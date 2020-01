Har du fått en ny kamera? Så här tar du vackra bilder med kitobjektivet som följer med kameran

Oavsett om du nyligen har köpt en ny kamera eller fått en digital spegelreflexkamera (DSLR), så finns det en god chans att det följer med ett objektiv i förpackningen.

Vanligtvis säljs kameror i paket tillsammans med ett objektiv. Objektivet som följer med är ofta enklare än dyra och specialiserade objektiv som finns att köpa separat, men dessa "kitobjektiv" är designade för att du ska komma igång snabbt och ta bilder med en gång utan krångel och en massa inställningar.

De flesta erbjuder ett generöst urval av brännvidder som täcker det vanliga zoomspektrumet - från knapp vidvinkel till kort telefoto. Med en spegelreflexkamera för nybörjare följer vanligtvis ett objektiv med som har en brännvidd på 18-55 mm. För en spegellös kamera kan det vara lite annorlunda, vanliga brännvidder på kitobjektiv kan vara 16-50 mm, 15-45 mm och 14-42 mm för Micro 4/3.

Dessa enkla objektiv kan användas för många olika situationer och syften men kommer samtidigt inte ge några bilder i toppkvalitet. Du kan inte förvänta dig större bländöppningar än f/3.5 - f/5.6 på ett kitobjektiv. Detta kommer försvåra situationer där det finns dåligt med ljus eller om du vill experimentera med skärpedjupet.

Ett kitobjektiv kommer ändå erbjuda mycket för nya fotografer som inte är redo att lägga ut en massa pengar på flera objektiv. De följer med gratis (eller till ett lågt pris), men de är också anpassningsbara, enkla att komma igång med och kan ge utmärkta resultat direkt när det sitter på kameran - så som dessa tips och knep kommer hjälpa dig att upptäcka.

Ta landskapsbilder som ett proffs

Landskapsfotografering är väldigt populärt bland fotografer och ditt kitobjektiv är perfekt för att ta sceniska bilder. Allt du behöver göra för att komma igång är att sätta brännvidden på lägsta möjliga alternativet. Det kommer ge dig ett brett synfält; perfekt för att fånga hela scenen.

Nästa grej du bör göra är att ställa in kameran på bländarprioritet, detta gör du genom att vrida hjulet på din kamera till A (eller Av för Canon-kameror). Det låter dig kontrollera bländaröppningen och skärpedjupet, samtidigt som kameran automatiskt väljer en passande slutartid. Ställ sedan in bländaröppningen på f/11, det är ofta den optimala inställningen för kitobjektiv.

Med optimala inställningen menas att objektivet tar bilden med bästa möjliga kvalitet och skärpa, och kitobjektiv presterar bäst runt bländaröppningen f/11. Du kan själv testa detta genom att ytterligare ta en bild med f/22 - bilden kommer att kännas mjuk och inte vara lika skarp.

När det gäller din kameras ISO, så vill du hålla den så låg som möjligt - idealt är ISO100. Om du tar en bild med inställningarna f/11 och ISO100 kommer du märka att slutartiden sjunker, så håll kameran så stadig som möjligt och använd ett stativ om du har tillgång till det.

Nu kommer vi till fokus. Om du har kamera på ett stativ, byt till Live View Fotografering, då får du se det kameran ser på skärmen istället för sökaren man tittar igenom.

Zoom into the image on the LCD screen so you are looking at a position that's one third of the distance into the scene and either move your focus area over it, or tap focus (available on some cameras). Zoom back out of the image on screen and start shooting - you should find that you'll get your sharpest shots ever!

Zomma in på bilden som nu visas på skärmen så att du ser en punkt som cirka har ett avstånd motsvarande en tredjedel in i scenen och ställ in kamerans fokus så att den hamnar på den punkten. Zomma ut igen så att du ser hela bilden och börja plåta - du kommer märka att dina bilder blir riktigt skarpa och fina!

Bemästra ljus med långa exponeringar

Långa exponeringar är ett enkelt sätt att fånga dynamiska och dramatiska bilder, de flesta kitobjektiv kan leverera bra resultat. Tekniken är också ett bra sätt för att lära sig viktiga inställningar och hur hög förmåga din nya kamera har.

Det första steget är att hitta en stabil plats, Om kameran börjar skaka eller röra sig kommer det märkas vid en exponeringstid på flera sekunder. Det är enklast att fixa med ett stativ, men du kan fortfarande göra det utan ett. Använd dig av väggar, bänkar eller böcker, så länge som ytan är slät och stabil. Använd kamerans självutlösare för att undvika skakningar när du tar bilder.

När du har gjort det ställ in kamera på manuell (M). Du ska försöka balansera bländaröppningen, slutartid och ISO för att få en skarp och lång exponering, vilket kommer variera beroende på scenen du tar kort på.

(Image credit: Future)

Långa exponering vid dagsljus kan fungera bra, det låter dig skapa rörelseoskärpa - tänk dig mjuka hav och spöklika folkmassor - eller använd en tätare bländaröppning (högre siffra) för att få fram detaljer i landskapsbilder. De flesta kitobjektiv klarar upp till f/22, vilket försämrar skärpan något men funkar som ersättning för ett neutralt densitetsfilter. Håll ISO vid 100 och testa dig fram till en slutartid som inte överexponerar bilden.

