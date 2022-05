Bästa vikbara mobil i maj 2022: Modellerna som är bäst i test just nu

Är du ute efter bästa vikbara mobil just nu? Då har du kommit till rätt ställe, här hittar du nämligen vår uppdaterade topplista över bästa vikbara mobil, där vi samlar alla de senaste modellerna som är bäst i test just nu. I nuläget dominerar Samsung topplistan med sina Flip (opens in new tab)- och Fold (opens in new tab)-modeller, men förhoppningsvis kommer fler tillverkare med egna modeller snart.

Vi har testat samtliga mobiler i den här topplistan och kollar på saker som batteritid, prestanda, hållbarhet, stylusstöd, skärmar och mer. Vi jämför sedan detta med mobilens pris för att se hur prisvärd den är och ger den slutligen en ranking i topplistan. Vi uppdaterar topplistan med jämna mellanrum, så kika gärna in igen längre fram om du inte hittar något som passar den här gången.

Bästa vikbara mobil 2022 - topplistan just nu

1. Samsung Galaxy Z Fold 3 - bästa premiumalternativ

Bästa vikbara mobil 2022 - bäst i test just nu

Samsung Galaxy Z Fold 3 är den absolut bästa vikbara mobil du kan köpa just nu. (Image credit: Future)

1. Samsung Galaxy Z Fold 3 - bästa premiumalternativ Den absolut bästa vikbara mobilen du kan köpa just nu. Specifikationer Släppdatum: augusti 2021 Vikt: 271 gram Dimensioner: 158,2 x 67,1 x 14,4-16 mm / 158,2 x 128,1 x 6,4 mm OS: Android 11 Skärmstorlek: 6,2 tum / 7,6 tum Upplösning: 2268 x 832 / 2208 x 1768 CPU: Snapdragon 888 RAM: 12GB Lagring: 256 GB / 512 GB Batteri: 4 400 mAh Bakre kamera: 12MP + 12MP + 12MP Främre kamera: 10MP / 4MP Anledningar att köpa + S Pen-stöd – äntligen + Mer hållbar design Anledningar att låta bli - Fortfarande väldigt dyr - Kamerorna hade kunnat vara bättre

Samsung Galaxy Z Fold 3 är den bästa vikbara mobil du kan köpa just nu och den första vi kan rekommendera med säkerhet - förutsatt att du har budget för den. Jämfört med sin föregångare har den en mer hållbar design och en vattentålighet, samtidigt som du äntligen får stöd för S Pen-stylus att använda på den 7,6 tum stora skärmen.

Kamerorna är tyvärr ganska medelmåttiga och du får betala en hel del för den här mobilen, men den är åtminstone lite billigare än vad föregångaren var vid sin lansering.

Läs hela vårt test av Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 är den bästa vikbara mobilen med en musselliknande formfaktor. (Image credit: Peter Hoffmann)

2. Samsung Galaxy Z Flip 3 - bästa lilla vikbara mobil Z Flip 3 har äntligen blivit en musselformad vikbar mobil för alla. Specifikationer Släppdatum: augusti 2021 Vikt: 183 gram Dimensioner: 166 x 72,2 x 6,9 mm / 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm OS: Android 11 Skärmstorlek: 1,9 tum / 6,7 tum Upplösning: 260 x 512 / 1080 x 2640 CPU: Snapdragon 888 RAM: 8 GB Lagring: 128GB / 256GB Batteri: 3 300 mAh Bakre kamera: 12MP + 12MP Främre kamera: 10MP Anledningar att köpa + Bra lägre pris + Förfinad design och skärmar Anledningar att låta bli - Halvdant batteri - Ingen telefotolins

Samsung Galaxy Z Flip 3 är inte en jättestor uppgradering jämfört med den ursprungliga Galaxy Z Flip eller Galaxy Z Flip 5G, men den är ändå bättre överlag. Detta gör den till en av de bästa vikbara mobiler du kan köpa just nu, speciellt om du vill ha en lite mindre, musselliknande formfaktor. Den är stabilt byggd, har flaggskeppskraft från sitt Snapdragon 888-chipset och 8 GB RAM och har en skarp AMOLED-skärm på 6,7 tum med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Kamerorna är sådär och batteritiden är kortare än vad vi hade önskat, men Samsung Galaxy Z Flip 3 är ändå en utmärkt vikbar mobil som bjuder på en mindre formfaktor och ett lite billigare pris.

