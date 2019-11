Bästa datorerbjudanden på Black Friday 2018 Hoppa till erbjudanden efter kategori: 1. Laptops

2. Ultrabook

3. Macbook

4. Chromebook

5. Speldatorer



Våra redaktörer söker igenom tusentals erbjudanden för att hitta de allra bästa erbjudandena från de allra bästa återförsäljarna. Du kan stödja oss genom att klicka på dessa oberoende valda länkar, då vi tjänar en liten provision på alla köp du gör, utan att det innebär någon extra kostnad för dig.

Nu är det äntligen dags för Black Friday och flera återförsäljare erbjuder rabatt på alla möjliga sorters bärbara datorer för både jobb och nöje.

Vi har gallrat ut de bästa erbjudandena som vi har hittat hittills, men vi passar även på att tipsa om vad du bör tänka på innan du slår till på en ny dator. Det gäller bland annat att hålla koll på specifikationerna så att du inte riskerar att köpa en gammal dator till överpris.

Under Black Week, Black Friday och Cyber Monday släpps hundratals, om inte tusentals, erbjudanden från en mängd olika butiker. Det kan vara svårt att veta vilka deals som är verkligt bra. Därför har vi plockat ut de erbjudanden som vi tycker är värda att titta på och satt ihop den här listan.

Erbjudanden kommer och går under Black Friday – några ligger uppe hela veckan och andra ligger bara uppe en väldigt begränsad tid. Om du ser ett erbjudande som passar dig, bör du därför passa på, då det inte finns någon garanti på hur länge produkterna kommer finnas kvar i butikens lager.

Vi här på TechRadar kommer att hålla artikeln uppdaterad under hela veckan i takt med att nya erbjudanden dyker upp och gamla byts ut, så du kan shoppa i lugn och ro. Så titta gärna in här igen under veckans gång för att inte missa alla bra erbjudanden!

Läs om de bästa erbjudandena:

Laptops

HP 15-da0804no | (10 995,-) 6 490,- | Elgiganten

Under Black Friday får du den här bärbara datorn på 15,6 tum med en rabatt på otroliga 40 procent, som levererar en stabil prestanda och snygg design. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

HP Pavilion x360 2-i-1 | (8 495,-) 4 990,- | Elgiganten

Den här 2-i-1 bärbara datorn ger dig mångsidighet och produktivitet i ett och samma paket. Under Black Friday får du dessutom en rabatt på otroliga 41 procent! Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

HP Pavilion 15-cs0812no | (7 892,-) 5 995,- | Elgiganten

Den här bärbara datorn på 15,6 tum matchar en god prestanda med en snygg design. Under Black Friday får du Office-paketet, antivirus och en datorväska på köpet. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Lenovo IdeaPad 320 på 14 tum| 3 990,- | MediaMarkt

Lenovo IdeaPad 320 är perfekt för alla som vill ha en prisvärd laptop med lagom kapacitet för vardagsuppgifter. Om du vill ha en bra dator för skolan eller kontoret, är detta ett perfekt tillfälle att slå till! Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Lenovo Ideapad 330 15,6 | (11 995,-) 7 990,- | Elgiganten

Den här bärbara datorn har en elegant design och en slitstark finish. Under Black Friday har du möjlighet att köpa den med en rabatt på 33 procent. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Lenovo V320 Core i3 4GB 128GB SSD 17,3" | (5 490,-) 3 990,- | Dustin

Den här bärbara datorn från Lenovo är lika kraftfull som en stationär dator, men är enkel att bära med sig överallt. Under Black Friday kan du köpa den med en rabatt på 27 procent. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.Visa erbjudande

Microsoft Surface 128GB| (11 790,-) 6 990,- | CDON

Har du varit sugen att prova på den effektiva Surface Pro? Då är Black Friday ett perfekt tillfälle att slå till! Den har bland annat en PixelSense-skärm på 12,3 tum, hög prestanda och gott om lagring. Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

Porsche Design Book One 2-i-1 | (27 995,-) 9 990,- | Elgiganten

Den vanligtvis ganska dyra Porsche Design Book One 2-i-1 har en enorm rabatt nu under Black Friday, på hela 64 procent. Om du funderat på att köpa den, är det alltså ett utmärkt tillfälle nu! Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Ultrabook

