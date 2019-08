De bästa spelen till Playstation 4 2019: PS4-titlarna du bara måste spela

Sonys Playstation 4 är en enormt kraftfull konsol och den är, enligt många, företagets största bedrift hittills. Ja, tills Playstation 5 släpps det vill säga. Oavsett om du spelar på den ursprungliga PS4:an eller den mer avancerade PS4 Pro, kommer du behöva ett exceptionellt urval av de bästa Playstation 4-spelen för att få ut det mesta av Sonys spektakulära konsol.

Som tur är för dig är Sonys förstapartstitlar överlägset bäst, med exempelvis Marvels Spider-Man, Horizon Zero Dawn och God of War som exklusiva titlar till Playstation 4. Dessutom kommer flera extremt lovande exklusiva spel släppas över de kommande åren, som Death Stranding, Ghost of Tsushima och The Last of Us: Part 2. Det finns också ett stort utbud av riktigt bra tredjepartstitlar på plattformen, från både AAA- och indie-utvecklare.

För att hjälpa dig välja vilka titlar som ska fylla ditt Playstation 4-bibliotek, har vi satt ihop den här listan på de bästa Playstation 4-spelen som går att köpa just nu. Vi har till och med inkluderat information om huruvida spelen drar nytta av Playstation 4 Pro:s förbättrade prestanda eller inte.

Vi har gjort vårt bästa att inkludera spel från olika genres: Indie, racing, action, shooters - allt finns samlat här. Om inget här skulle kännas lockande, kan du ta en titt igen om några veckor, vi uppdaterar nämligen listan allteftersom nya spel som platsar på listan släpps.

Det är dags att börja skriva ihop en önskelista - Här är de bästa PS4-spelen som går att köpa just nu…

OBS. Vissa länkar i artikeln kan vara skrivna på engelska.

PS4 (Bild: TechRadar)

Bästa PS4-spel FAQ: Några snabba frågor

Vilket är det mest populära PS4-spelet? Ja, det handlar ju en del om personlig smak, men allt på den här listan har funnits med på otaliga listor över bäst säljande spel, så vi lovar att du får en topptitel.

Vilket är det bästa PS4-spelet att köpa just nu? Det beror återigen på din smak. För fans av MCU är Spider-man det självklara valet, medan FIFA 19 är valet för alla som tycker om att spela fotbollsspel och God of War är ett otroligt vackert narrativt RPG (med gott om strider).

Vilka är de bästa PS4-exklusiva spelen? På den här listan: Final Fantasy XII: The Zodiac Age, God of War och Spider-Man är några av de högst rankade PS4-exklusiva titlarna som kan köpas nu, som alla lockar flera olika sorters gamers. Med andra ord, om du är ute efter ett exklusivt spel så finns det något för alla.

Är Playstation bättre än Xbox? Bra fråga. Det beror på vad du har för spelvanor och vad du vill ha från en konsol. Vi har jämfört de två konsolerna i vår PS4 vs Xbox One-artikel, där vi tar upp allt du behöver veta om varje konsol. Du kan också läsa vår lista över de bästa Xbox-spelen för att se om de känns mer lockande.

Apex Legends

Apex Legends (Bild: Respawn Entertainment)

Apex Legends är den senaste kandidaten att försöka roffa åt sig Battle Royale-tronen. Utvecklat av Respawn Entertainment och satt i samma universum som Titanfall är Apex Legends är ett lagbaserat Battle Royale-skjutspel, där lag om 3 kämpar mot 57 andra spelare för att samla föremål och bli den sista personen (eller gruppen) kvar.

Till skillnad från Fortnite och PUBG låter Apex Legends spelare välja en av åtta spelbara klasser där varje är representerad av en unik karaktär (tänk dig Fortnite blandat med Overwatch så är du på rätt spår).

Apex Legends är det perfekta Battle Royale-spelet för de som tycker om genrens premiss, men som inte är så förtjust i Fortnites byggande eller PUBG:s tävlingsfokus. Det är dessutom helt gratis! Utöver det tycker vi att olika klasser med olika färdigheter generellt ger en mer dynamisk upplevelse.

