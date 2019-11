Singles Day 2018: Alla de bästa fynden och erbjudandena

Singles Day (eller Guanggun Jie) bör inte förväxlas med Singles Appreciation Day, fick sin blygsamma start i Kina för att fira stoltheten med att vara singel, ungefär som en motreaktion på Alla Hjärtans Dag. Det började under 1993 på Nanjing University och spred sig snabbt till andra universitet under de följande åren.

Den 11 november valdes ut som datumet att fira dagen, då siffran ett bäst representerar någon som kör solo. Under dagen anordnas fester där singlar kan mingla och på senare tid har det dessutom blivit en stor shoppingdag i Kina, med konglomeratet Alibaba i spetsen.

Nu för tiden firas dock inte Singles Day enbart i Kina. Alibaba är verksamt över hela världen och Singles Day-rean har sedan sin start spridit sig till Sydostasien och krupit allt längre söderut, nedanför ekvatorn till Australien och Nya Zeeland. Idag firas till och med dagen i Europa och alla (oavsett relationsstatus) i Sverige har några riktigt bra erbjudanden att se fram emot.

Dagen har blivit världens största shoppingdag och är till och med större än Black Friday och Cyber Monday. I fjol satte till exempel Alibaba världsrekordet för flest betalningstransaktioner gjorda någonsin under den inofficiella högtiden. Det sydostasiatiska e-handelsföretaget Lazada drog in hela 123 miljoner dollar bara på försäljningar under Singles Day och vi förväntar oss att återförsäljaren kommer att överträffa den prestationen under 2018.

Du kan förvänta dig fina erbjudanden på allt från TV-apparater, mobiler, datorer, diskmaskiner, hörlurar, högtalare och andra smarta prylar för hemmet. Här listar vi några av de bästa erbjudandena.

Snabblänkar till Singles Day-återförsäljare i Sverige

Singles Day-erbjudanden hos Elgiganten

Elgiganten firar Singles Day med en enorm mängd fina erbjudanden inom många olika kategorier som bland annat TV, gaming, datorer, mobiler, hörlurar och så vidare. Det är omöjligt för oss att få med absolut allt, men nedan kan du kolla in några av de allra bästa.

LG 43" 4K UHD Smart TV - Ordinarie pris 7 490 kronor, nu endast 4 444 kronor. Elgiganten har några riktigt fina erbjudanden på många TV-apparater från LG, med allt från 43 till 65 tum, men det här är lite extra bra. Du får nämligen en otrolig prisnedsättning på över 3 000 kronor, på en TV som har ett överkomligt pris till att börja med. Den har en IPS 4K-skärm, Active HDR och HLG för att ge dig fantastiska bilder med levande färger, samt WebOS 3.5 för en enkel och effektiv hantering.Visa erbjudande

Philips 55" OLED 4K UHD Smart TV - Ordinarie pris 19 990 kronor, nu endast 14 990 kronor. Om du kan tänka dig gå upp en prisklass, kan du kolla in det här erbjudandet på Philips OLED-tv på 55 tum med en 4K upplösning. Denna TV rankades som det bästa valet av OLED-tv av EISA för 2018-2019. Den kombinerar en otrolig bildkvalitet, Smart TV och en smidig design till ett fantastiskt prisvärt paket och har dessutom en Quad Core-processor och 3-sidig Ambilight-teknologi. Det är ett utmärkt tillfälle att köpa denna TV i mellanklassen, då du får en prisnedsättning på hela 5 000 kronor. Elgiganten har även erbjudanden på andra modeller och storlekar på TV-apparater från Philips.Visa erbjudande

Samsung 82" Q6F 4K UHD Smart TV - Ordinare pris 58 995 kronor, nu endast 33 333 kronor. I den absolut högsta prisklassen har vi Samsungs OLED-tv på 82 tum. Det är förmodligen inte särskilt många som har råd att köpa den här maffiga TV:n, men den är ändå värd att nämna på grund av dess enorma prisnedsättning på 25 660 kronor - det är nästan halva priset! Den här TV:n har HDR, Tizen, Ambient Mode och tillhör Q6F-serien och går dessutom att använda som en hub, där du kan ansluta och kontrollera dina andra smarta enheter i hemmet. Om du älskar smarta hem och har en tillräckligt stor budget för den här TV:n, är detta en perfekt möjlighet att införskaffa en av marknadens bästa TV-apparater.Visa erbjudande

HP 14-bp078no på 14 tum, bärbar dator (svart) - Ordinarie pris 6 495 kronor, nu endast 4 490 kronor. Den här datorn ger dig en stabil prestanda tack vare sin Intel Core i3-processor, en Full HD-skärm på 14 tum, snabb SSD-lagring och upp till 11 timmars batterilivslängd. Singles Day ger dig en prisnedsättning på över 2 000 kronor, vilket är en väldigt bra deal med tanke på laptopens ordinarie pris.Visa erbjudande

