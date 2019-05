Bästa Black Friday erbjudanden 2019: alla bästa deals under Black Friday-rean till Cyber Monday

De bästa Black Friday-erbjudandena i Sverige 2019 Hoppa direkt till olika erbjudanden efter kategori: 1. Topperbjudanden

2. Laptops och surfplattor

3. Mobiler

4. TV-apparater

5. Ljud

6. Spel och gaming

7. Smartklockor

8. Kameror

9. Mjukvara

Hallå där! Om du precis klickat in på den här sidan, gissar vi på att du är shoppingsugen, men du är tyvärr lite tidigt ute. Du har hittat vår hubartikel för Black Friday, där vi samlar alla de bästa erbjudandena i hela Sverige under den hektiska Black Week till Black Friday och Cyber Monday. Dessa är några av världens allra största shoppingdagar och du har chans att hitta enorma rabatter och fina reapriser på produkter inom samtliga kategorier. Denna galna shoppingvecka äger dock inte rum förrän i november, så det är fortfarande några månaders väntan kvar! Kom dock gärna tillbaka till den här sidan när det närmar sig, så kommer vi att guida dig genom djungeln av erbjudanden. Nedan kan du se hur fjolårets Black Friday såg ut och vilka som var de bästa erbjudandena då.

Black Friday-rean, världens största handelsdag, är över - men misströsta inte. Det finns nämligen fortfarande en chans att hitta några riktigt bra erbjudanden under Cyber Monday. Bland annat gäller några av de bästa erbjudandena från Black Friday även idag, så kolla in listan nedan om du är på jakt efter några fina erbjudanden!

Har du funderingar på att köpa ny laptop? Är det dags för en ännu större TV i vardagsrummet? Eller behöver du köpa lite klappar innan julklappshandeln tar fart? Under Black Friday och Cyber Monday 2019 förväntar vi oss att se både TV:apparater, bärbara datorer, spelkonsoler, mobiler och andra häftiga teknikprylar till ännu häftigare priser.

Självklart kan det vara svårt att veta vad som är ett riktigt gott erbjudande när man överrumplas av nya deals och stora rabatter varje dag och varje timme. Men oroa dig inte, våra skribenter jobbar hårt för att plocka fram just de bästa priserna på de bästa produkterna till dig.

Erbjudandena släpps som sagt hela tiden och det finns inga garantier för hur länge de varar eller när butikslagren tar slut. Så om du ser någonting som du har önskat dig länge – passa på att köpa det innan produkten försvinner. Vi försöker alltid uppdatera våra artiklar med den senaste informationen så du vet vilket erbjudande som är bäst.

Den här listan kan komma att uppdateras under dagen med nya erbjudanden som dyker upp, så kolla in med jämna mellanrum för att inte gå miste om något!

Topperbjudanden

Samsung Galaxy S9 (64 GB) | (7 490,-) 6 989,- | Elgiganten

Om du köper Samsung Galaxy S9 med 3Surfa 50 GB under Cyber Monday, betalar du 399 kronor i månaden istället för 599 kronor i månaden och sparar totalt 4 800 kronor. Erbjudandet gäller den 26 november.

Apple CTO Macbook Pro | (75 000,-) 40 090,- | Webhallen

Nu kan du köpa Apples proffsiga och mest kraftfulla bärbara dator någonsin till ett mycket billigare pris. Cyber Monday sänker nämligen dess ordinarie pris med 35 000 kronor! Snacka rabatt! Erbjudandet gäller från den 19 till 26 november.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege | (379,-) 109,- | PlayStationStore

Du kan prova på spelet gratis fram till den 19 november och om du gillar det, kan du köpa det med hela 71 procent rabatt! Spelet slänger dig in i hårda, intensiva och explosiva lagstrider. Erbjudandet gäller från den 15 till 27 november.

GTA IV - Complete | (329,-) 79,- | PlayStationStore

Du sparar hela 75 procent om du köper detta Grand Theft Auto IV-paket, som innehåller Grand Theft Auto IV samt avsnitten The Lost and Damned och The Ballad of Gay Tony. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

PureVPN i 5 år | 88% | PureVPN

Det här är ett erbjudande du helt inte kan missa. PureVPN ger dig nämligen hela 88 procent rabatt om du skaffar en 5-års prenumeration på deras onlineskydd. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

Laptops och surfplattor

Asus ZenBook 3 Deluxe| (13 990,-) 9 990,- | CDON

Detta är en uppgradering av den fantastiska Asus Zenbook 3, som bjuder på allt serien är så populär för, som till exempel en grym prestanda och en enastående byggkvalitet. Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

Acer Predator Helios 500 | (22 990,-) 19 990,- | Komplett

Detta är ett perfekt val om du är ute efter en bärbar dator för gaming som klarar av alla de senaste spelen. Under Cyber Monday får du en rabatt på 13 procent på den här datorn. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.