Är du inte riktigt säker på om det är för dig? Kolla vår recension av Apex Legends.

PS4 Pro-stöd? Nej.

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Odyssey (Bild: Ubisoft)

Assassin’s Creed Osyssey är det senaste kapitlet i den episka Assassin’s Creed-serien. Odyssey utspelas under det Peloponnesiska kriget och du tar kontroll över antingen Alexios eller Kassandra. Ditt jobb blir att hjälpa dem att avslöja sanningen om deras förflutna medan du navigerar Antika Greklands turbulenta värld som en legosoldat.

Odyssey är ett grafiskt hänförande spel som tar dig till hjärtat av Antikens Grekland. På så sätt får spelet enkelt en plats i vår lista över de bästa Playstation 4-spelen. Dock kan det vara bra att se till att du har gott om tid innan du börjar spela, då det finns tillräckligt med innehåll för mer än 100 timmars speltid.

Kolla vår recension av Assassin’s Creed Odyssey för mer information.

PS4 Pro-stöd? Ja. Vissa förbättringar.

Battlefield 1

Battlefield 1 (Bild: Electronic Arts)

I Battlefield 1 till Playstation 4 tar svenska DICE spelarna med bakåt i tiden till det första världskriget och på så sätt lyckas de också åter ge liv till en döende spelserie.

Den historiska skådeplatsen i Battlefield 1 gör att spelet skiljer sig från andra moderna militär-skjutspel som finns på marknaden. Det erbjuder helt nya vapen, fordon och en nivådesign som känns fräsch och som verkligen lyckas porträttera den kaos och brutalitet som krig innebär.

Spelet erbjuder en intensiv och underhållande enspelarkampanj som verkligen är något andra FPS-spel kommer vilja ta efter. Den är uppdelad i sex sektioner, där varje följer olika karaktärer på olika platser i fronten. Kampanjen känns aldrig tråkig eller repetitiv.

Enspelarkampanjen lyckas till och med att smidigt flikas in i Battlefield 1:s flerspelarläge som, även om det känns igen, drar enorm nytta från det välbehövliga bytet av era.

Grafiskt imponerande, underhållande och ibland känslosamt. Battlefield 1 är en återvändo till spelseriens storhetstid.

Läs hela vår recension av Battlefield 1

PS4 Pro-stöd? Ja. Ökad upplösning med mer detaljer.

Bloodborne

Bloodborne (Bild: Sony Computer Entertainment)

FromSoftwares gåtfulla och notoriskt supersvåra Souls-spel har alla hyllats av både kritiker och fans, men inget är lika stilistiskt intressant som det kvasi-industriella Bloodborne.

Det känns som ett RPG som, utan att du märkt det, satts på en dold högre svårighetsgrad där all hjälpsam text och alla tutorial-meddelanden har tagits bort. Med andra ord, det kräver mer än en smula tålamod av spelaren.

Det är faktiskt det som är själva poängen: I Bloodborne till Playstation 4 får du tillbaka för den tid och energi du lägger ned. Att besegra stora monster känns ännu mer belönande när du noggrant har observerat din fiende, lärt dig dess attacker och slagit till vid precis rätt läge, allt via spelets perfekta stridssystem.

PS4 Pro-stöd? Nej.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Bild: Activision)

Crash Bandicoot är en av de kanske mest klassiska spelkaraktärerna hos Playstation. Vi blev absolut överlyckliga när han gjorde sin Playstation 4-debut med en remaster av N. Sane Trilogy.

Om du gillar din nostalgi i stora klumpar så är Crash Bandicoot N. Sane Trilogy en remaster som är väl värd ett köp. Det här är samma nivåer, spelbarhet och ikoniska musik som vi minns från vår barndom, med en kärleksfull uppgradering.

Vi på Techradar tycker att det är ett utmärkt exempel på ett klassiskt spel som får nytt liv.

