in spårvikten.

Att balansera tonarmen är den svåraste delen av processen att få rätt, så om du är osäker rekommenderar vi att du tittar på videon nedan från Vinyl TV:

Du snurrar mig runt

Nu är du redo att börja spela dina skivor! Slå bara på skivspelaren igen, placera skivan på tallriken och välj rätt hastighetsinställning - det ska finnas en knapp på sockeln som gör att du kan göra det.

Om du spelar en 12-tum bör du välja 33 varv per minut. Välj 45 varv per minut för 7-tums vinyler.

Tryck på spela och lyft tonarmens köspak - tonarmen ska nu lyftas upp. Rikta in tonarmen mot din skiva och sänk ned spaken tills tonarmen försiktigt sjunker och nålen sätts in i mikrogrovarna på din skiva.

Där har du det - om du har följt alla stegen korrekt kan du luta dig tillbaka och njuta av det varma, analoga ljudet från din musik på vinyl.