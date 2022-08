Bästa billiga laptop i augusti 2022: Topp 7 modeller som är bäst i test just nu

Är du ute efter bästa billiga laptop? Då har du kommit till precis rätt ställe, här hittar du nämligen vår uppdaterade topplista över bästa billiga laptop, där vi samlar alla de senaste och mest prisvärda modellerna som är bäst i test just nu. Idag finns det ett helt gäng prisvärda laptops som ger dig utmärkt prestanda för pengarna, så du slipper tömma sparkontot för att kunna köpa en ny laptop till plugget (opens in new tab) eller arbetet (opens in new tab). Du hittar bland annat fina alternativ från märken som Acer, Lenovo, HP och fler.

När vi testar laptops i budgetklassen kollar vi på saker som prestanda, byggkvalitet, anslutningsmöjligheter, utbud av portar, batteritid och mycket mer. Vi jämför sedan detta med priset för att se hur prisvärd laptopen är och ger den slutligen en ranking i topplistan. Vi uppdaterar topplistan med jämna mellanrum för att alltid inkludera det senaste och allra bästa. Om du har en lite större budget kan du även kolla in vår topplista med de absolut bästa laptops (opens in new tab) som finns att köpa just nu.

Bästa billiga laptops - topplistan just nu

Acer Aspire 5 - bäst i test Lenovo IdeaPad Duet 5 - bästa billiga chromebook HP Victus 15 - bästa billiga HP-laptop för gaming Acer Chromebook Spin 311 - bästa billiga laptop för studenter Asus Vivobook Flip 14 - bästa billiga laptop med 2-i-1-formfaktor Acer Chromebook Spin 713 - bästa billiga laptop för kontoret Dell Inspiron 14 - bästa billiga laptop för innehållskapande

Bästa billiga laptops - bäst i test just nu

Acer Aspire 5 är en riktigt bra allround billig laptop. (Image credit: Future)

1. Acer Aspire 5 - bäst i test Den bästa billiga allround-laptopen just nu. Specifikationer Processor: 11:e gen Intel Core i3 – i5, AMD Ryzen 3 – 5 Grafik: Intel UHD, Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics RAM: 4 GB – 16 GB DDR4 SDRAM Lagring: 128 GB – 512 GB SSD Skärm: 14” Full HD (1920 x 1080) 16,9 – 15,6" Full HD (1920 x 1080) 16:9 Anledningar att köpa + Solid byggkvalitet med en vikt på 1,7 kilo + Hyfsad batteritid för priset Anledningar att låta bli - 720p-webbkamera - Begränsat urval av portar

Acer Aspire 5 (opens in new tab) är laptopen att slå vad gäller den perfekta balansen mellan billigt pris och solid prestanda. Denna modell från 2022 kommer med 11:e generationens Intel-processorer och AMD Ryzen 5000-seriens processorer, istället för de vanliga lågeffekts- eller föråldrade chip du hittar i många andra billiga laptops, vilket betyder att den kommer att leverera snabb prestanda. Vill du ha ännu snabbare prestanda och har lite mer flexibilitet i din budget? Då kan du välja att klicka ehm en högre konfiguration med mer RAM.

Leonov IdeaPad Duet 5 är ett utmärkt alternativ om du vill ha en billig chromebook. (Image credit: Future)

2. Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook - bästa billiga chromebook Ett utmärkt alternativ om du vill ha en chromebook. Specifikationer Processor: Qualcomm Snapdragon SC7180 Grafik: N/A RAM: 4 GB LPDDR4X 2133MHz Lagring: 256 GB eMMC Skärm: 13,3" FHD OLED (1920 x 1080) 100% DCI-P3 400 nits touch Anledningar att köpa + Vacker skärm + Fenomenal batteritid Anledningar att låta bli - Halvdant tangentbord - Krångligt stativ

Chromebooks som Lenovo IdeaPad Duet 5 (opens in new tab) är de första alternativen att överväga om du vill ha den bästa billiga datorn runt 3 000 kronor. Eftersom de kräver mindre kraft för att kunna vara mäktiga multitaskers (tack vare deras enklare operativsystem), är chansen stor att du får en mycket mer kapabel laptop om du väljer Chromebook framför en laptop med Windows 10 eller 11 med liknande specifikationer och ett liknande pris. De kommer med stor sannolikhet ha en mer solid byggkvalitet och bättre funktioner också.