PS4 Pro-stöd? Ja, 1140p körs i 30fps.

FIFA 19

FIFA 19 (Bild: Electronic Arts)

För många konsolägare är FIFA en mycket efterlängtad årlig titel. Den senaste, och enligt vissa bästa, titeln i fotbolls-simulatorserien har kommit: FIFA 19 har hoppat rakt in i vår lista över de bästa PS4-spelen.

Vill du spela mot andra online eller på egen hand bygga en karriär som manager? Kanske vill du spela ett filmiskt story-läge som ger dig insikt i den dramatiska vardagen hos en fotbollsspelare i en av de större serierna? FIFA fixar!

Det bästa är att det alltid finns mer än tillräckligt att engagera sig i och plåga sig över tills det nästa spelet kommer med fler små förbättringar för att övertyga dig att uppgradera.

Du kan läsa hela vår recension av FIFA 19 här

PS4 Pro-stöd? Ja. 4K och HDR.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Bild: Square Enix)

Final Fantasy 12, som släpptes 2006, är ett av de mest underskattade och underliga Final Fantasy-spel vi spelat. Det kom sent i Playstation 2:s livscykel, så genom att släppa en remaster så ger Square Enix spelare chansen att få uppleva det för första gången, eller att återuppleva det på nytt. Den här gången så är det mycket lenare och finare, med färre uppenbara brister.

I The Zodiac Age så hittar du en underbart vacker spelvärld, snabba och spännande strider och en story som är ett exempel av JRPG:s i sitt esse. Vare sig du är ett fan av Final Fantasy eller inte, är 12 så pass mycket av en utstickare att det är ett bra spel att pröva för att se om du kanske missat något. Det är dessutom exklusivt till Playstation 4.

PS4 Pro-stöd? Ja. Spelet körs i upplösningen 2560x1440.

Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale (Bild: Epic Games)

Fortnite Battle Royale har blivit absurt populärt sen det släpptes i 2017 och det är inte svårt att förstå varför. Gratis-spelet till Playstation 4 ger spelare en energisk och underhållande online flerspelarupplevelse, med ett koncept som är ganska lätt att förstå: det räcker med att överleva alla andra.

Konstanta uppdateringar med nytt innehåll gör att Fortnite fortfarande känns fräscht trots att det gått ett tag sedan det släpptes, därför tar spelet enkelt en plats på den här listan över de bästa spelen till Playstation 4.

Du kan kolla in hela vårt test av Fortnite Battle Royale här.

PS Pro-stöd? Ja. Körs i 60 fps.

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V (Bild: Rockstar)

Inte nog med att GTA V är det bästa sandlådespelet till Playstation 4, GTA V är också det bästa golf-spelet, den bästa tennis-simulatorn, den obestridda kungen av virtuell yoga, ett av de bästa racing-spelen… det är till och med ett helt ok MMO-spel.

Vi är vana vid att Grand Theft Auto-serien levererar spel stora i både yta och omfattning, men med Trevor, Franklin och Michael ger Grand Theft Auto V oss en löjligt väl realiserad stad som ses från tre helt olika perspektiv.

Trevor, den galna rasande mördaren, som vi upptäcker finns i oss alla när vi spelar Rockstars spel. Franklin som tar den klassiska resan från fattig till rik man som ändå är van vid gatan (han lyckas till och med få en bandana att se bra ut). Sist har vi Michael, kriminell och plågad med en dysfunktionell familj, och en öl-mage som bevis för hans våldsamma liv.

Hur du än spelar GTA V, ett vanvettigt multiplayerspel, tredjepersonsaction som fokuserar på handlingen, en flygsimulator med mer, är det ett av de absolut bästa spelen till Playstation 4.

PS4 Pro-stöd? Nej.

God of War

God of War (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Ett av de mest efterlängtade Playstation 4-exklusiva spelen i 2018, God of War levde definitivt upp till allas förväntningar. Spelet tog Kratos från Grekisk till Nordisk mytologi och gjorde honom till en pappa. Spelets fokus på narrativ samt stridssystemet som genomgått stora förändringar har gjort God of War till en utmärkt och välkommen uppfräschning av serien.