Det är på natten som tekniken vaknar till liv på riktigt, från stjärnspår som rör sig över himlen till strömmar av ljus inne i staden. Håll ISO så lågt som möjligt för att undvika alltför mycket brus, med tillräckligt högt för att få fram detaljer i bilden - börja vid 400 och öka stegvis om det är för lite - rätt bländaröppning förenar detaljerna med ljuset. F/5.6 är vanligtvis ett bra inställning att börja ifrån.

(Image credit: Future)

Slutartiden beror på situationen. En stadsbild på natten behöver bara en sekund eller två för att få fram livligheten i neonljus. Strålkastarljus kommer behöva 15-20 sekunder, medans berg i stjärnornas silhuetter kan behöva flera minuter - i så fall behöver du använda dig av bulb läget och hålla nere slutaren, antingen genom att använda en fjärrutlösare eller sätta fast något på knappen.

Experimentera med din komposition av bilder, brännvidden och slutartiden. En bild med bred vinkel (18 mm) kommer lyfta fram objekt som flyttar sig från förgrunden till bakgrunden, detta kommer du märka om du tar kort på trafik från en bro. Längre slutartider kommer sällan förstöra bilden, ofta kommer det förbättra ljusstyrkan och detaljer. Att testa sig fram är en stor del det roliga.

Ta bättre porträtt

När du tar porträtt med ditt kitobjektiv så finns det ett snabbt och enkelt sätt att förbättra dina bilder. Zooma in så mycket du kan med ditt objektiv, på de flesta objektiven kommer du hamna på 55 mm.

Denna brännvidd ger ett lagom avstånd till ditt motiv och minskar risken för att förvränga detaljer genom den breda vinkeln och risken att komma för nära motivet.

Försök undvika att ställa in dit kitobjektiv på 18 mm, då det kan förvränga anletsdrag på porträtt.

Ställ in kamera så att den prioriterar bländaröppningen, den visas vanligtvis genom ett A eller Av på kamerans lägesväljare. Ställ sedan in bländaröppningen på f/5.6 eftersom detta är ofta den högsta bländaröppningen du kan välja när kameran är zoomad in till 55 mm. Denna bländaröppning tillsammans med brännvidden ger dig bästa möjligheten att sudda ut bakgrunden så att den inte distraherar.

Allt som du behöver göra nu är att placera ditt motiv/modell några meter framför en klar och enkel bakgrund, till exempel buskar, ett staket eller en vägg. Genom att ändra din position istället för att zooma och ändra inställningar kan du komponera dina bild och börja plåta.

Du kommer ta mycket bättre porträtt genom att ställa in objektivet på 55 mm med f/5.6 och hålla gott avstånd till ditt motiv och bakgrund.

Ta dig närmare naturen

Behöver jag ett specialiserad makroobjektiv eller andra särskilda tillbehör för att ta vackra närbilderna på blommor och insekter? Ärligt talat inte nödvändigtvis. Ett kitobjektiv kommer kanske inte ta dig så nära naturen som du önskar, men med ett enkelt och billigt tillbehör kan du förvandla det till ett makroobjektiv.

Mellanringar har en bajonettfattning för objektiv på en sida och en filtertråd på den andra. Det låter dig skruva fast ringen på framsidan av ditt objektiv och sedan fästa det på kamera med hjälp av objektivfattningen på andra sidan. En av problemen med att använda en mellanring tillsammans med ett kitobjektiv medans objektivet är fastsatt baklänges är att bländaröppningen kommer vara helt öppen och att skärpedjupet blir väldigt kort (inte mycket av motivet kommer ligga i skarp fokus).

Så använder du en mellanring med ett kitobjektiv från Canon

Fäst kitobjektivet på din kamera som du brukar göra, med mellanringen längst fram, ställ in kamera på bländarprioritet och ställ in bländaröppningen på f/8. Tryck sedan när skärpedjup granskingsknappen och håll den nertryckt samtidigt som du trycker på lossa objektiv knappen och vrider på objektivet för att ta loss det. Bländaröppningen kommer nu vara f/8 och du kan sätta tillbaka objektivet på kameran med mellanringen. Det här tricket kan också funka på andra kameramärken, men inte för Nikons kitobjektiv.

Så använder du en mellanring med ett kitobjektiv från Nikon

Med ett kitobjektiv från Nikon behöver du bara fästa mellanringen på framsidan av objektivet, och sätta fast objektivet baklänges på kameran med bajonettfattning på mellanringen. När objektivet sitter fast baklänges kan man se en liten spak som styr bländaröppningen. När du rör spaken halvvägs så långt det går kommer bländaröppningen ligga på cirka f/8. Nackdelen är att du måste hålla den i samma position när du tar bilder.

Att ställa in brännvidden till 18 mm tillåter dig att ställa in fokus närmare motivet för en makrobild. Att ställa in brännvidden till 55 mm tillåter dig ha större avstånd till motivet, men det blir ingen riktig makrobild. För att få rätt fokus behöver du endast flytta kamera lätt framåt eller bakåt till motivet ser skarpt ut i sökaren.

Ta större kontroll

Att påstå att kitobjektiv är alltiallo men inte bemästrar något är lite orättvis. De är flexibla och inte inriktade på en eller två specifika typer av fotografering. Genom att helt enkelt ta lite mer kontroll och tänka på kamerans och objektivets inställningar du använder, så kan de ändå passa för många olika motiv. Nästan gång du är ute och tar bilder kan du testa teknikerna vi har tittat på. Du kommer säkerligen märka en omedelbar förbättring i din landskaps, porträtt och närbildsfotografering.