HP Pavilion 15-cs0812no | (7 892,-) 5 995,- | Elgiganten

Den här bärbara datorn på 15,6 tum matchar en god prestanda med en snygg design. Under Cyber Monday får du Office-paketet, antivirus och en datorväska på köpet. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

HP 15-da0804no | (10 995,-) 6 490,- | Elgiganten

Under Cyber Monday får du den här bärbara datorn på 15,6 tum med en rabatt på otroliga 40 procent, som levererar en stabil prestanda och snygg design. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Huawei MateBook X Pro | (20 995,-) 16 490,- | Elgiganten

Denna bärbara dator har bland annat blivit utnämnd som marknadens bästa ultrabook och levererar på alla viktiga områden. Under Black Friday kan du köpa den med en rabatt på 21 procent. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

HP Pavilion x360 2-i-1 | (8 495,-) 4 990,- | Elgiganten

Den här 2-i-1 bärbara datorn ger dig mångsidighet och produktivitet i ett och samma paket. Under Cyber Monday får du dessutom en rabatt på otroliga 41 procent! Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Lenovo Ideapad 330 15,6 | (11 995,-) 7 990,- | Elgiganten

Den här bärbara datorn har en elegant design och en slitstark finish. Under Cyber Monday har du möjlighet att köpa den med en rabatt på 33 procent. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Huawei MateBook X 13" | (13 995,-) 9 990,- | Elgiganten

Den här datorn på 13 tum har ett internminne på 256 GB och ger dig en hög prestanda och en rejäl batterilivslängd. Under Cyber Monday får du en rabatt på 28 procent. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

MSI GP73 8RF-648NE Leopard | (24 990,-) 18 790,- | Elgiganten

Den här bärbara datorn på 17,3 tums för gaming är ett perfekt val till dina favoritspel. Den har kraftiga högtalare, VR-kapabel Nvidia-grafik och en skärm med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Lenovo IdeaPad 320 på 14 tum| 3 990,- | MediaMarkt

Lenovo IdeaPad 320 är perfekt för alla som vill ha en prisvärd laptop med lagom kapacitet för vardagsuppgifter. Om du vill ha en bra dator för skolan eller kontoret, är detta ett perfekt tillfälle att slå till! Erbjudandet gäller från den 19 till 26 november.Visa erbjudande

Apple CTO Macbook Pro | (75 000,-) 40 090,- | Webhallen

Nu kan du köpa Apples proffsiga och mest kraftfulla bärbara dator någonsin till ett mycket billigare pris. Cyber Monday sänker nämligen dess ordinarie pris med 35 000 kronor! Snacka rabatt! Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

Huawei MediaPad T3 på 10 tum| 1 179,- | Elgiganten

Den här superlätta surfplattan har en fantastisk skärm med vackra färger och är perfekt att använda till bland annat surfning och streaming. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Mobiler

ASUS ZenFone 4 Pro| (7 499,-) 3 990,- | Dustin

Under Black Friday kan du köpa den utmärkta Zenfone 4 Pro med en rabatt på hela 47 procent! Det är en mobil i toppklass in i minsta detalj och har en kamera i världsklass. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.Visa erbjudande

Google Pixel 32 GB | (3 990,-) 2 990,- | Dustin

Handla hem Googles mobil med en skärmstorlek på 5 tum och ett internminne på 32 GB. Under Cyber Monday kan du köpa mobilen med en rabatt på nästan 25 procent. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

LG V30 | (9 490,-) 7 990,- | Dustin

Under Cyber Monday kan du passa på att köpa LG:s riktigt tåliga toppmodell till ett billigare pris. Den har bland annat ett fantastiskt ljud och en rejäl vidvinkelkamera. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Huawei P20 Pro (128 GB) | 5 490,- | MediaMarkt

Om du vill ha en kraftfull mobil med en fantastisk kamera, är detta ett perfekt tillfälle att köpa hem Huawei P20 Pro, som har en trippelkamera från Leica. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Huawei P10 Dual Sim (64 GB) | 3 990,- | Webhallen

Nu kan du köpa Huawei P10 för ett fantastiskt pris, som är en utmärkt kombination av hårdvara och design. Du får bland annat en snabb processor och en kraftfull kamerauppsättning. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

SAMSUNG G950 Galaxy S8| 4 444,- | MediaMarkt

Den här mobilen från Samsung i Galaxy serien har en skärm på 5,8 tum, en snabb processor, 64 GB internminne och en kamera med 12 megapixel. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Samsung Galaxy S9 (64 GB) | (7 490,-) 6 989,- | Elgiganten

Om du köper Samsung Galaxy S9 med 3Surfa 50 GB under Cyber Monday, betalar du 399 kronor i månaden istället för 599 kronor i månaden och sparar totalt 4 800 kronor. Erbjudandet gäller den 26 november.

