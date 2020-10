Bästa Disney Plus-serier: Titlarna du måste se i september

Bästa Disney Plus-serier - topplista.

Nu finns Disney Plus äntligen tillgängligt i Europa - och därmed även i Sverige! Senare under årets gång kommer vi få se allt mer original-innehåll släppas till streamingtjänsten, så länge det inte blir allt för många förseningar i produktionerna på grund av den påegående pandemin.

Även om utbudet av TV-serier på Disney Plus inte är i närheten av så stort eller imponerande som de bästa filmerna på Disney Plus, eller inte ens de bästa TV-serierna på Netflix, finns det fortfarande en hel del riktigt bra serier som lämpar sig bra för maratontittande - speciellt om du är ett fan av animerade serier eller Star Wars.

Streamingtjänsten har ändå en av de största och bästa TV-serierna från förra året trots allt, nämligen The Mandalorian, som är en stor lockande faktor för alla fans som redan kan se fram emot säsong 2 av The Mandalorian i oktober.

Under 2020 kommer vi även att få se TV-serier från Marvel Studios, som bland annat The Falcon and the Winter Soldier och Wandavision som kommer att börja rulla ut, även om båda dessa serier för närvarande har satts på produktionsstopp på grund av pandemin. Kommer Disneys Plus' TV-katalog en dag kunna matcha bredden och kvaliteten på dess film-utbud? Just nu lyckas streamingtjänsten inte med detta - men varje original-serie som släpps är ett steg i rätt riktning.

Fram till dess är många av de bästa serierna på Disney Plus för barn. Men när det gäller den typ av vuxen-TV som tenderar att dominera nätverk och streamingtjänster idag, har du också 30 säsonger av The Simpsons som väntar. Serien är fortfarande en klassiker, 30 år senare, och Disney Plus är den enda streamingtjänsten som erbjuder allt på ett och samma ställe, även om det fortfarande presenteras i fel bildförhållande 16:9 (detta kommer dock att åtgärdas någon gång under 2020).

För närvarande är detta de bästa Disney Plus-serier du kan titta på via streamingtjänsten. Se till att kika in här med jämna mellanrum, då vi uppdaterar listan i takt med att nya serier blir tillgängliga på tjänsten.

Star Wars: The Clone Wars

Den efterlängtade sista säsongen av The Clone Wars har börjat - resultatet av en årslång fan-kampanj. Denna serie höll igång Star Wars-gnistan under uppehållet mellan prequels och Disneys uppköp av Lucasfilm och även om den utspelar sig under prequel-tidsramen, korrigerar den allt de filmerna gjorde fel, med bra historier och suveräna karaktärer. Det är galaxen långt, långt bort från sin allra bästa sida - Det är actionpackat och fyllt med tillräckligt mycket Star Wars-lore för att fylla ett helt rymdskepp. Du kommer inte ha någon brist på Star Wars-innehåll på Disney Plus, då du har hela sju säsonger att kolla igenom.

The Mandalorian

Mandalorian är Disney Plus' breakout-hit, och en välförtjänt sådan. Denna dyra serie har bland annat introducerat oss för Baby Yoda, som är en riktig gåva, efter att ha gömt den lilla gröna varelsen så bra i marknadsföringsmaterialet. Jon Favreau skapade denna serie med Pedro Pascal från Game of Thrones, och det är en trevlig liten serie. Avsnitten går sällan över 40 minuter, vilket är välkommet i en tid av dramaserier som drar ut på tiden. Denna serie i åtta avsnitt erbjuder det bästa liveaction Star Wars-innehållet från de senaste åren.

Marvel's Runaways

The Runaways var ursprungligen en Hulu-serie och avslutade sin tredje och sista säsong förra året. Från skaparna av The OC är det ett riktigt skarpt Marvel tonårsdrama med en tvivelaktig plats i MCU-kanonen, men det spelar ingen roll. Karaktärerna i den här serien är fantastiska och den är baserad på en av århundradets bästa Marvel-böcker, om barnen i ett hemligt supervillain-samhälle som bestämmer sig för att fly när de upptäcker sina föräldrars dolda liv.

Forky Asks a Question

Den återupplivade skaffeln som ställde existentiella frågor om meningen med livet i Toy Story 4 får sin egen serie. Upp till diskussion är ämnen som ”Vad är en vän?”, “Vad är konst?”, “Vad är tid?” och - ett av de största mysterierna i vår tid - "Vad är ost?".

SparkShorts

Från tidiga hits som Luxo Jr till modern tid, har shorts alltid varit en stor del av Pixars framgångshistoria. Det är alltså bara rätt att studions Disney Plus-utbud inkluderar serien SparkShorts, som är experimentella kortfilmer från nya filmskapare. Du kan förvänta dig något riktigt speciellt här.

The World According to Jeff Goldblum

Jeff Goldblum kan få det att låta intressant att läsa en telefonbok, så det är svårt att föreställa sig en mer karismatisk värd för en dokumentärserie. Varje del har olika teman - några av de första avsnitten fokuserar på glass och sneakers - som består av en blandning av vetenskap, historia och osannolika förbindelser, alla serveras med en generös dos Goldblum. Säsong 2 är på väg.

The Imagineering Story

Som för att bevisa att den nya tjänsten verkligen är heltäckande har Disney till och med hittat ett sätt att ta med sina temaparker. The Imagineering Story är en sex timmar lång dokumentärserie som fördjupar sig i det stora imperiets historia och visar hur några av Disneys mest ikoniska attraktioner kom till liv.

