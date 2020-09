Bästa Disney Plus-filmer: Titlarna du måste se i september

Letar du efter de bästa Disney Plus-filmerna? Nu har streamingstjänsten lanserats i USA, Australien och större delar av Europa - bland annat Sverige! Och oavsett var du befinner dig i världen, är utbudet riktigt bra. Fram till fler stora originaltitlar släpps på tjänsten, som The Falcon and the Winter Soldier, är filmerna tjänstens största stjärnor.

Disney Plus har animerade klassiker från flera årtionden tillbaka, samt bland det bästa från Pixar, Star Was och Marvel Cinematic Universe. även om plattformen fortfarande är en av de senaste tillskotten på marknaden av streamingtjänster, kan det fortfarande kännas nästan överväldigande att välja en titel från Disneys enorma digitala streamingkatalog.

Därför har vi satt ihop den här topplistan över bästa Disney Plus-filmer, så du kan klicka dig fram till och börja titta på streamingtjänstens bästa innehåll på en gång. Om du letar efter en av de bästa Disney Plus-serierna, har vi även satt ihop en sådan topplista. Eftersom vi förväntar oss att plattformen kommer att växa och lägga till ännu mer suveränt Disney-innehåll, kommer vi att uppdatera den här topplistan med nya filmer i takt med att de släpps till tjänsten.

The Incredibles 2

Även om det inte finns någon brist på charmiga animerade filmer på Netflix (exempelvis Coco, Moana, Spider-Man och så vidare), gör The Incredibles något ingen av de andra gör genom att bjuda på en framgångsriks uppföljare till en oerhört omtyckt originalfilm. Den andra Incredibles-filmen kanske inte når riktigt samma stjärnstatus som orginalet, men att få följa familjen genom sina liv som hjältar är lika trevligt den andra gången som den första, mycket tack vare Mr. Incredibles roll som en hemmapappa. Om du behöver något för barnen och inte vill behöva sitta och kolla på samma film om och om igen, är The Incredibles 2 perfekt variation för alla i hemmet.

Onward

Bästa Disney Plus-filmer - Onward (Image credit: Disney/Pixar)

Det är en riktig lyx att kunna kolla på en ny Pixar-film på Disney Plus som knappt hann börja visas på biografer innan de började stängas ned. Det är väl kanske inte det absolut bästa från Pixar, men är absolut värt en titt. Onward handlar om två bröder (som spelas av Chris Pratt och Tom Holland) som lever i en fantasifylld värld, som åker iväg på en roadtrip med målat att återuppliva sin far. Det är en vacker film som bjuder på en lite ny känsla för att vara Pixar, något som bara det gör den värd en titt.

Frozen 2

Bästa Disney Plus-filmer - Frozen 2 (Image credit: Disney)

Frozen 2 berättar en lite mognare historia än originalet från 2013, där systrarna Anna och Elsa inleder ett nytt äventyr som leder tillbaka till deras föräldrars mystiska förflutna. Låtarna är riktigt fängslande, och även om den inte riktigt lyckas slå Let it Go, är den nya låten Into the Unknown inte långt efter. Det finns några skämt för föräldrar att uppskatta också.

Thor: Ragnarok

Bästa Disney Plus-filmer - Thor: Ragnarok (Image credit: Marvel Studios)

Thor: Ragnarok lades till i Disney Plus i slutet av 2019 och är lätt den bästa av Thor-trilogin. Den har Mark Ruffalos Hulk och introducerar Tessa Thompsons Valkyrie, och är i allmänhet mycket roligare än din genomsnittliga Marvel-film (och deras medelbetyg för skämt är redan ganska bra). Det beror på att detta är Taika Waititis arbete, som är regissör för offbeat-filmer som Hunt for the Wilderpeople och What We Do in the Shadows.

Aladdin (2019)

Bästa Disney Plus-filmer - Aladdin (2019) (Image credit: Disney)

Disneys Aladdin-historia från 2019 kunde ha gått väldigt fel: Guy Ritchie är väl något av ett riskabelt kort vad gäller floppar och medieföretaget har ett skakigt förflutet med historien, inklusive den kontroversiella 1992-versionen. Men det hände inte, och den här moderna återberättelsen av en av Disneys bästa sagor låter Will Smith lysa i en mindre seriös roll och förblir trogen mot en klassisk historia.

Guardians of the Galaxy

Bästa Disney Plus-filmer - Guardians of the Galaxy (Image credit: Disney/Marvel Studios)

Vi har även lagt in några andra Marvel-filmer på den här listan. Den här första Guardians-filmen är fortfarande ett galet, konstigt och roligt sci-fi-äventyr, med ett helt gäng udda karaktärer som nu på något sätt lyckats bli nästan lika populära som Iron Man och Captain America. Den andra filmen är inte lika bra.