HP Victus 15 är ett utmärkt alternativ om du vill ha en billig laptop för gaming. (Image credit: Future)

3. HP Victus 15 - bästa billiga HP-laptop för gaming En suverän billig laptop som dessutom fungerar för gaming. Specifikationer Processor: Upp till Intel Core i7-12700H eller AMD Ryzen 7 5800H Grafik: Upp till Nvidia GeForce RTX 3050 Ti RAM: Upp till 16 GB DDR4 3200 MHz Lagring: Upp till 1 TB SSD Skärm: 15,6" FHD 1920x1080, upp till 300 nit och 144 Hz uppdateringsfrekvens Anledningar att köpa + Suverän gamingprestanda med några justeringar i inställningarna + Riktigt bra pris Anledningar att låta bli - Designen är sådär - Svag batteritid

HP Victus 15 (opens in new tab) är den senaste i raden av många suveräna billiga laptops från HP och är inriktad på framför allt prismedvetna gamers och erbjuder därmed en fantastisk spelprestanda till ett ännu bättre pris. Även den lägsta konfigurationen kan köra avancerade titlar bra samtidigt som den hanterar de flesta andra uppgifter som användaren kan tänkas behöva. Designen kanske är något intetsägande och batteritiden lutar åt den svaga änden, men om du letar efter en billig laptop som även fungerar för gaming, bör du överväga HP Victus 15.

Acer Chromebook Spin 311 är ett av de bästa billiga alternativen för studenter. (Image credit: Future)

4. Acer Chromebook Spin 311 - bästa billiga laptop för studenter Perfekt om du behöver en billig laptop till plugget. Specifikationer Processor: Intel Celeron N4000 – AMD A6-9220C Grafik: Intel UHD Graphics 600 – AMD Radeon R5 Graphics RAM: 4 GB DDR4 SDRAM Lagring: 32 GB – 64 GB Flash Memory Skärm: 11,6" HD (1366 x 768) 16:9 IPS Touchscreen Anledningar att köpa + Utmärkt design och byggkvalitet + Suverän pekskärkm och flip-mekanism Anledningar att låta bli - Något mörk skärm - Enorma ramar reducerar skärmutrymmet

Acer Chromebook Spin 311 (opens in new tab) påminner oss om de där otäcka superbilliga bärbara datorerna från förr, men det är förmodligen på grund av dess tjocka ramar, som inte bara får den att se lite föråldrad ut utan också berövar dig på en del skärmutrymme. Men om du är ute efter en billig laptop till studerande, speciellt barn i låg- eller mellanstadiet, är detta ett riktigt bra och överkomligt alternativ. Även om Acer Chromebook Spin 311 har sina brister, tycker vi ändå att dess övergripande konstruktion är tillräckligt robust och någorlunda elegant, samtidigt som dess kompakta storlek gör att den är enkel att bära med sig.

Asus Vivobook Flip 14 är en suverän budgetlaptop med en 2-i-1-formfaktor. (Image credit: Future)

5. Asus Vivobook Flip 14 - bästa billiga laptop med 2-i-1-formfaktor Ger dig en 2-i-1-formfaktor till ett riktigt billigt pris. Specifikationer Processor: Intel Core i3-1115G4 Grafik: Intel UHD Graphics RAM: 4 GB Lagring: 128 GB SSD Skärm: 14 tum, FHD (1920 x 1080) 16:9 250 nits Anledningar att köpa + Bärbar och lätt + Perfekt för multitasking Anledningar att låta bli - Batteritiden är bara ok - Inte den mest kraftfulla

Asus Vivobook Flip 14 (opens in new tab) är ett fantastiskt alternativ om du vill ha en billig laptop med en 2-i-1-formfaktor. Även om hybridlaptops vanligtvis är dyrare än traditionella laptops, är den här modellen från Asus mer tillgänglig för budgetmedvetna människor som fortfarande längtar efter en förstklassig design och Windows-upplevelsen. Även om du väljer de billigare konfigurationerna av denna laptop, får du fantastisk multitasking-prestanda tillsammans med dess omdesignade chassi, som är lättare och snyggare än någonsin. Trots sin låga prislapp, snålar nämligen inte denna laptop när det kommer till design. Den har dessutom ett tangentbord som är lyhört och tillfredsställande att skriva på.