Marvel's Hero Project

Även om vi måste vänta på TV-debuterna från några av Marvels storhits som Loki, representeras House of Ideas vid lanseringen av denna upplyftande faktaserie. Varje avsnitt visar upp en ung verklig hjälte i som har haft en positiv inverkan på sitt samhälle - i en särskilt fin touch kommer var och en att visas i en Marvel-serie.

Pixar: In Real Life

Föreställ dig en klassisk serie med en dold kamera, fast sedd genom ett Pixar-format filter, så får du den grundläggande idén om Pixar: In Real Life. Serien bjuder på lysande verklighetstrogna återskapningar av karaktärer från filmerna som tar sig ut på gatorna - vilket sätt för Pixar bjuda på liveaction ...

X-Men

Detta var förmodligen TV-serien som placerade Marvel på vägen till storskärmsdominans. TV-serien från 90-talet var banbrytande på det sätt som den gjorde om serietidningarnas material till underhållning för barn på TV. Den är full av bekanta karaktärer, är förvånansvärd komplex och bjuder på nya vridningar av klassiska X-storylines. Det här är en riktig klassiker.

Ultimate Spider-Man

Oavsett din årgång kommer Disney Plus att vara paradiset för Spider-Man-material, då ett antal inkarnationer av karaktären slungat sig in på tjänsten - inklusive versioner från 80- och 90-talet, men serien från 2012 är utan tvekan den bästa i gänget.

DuckTales

På 80-talet hade Disney en grej med att släppa teckande serier med riktigt svängiga temalåtar (se även Bumbibjörnarna, Piff och Puff – Räddningspatrullen). Äventyren från Joakim von Anka och hans brorsöner Knatte, Fnatte och Tjatte är dock helt enastående och sticker ut lite extra.

The Simpsons

Bland det bästa som kommer från Disneys uppköp av 20th Century Fox, är 30 kompletta säsonger av The Simpsons. Även om de absolut bästa säsongerna bara sträcker sig från säsong 3-9 (och kanske delar av säsong 10), är The Simpsons en av de bästa tv-serierna genom tiderna. Den ger samma känsla av nostalgi som The Office på Netflix och känns lika viktig för Disney Plus' framgång som Star Wars och Marvel.

Boy Meets World

Disney Plus går tillbaka till skolan, med denna långa sit-com från 1990-talet. Miljontals tittare satt som limmade framför TV:n för att följa tonåringen Cory Matthews och hans vänner och nu finns alla sju säsongerna på Disney Plus - tillsammans med Girl Meets World-spin-offen från 2014.

Gravity Falls

Om David Lynch någonsin skulle göra en barnvänlig version av Twin Peaks hade det förmodligen sett ut som Gravity Falls, då den bisarra Oregon-staden med titeln är plats för en mängd paranormala händelser och konstiga varelser. Det är naturligtvis en barnserie, men även vuxna kan uppskatta denna serie.

The Muppets

Förutom att äga Marvel, Pixar och Lucasfilm, har Disney också rättigheterna till Kermit och gänget. Denna serie från 2015 är en resa bakom kulisserna på den fiktiva chattshowen med Miss Piggy - med ett besättning som är helt bemannad av bekanta ansikten. Något mörkare än det vanliga Muppet-innehållet, men ofta extremt roligt.

Darkwing Duck

Några decennier innan de köpte upp Marvel, höll Disney också på med lite superhjältar i form av detta superhjälteäventyr. Elements of Batman, The Shadow, The Green Hornet och andra klassiker kastas med in i mixen tillsammans med massor av komedi och slapstick, när Drake Mallard bekämpar brott under hans hemliga identitet, Darkwing Duck.

Big Hero 6

Disney gjorde aldrig en filmuppföljare till dess lysande Big Hero 6 - det behövdes inte, för det här TV-programmet gjorde jobbet perfekt. Denna uppföljning återförenar större delar av den ursprungliga rollbesättningen och återvänder till San Fransokyo för att fortsätta med äventyren från tonårshjälten Hiro Hamada och hans söta robot-sidekick Baymax.

Tron Uprising

Filmuppföljaren 2010 Tron: Legacy drog inte in några enorma summor pengar, men det gjorde däremot den här visuellt fantastiska animerade serien. Elijah Wood gör rösten till hjälteprogrammet Beck och kämpar för att rädda datorns huvudram från den ondskefulla programvaran Clu, medan Bruce Boxleitner (stjärnan i originalfilmen) återvänder som Tron, beskyddare av nätet.

Star Wars: Rebels

Denna ursprungshistoria för Rebel Alliance fokuserar på tidsperioden fram till den ursprungliga Star Wars-filmen. Med stora delar av det kreativa teamet bakom The Clone Wars med ombord, får du fyra säsonger av en episk storyline, vackra designer på rymdskepp och några av de största karaktärerna inom franchisen (Darth Vader, Princess Leia och Lando Calrissian).

Och en av de sämsta: Inhumans

Allt på Disney Plus är såklart inte en klassiker och den här kortlivade TV-serien från 2017 är bevis på att Marvel inte alltid träffar rätt (men för att vara rättvis var det inte från samma del av Marvel som gett oss de fantastiska filmerna). Men om du inte hann se det när det sändes på TV, kan det ändå ge viss underhållning att kolla igenom där här serien - helt enkelt för att den är så kass.