Huawei MateBook X 13" | (13 995,-) 9 990,- | Elgiganten

Den här datorn på 13 tum har ett internminne på 256 GB och ger dig en hög prestanda och en rejäl batterilivslängd. Under Black Friday får du en rabatt på 28 procent. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Huawei MateBook X Pro | (20 995,-) 16 490,- | Elgiganten

Denna bärbara dator har bland annat blivit utnämnd som marknadens bästa ultrabook och levererar på alla viktiga områden. Under Black Friday kan du köpa den med en rabatt på 21 procent. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

MacBook

Macbook Air (2018) Core i5 13,3 tum | 14 990 kr 12 990 kr | MediaMarkt

Om du vill ha årets modell av MacBook Air så billigt som möjligt ligger prislappen i skrivande stund på 12 990 kronor. Här får du inte bara en fantastisk retina-skärm utan också en snabb ssd-enhet på 128 gigabyte. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Apple CTO Macbook Pro | (75 000 kr) 40 090 kr | Webhallen

Nu kan du köpa Apples proffsiga och mest kraftfulla bärbara dator någonsin till ett mycket billigare pris. Black Friday sänker nämligen dess ordinarie pris med 35 000 kronor! Snacka rabatt! Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

Visa erbjudande

Chromebook

Acer Chromebook CB3-132 | (2 590 kr) 1 590 kr | Komplett

Den här bärbara datorn från Acer med en skärm på 11,6 tum är hela 39 procent billigare nu under Black Friday. Dess design är gjord för att kunna användas både i och utanför klassrummet. Erbjudandet gäller från den 19 till 23 november.

Visa erbjudande

Speldatorer

Acer Predator Helios 500 | (22 990,-) 19 990,- | Komplett

Detta är ett perfekt val om du är ute efter en bärbar dator för gaming som klarar av alla de senaste spelen. Under Black Friday får du en rabatt på 13 procent på den här datorn. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.

Visa erbjudande

Acer Predator Triton 700| 16 990,- | MediaMarkt

Trots att den är oerhört tunn, är Acer Predator Triton 700 en kraftfull bärbar speldator med specifikationer i toppklass, som bland annat en Intel Core i7-processor och 16 GB DDR4-minne. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

MSI GP73 8RF-648NE Leopard | (24 990,-) 18 790,- | Elgiganten

Den här bärbara datorn på 17,3 tum är ett perfekt val för dina favoritspel. Den har kraftiga högtalare, VR-kapabel Nvidia-grafik och en skärm med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Vad du behöver tänka på inför Black Friday och Cyber ​​Monday

Vill du hitta den allra bästa bärbara datorn till det bästa priset är det ett par saker som du behöver tänka på.

Det första är att se upp för vilseledande jargong som får en urgammal dator att låta som rena rama kapet. Risken är att det slutar med att du slösar pengar på en dator som inte är bättre än din gamla trotjänare.

Det andra som du bör ha koll på är varumärket. Visst går det att komma billigt undan om du köper en dator från en okänd tillverkare, men om du väljer ett välkänt märke kan du räkna med hög kvalitet och bra support. Så du bör hålla utkik efter datorer från företag som Acer, Asus, Apple, Dell, HP eller Microsoft.

Ser en viss modell intressant ut kan det vara en klok idé att spana in recensioner av datorn, inte minst här på Techradar där vi har som vana att uppdatera våra recensioner med jämna mellanrum. På så sätt kan du vara säker på att informationen är aktuell.

Du bör också kolla upp återförsäljarna. Väljer du en välkänd butik kan du vara säker på att du får den hjälp som du behöver. Har du aldrig hört talas om sajten som erbjuder fantastiska priser bör du vara försiktig eftersom det kan röra sig om en bluff.

Tänk på storleken

Bärbara datorer säljs i alla möjliga storlekar, men det vanligaste är att skärmen är på 13, 14 eller 15 tum.

Grundregeln är att de mindre datorerna är billigare än de större. I de större datorerna får det plats fler komponenter, vilket betyder mer kraft och ett större batteri.

Men om du ska bära med dig datorn ska vikten helst vara så låg som möjlig, så det gäller att hitta den rätta avvägningen mellan kraft och vikt. En bra tumregel är att skaffa en dator som väger omkring 1,5 kilo.