I vår recension så kallar vi God of War för ”det bästa spelet i serien” och vi ger flera anledningar där den största är att det här är ett spel med äkta hjärta och det är ett spel du inte får missa om du är intresserad av spel till Playstation 4.

PS4 Pro-stöd? Ja. 4K i 30 fps och HDR

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hellblade: Senua's Sacrifice (Bild: Ninja Theory)

Hellblade: Senua’s Sacrifice är utvecklaren Ninja Theorys första försök att både utveckla och ge ut sitt eget spel och det får man ju säga blev en framgång. Du spelar som Senua, en Keltisk krigare som lider av en psykos, där hon reser till helvetet för att rädda sin förlorade älskare.

Spelet använder en intressant mix av välgjort 3D-ljud och innovativa visuella tekniker för att kommunicera Senuas psykos till spelaren. Det resulterar i ett spel som troligast är ganska annorlunda från spel du spelat tidigare.

Insiktsfullt och extremt underhållande att spela, Hellblade: Senua’s Sacrifice är verkligen ett spel värt att testa om du är intresserad av spel till Playstation 4.

PS4 Pro-stöd? Ja. Upplösningen ändras dynamiskt för att bibehålla en stabil bildhastighet.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Horizon Zero Dawn är det exklusiva open-world spelet som Sony så desperat har behövt. Medan Uncharted och The Last of Us länge har gett PS4-spelare fantastiska linjära spelupplevelser så har det Horizon Zero Dawn erbjuder verkligen saknats: nycklarna till en massiv, detaljerad och fullständigt fantastisk öppen värld.

Utvecklat av Guerilla Games (som innan gjort Killzone-spelen) utspelas Horizon Zero Dawn i en estetiskt tilltalande förhistorisk post-apokalyptisk värld där robot-dinosaurier strövar omkring. I spelet styr du Aloy, som jagar dessa mekaniska vidunder för att få Scraps och reservdelar. Det är som en blandning av Jurassic Park, 10,000 BC och Asimov-sci-fi.

När du väl tagit dig igenom den rejäla kampanjen bör du kolla in DLC:n The Frozen Wilds. Där reser Aloy norrut till The Frozen Wasted of The Cut, Banuk-stammens hem. The Frozen Wilds höjer ett redan exceptionellt spel som är väl värt ett köp.

Kolla vår hela vårt test av Horizon Zero Dawn.

PS4 Pro-stöd? Ja. 4K, 30fps och HDR.

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts 3 (Bild: Square Enix)

Kingdom Hearts 3 är äntligen här, precis 14 år efter Kingdom Hearts 2. Square Enix har välsignat oss med det senaste spelet i huvudserien där Disney och Final Fantasy samlas i ett fantastiskt charmigt äventyr.

Om du är ett fan av roliga, action-fyllda rollspel som inte tar sig själva på alltför stort allvar så kan Kingdom Hearts vara något för dig. Dock bör du vara beredd på att spelens handling inte är helt lätt att hålla koll på.

Fortfarande inte övertygad? Då borde du kolla vår recension av Kingdom Hearts 3.

PS4 Pro-stöd? Ja. HDR och 4K i 60fps.

Life is Strange

Life is Strange (Bild: Dontnod)

Life is Strange är ett episodiskt grafiskt äventyr som berättar historien om Max, som återvänder till sin hemstad och återförenas med sin bästa vän Chloe, som är lite mer rebellisk än Max kanske kom ihåg.

Utöver att försöka navigera det ack så svåra tonårslivet upptäcker Max att hon har förmågan att spola tillbaka tiden när som helst och att bara hon kan förhindra en enorm storm som är på väg att förstöra hennes hemstad.

Snarare än att fokusera på strider så består Max' (det vill säga ditt) liv av olika val du gör och vilka effekter dina val har på den övergripande handlingen.