Läs hela vårt test av Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip är numera ett billigare alternativ om du vill ha en Flip-formfaktor. (Image credit: Future)

3. Samsung Galaxy Z Flip - bästa budgetalternativ En lite äldre musselformad vikbar mobil som blivit billigare. Specifikationer Släppdatum: februari 2020 Vikt: 183 g Dimensioner: 167,3 x 73,6 x 7,2 mm / 87,4 x 73,6 x 17,3 mm OS: Android 10 Skärmstorlek: 1,1 tum / 6,7 tum Upplösning: 112 x 300 / 1080 x 2636 CPU: Snapdragon 855 Plus / Snapdragon 865 Plus RAM: 8 GB Lagring: 256 GB Batteri: 3 300 mAh Bakre kamera: 12MP + 12MP Främre kamera: 10MP Anledningar att köpa + Bra specifikationer + Kan hållas utfälld i vilken vinkel som helst Anledningar att låta bli - Gap when folded up - Absurdly tiny outer display

Samsung Galaxy Z Flip är en lite äldre musselformad vikbar mobil, men som fortfarande håller hög nivå och som dessutom går att köpa lite billigare. Samsung Galaxy Z Flip har ett Snapdragon 855 Plus-chipset, 8 GB RAM, en dubbelkamera på baksidan och suverän fotomjukvara. Innerskärmen på 6,7 tum har en hyfsad kvalitet med en Full HD+ upplösning och den är enkel att vinkla upp för att kolla på innehåll som videor eller filmer.

Vårt största minus för Galaxy Z Flip är dess ytterskärm som är alldeles för liten med en storlek på ynka 1,1 tum och en upplösning på 300 x 112. Den är så liten att den knappt är användbar och kan bara visa lite information åt gången.

Läs hela vårt test av Samsung Galaxy Z Flip

Motorola är det enda mobilmärket förutom Samsung som för närvarande säljer en bra vikbar mobil. (Image credit: Future)

4. Motorola Razr 2020 - bästa kamera Härlig design, men ett mindre imponerande pris. Specifikationer Släppdatum: september 2020 Vikt: 192g Dimensioner: 169,2 x 72,6 x 7,9mm / 91,7 x 72,6 x 16 mm OS: Android 10 Skärmstorlek: 6,2 tum / 2,7 tum Upplösning: 2142 x 876 / 800 x 600 CPU: Snapdragon 765G RAM: 8 GB Lagring: 256 GB Batteri: 2 800 mAh Bakre kamera: 48 MP Främre kamera: 20 MP Anledningar att köpa + Snygg flip-design + Utmärkt huvudkamera på 48 MP + selfiekamera Anledningar att låta bli - Dyr - Osmickrande plastskärm

Motorola Razr 2020 är en vikbar mobil med en snygg design med en flip-formfaktor och en imponerande kamera - ett område där vikbara mobiler vanligtvis har stora problem. På denna uppdaterade version av Motorolas Razr-mobil får du en relativt stor ytterskärm på 2,7 tum med stöd för ett hyfsat utbud av appar, surfande, meddelanden, selfies och mer. Innerskärmen imponerar däremot inte jättemycket med sin svaga upplösning som påminner om skärmar du får på budgetmobiler.

Men om du vill ha en vikbar mobil med en bra kamera eller bara vill ha ett annat märke än Samsung, är Motorola Razr 2020 ett utmärkt alternativ. Den finns att köpa hos återförsäljare som bland annat Telefonshoppen och CDON.

Läs hela vårt test av Motorola Razr 2020

Vanliga frågor

Vilken är den bästa vikbara mobilen?

Samsung Galaxy Z Fold 3 är den bästa vikbara mobilen du kan köpa just nu. Den har åtgärdat problemen som tidigare modeller led av och erbjuder numera en hållbar design med S Pen-stöd och alla andra godbitar du kan förvänta dig från en vikbar mobil. Om du föredrar en musselformad vikbar mobil är Samsung Galaxy Z Flip 3 det bästa alternativet just nu.

Varför finns det så få vikbara mobiler?

Vikbara mobiler är fortfarande en ganska ny grej. Det var Samsung som var först ut med formfaktorn för några år sedan, men i och med att det är en helt ny typ av mobil, tar det tid för tillverkare att utveckla sina egna modeller och komma på lösningar till några av de vanligaste problemen för vikbara mobiler, som exempelvis lösningar för gångjärn och tåliga designer.

Vilka vikbara mobiler är på väg?

Google Pixel Fold, iPhone Flip och Motorola Razr 2022 är några vikbara mobiler som förväntas vara på väg. Av dessa tre verkar det troligt att vi kan få se Google Pixel Fold och Motorola Razr 2022 innan årets slut, men den vikbara mobilen från Apple förväntas inte dyka upp förrän tidigast 2025. Men marknaden för vikbara mobiler har börjat tagit fart på allvar och allt fler tillverkare hoppar på hajptåget och börjar få sina egna modeller klara, så förhoppningsvis kommer vi att få se fler alternativ dyka upp framöver.

Vilka passar vikbara mobiler för?

Intensiva mobilanvändare som ägnar sig mycket åt produktivitet och har en stor budget. Vikbara mobiler är verkligen inte för alla typer av användare och om du är en avslappnad mobilanvändare som främst använder mobilen till vardagliga uppgifter som meddelanden, samtal, lite appar och surf, kan en konventionell formfaktor passa dig bättre - och samtidigt låta dig komma undan billigare. Vikbara mobiler passar bäst för dem som behöver mycket skärmutrymme och ägnar sig åt produktivitetsuppgifter där en stylus kan komma väl till pass.