TV-apparater

Sony 4K-TV på 55 tum| 9 990,- | MediaMarkt

MediaMarkt firar Cyber Monday med ett bra erbjudande på SONY KD55XF9005BAEP, som är en riktigt bra 4K TV på 55 tum med både HDR och Android. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Philips 50" 4K UHD LED Smart TV | (8 995,-) 6 490,- | NetOnNet

Den lite större versionen av Philips TV på 50 tum har just nu en rabatt på över 24 procent och ger dig samma fantastiska bildkvalitet och eleganta design som den mindre. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Philips 65PUS6703 | 9 990,- | NetOnNet

Den här stora TV:n har ett SAPHI TV-gränssnitt för att göra navigering enklare och har Pixel Precise Ultra HD och HDR för skarpare och naturligare bilder med mer detaljer. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

Philips 55" UHD LED SmartTV | (12 990,-) 8 888,- | CDON

Få 31 procent rabatt på den här TV:n från Philips nu under Cyber Monday, som bland annat har funktioner som Ultra HD (4K), Android TV, tresidig Ambiligt, HDR Premium och mer. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.

Samsung UE65NU8055TXXC | 13 990,- | NetOnNet

Den här ljusstarka 4K-TV:n på 65 tum har livfulla färger, en ljusstark bildpanel på 1 000 Nits, kraftfullt ljud med integrerade bashögtalare och ett välutvecklat spelläge. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

Ljud

Sennheiser GAME ONE | (1 590,-) 1 272,- | Teknikmagasinet

Under Cyber Monday får du hela 20 procent på detta extremt bekväma gamingheadset som ger en hög komfort och en imponerande ljudkvalitet. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.Visa erbjudande

Sennheiser GSP 300 | (975,-) 780,- | Teknikmagasinet

Dessa hörlurar med en sluten konstruktion låter dig spela bekvämt och ger dig en utmärkt ljudkvalitet med bra bas och hög akustik. Under Cyber Monday får du 20 procent rabatt. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.Visa erbjudande

Urbanista New York | (1 490,-) 745,- | Elgiganten

Dessa trådlösa around-ear hörlurar levererar ett grymt ljud, har en snygg design och en lång batterilivslängd. Under Cyber Monday går de att köpa för halva priset. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

B&O Beoplay H9i | (4 990,-) 3 490,- | Elgiganten

Dessa trådlösa around-ear hörlurar har aktiv brusreducering, så du får musik i hög kvalitet utan störande bakgrundsljus även i bullriga miljöer. Under Cyber Monday har de en rabatt på 30 procent. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

MARSHALL MID A.N.C | 1 390,- | MediaMarkt

Dessa hörlurar med aktiv brusreducering ger dig ett överlägset trådlöst ljud och ger dig ljud i toppkvalitet, så du kan få ut det allra mesta av musiken. De har upp till 20 timmars batterilivslängd. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Harman Kardon ljudpaket | (5 990,-) 2 990,- | NetOnNet

Det här ljudpaketet ger dig en fantastisk ljudkvalitet och har Virtuell Surround för att ge dig en äkta biokänsla. Du kan dessutom strömma musik enkelt via Bluetooth. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

Pioneer MRX-3-W Vit BT WiFi| (3 490,-) 997,- | CDON

Med denna kompakta högtalare kan du få bra ljud och mångsidighet, oavsett om du bara vill fylla ett rum eller ett helt hus med musik. Under Cyber Monday har den en rabatt på 71 procent! Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

Samsung VL351/XE| (2 990,-) 1 290,- | CDON

Denna högtalare gör det möjligt för dig att ta med studiokvaliteten hem, där du får ett kristallklart hi-fi ljud. Under Cyber Monday kan du köpa den med en rabatt på 56 procent. Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

JBL Flip 4 | (1190,-) 849,- | Kjell & Company

Under Cyber Monday har du möjlighet att köpa denna kraftfulla trådlösa högtalare till ett billigare pris, som bland annat är helt vattentät och har upp till tolv timmar batterilivslängd. Erbjudandet gäller från den 17 till 26 november.Visa erbjudande

Marshall Kilburn | (2 190,-) 1 290,- | Teknikmagasinet

Under Cyber Monday kan du köpa denna högtalare från Marshall med en klassisk design med en rabatt på otroliga 41 procent! De har ett klassiskt festivalljud och 20 timmars batterilivslängd. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.Visa erbjudande