Ett jättebra PS4-spel för de som uppskattar en välskriven och engagerande handling. Life is Strange: Before the Storm, som utspelar sig innan Life is Strange och där du spelar som Chloe, är nästan lika bra.

PS4 Pro-stöd? Nej.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Bild: Konami)

Okej, Hideo Kojimas sista spel för Konami, och hans sista Metal Gear-spel kan vara ganska svårt för nybörjare att greppa. Det är dock fortfarande det bästa stealth-action-spelet som någonsin har skapats. Utan något tvivel är spelet värt en plats på den här listan.

Open World-delen kommer tillfredsställa alla dina Behind Enemy Line/Rambo-fantasier och antagligen göra dig förvirrad över alla knasiga plot-twists, och alla karaktärer med liknande mörka röster.

Men det är ju det som är charmen med Metal Gear, eller hur?

PS4 Pro-stöd? Nej.

Monster Hunter: World

Monster Hunter: World (Bild: Capcom)

Monster Hunter är en klassisk spelserie som har funnits länge, men dess återvändo till moderna konsoler har gett serien nytt liv och tagit med serien in i 2018.

Du kan spela ensam eller gå med i en grupp med upp till tre vänner för att sedan ge dig in i den fantastiskt levande och genuint dynamiska världen för att jaga och döda monster. Allt för forskning så klart.

Det tar ett tag att få grepp på hur spelet spelas och de Dark Souls-liknande striderna kan ibland kännas frustrerande innan du får ett grepp om dem. Ändå är det här det mest lättillgängliga Monster Hunter vi har sett på många år. Om du varit sugen på att ge dig in i serien ett tag så är det här din chans.

I vår recension av Monster Hunter World kallade vi spelet ”ett modigt och självsäkert nytt kapitel” och gav det en ”spela det nu”-rekommendation.

PS4 Pro-stöd? Ja. Du kan välja mellan en bildhastighet på 60FPS, 4K-upplösning eller att grafiken prioriteras, allt med stöd för HDR.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 (Bild: NetherRealm Studios) (Image credit: NetherRealm Studios)

Om du är mer intresserad av fighting-spel så vet du att Mortal Kombat alltid förnöjer, och det senaste spelet i serien är blodigare än någonsin.

Mortal Kombat 11 håller sig mestadels till vad som gjort serien känd som ett av de bästa figting-spelen, förutom så klart bättre grafik, smidigare strider och mer häftiga Fatalities.

Om du vill ha ett kanonbra fightingspel med lite självdistans så är Mortal Kombat 11 troligen för dig, det är definitivt det bästa genren har att erbjuda till Playstation 4. Dessutom är ny DLC påväg.

PS4 Pro-stöd? Ja. Du kan spela i 4K i 60 FPS.

NieR: Automata

NieR: Automata (Bild: Square Enix)

Om du vill spela ett spel som känns väldigt annorlunda jämfört med något du spelat tidigare så kan vi hjärtligt rekommendera ett av de bästa PS4-spelen just nu: NieR: Automata.

Även om det är en uppföljare till spelet NieR från 2010 så behöver du inte ha spelat det första spelet för att ha kul med det här. NieR Automata utspelas i en dystopisk framtid och handlingen kretsar kring ett krig mellan maskiner, skapade av utomjordiska inkräktare och det som återstår av mänskligheten. Mänskligheten har flytt jorden för att söka skydd på månen och de har skickat Combat Droids till jorden så att de kan slåss för mänskligheten.

Du spelar som en av dessa Droids, 2B. Med dig har du en annan Droid som kallas 9S. Striderna i spelet är mystiskt tillfredsställande och spelvärlden är oerhört vacker. Handlingen är riktigt konstig (ibland lite väl så) men otroligt underhållande. Du kommer inte att bli besviken, lita på oss.

PS4 Pro-stöd? Ja. 1080p i 60 fps.

