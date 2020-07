Så fuskar du i Sims 4 - guide.

Livet kan vara svårt nog ibland, utan att du behöver hålla ordning på dina Sims virtuella liv också. Det är inget fel att få lite hjälp ibland. Om ändå riktiga livet var så enkelt.

Vi har kommit långt sedan dagarna då det räckte att använda ”rosebud”, men Sims-spelare kan fortfarande använda fusk i Sims 4 för att få mer Simoleons, förbättra en sims färdigheter eller till och med orsaka en tidig död för någon.

Vi har samlat en lista på Sims 4-fusk till PC, PS4 och Xbox One så att du kan lära dig hur du fuskar i Sims 4. Förutom de fusk som kräver kommando-textrutan för fusk, borde alla dessa fungera på alla plattformar. Vi har till och med inkluderat nya debug-fusk.

Sims 4-fusk: Så öppnar du fusk-rutan i Sims 4

Så fuskar du i Sims 4 - Öppna fuskrutan

För att använda de fusk vi har inkluderat här måste du först öppna textrutan där du skriver in fusk i Sims 4. Det är ganska enkelt på alla plattformar.

PC

På PC håller du in Ctrl och Shift och trycker sedan C. En vit ruta borde dyka upp i det övre vänstra hörnet av din skärm, där du kan skriva in dina fusk.

Mac

På Mac håller du in Command och Shift och trycker sedan C. En vit ruta borde dyka upp i det övre vänstra hörnet av din skärm, där du kan skriva in dina fusk.

PS4

När du spelar Sims 4 på PS4 behöver du hålla in alla fyra axelknappar samtidigt. Samma vita ruta dyker upp i det övre vänstra hörnet av din skärm, där du kan skriva in dina fusk.

Xbox One

När du spelar Sims 4 på Xbox One behöver du också hålla in alla fyra axelknappar samtidigt. Samma vita ruta dyker upp i det övre vänstra hörnet av din skärm, där du kan skriva in dina fusk.

Så fuskar du i Sims 4: 'Testingcheats true'

Så fuskar du i Sims 4 - 'Testingcheats true'

Det är värt att notera att vid vissa tillfällen (flera tillfällen för konsoler) behöver du mata in "testingcheats true" för att kunna använda andra fusk. Det är värt att mata in först i vilket fall. Om du sedan skulle vilja stänga av den här funktionen räcker det med att mata in "testingcheats false" i textrutan för fusk.

"Testingcheats true" låser också upp några fusk utan att du behöver fylla i några specifika koder i textrutan. Exempelvis kan du genom att trycka på en Sim göra saker som att ändra deras behov eller uppfylla deras önskemål. På PS4 kan detta göras genom att hålla in O och sedan trycka på X, medan det på Xbox One görs genom att hålla in A och sedan trycka på B.

När du aktiverar fusk på konsoler är det dock värt att notera att du inte längre får troféer eller Achievements till Xbox eller Playstation, en ruta dyker upp på skärmen och berättar det för dig.

Så fuskar du i Sims 4: Debug

Så fuskar du i Sims 4 - Debug (Image credit: Electronic Arts)

Sims 4 har nyligen uppdaterats, vilket medfört en uppsjö av nya fusk spelare kan utnyttja.

Genom att mata in följande fusk i textrutan (efter att du matat in testingcheats true), kommer du kunna komma åt debug-föremål:

bb.showhiddenobjects

bb.showliveeditobjects

På det här sättet borde du kunna komma åt debug-föremål. Det vill säga, du borde kunna komma åt föremål som vanligtvis ligger låsta. För att se dessa föremål behöver du mata in ”debug” i sökrutan under byggläget. Du kommer se flera föremål som du vanligtvis inte kommer åt, huvudsakligen föremål som används på offentliga platser i spelet som du inte kan använda på din tomt. Du kanske vill ha en speciell offentlig toalett i ditt badrum?