Pioneer Rayz Plus| (1 407,-) 699,- | CDON

Under Cyber Monday får du halva priset på dessa in-ear hörlurar med smart brusreducering, en individanpassad app och en integrerad laddningsport. Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

JBL Reflect Mini BT | (990,-) 444,- | Elgiganten

Passa på att köpa hem dessa minimala sporthörlurar, som är oerhört lätta och som går att ansluta trådlöst via Bluetooth. Njut av träningen i lugn och ro med JBL:s ljud i toppkvalitet. Erbjudandet gäller från den 17 till 26 november.Visa erbjudande

Handic Sport HTW100 BT| (599,-) 312,- | CDON

Dessa smidiga trådlösa hörlurar är vattentåliga, har en inbyggd mikrofon, touchkontroller och ett inbyggt batteri. Under Cyber Monday får du en rabatt på 47 procent. Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

Spel och gaming

Starlink Battle Starterpack | (649,-) 399,- | Komplett

Detta är en perfekt julklapp! I Starlink: Battle for Atlas får du leda en grupp modiga stjärnpiloter vars uppgift är att befria stjärnsystemet Atlas från den Bortglömda legionen. Innovativt och riktigt roligt! Erbjudandet gäller från den 19 till 26 november.

Hitman Trilogy HD | (149,-) 45,- | PlayStationStore

Spela som världens dödligaste lönnmördare och kom i rätt stämning för det nya Hitman 2-spelet genom att uppleva seriens tidigare titlar. Du sparar hela 69 procent om du köper paketet nu. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

GTA IV - Complete | (329,-) 79,- | PlayStationStore

Du sparar hela 75 procent om du köper detta Grand Theft Auto IV-paket, som innehåller Grand Theft Auto IV samt avsnitten The Lost and Damned och The Ballad of Gay Tony. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

Diablo III: Reaper of Souls | (359,-) 91,- | PlayStationStore

Du sparar hela 74 procent om du slår till på det här erbjudandet på Ultimate Evil Edition, som innehåller både Diablo III och expansionspaketet Reaper of Souls. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

The Witcher 3: Wild Hunt | (449,-) 149,- | Elgiganten

Det mest prisbelönta spelet från 2015 går just nu att köpa med 55 procent rabatt. Paketet innehåller spelet, samtliga 16 DLC-paket och de två expansionspaketen Hearts of Stone och Blood and Wine. Erbjudandet gäller från den 17 till 27 november.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege | (379,-) 109,- | PlayStationStore

Du kan prova på spelet gratis fram till den 19 november och om du gillar det, kan du köpa det med hela 71 procent rabatt! Spelet slänger dig in i hårda, intensiva och explosiva lagstrider. Erbjudandet gäller från den 15 till 27 november.

Detroit: Become Human | (639,-) 179,- | Dustin

Just nu får du 54 procent rabatt på det här paketet. Spelet utspelar sig 2038, där androider har ersatt människoarbete, men nu verkar det som att de börjat få känslor... Erbjudandet gäller från den 16 till 27 november.

Nioh | (429,-) 199,- | Discshop

Just nu får du hela 53 procent rabatt på detta fantastiska spel, där du beger dig ut i en värld som härjas av mörka, ondsinta krafter och måste slåss mot uråldriga demoner. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

Heavy Rain & Beyond Two Souls | (429,-) 179,- | Inet

Ännu ett erbjudande med 53 procent rabatt, men den här gången i form av ett paket med två spel. Gör dig redo för två inlevelsefulla äventyr, som är både vackra och roliga att spela. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

Need For Speed Payback | (479,-) 229,- | Mediamarkt

Just nu kan du köpa en av världens mest sålda tv-spelsserier med en rabatt på hela 48 procent. Ta dig an race, uppdrag och utmaningar för att vinna respekt från Fortune Valleys undre värld. Erbjudandet gäller från den 20 till 26 november.Visa erbjudande

Tillbehör

Trust GXT 705 Ryon Gaming Chair| (1 699,-) 990,- | CDON

Under Cyber Monday kan du köpa den här ergonomiskt utformade gamingstolen med en rabatt på 41 procent, som är gjord för att du ska kunna spela bekvämt i flera timmar. Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

Philips B Line på 32 tum | (4 499,-) 2 990,- | Dustin

Just nu kan du köpa denna 32 tums skärm från Philips till ett billigare pris. Den har en effektiv prestanda och knivskarpa bilder samt en speciell teknologi som ska resultera i mindre trötta ögon. Erbjudandet gäller från den 20 till 26 november.Visa erbjudande