Night In The Woods

Night In The Woods (Bild: Infinite Fall)

Night in the Woods är ett lite udda plattformsäventyr som följer 20-åriga Mae, som hoppar av sina studier och flyttar hem till sina föräldrar.

Med en handling som baseras på dialogval och uppgifter är det en klassisk historia om personlig mognad, med underbart minimalistisk grafik och gapskratt-framkallande dialog som kommer göra att du blir helt fast i detta charmiga indiespel.

PS4 Pro-stöd? Nej.

Overcooked 2

Overcooked 2 (Bild: Team17)

Fans av det första Overcooked kommer inte bli besvikna av uppföljaren, som fortsätter med mer kaotisk co-op-action med helt nya utmaningar, recept och karaktärer att använda tillsammans med upp till tre andra personer som spelar med dig i soffan.

Den här gången är ditt uppdrag att besegra ”Un-Bread” (bakade zombies) som har tagit över Onion Kingdom. Det gör du genom att kämpa dig fram med nya recept som inkluderar sushi, pizza och hamburgare - i alltmer kaotiska kök. Du måste dessutom hantera olika hinder som inkluderar bränder, kollapsande golv och publik som lägger sig i, alltmedan du måste få ut dina beställningar i tid.

Saker och ting blir komplicerat väldigt fort och förhållanden, vänskap och familjeband kommer testas när ni arbetar tillsammans för att färdigställa recepten i tid. Allt detta gör Overcooked 2 till ett roligt och utmanande co-op spel att spela tillsammans och det kommer verkligen få dig att förstå uttrycket: ”ju fler kockar desto sämre soppa”.

PS4 Pro-stöd? Nej.

Overwatch

Overwatch (Bild: Blizzard Entertainment)

Overwatch har utan tvivel varit ett av de bästa spelen som kommit ut under de senaste åren. Det är en klassisk Team Arena-Shooter från Blizzard, där två stycken 6-spelar-lag med vilt olika karaktärer slåss mot varandra i ett ljust, färgglatt och lite barnsligt science fiction-universum.

Jättebra grafik, väldesignade spelkartor och en bra uppställning karaktärer gör spelet enormt underhållande. Overwatch är helt enkelt underbart roligt och vi rekommenderar det helhjärtat.

Läs vår recension av fenomenet Overwatch om du vill veta mer.

PS4 Pro-stöd? Ja. 1080p med 60 fps. Användargränssnitt i 4K.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 (Bild: Rockstar Games)

Rockstars Red Dead Redemption 2 var något av ett fenomen när det släpptes 2018. Vi fick precis det vapenfyllda västern-epos vi hade längtat efter. Du spelar som Arthur Morgan, en revolverman i det ökända Van Der Linde-gänget, som navigerar de olika prövningarna som ett alltmer föränderligt vilda västern erbjuder.

Red Dead Redemption 2 är definitivt ett spel som kommer hålla dig upptagen. Mellan story-uppdrag, mini-spel, aktiviteter och sidouppdrag så kommer du märka att du lagt väldigt många timmar på spelet utan att du märkt det. Dessutom har du Red Dead Online där du tillsammans med andra kan uppleva en rolig vilda västern hur länge som helst.

PS4 Pro-stöd: Ja. 4K, uppskalat från 1920x2160 via checkerboard rendering.

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 2 Remake (Bild: Capcom)

Capcoms remake av det klassiska skräckspelet Resident Evil 2 har blivit en enorm succé både hos fans av originalet och hos de som inte spelat spelet innan och det är inget som förvånar oss. Med otroligt snygg grafik, lägre tempo, läskiga zombies och kluriga pussel har Capcom verkligen lyckats med sin remake av Resident Evil 2.

Här är helt vårt test av Resident Evil 2 Remake.

PS4 Pro-stöd? Ja. 4K-upplösning i 30fps eller en lägre upplösning i 60fps.

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice (Bild: FromSoftware)

FromSoftwares senaste spel är inget att fnysa åt. Om du tyckte att Dark Souls-serien var svår så kommer Sekiro: Shadows Die Twice kännas som European Extreme.

