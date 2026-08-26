Google har precis fixat en av de mest irriterande sakerna med att prata med AI – Gemini Live klarar äntligen av avbrott

Gemini Live uppgraderas till Gemini Live 3.5, som hanterar avbrott bättre

Den nya modellen kan också bearbeta livebilder och blanda flera språk i realtid

Den utlovar dessutom mer naturliga och responsiva samtal samt möjlighet att använda verktyg i bakgrunden

Google har uppgraderat röstläget i Gemini Live med en ny modell, Gemini 3.5 Live, som enligt företaget innebär en rejäl förbättring jämfört med den nuvarande Gemini 3.1 Live-modellen.

Den nya 3.5-modellen ska bli bättre på att hantera avbrott mitt i en mening, bearbeta livebilder, växla mellan flera språk i realtid och aktivera verktyg i bakgrunden. Gemini Live saknar i nuläget möjligheten att komma åt och använda andra verktyg, så det här ser ut att bli ett stort steg framåt för funktionaliteten.

Gemini Live är redan en av de bästa delarna med att använda Gemini på mobilen, eftersom det låter dig ha naturliga, människoliknande samtal med Googles AI. Men det är inte perfekt. Faktum är att Gemini Live fortfarande är ganska benäget att göra fel.

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Bristerna varierar sannolikt beroende på hur din röst låter, men för mig händer det ibland att Gemini tror att jag pratar italienska och byter språk. Om jag avbryter den kan den också bli förvirrad och återgå till standardrösten i stället för den jag har valt (Ursa är min favorit).

Förhoppningsvis sätter Gemini 3.5 Live stopp för de här problemen och jag återkommer med ett hands-on-test så snart jag får tillgång till den nya modellen.

(Image credit: Google)

Smartare transkribering

I samband med lanseringen av Gemini 3.5 Live släpper Google också två modeller för utvecklare – Gemini 3.5 Live Experimental och Gemini 3.5 Transcribe, som utvecklare kan komma åt via Gemini API i Google AI Studio och Gemini Enterprise Agent Platform.

Några av de här kraftfulla transkriberingsfunktionerna börjar redan leta sig in i konsumentprodukter. På Android använder Gboards Rambler-funktion Gemini 3.5 Transcribe för att omvandla svamligt tal till välformaterad text och automatiskt ta bort utfyllnadsord som ”eh” och ”öh”. Därefter kan du använda rösten för att rätta stavfel, redigera texten eller ändra dess ton och formulering.

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I Gemini-appen för macOS kombinerar modellen naturlig röstinmatning med förståelse för vad som visas på skärmen. Den kan använda andra Gemini-modeller i bakgrunden för att sammanfatta lokala filer, omarbeta text mellan appar eller generera bilder vid markören – allt med hjälp av röstkommandon.

Kanske mest intressant är att tekniken snart även kommer till Chrome. Du kommer då att kunna prata för att skriva i i princip vilket textfält som helst på webben, oavsett om du svarar på ett mejl, skriver ett inlägg för sociala medier eller formulerar en prompt till Gemini.

Gemini 3.5 Live, Gemini 3.5 Live Experimental och Gemini 3.5 Transcribe presenteras alla idag. Det är ännu oklart exakt när de rullas ut till alla, men jag räknar med att det sker under de närmaste dagarna.

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