Lenovo ThinkVision P27u | (8 599,-) 6 190,- | Dustin

Just nu kan du köpa den här skärmen på 27 tum och med en upplösning på 4K till ett billigare pris. Den har dessutom stöd för USB-C, samt en bra ergonomisk och snygg design. Erbjudandet gäller från den 20 till 26 november.Visa erbjudande

Lenovo IdeaCentre 730S | (12 995,-) 8 990,- | Elgiganten

Detta är en elegant och kraftfull bildskärm på 23,8 tum som vanligtvis har ett ganska dyrt pris, men under Cyber Monday kan du köpa den med en rabatt på 30 procent. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

PlayStation VR + Camera v2 + VR Worlds| (2 990,-) 1 990,- | CDON

Under Cyber Monday kan du köpa detta kit med PlayStation VR, Camera v2 och VR Worlds med en rabatt på 33 procent, som låter dig kasta dig in i nya världar och uppleva ett helt nytt sätt att spela. Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

Rapoo X9310 2,4 G| (749,-) 299,- | CDON

Detta är ett vackert, trådlöst 2,4 GHz-set som är perfekt för alla skrivbord. Under Cyber Monday kan du köpa det med en rabatt på otroliga 60 procent! Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

Turtle Beach Grip 500 | (749,-) 199,- | Elgiganten

Den här gamingmusen har 7 programmerbara knappar, Avago lasersensor, justerbar upplösning och 5 skräddarsydda profiler. Under Cyber Monday har den en otrolig rabatt på över 73 procent! Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Smartklockor

Polar M200 GPS | (1 499,-) 990,- | Elgiganten

Den här träningsklockan gör dina träningspass roligare och mer motiverande. Den registrerar alla dina aktiviteter under dygnet och ger dig en bra överblick av dina resultat. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Beurer Hälsopaket | (1 499,-) 999,- | Teknikmagasinet

Det här paketet är 33 procent billigare och ger dig en diagnostisk glasvåg som beräknar kroppsvikt, fett-, vatten- och muskelmassa samt ett aktivitetsarmband som registrerar sömn och aktivitet. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Kameror

Panasonic Lumix DMCTZ80 | (3 590,-) 2 222,- | Elgiganten

Den här ultrazoom kompaktkameran har också en rabatt på nästan 40 procent nu under Cyber Monday. Den har bland annat 18,1 megapixlar, 30 x optisk zoom och videoinspelning i 4K. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Canon EOS 5D Mark IV kamerahus| 26 979,- | Cyberphoto

Nu under Cyber Monday har du möjlighet att köpa Canon EOS 5D Mark IV från företagets legendariska 5D-serie till ett billigare pris. Den här kameran ger dig högupplösta bilder i professionell kvalitet. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Mjukvara

Bitdefender Antivirus Plus 2019 | (799,-) 449,- | Bitdefender

Nu kan du köpa hem Bitdefender Antivirus Total Security-paketet för nästan halva priset. Det ger dig fullständigt skydd på upp till fem enheter per år. Nu snackar vi bra erbjudande! Erbjudandet gäller från den 19 till 26 november.

ExpressVPN i 15 månader | 50% | ExpressVPN

Vill du dölja din IP-adress och kryptera din datatrafik, för att undvika att någon spionerar på dig? Just nu får du halva priset om du köper en prenumeration på ExpressVPN i 15 månader! Erbjudandet gäller från den 19 till 26 november.

NordVPN | 75% | NordVPN

NordVPN firar också Black Friday och Cyber Monday med enorma rabatter och du kan just nu skaffa NordVPN med hela 75 procent rabatt. Erbjudandet gäller från den 20 till 30 november.

PureVPN i 5 år | 88% | PureVPN

Det här är ett erbjudande du helt inte kan missa. PureVPN ger dig nämligen hela 88 procent rabatt om du skaffar en 5-års prenumeration på deras onlineskydd. Erbjudandet gäller från den 19 till 26 november.

Adobe Photography Plan | 120 kronor i månaden | Adobe

Nu kan du få tillgång till Adobe Photoshop CC, Lightroom CC och Lightroom Classic samt en enorm lagring på 1 TB i Adobe Cloud till ett billigare pris. Det är ett perfekt paket för alla fotografer. Erbjudandet gäller från den 19 till 26 november.

