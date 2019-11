Elgigantens bästa Black Friday-erbjudanden

Black week är igång och flera nätbutiker har tjuvstartat den stora Black Friday-rean med flera bra erbjudanden. Elgiganten börjar officiellt Black Friday fredag 23 november klockan 00:01, men redan på onsdag klockan 07:00 gick de ut med vilka erbjudanden de skulle släppa.

Black Friday är årets största handelsdag. Om du funderar på att köpa någon ny teknikpryl är det här rätt tillfälle för att fynda och spara en slant. Oavsett om du letar efter en dator, Apple-produkt eller ny TV så kan du definitivt hitta något under Black Friday-rean till ett bra pris.

De största nätbutiker, bland annat Elgiganten, har hundratals produkter med nedsatta priser. Det kan vara svårt att veta vilka deals som verkligen är bra och det är lätt att bli lurad av bluffpriser. Därför har vi plockat ut de allra bästa erbjudanden från Elgiganten och skräddarsytt den här listan till dig.

Fortsätt titta in på den här sidan när vi uppdaterar den med nya goda deals under veckan och helgen som kommer!

Samsung 55" Q6F 4K UHD Smart TV | (13 490,-) 8 990,- | Elgiganten Just nu får du hela 33 procent på den här TV:n på 55 tum från Samsung, som låter dig upptäcka en helt ny värld av färger och underhållning.

Samsung 65" Q6F 4K UHD Smart TV | (18 490,-) 9 990,- | Elgiganten Det här är ett fantastiskt erbjudande på en 65 tums TV från Samsung, som innebär att du kan köpa TV:n med en rabatt på över otroliga 45 procent under Black Friday.

Samsung 55'' Q8F 4K QLED Smart TV | (21 990,-) 12 990,- | Elgiganten Just nu får du en rabatt på över 40 procent om du köper denna 55 tums TV från Samsung! Den öppnar upp en helt ny värld av underhållning och ger dig en fantastisk bildkvalitet.

Samsung 65'' Q8F 4K QLED Smart TV | (31 990,-) 15 990,- | Elgiganten Tyckte du att erbjudandet på den tidigare modellen var bra? Om du köper den större modellen på 65 tum får du just nu en rabatt på otroliga 53 procent! Det blir knappast bättre än så.

Samsung 65" Q9F QLED 4K UHD Smart TV | (29 990,-) 21 990,- | Elgiganten Just nu får du över 26 procent rabatt om du köper Samsungs bästa TV någonsin, som bjuder på extrem ljusstyrka och en kristallklar bild. Förvänta dig videokvalitet i toppklass.

Samsung 75" Q9F QLED 4K UHD Smart TV | (44 990,-) 35 990,- | Elgiganten Just nu får du en rabatt på 20 procent om du väljer att köpa den största modellen av Samsungs QLED 4K UDH Smart TV, som öppnar upp en helt ny värld av TV-underhållning i ditt hem.

Samsung 55" Smart Signage Display | (10 895,-) 8 495,- | Elgiganten Just nu får du en rabatt på 22 procent om du köper den här snygga TV:n med en hållbar design, som gör det enkelt för firmor att visa information och reklam till sina kunder.

Samsung The Frame 55" | (19 995,-) 9 990,- | Elgiganten Om du vill förvandla din TV till konst när du inte tittar på den, är denna 4K UHD Smart TV från Samsung perfekt för dig. Under Black Friday kan du köpa den för halva priset!

LG 65'' 4K UHD OLED Smart TV E8 | (38 990,-) 26 990,- | Elgiganten Om du vill ha en större version av den tidigare listade TV:n, får du just nu en rabatt på 30 procent och du kan förvänta dig samma enastående bildkvalitet från denna.

LG 77'' 4K UHD OLED Smart TV E8 | (79 555,-) 55 555,- | Elgiganten Om du vill ha den största modellen av de tidigare två listade erbjudandena, får du just nu en rabatt på 30 procent om du köper LG:s TV på 77 tum.

Philips 65" 4K UHD Smart TV | (10 990,-) 7 790,- | Elgiganten Just nu får du en rabatt på 27 procent när du köper den här ultraslimmade och eleganta smart-TV:n med en 4K UHD upplösning, som levererar en imponerande upplevelse.

Philips 43" 4K UHD LED Smart TV | (7 795,-) 5 990,- | Elgiganten Just nu får du en rabatt på hela 23 procent om du köper denna 43 tums TV från Philips, som kombinerar det bästa av bildkvalitet, smart TV och design.

Philips 50" 4K UHD LED Smart TV | (8 995,-) 6 790,- | Elgiganten Den lite större versionen av Philips TV på 50 tum har just nu en rabatt på över 24 procent och ger dig samma fantastiska bildkvalitet och eleganta design som den mindre.

Philips 55" 4K UHD LED Smart TV | (9 990,-) 6 990,- | Elgiganten Just nu får du 30 procent rabatt på denna Smart TV på 55 tum och en 4K UHD upplösning från Philips, som kombinerar det bästa av bildkvalitet, smart TV och design.

Philips 65" 4K UHD LED Smart TV | (14 995,-) 11 990,- | Elgiganten Om du väljer att köpa den större versionen på 65 tum, får du just nu en rabatt på 20 procent. Denna TV är extremt tunn och har en elegant design.

HP Pavilion 15-cs0812no | (7 892,-) 5 995,- | Elgiganten Den här bärbara datorn på 15,6 tum matchar en god prestanda med en snygg design. Under Black Friday får du Office-paketet, antivirus och en datorväska på köpet.

HP 15-da0804no | (10 995,-) 6 490,- | Elgiganten Under Black Friday får du den här bärbara datorn på 15,6 tum med en rabatt på otroliga 40 procent, som levererar en stabil prestanda och snygg design.

Huawei MateBook X Pro | (20 995,-) 16 490,- | Elgiganten Denna bärbara dator har bland annat blivit utnämnd som marknadens bästa ultrabook och levererar på alla viktiga områden. Under Black Friday kan du köpa den med en rabatt på 21 procent.

Lenovo Ideapad 330 15,6 | (11 995,-) 7 990,- | Elgiganten Den här bärbara datorn har en elegant design och en slitstark finish. Under Black Friday har du möjlighet att köpa den med en rabatt på 33 procent.

Huawei MateBook X 13" | (13 995,-) 9 990,- | Elgiganten Den här datorn på 13 tum har ett internminne på 256 GB och ger dig en hög prestanda och en rejäl batterilivslängd. Under Black Friday får du en rabatt på 28 procent.

Porsche Design Book One 2-i-1 | (27 995,-) 9 990,- | Elgiganten

Den vanligtvis ganska dyra Porsche Design Book One 2-i-1 har en enorm rabatt nu under Black Friday, på hela 64 procent. Om du funderat på att köpa den, är det alltså ett utmärkt tillfälle nu!

Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.