Lejonkungen

Bästa Disney Plus-filmer - Lejonkungen (Image credit: Disney)

Det är svårrt att bara välja en film från Disneys animerade bibliotek från 90-talet, men detta var förmodligen mittpunkten för en fantastisk tid för studion: en episk historia om svek, romantik och bedårande lejonungar med vacker animation. Den enorma framgången med live-action-remaken från 2019 bygger på med ännu mer nostalgi för denna klassiker.

Lejonkungen (2019)

Bästa Disney Plus-filmer - Lejonkungen (2019) (Image credit: Disney)

Lejonkungen från 2019 är inte den första Disney-remaken av en klassisk berättelse och det kommer inte heller att bli den sista. Även om vi nödvändigtvis inte hade behövt se Simba, Timon och Pumba i en liveaction-version, ser denna moderna remake verkligen helt fantastisk ut. Chiwetel Ejiofors mörka toner passar perfekt för Scars onda karaktär medan John Oliver och Seth Rogen lägger till en extra dos humor till denna uppdaterade klassiker.

Captain America: Civil War

Bästa Disney Plus-filmer - Captain America: Civil War (Image credit: Marvel)

Den tredje Captain America-filmen är lika mycket en Avengers-film då den handlar om Steve Rogers själv, med de flesta karaktärer som ses i Age of Ultron - och Black Panther och Spider-Man. Detta känns mer som Captain America och Iron Man än kanske någon annan Marvel-film hittills.

Avatar

Bästa Disney Plus-filmer - Avatar (Image credit: Disney)

Det var den största filmen genom tiderna innan Marvel dök upp i bilden och var utan tvekan en av de viktigaste anledningarna till varför Disney köpte upp Fox. Det må ha gått tio år sedan den släpptes, men Avatar ser fortfarande lika imponerande ut som någonsin. Och med två uppföljare på väg och eventuellt ytterligare två efter det är det den perfekta tiden att kolla om den.

Big Hero 6

Bästa Disney Plus-filmer - Big Hero 6 (Image credit: Disney)

Vad får du när du korsar en Marvel-serie med Disneys animationsstudior? Big Hero 6 - en berättelse om en pojke och hans robot. En robot som hjälper honom och hans vänner att bli superhjältar och skydda staden San Fransokyo. Det visuella bjuder på en perfekt blandning av amerikansk och japansk kultur och estetik, med en hjärtvärmande historia, och i slutet av filmen kommer du aldrig att se på en enkel fistbump på samma sätt igen.

Frozen

Bästa Disney Plus-filmer - Frozen (Image credit: Disney)

När det gäller Disneys senaste animerade erbjudanden finns det verkligen inget som toppar Frozen. Dessa låtar har en vana att fastna på hjärnan och aldrig försvinna, till den punkt där det blev Disneys bästsäljande animerade film hittills. En uppföljare var nästan garanterad från början nu när Frozen 2 också finns tillgänglig, är det den perfekta tiden att påminna dig själv om vad som gjorde originalet så bra.

Star Wars: A New Hope

Bästa Disney Plus-filmer - Star Wars: A New Hope (Image credit: Disney / Lucasarts)

Vilken Star Wars-film som anses vara "bäst" kan diskuteras, men som en komplett saga är det svårt att bara titta på en och sedan vara klar med det.

Som tur är finns varje Star Wars-film redan tillgänglig på Disney Plus, minus Solo och The Rise of Skywalker som båda borde komma någon gång under 2020, även den animerade Clone Wars-filmen som de flesta tycks glömma bort. Originaltrilogin presenteras i 4K för första gången med Dolby Vision. Den enda frågan du egentligen måste ställa dig själv är vilken ordning du vill titta i...

Star Wars: The Last Jedi

Bästa Disney Plus-filmer - Star Wars: The Last Jedi (Image credit: Lucasfilm)

Få filmer återspeglar dessa tider lika väl som Rian Johnsons version av en galax långt, långt borta: för de flesta är det antingen en av de bästa av filmerna, eller så borde den raderas från franchises helt och hållet.

I slutändan är det en film som inte är rädd för att ta risker, med många av utmanande plot-tvister som vi inte är vana att se annars. Men oavsett vilken sida av kontroversen du står på, är The Last Jedi fortfarande ett obevekligt underhållande sätt att spendera två och en halv timme. Och är inte Porgs bland det sötaste varelser du sett? Det kan nog alla hålla med om, eller hur?

Snövit och de sju dvärgarna

Bästa Disney Plus-filmer - Snövit och de sju dvärgarna (Image credit: Disney)

Den ursprungliga Disney-filmen, som släpptes under 1937, markerade startpunkten på flera årtionden av dominans inom animering från företaget. Det var inte det absolut första Disney gjorde, men utan Snövit hade vi nog inte fått se allt som kom efter den. Nu har vi animerade Disney-filmer från över 80 år att njuta av, men du måste ju börja någonstans - så varför inte ta det från början?

TRON

Bästa Disney Plus-filmer - TRON (Image credit: Disney)

Det kan vara förvånande att höra att TRON är en Disney-film. Den passar verkligen inte in bland Disneys andra old-school live-action-flicks, men det gör den inte mindre viktig.

