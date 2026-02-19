”Det är inte särskilt långsökt att tro att företag som Discord kan dela denna data med statliga eller federala myndigheter för egen vinning” — användare överbelastar ännu ett Discord-alternativs servrar för att slippa ID-kontroller

TeamSpeak har sagt att nya användare överbelastar dess servrar

Detta sker samtidigt som Discord vägrar backa från ålderskontroller

Det finns oro kring hur säkert användares ID-information kommer lagras av Discord

Discords planer på att verifiera åldern på alla sina användare tas minst sagt inte emot väl, och ännu ett Discord-alternativ – TeamSpeak – uppges nu ha serverproblem eftersom så många människor flockas till plattformen för att slippa ålderskontroller.

Detta följer rapporter om att Stoat, tidigare känt som Revolt, också upplever kapacitetsproblem på grund av flykten från Discord. Företagen verkar dock inte frustrerade över inflödet av nya användare, eftersom TeamSpeak skämtar om problemen online.

With the incredible surge of new users joining TeamSpeak and subscribing to communities, current hosting capacity has been reached in many regions, especially in the United States. We're working on expanding availability across additional regions.Thank you for your patience as… pic.twitter.com/nyzjirx9VMFebruary 14, 2026

Kärnfrågan för många användare är att Discords åldersverifiering kan kräva att de lämnar ut legitimation, och efter att Discord medgav att omkring 70 000 användares ID-handlingar läcktes till hackare i oktober förra året är människor förståeligt nog tveksamma till att lämna ut mer data.

Discord har sagt att du kanske inte behöver lämna ut legitimation om du är vuxen. Ansiktsskanning kan också räcka, och företaget hävdar att ”de flesta” vuxna helt kommer kunna kringgå dessa kontroller genom sitt så kallade ”age inference system”, som bedömer din ålder baserat på din Discord-aktivitet, till exempel hur länge du haft ett konto och enhetsdata (men inte innehållet i dina meddelanden).

Om kontrollerna misslyckas kan du dock behöva lämna ut legitimation, och för många känns varje typ av kontroll påträngande och potentiellt farlig. I en intervju med BBC påpekade den populära HBTQ+-skaparen Eret att ”många använder onlinevärlden som en plats där de kan prata om saker de kanske inte känner sig trygga att diskutera i verkliga livet, där det att vara queer kan leda till åtal”.

Även om det inte gäller full legitimation kan ett foto och/eller ett fullständigt namn kopplat till en onlineprofil, som sedan läcker, få stora konsekvenser för människor i marginaliserade grupper.

Som en annan kreatör, Pikachulita, också noterade: ”Vi lever i en tid där det inte är särskilt långsökt att tro att företag som Discord kan dela denna data med statliga eller federala myndigheter – i USA eller på andra håll – för egen vinning.” Det finns alltså inte bara rädsla för att data stjäls, utan även att den avsiktligt delas av företagen som lagrar den — och med USA:s Department of Homeland Security som begärt information om anti-ICE-konton från sociala medier (via The New York Times, bakom betalvägg) går det att förstå var oron kommer ifrån.

(Image credit: Shutterstock / Cast Of Thousands)

Den stora frågan för nya användare på TeamSpeak och Stoat är dock att även dessa plattformar kan behöva införa ålderskontroller för vissa användare.

I Storbritannien har regeringen uttryckt planer på att utöka sin Online Safety Act, där premiärminister Keir Starmer sagt att ”ingen social medieplattform ska få frikort när det gäller att skydda våra barn” (via PC Gamer). Det gällde främst AI-chattbottar och VPN-tjänster, som regeringen också kan förbjuda eller begränsa för unga, men det skulle sannolikt även omfatta andra plattformar som för närvarande flyger under radarn.

Så även om de för tillfället fungerar som en fristad från åldersverifiering är det oklart hur länge det varar.

Om de däremot kan övertyga användare om att deras ID-data verkligen förblir privat och upprätthålla ett gott rykte kan de kanske undvika den situation Discord nu befinner sig i. Vi får helt enkelt vänta och se.