Sekiro är svårare än någon titel vi sett från FromSoftware, men när du faktiskt uppnår dessa sällsynta stunder av framgång så kommer det kännas enormt belönande. Mot en bakgrund som balanserar brutalitet och skönhet är Sekiro en av det här årets titlar du bara måste äga, om du har tillräckligt med tålamod det vill säga.

Läs hela vårt test av Sekiro: Shadows die Twice.

PS4 Pro-stöd? Ja. Kan köra 1080p i 40-60 fps.

Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus (Bild: Sony Computer Entertainment)

Shadow of the Colossus är en klassisk Playstation-titel, ett spel som, när det släpptes till Playstation 2 i 2015, presterade grafiska underverk det fortfarande talas om. Nu har det blivit omgjort med 4K och stöd för HDR och den här gången är världen vackrare än någonsin, samtidigt som originalets sobra känslofyllda tyngd är bevarad.

Det är ett lätt val för vår lista över de bästa spelen till Playstation 4.

För de som vill ha en spelupplevelse olik någon annan så är Shadow of the Colossus obligatorisk spelning. I vår recension kallade vi spelet ”en resa väl värd att göra en gång och på något sätt än mer värd att utföra andra gången”.

PS4 Pro-stöd? Ja. Två lägen: cinematiskt med 4K, HDR och 30 fps, eller prestanda med 60 fps.

Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man (Bild: Insomniac Games)

Svingandes tar han sig in på listan, Marvels Spider-Man är troligen det bästa spelet baserat på en serietidning som någonsin släppts till Playstation 4 (förlåt Batman).

Medan Batman-spelet gjorde ett jättebra jobb med att få den dystra mantelbeklädda riddaren att leva på våra konsoler, lyckades det helt enkelt inte med att ge oss insikt i Bruce Waynes liv när han tar av sig dräkten.

Det här är annorlunda, om så bara för att det visar oss två sidor av samma hjälte i ett spel; den älskvärda Peter Parker och den heroiska, självuppoffrande Spider-Man. Utöver det den bästa mekaniken för att färdas som Spider-Man sen Spider-Man 2 till Playstation 3 och vi har allt vi behöver för ett spektakulärt (och helt otroligt bra) Spider-Man-spel.

Kolla in hela vårt test av Spider-man.

PS4 Pro-stöd? Ja. 4K HDR.

Titanfall 2

Titanfall 2 (Bild: Electronic Arts)

Det första Titanfall var ett jättebra spel som tyvärr inte kom till en Playstation-konsol. Turligt nog är uppföljaren, Titanfall 2, bättre på alla sätt: rörelser känns mer sammanhängande, de Titans du kan välja mellan känns mer distinkta och, håll i dig nu, det finns faktiskt en enspelarkampanj som kanske tar priset för den bästa FPS-kampanjen det här året.

Det här spelets essens är nedärvd från ett av denna generations smartaste och mest ovanliga FPS: Det första Titanfall blandade ninja-snabba markstrider med den underbart häftiga spänningen med att flyga enorma mechs, som kan kallas på från omloppsbana några minuter in i varje match.

Färdigheten med vilken utvecklaren Respawn har blandat dessa stilar i uppföljaren är anmärkningsvärd. Titans har mer eldkraft än de vet vad de ska göra med, men de är lätta att träffa och kartorna erbjuder gott om ställen där infanteri kan gömma sig.

Kolla in hela vårt test av Titanfall 2.

PS4 Pro-stöd? Ja. Högre upplösning och mer stabil bildhastighet.

The Last Of Us Remastered

The Last Of Us Remastered (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Många spel har gett oss post-apokalyptiska visioner av framtiden, men ingen så brutal, så trovärdig, eller så rörande som Joel och Ellies historia.

Det var redan nära på perfekt till Playstation 3, men med den nuvarande konsolgenerationens ökade förmåga har utvecklaren Naughty Dog hittat sätt att förbättra det visuella ytterligare.