Acer Chromebook Spin 713 passar utmärkt för plugg och arbete. (Image credit: Future)

6. Acer Chromebook Spin 713 - bästa billiga laptop för kontoret En suverän billig laptop för kontorsarbete. Specifikationer Processor: Intel Core i5-1135G7 Grafik: Intel Iris Xe RAM: 8 GB Lagring: 256 GB SSD Skärm: 13,5 tum, 2256 x 1504p (3:2) LCD Touchscreen Anledningar att köpa + Kraftfull prestanda + Vacker skärm Anledningar att låta bli - Ingen stylus medföljer - Ingen fysisk sekretesslutare för webbkamera

Acer Chromebook Spin 713 (opens in new tab) bjuder på så mycket att älska att vi inte ens vet var vi ska börja. Det här känns som en chromebook i premiumklass, men är mycket billigare än de flesta laptops för arbete med ett fullständigt Windows-operativssystem, vilket gör den till vår självklara rekommendation som den bästa billiga datorn för kontorsarbete. Den ger dig en utmärkt prestanda, designkvalitet och suverän batteritid. Att lägga in kraftfulla komponenter i en laptop som körs på ett lätt operativsystem är ett lysande drag. Detta är verkligen en kraftfull laptop, trots att åtkomsten till appar fortfarande är lite begränsad på Chrome OS. Men de flesta kontorsarbetare kommer inte att använda appar som Premiere Pro i alla fall och de har tillgång till de flesta appar de behöver här. En sak till att lyfta fram är skärmens bildförhållande på 3:2, vilket ger multitaskers lite mer vertikalt utrymme.

Dell Inspiron är en billig laptop som fungerar utmärkt för foto- och videoredigering. (Image credit: Future)

7. Dell Inspiron 14 - bästa billiga laptop för innehållskapande Ett utmärkt alternativ för foto- och videoredigering. Specifikationer Processor: AMD Ryzen 7 5825U Grafik: AMD Radeon Graphics RAM: 16 GB DDR4 3200MHz Lagring: 512 GB SSD Skärm: 14" FHD+ 1920 x 1200 60 Hz Touch Anledningar att köpa + Tunn och lätt design + Bra skärm Anledningar att låta bli - Något dyrt pris med tanke på vad man får - Ganska svaga gångjärn

Dell Inspiron 14 (opens in new tab) är en utmärkt billig laptop för videoredigering, till stor del tack vare dess AMD Ryzen 7 5825U inuti, som är en 8-kärnig CPU. Detta är tillräckligt många kärnor för att effektivt kunna rendera videor i programvara som Premiere Pro. Dessutom kommer den med 16 GB RAM, vilket också stärker prestandan. Om du letar efter en billig laptop för innehållsproduktion, är detta ett av de bästa alternativen som finns just nu. Den kommer dessutom i ett snyggt paket som är både tunt och lätt – vilket är ett stort plus för videoredigerare som skapar innehåll ute på språng.

Vanliga frågor

Vilken är den bästa billiga laptopen just nu? Acer Aspire 5 (opens in new tab) är enligt oss den absolut bästa billiga laptopen du kan köpa just nu. Den ger dig en utmärkt allround-upplevelse med en solid byggkvalitet, bra prestanda och en hyfsad batteritid för sitt pris. Men vilken billig laptop som är bäst för just dig, beror lite på vad du har för behov och budget.

Vilken billig laptop ska jag välja? Det finns några saker du bör tänka på innan du väljer vilken billig laptop du ska köpa. Fundera på vad du vill använda laptopen till - är det plugg, surf, spel, videoredigering eller något annat? Om du enbart vill använda din laptop till enklare uppgifter som skolarbete och lite lätt surf på kvällarna, räcker det med något simpelt och du kan välja de billigaste konfigurationerna. Om du däremot vill kunna spela lite eller ägna dig åt mer krävande uppgifter behöver du lite kraftfullare komponenter, då kan alternativ som HP Victus 15 (opens in new tab) eller Dell Inspiron 14 (opens in new tab) passa bäst. Om du ska pendla mycket och behöver kunna bära med dig laptopen i ryggsäcken, kan en lätt vikt och en kompakt formfaktor vara det viktigaste. Fundera lite och skriv en checklista på vad som är viktigast för just dig och utgå sedan från den när du letar.

Vad är en chromebook? En chromebook är ett namn på en typ av laptop som kör allt via webben, istället för att köra program och liknande direkt via datorns operativsystem, som traditionella laptops gör. Detta gör att chromebooks i regel blir riktigt snabba och dessutom billigare än vanliga laptops.

Hur många år håller en laptop? Du kan räkna med att en laptop vanligtvis håller mellan 3-5 år innan det börjar bli dags att byta ut den. Men detta beror såklart lite på vilken prisklass du väljer. Laptops med starkare och snabbare komponenter håller vanligtvis lite längre än billigare motsvarigheter.

Hur mycket kostar en billig laptop? Mellan 3 000-10 000 kronor kan du räkna med att lägga ut för en bra och billig laptop. Vad som anses vara billigt är ju såklart relativt och beror lite på vad man jämför med, men du får räkna med minst 3 000 kronor för en billig laptop som ändå ger dig tillräckligt bra prestanda. Som jämförelse kan vi nämna att de absolut dyraste laptops du kan köpa idag kan kosta upp emot 50 000 kronor!