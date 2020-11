Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har väl inte missat att det snart är Black Friday? Årets stora shoppingevenemang äger rum den 27 november och är ett perfekt tillfälle att köpa julklappar till hela familjen. Vi på TechRadar kommer att hänga med under hela denna shoppingfest och samla de bästa erbjudandena på ett och samma ställe, så att du snabbt och enkelt kan få en överblick över allt det bästa. Klicka här för att komma till vår Black Friday-sida.

Här hittar du de bästa Black Friday-erbjudandena på Xbox One.

Du har väl inte missat att Microsofts nya spelkonsol Xbox Series X har släppts nu? Den sålde tyvärr slut på några minuter efter att den släpptes till svenska butiker den 19 november och kommer troligtvis inte att komma in i lager igen förrän efter årsskiftet. Lanseringen av den nya konsolen innebär dock att det är större chans att konsoler från den äldre generationen börjar säljas ut till riktigt givmilda priser, då de återförsäljare vill göra plats för den nya generationens spelkonsol i sina butikshyllor.

I den tidigare konsolgenerationen från Microsoft hittar du Xbox One X och Xbox One S, som båda säkert kommer få fina rabatter och erbjudanden under Black Friday i år. I den här artikeln kommer vi att samla alla de bästa erbjudandena och paketpriserna som dyker upp under shoppingfesten, så du snabbt och enkelt kan få en översikt.

Bästa Black Friday-erbjudanden på Xbox One

Bästa erbjudanden på Microsoft Xbox One S All-Digital Edition just nu MICROSOFT Xbox One S 1TB... MediaMarkt SE 2 687 kr Till butiken

Bästa Black Friday-erbjudanden på Xbox One S All-Digital

Black Friday-erbjudanden på Xbox One S All-Digital

Microsoft Xbox One S All-Digital-versionen är ett bra köp för dig som vill spara pengar och har en bra och stabil internetanslutning. Detta är i princip samma konsol som standardversionen Xbox One S, men utan någon skivenhet. Här måste du alltså ladda ner och spara alla spel direkt på konsolen.

Det kostar cirka 500 kronor mindre än standardmodellen Xbox One S, så det kan vara ett bra köp om du föredrar att spela skivfritt, utan en stor fysisk samling som tar mycket plats. På tal om spelbibliotek finns det paket med nedladdningskoder för Minecraft, Forza Horizon 3 och Sea of ​​Thieves, så du kan komma igång med bara standardpaketet.

Microsoft Xbox One S All-Digital har varit lätt att få tag på sedan den släpptes, till skillnad från de andra modellerna. Microsoft har meddelat planer om att inte fortsätta med försäljningen av denna helt digitala modell, så du bör definitivt kolla in återstående lager, om du letar efter en prisvärd Xbox One.

Today's best Microsoft Xbox One S All-Digital Edition deals MICROSOFT Xbox One S 1TB... MediaMarkt SE 2 687 kr Till butiken

Black Friday-erbjudanden på Xbox One S

Bästa Black Friday-erbjudanden på Xbox One S

Den smalare designen på Xbox One S ser mycket bättre ut än den ursprungliga skrymmande varianten. Det mest positiva är dock stödet för specialiserade 4K Blu-Rays och Netflix-innehåll i 4K.

De flesta Xbox One S-modeller har för närvarande ett utökat lagringsutrymme på 1 TB, men det finns också några modeller med 500 GB kvar. 2 TB-modellen släpptes som en begränsad upplaga och har varit borta från marknaden ett tag nu, men ibland dyker ett eller två exemplar upp till riktigt höga priser.

Paketpriser med Xbox One S dyker inte upp för ofta, och det är svårt att hitta några med hyfsade priser just nu. Därför är det kanske bäst att vänta tills nästa våg av paketpriser släpps till butikshyllorna hos de stora återförsäljarna, även om vi är osäkra på när detta kommer att hända.

Vi kommer att uppdatera den här sidan under hela Black Friday och kommer att lägga till prisvärda paketpriser så fort de dyker upp.

Black Friday-erbjudanden på Xbox One X

Bästa Black Friday-erbjudanden på Xbox One X

Xbox One X lanserades under 2017 och är betydligt dyrare än Xbox One S. Men notera att många av erbjudandena vi samlar i den här artikeln ger dig själva konsolen i kombination med ett eller två spel. I juli 2020 slutade Microsoft med produktionen av Xbox One X för att ge plats för en helt ny generation, Xbox Series X. Det innebär att det är ett perfekt tillfälle att klicka hem en av de resterande enheterna, då de garanterat kommer att reas ut av återförsäljare som vill göra plats åt den nya generationen.

OBS: En del kunder har under de senaste veckorna köpt Xbox One X-konsoler i tron ​​att det har varit den nya Xbox Series X. Så var noggrann med att dubbelkolla alla erbjudanden du tycker låter frestande, så du är säker på att du får hem rätt konsol!