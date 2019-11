Black Friday 2019: De bästa erbjudandena på Apple AirPods

Jump To:

Apple AirPods fortsätter att vara bland de mest populära trådlösa hörlurarna bland konsumenter och nu har vi tre olika modeller att välja mellan - Apple AirPods, Apple AirPods (2019) och Apple AirPods Pro.

Det är sällan vi får se några enorma rabatter på någon av dessa modeller och de brukar ligga relativt stabilt i pris, men nu under Black Friday har vi fått se några av de bästa rabatterna på hörlurarna hittills.

De är som sagt inte lika fina prisnedsättningar som du hittar på många andra produkter och vi snackar inte några enorma rabatter på 40, 60 eller 80 procent, men du har åtminstone möjlighet att spara någon hundralapp på Apples AirPods hos några få återförsäljare nu under Black Friday-festen.

Erbjudandena är inte heller många och just nu finns det bara några få rabatter på Apple AirPods 2, men vi kommer att uppdatera listan om det dyker upp något mer. Apples AirPods är som tidigare nämnt riktigt populära och brukar ta sälja slut snabbt när de reas ut. Vi har redan sett dem sälja slut hos några återförsäljare nu under Black Friday, så passa på och beställ snabbt om du är intresserad av att köpa ett par!

Om du vill kolla in fler hörlurar från olika märken som reas ut nu under Black Friday-rean, rekommenderar vi dig att kolla in vår artikel där vi samlar alla de bästa erbjudandena på hörlurar och högtalare.

Här listar vi de bästa Apple AirPods-erbjudandena just nu.

Apple AirPods 2

Apple AirPods 2 Wireless Case | 2 490,– 1 999,– | 19% | CDON

CDON har den absolut finaste rabatten på den lite dyrare versionen av Apple AirPods 2 med Wireless Case. Med det här erbjudandet får du hela 19% rabatt - det blir inte mycket bättre än så här. Erbjudandet gäller till och med den 2 decemberVisa erbjudande