Med en radikalt annorlunda ton gentemot Uncharteds gemytliga skattjakter visar studion att de kan slå an en långt mörkare ton i deras spel. Det gjorde de genom att befolka de övervuxna ruinerna som spelet utspelas i med karaktärer med dunkla moraliska kompasser, karaktärer du ändå kommer att tycka mycket om.

Om du gillar det här spelet bör du se till att hålla ett öga på alla nyheter kring uppföljaren: The Last of Us Part 2. Det kommer troligen bli ännu ett tokbra spel till Playstation 4.

PS4 Pro-stöd? Ja. Välj mellan 4K i 30 fps eller 1080p i 60 fps med HDR.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3 (Bild: CD Projekt)

Geralt hade inte direkt det smidigaste inträdet till Playstation 4:s värld, men flera patcher och arga ord om visuella nedgraderingar senare har vi ett RPG som, med en stor proppfull värld och en fantastisk handling utan problem platsar på den här listan över de bästa spelen till Playstation 4.

Striderna är fantastiska och kommer garanterat att hålla dig upptagen. Det är dessutom lätt hänt att fastna med att tillverka utrustning eller ägna sig åt alkemi. Glöm inte heller kortspelet Gwent.

Med andra ord har du sällan brist på saker att roa dig med i The Witcher 3:s kvasi-öppna värld. Dessutom är du ju i en spelvärld som involverar det övernaturliga, utan att luta sig mot samma gamla Tolkien-klichéer vi ser överallt annars. Det är enormt uppfriskande.

Netflix har avslöjat att de jobbar på en tv-serie baserad på The Witcher, med Henry Cavill i rollen som Geralt. Så om du inte gett dig in i The Witchers värld än, är det verkligen dags nu.

PS4 Pro-stöd? Ja. 4K-upplösning eller förbättrad prestanda i 1080p.

Uncharted 4: A Thief's End

Uncharted 4: A Thief's End (Bild: Sony Computer Entertainment)

Utvecklarna av Uncharted-serien, Naughty Dog, hade ett väldigt otacksamt arbete framför sig: att ge ett tillfredsställande slut till deras klassiska äventyrsserie och leverera något som överträffade våra förväntningar.

Exceptionellt höga produktionsvärden, en engagerande handling om en förlorad bror och ett äventyr vi minns än, Uncharted 4: A Thief’s End är verkligen det värdiga slutet på serien.

Om du äger en Playstation 4 så vore det närmast kriminellt att inte hoppa på tåget. Det är utan tvekan ett av de bästa spelen till Playstation 4 som finns.

PS4 Pro-stöd? Ja. 2560 x 1440 med HDR och 30 fps i enspelarläget.

Wipeout Omega

Wipeout Omega (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Den här bunten med tyngdlöst racing-godis ger oss några av de bästa Wipeout-versionerna som släppts genom åren. Det är inte en uttömmande samling spel, men det är en jättebra remaster av tre spel som ger dig det bästa som Wipeout-racing och kaotiska strider i svävande bilar erbjuder.

Flerspelarläget är fantastiskt och i enspelarläget förbättras spelets AI allteftersom du förbättras, vilket gör att några av de senare banorna blir otroligt utmanande.

PS4 Pro-stöd? Ja. HDR och 4K i 60fps.

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus (Bild: Bethesda Softworks)

Letar du efter ett fantastiskt FPS för en spelare? Då kan du sluta leta och istället spela ett av de bästa spelen från 2017: Wolfenstein II. Det fortsätter där föregångaren slutade och spelet är en nästan absurd blandning av läglig samhällskritik och superbt fåniga äventyr, allt i ett och samma paket.

Med tajta strider och en handling värd uppmärksamhet så är det här ett av de mest tillfredsställande FPS-spel vi spelat på länge. I vår fulla recension sa vi att spelet var ”tillverkat av experter” och rekommenderade att du spelar det nu.

PS4 Pro-stöd? Ja. 2560x1440p.