HP Pavilion 15-cs0800no på 15,6 tum - Ordinarie pris 5 995 kronor, nu endast 4 100 kronor. Det finns en mängd olika erbjudanden på datorer från HP hos Elgiganten, så du kan välja precis den konfiguration som passar dig och dina behov bäst. Ett exempel är denna bärbara dator med en bra prestanda och snygg design. Den använder en Intel Pentium 4415U-processor, har 11,5 timmars batterilivslängd, B&O Play högtalare, 4 GB RAM och 128 GB SSD. Om du väljer att köpa den här datorn under Singles Day får du en prisnedsänkning på hela 1 900 kronor.Visa erbjudande

Surface Pro 256 GB i7 - Ordinarie pris 15 990 kronor, nu endast 12 290 kronor. Förutom fina erbjudanden på datorer från Asus, Lenovo, HP och Acer, finns det även några erbjudanden på Surface-produkter och däribland den nya, tunna och effektiva surfplattan Surface Pro. Den har en oerhört skarp PixelSense-skärm på 12,3 tum, prestanda i toppklass, gott om internminne (8 GB RAM och 256 GB SSD) och en utmärkt batterilivslängd. Under Singles Day kan du klicka hem den här surfplattan med en prisnedsättning på hela 3 700 kronor.Visa erbjudande

Surface Laptop i7 256 GB - Ordinarie pris 16 190 kronor, nu endast 12 990 kronor. Ännu en Surface-produkt, den här gången i form av Surface Laptop som ger dig en bärbar dator med stil. Den har en PixelSense-skärm på 13,5 tum, sjunde generationens Intel Core i7-processor, 8 GB RAM och 256 GB SSD. Det finns även ett erbjudande på den större konfigurationen av den här bärbara datorn, som ger dig 512 GB internminne. Detta är ett utmärkt tillfälle att klicka hem en vanligtvis ganska dyr Surface Laptop, då Singles Day ger dig en prisnedsättning på hela 3 200 kronor.Visa erbjudande

Nintendo Switch gaming konsol + Joy-Con - Ordinarie pris 3 590 kronor, nu endast 2 990 kronor. Under Singles Day har du även chans att köpa den bärbara konsolen Nintendo Switch till ett nedsatt pris! Konsolen har en HD-skärm på 6,2 tum och en batterilivslängd på 6 timmar. Vid köp följer dessutom rörelsekänsliga Joy-Con kontroller med och konsolen finns tillgänglig i två olika färger, grå eller neon. Konsolen har en prisnedsättning på 600 kronor. Det kanske inte låter som så mycket, men det är ändå en hel del med tanke på att det är en av de senaste konsolerna som redan har ett överkomligt pris till att börja med.Visa erbjudande

Samsung Galaxy Note 9 128 GB - Ordinarie pris 9 990 kronor, nu endast 8 879 kronor.



Elgiganten har även en hel del bra erbjudanden på mobiler och däribland några av de allra senaste modellerna, bland annat den vanligtvis dyra Samsung Galaxy Note 9 med en Infinity Display på 6,4 tum. Om du varit sugen på att köpa den nya toppmodellen tidigare, men blivit avskräckt av priset, är detta ett utmärkt tillfälle då du just nu får en prisnedsättning på mobilen på hela 1 111 kronor (passande för Singles Day). Mobilen har en dubbelkamera på 12 megapixel, ett batteri med 4 000 mAh, 128 GB lagring och en S Pen följer med vid köp. Den finns tillgänglig i färgerna blå eller svart.Visa erbjudande

Skullcandy Crusher trådlösa around-ear hörlurar - Ordinarie pris 1490 kronor, nu endast 990 kronor.



Vill du ha ett par trådlösa around-ear hörlurar med en bas som känns i hela kroppen? Då är Skullcandy Crusher precis det du letar efter. Dessa hörlurar har fått oerhört bra kundrecensioner för sin starka bas, sin ljudisolering och sin långa batterilivslängd på upp till 40 timmar. Under Singles Day kan du klicka hem de här hörlurarna antingen i vitt eller svart, med en prissänkning på 500 kronor.Visa erbjudande

Singles Day-erbjudanden hos Media Markt

MediaMarkt kanske inte har lika stora prisnedsättningar som Elgiganten, men de har ett desto större utbud av olika produkter, med allt från robotdammsugare, pulsklockor, vitvaror och annan teknologi. Vi rekommenderar dig att gå in på MediaMarkts hemsida och kolla igenom alla erbjudanden själv, men här får du en snabb översikt på några av de bästa erbjudandena.