Det här fusket är också extra användbart för färdigheter som att fiska, eftersom du helt enkelt kan placera en fiskeskylt i din trädgård och träna på dina kast i gräset.

Så fuskar du i Sims 4: Byggläget

Så fuskar du i Sims 4 - Byggläget

Skriv in någon av följande koder i textrutan för att aktivera nämnda fusk:

bb.moveobjects on/off - Placera föremål var du vill utan begränsningar

bb.showhiddenobjects - Visar alla gömda föremål, som exempelvis begravda föremål.

bb.ignoregameplayunlocksentitlement - Alla byggnadsföremål låses upp.

Med ”testingcheats true” aktiverat kan du även använda några enkla genvägar för att fuska:



Shift + C + tryck på taket – Anpassa ditt tak

Shift + ] – Öka storleken på valt föremål

Shift + [ - Minska storleken på valt föremål

Så fuskar du i Sims 4: Färdigheter

Så fuskar du i Sims 4 - Färdigheter

Du kan ganska enkelt förbättra dina Sims färdigheter med fusk. Allt du behöver göra är att skriva in ”stats.set_skill_level (namnpåfärdighet) (nivå från 1-10)”. Om du exempelvis vill ställa in en sims Gourmet Cooking-färdighet på 9 behöver du alltså skriva in "stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 9".

Här har du en lista på alla namn på färdigheter i spelet:

Major_Fishing

Major_Mischief

Major_Guitar

Major_Reaping

Major_Programming

Major_Gardening

Major_GourmetCooking

Major_Comedy

Major_Charisma

Major_Writing

Major_VideoGaming

Major_Violin

Major_RocketScience

Major_Painting

Major_Piano

Major_Logic

Major_Handiness

Major_HomestyleCooking

Major_Bartending

Major_Dj

Skill_Fitness

Skill_Child_Social

Skill_Child_Motor

Skill_Child_Creativity

Skill_Child_Mental

Statistic_Skill_Toddler_Communication

Statistic_Skill_Toddler_Thinking

Statistic_Skill_Toddler_Potty

Statistic_Skill_Toddler_Movement

Statistic_Skill_Toddler_Imagination

Så fuskar du i Sims 4: Liv och död

Så fuskar du i Sims 4 - Liv och död

Skriv in någon av dessa koder i textrutan för fusk för att aktivera följande fusk:

Liv

sims.add_buff buff_pregnancy_trimester1 - Gör en Sim gravid i första stadiet

sims.add_buff buff_pregnancy_trimester2 - Gör en Sim gravid i andra stadiet

sims.add_buff buff_pregnancy_trimester3 - Gör en Sim gravid i tredje stadiet

sims.add_buff buff_pregnancy_inlabor – Gör så en Sim får värkar (din Sim kommer få en fejkad födsel om du köper en babykorg)

För att få tvillingar (eller mer) måste du först skriva in din Sims ID ”sims.get_sim_id_by_name (Sims namn här)”. Det ger dig ett långt nummer du behöver skriva ner.

Sedan öppnar du upp textrutan igen och skriver in ”pregnancy.force_offspring_count (din Sims ID här) (antalet bebisar du vill ha)”.

Så fuskar du i Sims 4 - Liv och död

Död

sims.add_buff buff_death_electrocution_warning - Dör medan hen fixar en elektrisk apparat

sims.add_buff buff_death_elderexhaustion_warning - Dör efter att ha tränat

sims.add_buff buff_mortified – Dör av förlägenhet

sims.add_buff buff_motives_hunger_starving – Dör av hunger

stats.set_stat commodity_Buff_BurningLove_StartFire 7 - Det här ökar chansen att starta en eld med 15 %. Fortsätt att använda fusket för att få din Sim att starta en eld som den sedan dör i.

sims.add_buff buff_Hysterical – Dör av skratt

sims.add_buff buff_Enraged – Dör av ilska

traits.equip_trait Vampire_Sun – Dödar vampyrer och normala Sims

traits.equip_trait poison – Dör av gift

traits.equip_trait Ghost_Frozen - En Sim blir ett spöke om hen dör i kallt väder

traits.equip_trait Ghost_Overheat – Dör av värme

När någon dör kan du hålla in ”Shift” och trycka på Grim Reaper för att lägga till honom till ditt hushåll. Du kan sedan spela som Grim Reaper.