Kontrollera specifikationerna

Innan du köper en bärbar dator måste du ta en närmare titt på specifikationerna. Om komponenterna är gamla eller klena måste priset vara riktigt lågt för att den ska vara prisvärd.

Å andra sidan är det onödigt att slösa pengar på en dator som är för kraftfull för dina behov. Då är det bättre att lägga de pengarna på annat, till exempel tillbehör.

Det som du i första hand bör ha koll på är processor, minne, lagring och grafik.

Processor

Intel Core i5 räcker gott och väl för de flesta användare. Enda anledningen att välja Core i7 eller Core i9 är om du behöver extra kraft för spel, videoredigering eller liknande.

Extremt tunna datorer saknar ofta fläkt och därför sitter det klenare processorer i y-serien i dessa modeller. Dessa kan heta Core m3-7Y30 och liknande och här är grundregeln att m3 ersätter i3, medan m5 ersätter i5 och så vidare.

Riktigt billiga datorer har ofta en Intel Atom-processor. Om du tänkt använda din dator till något annat än surfande bör du inte skaffa en sådan dator i dagsläget.

Intel är naturligtvis inte den enda processortillverkaren. Huvudkonkurrenten heter AMD och här kan du i många fall få ut lite mer kraft för samma peng. Väljer du en så kallad APU (Accelerated Processing Unit) får du en kombinerad processor och grafikprocessor.

Glöm inte minnet

Många billiga datorer säljs med endast 2 gigabyte arbetsminne, men det är alldeles för lite i dagsläget. Ska du köra Windows 10 med behållning behöver du ha minst 4 och helst 8 gigabyte.

Vill du använda din dator till krävande uppgifter är det bra om den klarar av mer än 8 gigabyte, men har du ont om pengar kan du vänta ett tag med att stoppa i mer minne.

Olika minnen är olika snabba, men i praktiken är det här inget som du behöver bry dig om. Det viktigaste är mängden minne, inte snabbheten.

Lagring

Det bästa du kan skaffa nuförtiden är en ssd-enhet (solid state drive), något som gör att program och appar laddas blixtsnabbt.

Tyvärr är ssd-enheter betydligt dyrare än traditionella hårddiskar, något som innebär att du inte får lika mycket lagringsutrymme för pengarna.

En alternativ lösning är eMMC-enheter som är snäppet snabbare än vanliga hårddiskar. Dessa finns ofta i budgetdatorer.

Fördelen med traditionella hårddiskar (HDD) är mängden lagringsutrymme, något som gör att du får plats med alla dina filer. Med en eller två terabyte lär det dröja innan du har ont om utrymme på datorn.

Hårddiskar är olika snabba och de vanligaste alternativen är 7200 RPM och 5400 RPM. Har du möjlighet bör du välja den snabbare varianten.

Grafik och skärm

De flesta bärbara datorer har integrerad grafik, vilket ger ganska beskedlig prestanda jämfört med riktiga grafikkort.

Står det att datorn är utrustad med Intel HD Graphics eller Intel Iris betyder det att du kan spela enklare spel, men inte krävande actionspel.

En dator med Nvidia GeForce MX150 klarar av desto mer, men vill du ha så mycket kraft som möjligt krävs GeForce GTX 1060 eller bättre. Då får du emellertid vara beredd på att datorn kostar en hel del.

Nuförtiden är full HD-upplösning (1920 x 1080 pixlar) standard, men det finns fortfarande gott om budgetdatorer med en upplösning på 1366 x 768 pixlar.

Nackdelen med en lågupplöst skärm är att bilden inte är lika skarp, men det finns också en fördel. Det betyder nämligen att det blir mer kraft över till annat och att batteritiden kan bli längre.

Vill du ha riktigt bra bild är det en 4K-skärm som gäller, men då får du vara beredd på sämre batteritid och lite sämre prestanda.

Spara kvittot

Har du köpt en dator på rean bör du se till att spara kvittot och kontrollera så att det inte är något fel på apparaten. Då kan det vara läge att utnyttja ångerrätten eller garantin.

Många återförsäljare erbjuder förlängd garanti eller tilläggsförsäkring. Om du köper något extremt billigt är det oftast onödigt att haka på något sådant, men om du köper en premiumdator kan det vara värt pengarna. Speciellt som det inte är lika vanligt att köpa ny dator varje eller vartannat år längre.