Diverse

Lexmark CS317DN A4| (1 299,-) 599,- | Dustin

Under Cyber Monday får du över halva priset på den här skrivaren från Lexmark, som bland annat har en proffsig färgmatchning och en pålitlig prestanda. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.Visa erbjudande

Rollei Steady Butler Mobil Stabilisator| (1 590,-) 987,- | CDON

Under Cyber Monday får du 37 procent rabatt på denna stabilisator för mobiler, som är utrustad med 3 axlar och har en integrerad power bank med 4 000 mAh. Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

Paket för Philips Hue | (1 899,-) 1 299,- | Teknikmagasinet

Det här startpaketet för ljussystemet Philips Hue har 31 procent rabatt under Cyber Monday och låter dig dekorera med olika ljus. Du kontrollerar lamporna samt deras färg och intensitet via en app. Erbjudandet gäller från den 17 till 26 november.Visa erbjudande

ORB WheeL X4 | (1 999,-) 1 799,- | Teknikmagasinet

Alltid varit sugen på en hoverboard? Under Cyber Monday kan du köpa den här lättåkta hoverboarden med batteri från Samsung med hela 25 procent rabatt. En laddning tar dig cirka 15 till 20 kilometer. Erbjudandet gäller från den 17 till 26 november.Visa erbjudande

Netgear Nighthawk R6800| (1 690,-) 888,- | CDON

Den här routern ger dig oerhört snabbt WiFi och ger dig ultimat prestanda även i större hem eller till 20 eller fler trådlösa enheter. Under Cyber Monday får du 47 procent rabatt. Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

Erbjudanden du kan ha gått miste om

Huawei P20 Lite (64 GB) | (3 288,-) 2 290,- | Komplett

Den billigare varianten av Huaweis senaste toppmodell finns också på rea. Den har en full HD+ skärm på 5,84 tum, har 64 GB internminne och finns i färgerna Platinum Gold eller Sakura Pink. Erbjudandet gäller från den 19 till 23 november.

Samsung Galaxy Tab A | (2 490,-) 1 490,- | CDON

Nu har du möjlighet att köpa den nya Galaxy Tab A med en skarp skärm, snabb processor och en utmärkt kamera till ett mycket billigare pris. Erbjudandet gäller från den 19 till 23 november.

Acer Chromebook CB3-132 | (2 590,-) 1 590,- | Komplett

Den här bärbara datorn från Acer med en skärm på 11,6 tum är hela 39 procent billigare nu under Black Friday. Dess design är gjord för att kunna användas både i och utanför klassrummet. Erbjudandet gäller från den 19 till 23 november.

Porsche Design Book One 2-i-1 | (27 995,-) 9 990,- | Elgiganten

Den vanligtvis ganska dyra Porsche Design Book One 2-i-1 har en enorm rabatt nu under Black Friday, på hela 64 procent. Om du funderat på att köpa den, är det alltså ett utmärkt tillfälle nu! Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Acer Predator Triton 700| 16 990,- | MediaMarkt

Trots att den är oerhört tunn, är Acer Predator Triton 700 en kraftfull bärbar speldator med specifikationer i toppklass, som bland annat en Intel Core i7-processor och 16 GB DDR4-minne. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Apple MacBook Air på 13,3 tum| 8 790,- | MediaMarkt

MacBook Air är perfekt för dem som vill ha en tunn och lätt laptop med lång batterilivslängd. Under Black Friday finns den att köpa från MediaMarkt till ett utmärkt pris. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Apples iPad på 9,7 tum (32 GB) | 3 333,- | MediaMarkt

Apples senaste iPad (2018) har stöd för Apple Pencil och har en vacker Retina-skärm på 9,7 tum. Under Black Friday har du möjlighet att köpa hem surfplattan till ett riktigt bra pris. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Lenovo Tab Plus LTE på 10 tum| 1 990,- | MediaMarkt

Den här surfplattan passar perfekt till hela familjen och kan användas både till underhållning och tas med till kontoret. Den har en hög prestanda och ett internminne på 16 GB. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Sony 70" UHD LED Smart TV | (19 999,-) 13 990,- | Komplett

Under Black Friday kan du köpa den här stora och vackra TV:n från Sony med en rabatt på hela 30 procent. Den ger dig en verklighetstrogen 4K HDR-bild på en stor skärm. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

Philips 65" UHD LED SmartTV | (17 990,-) 12 990,- | Komplett

Få ut mer av dina tv- och filmupplevelser med Philips 8500 NanoLED-TV, som du just nu kan köpa hela 28 procent billigare. Den har vackra verklighetstrogna färger och ett imponerande ljud. Erbjudandet gäller från den 17 till 25 november.