Apples MacBook Air på 13,3 tum - Ordinarie pris 9 489 kronor, nu endast 8 990 kronor. Är du något av ett iFan, men tycker att Apples produkter kan vara lite dyra ibland? Då är detta ett perfekt tillfälle att klicka hem Apples MacBook Air med en skärm på 13,3 tum. Den är perfekt för dig som vill ha en tunn och lätt laptop med en lång batterilivslängd på upp till 12 timmar. Den är tillverkad i aluminium och har en hög prestanda, tack vare sin Intel Core i5-processor, 8 GB RAM, 128 GB SSD och Thunderbolt 2. Just nu kan du köpa den här enheten med en prisnedsättning på 499 kronor.Visa erbjudande

Apples iPhone 8 Plus 64 GB - Ordinarie pris 8 389 kronor, nu endast 7 990 kronor. Ännu en produkt från Apple. Med tanke på att både iPhone X, iPhone XS, XS Max och XR har hunnit släppas sedan lanseringen av den här mobilen, är den långt ifrån den senaste modellen, men det är fortfarande en riktigt kraftfull mobil som tack vare sin prisnedsättning på 399 kronor är lite mer prisvärd. Den har en Retina HD-skärm på 5,5 tum, en kraftfull A11-processor och en förbättrad AR-kamera med 12 megapixel. Det är ett utmärkt val om du vill ha en kraftfull mobil från Apple, men inte behöver det allra senaste.Visa erbjudande

Apples iPhone XS - 256 GB - Gold - Ordinarie pris 14 489 kronor, nu endast 13 690 kronor. Om du hellre vill ha det allra senaste från Apple är detta ett utmärkt tillfälle att slå till. Under Singles Day kan du nämligen köpa Apple XS i antingen färgen Gold eller Space Gray med 256 GB internminne, med en prisnedsättning på 799 kronor. Mobilen bjuder på några specifikationer i toppkvalitet och de allra senaste funktionerna, som bland annat Face ID, 3D Touch, GPS, True Tone och mycket mer. Visa erbjudande

LG:s ULTRA HD 4K TV på 65 tum - Ordinarie pris 12 990 kronor, nu endast 10 790 kronor.



MediaMarkt har en hel del bra erbjudanden på TV-apparater från olika märken, bland annat detta erbjudande på LG:s Ultra HD 4K-tv i mellanklassen med en ganska rejäl prisnedsättning på 2 200 kronor. Den har en ISP 4K-skärm, Active HDR, en metallram, Ultra Surround-ljud och WebOS 3.5, för att ge dig en trevlig och smidig tittarupplevelse.Visa erbjudande

LG:s SJ9 High Resolution Audio Soundbar - Ordinarie pris 5 590 kronor, nu endast 4 490 kronor.



MediaMarkt har inte bara erbjudanden på TV-apparater från LG, utan även tillbehör. Nu kan du nämligen klicka hem ett av LG:s flaggskepp till ett billigare pris. Företagets Soundbar kommer med WiFi-anslutning och en fantastisk ljudkvalitet. Den har bland annat funktioner som Dolby Atmos, Hight Resolution Audio, inbyggd Chromecast, 4K-uppskalning och mycket annat, som gör den här Soundbaren till det optimala tillbehöret till din TV. Under Singles Day får du en prisnedsättning på 600 kronor.Visa erbjudande

Sonys KD55XF8577SAEP 55 tums 4K TV med HDR och Android - Ordinarie pris 11 990 kronor, nu endast 8 890 kronor.



Sonys XF85 ger dig fantastiska film- och spelupplevelser och har bland annat en HDR X1-processor, Triluminous Display och Android TV. Du kan välja mellan olika skärmstorlekar, mellan 43 till 55 tum, men det här erbjudandet gäller för storleken på 55 tum. MediaMarkts erbjudande under Singles Day ger dig en prisnedsättning på hela 3 000 kronor, vilket gör den här TV:n till ett riktigt kap om du vill ha en stor och bra TV i mellanklassen till ett lite billigare pris.Visa erbjudande

NIKON D5300 KIT AF-P 18-55VR (svart) - Ordinarie pris 6 490 kronor, nu endast 5 990 kronor.



Orolig att alla kameraentusiaster glömts bort under Singles Day? Inte alls! Det finns en mängd bra erbjudanden på olika typer av kameror från olika märken, som bland annat detta på Nikon D5300. Den här imponerande digitala systemkameran har en bildsensor i DX-format med 24,2 megapixlar och har dessutom både inbyggd Wi-Fi och GPS. Under Singles Day kan du klicka hem den med en prisnedsättning på 500 kronor, som inte är en överdrivet stor summa, men det är alltid något!Visa erbjudande

Apple Watch Series 3 - Ordinarie pris 8 290 kronor, nu endast 7 490 kronor.



Priserna på Apple Watch Series 3 har redan sänkts sedan lanseringen av den nya Apple Watch Series 4 och nu har du en chans få den tidigare modellen ännu billigare tack vare Singles Day. Klockan har mobiluppkoppling, är vattentålig, är gjord i safirglas, använder watchOS 4, har en dubbelkärnig processor och mycket mer. Trots att det är den tidigare modellen av Apple Watch, är det alltså fortfarande en kraftfull enhet som du just nu kan köpa med en prisnedsättning på 800 kronor.Visa erbjudande