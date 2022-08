Bästa billiga gaminglaptop i augusti 2022: Topp 5 modeller som är bäst i test just nu

Är du ute efter bästa billiga gaminglaptop? Då har du kommit till precis rätt ställe, här hittar du nämligen vår uppdaterade topplista över bästa billiga gaminglaptop, där vi samlar alla de senaste modellerna som är bäst i test just nu och som ger dig prisvärd och bärbar gaming.

När vi testar laptops i budgetklassen kollar vi på saker som prestanda, byggkvalitet, anslutningsmöjligheter, utbud av portar, batteritid och mycket mer. Vi jämför sedan detta med priset för att se hur prisvärd laptopen är och ger den slutligen en ranking i topplistan. Vi uppdaterar topplistan med jämna mellanrum för att alltid inkludera det senaste och allra bästa. Om du har en större budget att röra dig med kan du även kolla in vår topplista över de absolut bästa gaminglaptops (opens in new tab) du kan köpa just nu.

Bästa billiga gaminglaptop - topplistan just nu

Asus TUF Dash F15 - bäst i test Acer Nitro 5 - bästa billiga gaminglaptop från Acer HP Omen 15 - bästa billiga gaminglaptop från HP MSI Bravo 15 - bästa billiga gaminglaptop från MSI MSI GF65 - bästa billiga gaminglaptop med en tunn design

Bästa billiga gaminglaptop - bäst i test just nu

Här får du en riktigt prisvärd gaminglaptop. (Image credit: Carlos Pedrós)

1. Asus TUF Dash F15 - bäst i test Den bästa prisvärda gaminglaptopen. Specifikationer Processor: Upp till Intel Core i7-11375H Grafik: Upp till NVIDIA GeForce RTX 3070 RAM: Upp till 16 GB DDR4-3200 Skärm: Upp till 15,6 tums WQHD anti-glare 165 Hz IPS-skärm med Adaptive Sync Lagring: Upp till 1 TB SSD Anledningar att köpa + Lång batteritid + Stark spelprestanda Anledningar att låta bli - Ingen webbkamera - Kan inte ändra färg på tangentbordets belysning

Asus TUF Dash F15 (opens in new tab) är bästa laptop för dig om du letar efter en enhet som kan köra de senaste spelen, utan att tömma hela sparkontot. Asus TUF-sortiment av laptops har fått rejält med beröm för sitt utmärkta värde för pengarna och den nya Asus TUF Dash F15 fortsätter den fina traditionen. Med utmärkt byggkvalitet, ett lysande batteri för att vara en gaminglaptop och en imponerande tunn och lätt design, är det här utan tvekan en av de bästa laptops du kan köpa just nu.

Acer Nitro 5 kan hantera några av de mest krävande spelen. (Image credit: Future)

2. Acer Nitro 5 - bästa billiga gaminglaptop från Acer Hanterar dina mest krävande PC-spel, men är inte helt felfri. Specifikationer Processor: Intel Core i7-8750H Grafik: Nvidia GeForce GTX 1050 RAM: 16 GB Skärm: 15,6 tum FHD Lagring: 128 GB SSD, 1 TB HDD Anledningar att köpa + Bra prestanda + Prisvärd Anledningar att låta bli - Stora ramar - Dålig styrplatta

Acer Nitro 5 (opens in new tab) är helt och hållet riktad till bärbara PC-gamers som inte behöver alla de senaste och starkaste komponenterna eller som kanske inte har råd med dem. Trots det packar den en hel del bra komponenter under huven med en Intel Core i7-8750H-processor, Nvidia GeForce GTX 1050 med 4 GB videominne, 16 GB RAM, 1 TB HDD och 128 GB SSD. Designen har dock en typisk gamingstil och ramen runt skärmen är riktigt tjock. Du får även vara beredd på att investera i en bärbar mus, eftersom styrplattan inte duger att använda till gaming.

HP Omen 15 har bra spelprestanda, men den blir riktigt varm. (Image credit: Future)

3. HP Omen 15 - bästa billiga gaminglaptop från HP En gaminglaptop med hög prestanda - men sämre kylning. Specifikationer Processor: 9:e Gen Intel Core i7 Grafik: Nvidia GeForce RTX 2070 RAM: 16 GB Skärm: 15,6 tum FHD Lagring: 512 GB SSD, 1 TB HDD Anledningar att köpa + Suverän gamingprestanda + Solid byggkvalitet Anledningar att låta bli - Webbkameran är sådär - Extremt dålig termisk prestanda

HP Omen 15 (opens in new tab) har ett antal konfigurationer som placerar den i kategorin för billiga gaminglaptops, men priserna kan variera rejält beroende på specifikationerna du väljer. Ett system med en 9:e generationens Intel Core i7 CPU med en Nvidia GeForce RTX 2070 GPU går på runt 15 000 kronor och packar rejält med spelprestanda till ett relativt överkomligt pris. Det går dock att klicka hem laptopen med lite svagare specifikationer och komma undan för cirka 8 000 kronor. De dyrare konfigurationerna av datorn har rejält med kraft, men kylningen är riktigt svag och du kommer inte kunna ha laptopen i knät när du spelar. Men om du föredrar att ställa laptopen på ett bord (eller tål värmen), kommer HP Omen 15 att ge dig en utmärkt spelprestanda till ett bra pris.