Samsung 75" Q9F QLED 4K UHD Smart TV | (44 990,-) 35 990,- | Elgiganten

Just nu får du en rabatt på 20 procent om du väljer att köpa den största modellen av Samsungs QLED 4K UDH Smart TV, som öppnar upp en helt ny värld av TV-underhållning i ditt hem. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Samsung 55" Smart Signage Display | (10 895,-) 8 490,- | Elgiganten

Just nu får du en rabatt på 22 procent om du köper den här snygga TV:n med en hållbar design, som gör det enkelt för firmor att visa information och reklam till sina kunder. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Samsung 55'' Q8F 4K QLED Smart TV | (21 990,-) 12 990,- | Elgiganten

Just nu får du en rabatt på över 40 procent om du köper denna 55 tums TV från Samsung! Den öppnar upp en helt ny värld av underhållning och ger dig en fantastisk bildkvalitet. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Samsung UE55NU7305KXXC | 5 490,- | NetOnNet

Den här maffiga TV:n på 55 tum ger dig verklighetstrogna färger, utmärkt kontrast och en vacker skärpa och låter dig dessutom streama spel trådlöst med Steam Link. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

SteelSeries Arctis 7 | (1 749,-) 799,- | Elgiganten

Detta trådlösa och kraftfulla gaming headset levererar verklighetstroget ljud som dessutom har en ClearCast-mikrofon, under Black Friday får du en fantastisk rabatt på hela 54 procent! Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

SteelSeries Arctis Pro | (3 490,-) 1 690,- | Elgiganten

Detta trådlösa och innovativa gaming headset från Steelseries ger dig ett grymt ljud till alla dina spel och har under Black Friday en rabatt på över halva priset! Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Sennheiser PXC 550 | (3 290,-) 2 444,- | CDON

Under Black Friday kan du köpa dessa hörlurar med en rabatt på 20 procent, som låter dig uppleva Sennheisers berömda ljud som är både djupt, skarpt och kraftfullt. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.Visa erbjudande

JBL E55 BT | (1 290,-) 699,- | NetOnNet

Dessa trådlösa hörlurar har en grym ljudåtergivning och ger dig ett kraftfullt ljud. De går att ansluta trådlöst via Blueooth och har dessutom en inbyggd mikrofon. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

Intono Home Radio| (1 999,-) 699,- | Komplett

Denna hemradio ger dig vanligtvis ett fantastiskt ljud till ett rimligt pris, men nu under Black Friday får du otroliga 65 procent rabatt, något som är galet billigt! Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

Bose QuietComfort 35 II | (3 689,-) 3 185,- | BRL

Dessa trådlösa hörlurar från Bose har brusreducering i toppkvalitet, som du kan justera mellan tre olika nivåer och du får balanserat ljud oavsett volym. Black Friday ger dig 14 procent rabatt. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

Harman/Kardon Omni Bar + soundbar| (8 590,-) 4 490,- | Komplett

Under Black Friday får du en otroligt fin rabatt på 48 procent på denna trådlösa HD soundbar, som du enkelt kan ansluta till din HD-TV för att installera ett trådlöst HD-musiksystem i ditt hem. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

Sonus Faber Venere 2.5| (24 990,-) 13 990,- | Komplett

Komplett bjuder på en fantastisk rabatt på hela 44 procent på dessa golvhögtalare under Black Friday. De ger en tydlig, detaljerad och extremt dynamisk ljudupplevelse. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

Klipsch RP-280F Prem. surroundpaket | (34 990,-) 18 990,- | Komplett

Dessa golvhögtalare kan fylla ett större rum med ljud av biokvalitet utan några som helst problem. Komplett bjuder på 46 procent rabatt nu under Black Friday. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.

Audio Pro Addon T20 | (5 790,-) 2 990,- | NetOnNet

Dessa moderna högtalare har en Bluetooth-anslutning och inbyggda förstärkare, samt en justerbar bas och diskant. Under Black Friday kan du köpa dem till ett billigare pris! Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

Bose SoundLink Mini II | (1 990,-) 1 390,- | Komplett

Komplett bjuder på ett riktigt fint erbjudande på dessa bärbara Bose-högtalare, som har Bluetooth, tio timmar lång batterilivslängd och en räckvidd på cirka nio meter. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.

Andersson BTX-3000 | (399,-) 199,- | NetOnNet

Nu kan du köpa dessa snygga Bluetooth högtalare till ett billigare pris. De kan strömma musik via Bluetooth och har en batterilivslängd på upp till 6 timmar. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

Marshall Acton BT| 990,- | NetOnNet

Den här trådlösa högtalaren är en perfekt kombination mellan ljud och design. Du får en kraftfull bas, ett fylligt mellanregister och en kristallklar diskant. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Optoma NuForce BE Sport 3 | (790,-) 444,- | Komplett

Under Black Friday kan du köpa dessa damm- och stänktåliga in-ear hörlurar med en rabatt på hela 44 procent. De har Bluetooth-anslutning och en batterilivslängd på 10 timmar. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.

