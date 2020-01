Tips på 6 spel som får dig att komma i form

Ryser du vid tanken på kyliga, tidiga morgnar ute i löpspåret eller sena eftermiddagar på packade, bullriga gym och bara tanken på yoga gör dig sömnig? Om du har varit sugen på att komma börja träna, men tycker att det känns drygt att komma igång eller inte hittat någon aktivitet som passar just dig, har du kommit till precis rätt ställe.

Varför inte spela bort de där extra kilona? Tack vare stora framsteg inom världen av spel och VR, har vi numera tillgång till en alternativ träningsmetod som skiljer sig från de gamla klassiska sporterna och aktiviteterna. Förutom att dagens VR-spel (och vanliga) gör det möjligt att träna direkt hemifrån, bjuder de på en enorm mängd variation och underhållning som kommer få träningen att kännas roligare än någonsin tidigare.

Här har vi samlat några av de bästa spelen som hjälper dig att komma igång.

Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure är ett action-RPG till Nintendo Switch, där du ansluter dina Joy-Cons till ett hjul och en benrem för att ta dig igenom en mängd olika banor, hinder och minispel. Spelet innehåller över 20 världar, 4 spellägen och 60 olika övningar som tränar hela kroppen och du kommer garanterat att bli svettig! Ring Fit Adventure är ganska dyrt med ett pris på cirka 850 kronor, men du får gott om underhållning (och träning) för pengarna.

Just Dance (2020)

Om du är spelintresserad har du förmodligen inte missat den enormt populära spelserien Just Dance. Det första spelet släpptes redan under 2009 och totalt har det släppts 11 spel till huvudserien. Så vad går det ut på? Dansa, såklart! Du får tillgång till ett stort urval av sköna hits och ditt mål är att hänga med i de tillhörande danserna så bra som möjligt. Danserna och övningarna varierar i intensitet och du får poäng baserat på hur bra du lyckas följa dem. Försök att slå dina egna rekord eller tävla mot dina vänner!

Spelet finns tillgängligt till PS4, Xbox One, Wii och Nintendo Switch. Om du vill testa andra dansspel, kan du även kolla in Dance Central och Dance Dance Revolution.

Knockout League

Om dansspel inte är riktigt din grej och du föredrar lite mer actionpackade spel, kan Knockout League vara spelet för dig. Boxingspelet släpptes under 2018 och är utvecklat specifikt för VR, något som gör att kontrollerna känns riktigt bra. Du kommer att bli tvungen att ducka och blockera inkommande attacker från din motståndare, samtidigt som du delar ut ett och annat slag själv. Ditt mål? Besegra alla motståndare och bli mästaren av Knockout League!

Om du vill prova på fler Fighting- och Actionspel, kan vi rekommendera att du kollar in The Thrill of the Fight, Punch-Out och Blade and Sorcery. Knockout League finns att ladda ned för 17 euro på Steam.

1-2-Switch

Älskade du de tidiga Wii Sport- och Wii Fit-spelen till den första Wii-konsolen, som bjöd på en mängd olika sporter och aktiviteter att prova på? Nu har de blivit lite till åren och tråkigt nog har inga nya versioner av dessa spel släppts till den nya Switch-konsolen ännu, men 1-2-Switch bjuder på ett liknande koncept där du får ta dig an en mängd olika utmaningar och övningar. Tävla själv eller mot vänner!

Spelet finns att köpa för 379 kronor hos Elgiganten. Om du vill prova på liknande spel, kan vi rekommendera Go Vacation och Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020.

Pokémon Go

Pokémon Go - spelet som blev ett världsfenomen när det släpptes under sommaren 2016 och som är populärt än idag. Om du vill börja riktigt lugnt med träningen, utan några galna övningar eller allt för svettiga aktiviteter, kan enkla promenader vara en bra början. Pokémon Go gör varje promenad spännande och unik, då du kan roa dig med att utforska världen runtom dig i jakten på charmiga små monster. Du kan även välja att lägga Pokémon-ägg på inkubation, som kläcks när du gått 2, 5 eller 10 kilometer - det blir som en liten belöning! Innan du vet ordet av kommer du ha vandrat tusentals steg och förbränt hundratals kalorier.

Pokémon Go är gratis att ladda ned (med köp i appen) och finns tillgängligt för både iOS och Android. Om du vill prova på liknande spel, kan vi rekommendera Zombies, Run! och Harry Potter: Wizards Unite.

Beat Saber

Beat Saber kanske inte ser särskilt jobbigt ut vid första anblick - man behöver ju bara vifta med armarna lite! Sanningen är att spelet faktiskt är både intensivt och svettigt. Förutom att slå sönder de röda och blå blocken i takt till musikens sköna beats, måste du ducka och hoppa undan för hinder som flyger rakt emot dig. Musiken i kombination med de suveräna ljuseffekterna skapar en riktigt härlig och uppslukande spelupplevelse som vi verkligen kan rekommendera - du kommer inte ens tänka på att du rör på dig!

Spelet finns tillgängligt att köpa för 309 kronor från PlayStation Store.