Så fuskar du i Sims 4: Föremål

Så fuskar du i Sims 4 - Föremål

När du väl har aktiverat ”testingcheats true”, kan det vara en bra idé att även aktivera förmågan att skapa en Sim genom att skriva in ”cas.fulleditmode” i textrutan. Det låter dig ändra både föremål och Sims.

För att få fram följande alternativ på PC håller du in Shift och trycker på en Sim eller ett föremål. Om du spelar på PS4 håller du in cirkel medan du trycker på kryss, sedan trycker du på ett föremål eller en Sim. För Xbox One håller du in B och trycker sedan A, sedan trycker du på en Sim eller ett föremål.

Om du trycker på en Sim på det sättet kan de bli modifierade (förutom namn och ärvda karaktärsdrag), återställda, tillagda till en familj, få sina behov höjda till max, ändra humör till glad, få behov att ändras dynamiskt eller göra behoven statiska.

Du kan återställa föremål som buggat genom att klicka på dem, medan smutsiga föremål kan göras rena (eller vice versa).

Om du trycker på en brevlåda får du upp ett alternativ som låter dig återställa den.

Om du trycker på marken kan du teleportera din Sim dit.

Så fuskar du i Sims 4: Förhållanden

Så fuskar du i Sims 4 - Förhållanden

Skriv in någon av dessa koder i textrutan för att aktivera följande fusk:

modifyrelationship [Förnamnet på den första simen] [Efternamnet på den första simen] [Förnamnet på den andra simen] [Efternamnet på den andra simen] [Nummer] Friendship_Main – Öka eller minska vänskap mellan två Sims. Numret är i procent. För att minska lägger du till ett minustecken innan numret.

modifyrelationship [Förnamnet på den första simen] [Efternamnet på den första simen] [Förnamnet på den andra simen] [Efternamnet på den andra simen] [Nummer] Romance_Main - Öka eller minska romans mellan två Sims. Numret är i procent. För att minska lägger du till ett minustecken innan numret.

Så fuskar du i Sims 4: Allmänt

Så fuskar du i Sims 4 - Allmänt

Skriv in någon av dessa koder i textrutan för att aktivera följande fusk:

motherlode – 50 000 Simoleons

kaching/rosebud – 1 000 Simoleons

FreeRealEstate [on/off] – Gå in via grannskap-skärmen så blir alla hem gratis

fire.toggle [on/off] - Tillåt eller förbjud bränder

Death.toggle – Inaktivera död

resetSim [FirstName] [LastName] – Återställ en Sim

headlineeffects[on/off] – Gömmer alla Plumbobs, tankebubblor med mer

households.autopay_bills - Betalar räkningar automatiskt

ui.dialog.auto_respond - Utför dialogval automatiskt

aspirations.complete_current_milestone - Färdigställer aktiv milstolpe

careers.demote[name of career] – Degradering i vald karriär

careers.promote[name of career] – Befordran i vald karriär

careers.remove_career[name of career] – Avsluta karriär

crafting.shorten_phases - Snabbare Crafting

sims.fill_all_commodities – Fyll behov för en Sim

stats.fill_commodities_household – Fyll behov för alla Sims i ett hushåll

sims.modify_funds [amount] – Lägg till specificerad mängd kapital

sims.remove_all_buffs – Tar bort Moodlets

sims.spawnsimple[number of Sims desired] – Specificerat antal Sims dyker upp

sims.give_satisfaction_points[number of points desired] – Ge tillfredsställelsepoäng till Sims

bb.moveobjects – Flytta föremål