Sennheiser Momentum In-Ear G M2 | (749,-) 599,- | Teknikmagasinet

Under Black Friday kan du köpa dessa kompakta in-ear hörlurar med kristallklart ljud med 20 procent rabatt. Du kan förvänta dig ett par hörlurar som bjuder på både komfort och bra ljudkvalitet. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.Visa erbjudande

Bose Soundsport Hörlurar | (990,-) 555,- | Komplett

Under Black Friday får du 44 procent rabatt på dessa in-ear hörlurar frå Apple, som är både svett- och vädertåliga och ger dig ett balanserat ljud. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

Jabra Elite Sport True Wireless | (2 290,-) 1 290,- | Elgiganten

En ny modell som är uppdaterad med bättre batterilivslängd jämfört med sin föregångare. De är svett- och regntåliga och levererar oslagbart ljud. De har en rabatt på 43 procent. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Sony PlayStation 4 Kontroller Camo | (599,-) 399,- | Komplett

Under Black Friday kan du köpa Dual Shock 4 kontrollers till PS4 i en rad olika färger med en rabatt på hela 33 procent! De finns bland annat i färgerna blå, röd och kamouflage. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

Horizon Zero Dawn - Complete | (479,-) 199,- | Komplett

Just nu kan du köpa detta fantastiska spel med hela 58 procent rabatt! Eftersom det är Complete Edition får du dessutom med lite extra grejer vid köp, som till exempel nya kläder och vapen. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

Xbox One Wireless Controller| (649,-) 349,- | CDON

Under Black Friday kan du köpa trådlösa kontroller till Xbox One i olika färger till ett rabatterat pris. Du kan bland annat välja mellan färgerna Phantom Black och Combat Tech. Erbjudandet gäller från den 23 till 26 november.Visa erbjudande

Nintendo Classic Mini (NES) med 30 spel | (777,-) 699,- | Komplett

Under Black Friday kan du köpa denna klassiska konsol tillsammans med 30 spel med en rabatt på 10 procent från Komplett. Perfekt för alla med en förkärlek till 8-bit spel! Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.

HP OMEN 27" LED G-Sync | (6 985,-) 4 895,- | Komplett

Den här skärmen har designats för att ge dig den absolut bästa skärpan i spel och just nu kan du köpa den med en rabatt på hela 30 procent. Den är ett perfekt tillskott till varje gamingsetup! Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.

Elgato Stream Deck | (1 590,-) 999,- | Komplett

Handla hem Stream Deck för ultimat kontroll över din stream! Den här enheten tar bort behovet för snabbkommandon och kan enkelt byta mellan olika scener, starta media, justera ljud och mer. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.

(Image: © Logitech) Logitech G305 Lightspeed | (645,-) 395,- | Komplett

Under Black Friday kan du köpa den här trådlösa gamingmusen med bland annat 6 programmerbara knappar, 12 000 dpi och HERO-sensor med en rabatt på 39 procent. Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

SteelSeries Sensei 310 | (549,-) 299,- | Komplett

Under Black Friday kan du köpa den här fantastiska gaming musen med en rabatt på 46 procent! Den är trådbunden, har 8 programmerbara knappar, 12 000 dpi och RGB-belysning. Erbjudandet gäller från den 21 till 25 november.

Suunto 9 G1 | (4 999,-) 3 979,- | XXL

XXL firar Black Week med att sälja multisportklockan Suunto 9 G1 med GPS till ett billigare pris, som har en pulsmätare och lång batterilivslängd. Den finns tillgänglig i färgerna svart och grå. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

FUJIFILM Instax Mini 9| 599,- | CDON

Den här lilla smidiga kameran framkallar bilder direkt efter att du tagit den. Det är en oerhört praktisk och rolig liten pryl, som finns tillgänglig i en rad färgglada färger. Erbjudandet gäller från den 19 till 25 november.Visa erbjudande

Thrustmaster TMX Pro-set | (4 499,-) 2 119,- | Komplett

Nu kan du njuta av verklighetstrogen körning till nästan halva priset! Detta set med Force feedback-hjul och ett Thrustmaster T3PA pedalset är kompatibelt med både Xbox och Windows. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Asus RT-AC66U B1 | (1 290,-) 799,- | Elgiganten

Den här trådlösa routern har en totalhastighet på upp till 1 750 Mbps och under Black Friday har du möjlighet att köpa den med en rabatt på nästan 40 procent. Erbjudandet gäller från den 21 till 26 november.Visa erbjudande

Sony STR-DH790 | (4 190,-) 2 490,- | NetOnNet

Denna AV-receiver ger bästa möjliga ljudåtergivning och bästa möjliga bild med gott om anslutningsmöjligheter för dina enheter. NetOnNet ger dig ett rabatterat pris nu under Black Fridag! Erbjudandet gäller från den 23 till 25 november.