TRON var en pionjär inom CGI-effekter och även om den ser föråldrad ut idag, är filmens vision om en virtuell värld fortfarande imponerande. Bra science fiction får oss att blicka framåt och tills vi kan gå in i en egen TRON-liknande värld är det fortfarande ett bra exempel på hur det hade kunnat vara - åtminstone mer än Ready Player One-filmen.

Who Framed Roger Rabbit?

Bästa Disney Plus-filmer - Who Framed Roger Rabbit? (Image credit: Disney)

Ytterligare en film med revolutionerande VFX, Who Framed Roger Rabbit är ingen enkel pusseldeckare. Det lyckas smidigt blanda liveaction och animering och får dig att tro att det finns en värld där Bob Hoskins verkligen kunde interagera med en flamboyant tecknad kanin.

Med det sagt är den verkliga magin hur Disney lyckades få rättigheterna till alla animerade ikoner som de inte ägde. Vem hade trott att Daffy Anka och Musse Pigg någonsin skulle visas i en film tillsammans?

The Nightmare Before Christmas

Bästa Disney Plus-filmer - The Nightmare Before Christmas (Image credit: Disney / Touchstone Productions / Skellington Productions)

Är det en Halloween-film eller en julfilm? Det kan faktiskt vara båda. Halloween och jul smälter inte riktigt bra tillsammans (som Jack Skellington är chockad över att få reda på), men på något sätt får The Nightmare Before Christmas det att fungera. Och om det inte gör dig nyfiken att kolla, kanske möjligheten att titta på lite oldschool stop motion-animation gör det.

Avengers: Endgame

Bästa Disney Plus-filmer - Avengers: Endgame (Image credit: Marvel)

Överraskande nog fanns inte alla Marvel-filmer tillgängliga på Disney Plus vid lanseringen - men Avengers: Endgame var en av dem och det är verkligen en vinnare.

Det är inte bara den film som tjänat in mest i historne, utan är även kulminationen av det som Marvel Studios började med vid utgivningen av Iron Man under 2008 (se nedan). Det har aldrig funnits en film som denna, och ärligt talat kommer det inte att finnas en annan på länge - om någonsin. Se till att ha hela kvällen ledig, så filmens speltid ligger på tre timmar.

Iron Man

Bästa Disney Plus-filmer - Iron Man (Image credit: Disney / Marvel)

Iron Man från 2008 var den första titeln att släppas till det numera enorma Marvel Cintematic Universe och förtjänar helt och hållet att bli en av Disney Plus' lanseringstitlar. Vi skulle inte ha kommit hela vägen till Endgame om Robert Downey Jr inte hade spelat Tony Stark så bra som han gjorde. Dessa flip-telefoner och MySpace-referenser har inte åldrats särskilt bra, men själva filmen är fortfarande lika bra som någonsin tidigare.

Toy Story

Bästa Disney Plus-filmer - Toy Story (Image credit: Toy Story)

Om Snövit står för att startat Disneys animerade dominans gjorde Toy Story detsamma för Pixar. Den har åldrats otroligt bra sedan debuten 1995 och Disney Plus ger det perfekta tillfället att introducera dina egna barn till filmen och göra dem misstänksamma om deras leksaker i hemlighet lever eller inte - eller eftersom det numera finns fyra filmer i serien - kör igång ett Toy Story-maraton.

WALL-E

Bästa Disney Plus-filmer - WALL-E (Image credit: Disney / Pixar)

Om du någonsin träffar någon som inte älskar WALL-E, föreslår jag att du springer långt, långt ifrån dem. Pixar-filmer har en vana att vara både minnesvärda och upprörande söta, men WALL-E tar det till en annan nivå.

Det är omöjligt att inte älska den lilla roboten på hans omöjliga resa att försöka städa upp jorden, och hans växande kärlek till den nya robotkompanjen EVE värmer verkligen hjärtat. Lika delar bedårande och heroisk, det filmen ett måste för alla Pixar-fans.

The Muppets Christmas Carol

Bästa Disney Plus-filmer - The Muppets Christmas Carol (Image credit: Disney / Jim Henson Productions)

Charles Dickens mest kända verk har tolkats många, många gånger under årtiondena, men ingen av dem kommer lika nära hjärtat och lekfullheten som i The Muppets-versionen - som måste vara en av de bättre julfilmerna där ute. Under juletid kommer denna film garanterat att finnas med på allas att-se-lista.

Bambi

Bästa Disney Plus-filmer - Bambi (Image credit: Disney)

Bambi har traumatiserat barn ända sedan den släpptes 1942, och dess ankomst till Disney Plus innebär att den kan fortsätta att traumatisera dagens barn på exakt samma sätt. Ingen barndom är egentligen komplett utan att se tragedin med att Bambis mamma blir skjuten (så grymt som det kan bli) och det faktum att den numera finns tillgänglig på Disney Plus innebär att dina egna barn kan uppleva denna hemska historia.

Vem vet, du kanske känner tillräckligt med nostalgi för att sätta dig ned och kolla igenom den själv igen.