MSI Bravo 15 är kanske inte det billigaste alternativet, men du får riktigt bra spelprestanda här. (Image credit: MSI)

4. MSI Bravo 15 - bästa billiga gaminglaptop från MSI Ett av de billigaste alternativen från MSI. Specifikationer Processor: AMD Ryzen 5 5600H Grafik: AMD Radeon RX 5500M RAM: 8 GB Skärm: 15,6 tum Full HD Lagring: 512 SSD Anledningar att köpa + Kraftfull hårdvara + Bra SSD-kapacitet Anledningar att låta bli - Endast Full HD-skärm

MSI har länge varit ett stort namn inom PC-gaming och deras gaminglaptops är bland de bästa du kan hitta på marknaden just nu. Om vi tittar i den nedre änden av prisskalan hittar vi MSI Bravo 15, som ger dig hyfsad prestanda till ett ovanligt överkomligt pris för att bära MSI-märket. Du får en AMD Ryzen 5 5600H-processor och AMD Radeon RX 5500M-grafik kombinerat med 8 GB RAM och en imponerande mängd SSD-lagring på 512 GB. Skärmen är endast Full HD, men det kanske är en kompromiss du är villig att göra med tanke på laptopens pris på 7 990 kronor.

MSI GF65 ger dig riktigt fina specifikationer till ett överkomligt pris.

5. MSI GF65 - bästa billiga gaminglaptop med en tunn design Hyfsad gamingprestanda i en lätt och elegant laptop. Specifikationer Processor: Intel® Core™ i5-10500H Grafik: RTX 3060 RAM: 16 GB Skärm: 15,6 tum FHD Lagring: 1 TB SSD Anledningar att köpa + Rejält med SSD-lagring + Bra batteritid Anledningar att låta bli - Typisk gamingstil

MSI GF63 är en tunn och lätt gaminglaptop på 15,6 tum som kör en Intel® Core™ i5-10500H-processor och ett RTX 3060-grafikkort, vilket ger dig tillräckligt stark prestanda för att klara några av de senaste spelen. Den tunna profilen på laptopen gör dessutom att den är enkel att bära med sig och passar därför bra även till skolarbete. Den har dock en klassisk gamingstil med ett tangentbord som lyser i rött, så du kommer eventuellt dra lite blickar till dig om du plockar fram denna i klassrummet.

Vanliga frågor

Vilken är den bästa billiga gaminglaptopen just nu? Asus TUF Dash F15 (opens in new tab) är den absolut bästa billiga gaminglaptopen du kan köpa just nu. Den ger dig en fin kombination av stark spelprestanda och en lång batteritid, som är de två absolut viktigaste delarna i en gaminglaptop. Den har till och med fått en plats i vår topplista över absolut bästa gaminglaptops (opens in new tab) just nu, trots sitt låga pris.

Vilken billig gaminglaptop ska jag välja? Vilken billig gaminglaptop som passar bäst för dig beror lite på vad som är viktigast för just dig. Så vad ska du tänka på när du ska köpa en ny gaminglaptop? Du kan börja med att fundera på vilka titlar du vill kunna spela - vill du köra de mest krävande AAA-titlarna eller lite mindre krävande indiespel? Om du inte kör alltför krävande titlar, kan du gå ned till lite lägre specifikationer och spara någon tusenlapp. Är lång batteritid eller en vacker skärm viktigast för dig? En snabb skärm med livfulla färger ger oftast en mer uppslukande spelupplevelse, men dränerar ofta batteriet snabbare. Kommer du spela korta stunder eller långa? För längre spelsessioner blir exempelvis bättre kylning viktigare. Ska du spela mest hemma eller vill du kunna ta med datorn när du är ute på språng? Om du vill ta med datorn till skolan eller pendlar mycket, blir en lätt och tunn design viktigare.

Hur många år håller en gaminglaptop? Du kan räkna med att en gaminglaptop vanligtvis håller mellan 3-5 år innan det börjar bli dags att byta ut den. Men detta beror såklart lite på vilken prisklass du väljer. Laptops med starkare och snabbare komponenter håller vanligtvis lite längre än billigare motsvarigheter.

Hur mycket kostar en billig gaminglaptop? En billig gaminglaptop kostar vanligtvis mellan 5 000-15 000 kronor. Vad som anses vara billigt är ju såklart relativt och beror lite på vad man jämför med, men du får i alla fall räkna med att lägga ut minst 5 000 kronor för att få en gaminglaptop med hyfsad prestanda. Som jämförelse kan vi nämna att de allra dyraste gaminglaptops som finns just nu kan kosta upp emot 50 000 kronor!