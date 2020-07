Hvorfor en VPN er essensiell når man jobber hjemmefra

Det er nærmest en klisjé: å jobbe hjemmefra – eller det å jobbe uten å være på kontoret – har blitt særdeles populært. Fordelene inkluderer større produktivitet, mer fleksibel arbeidstid og mindre tid kastet bort på pendling. Denne trenden har akselerert voldsomt med den globale COVID-19-pandemien, som har innført sosial distansering og nedstengning av mange arbeidsplasser.



Når man er på nett er man kontinuerlig utsatt for trusler, det kan være snakk om utdatert programvare, spyware eller simpelthen å besøke lugubre nettsider. Selv om antivirus-programvare, en oppdatert nettleser og de seneste oppdateringene til operativsystemet ditt er viktige forsvar er VPN et annet minst like viktig verktøy som kan bidra til å holde deg trygg på nett.

VPN er bra for arbeidslivet

Det er verdt å merke seg at listen for hva som kan betegnes som god sikkerhet løftes når man gjør arbeid for en arbeidsgiver, siden nedetid på grunn av et korrupt system sjelden tolereres, og det er ingen som vil være skyld i at dataene til arbeidsgiveren kommer på avveie.



En VPN til bruk i arbeidslivet, siden den tar i bruk en kryptert tunnel for å kunne sende data sikkert, er et framifrå forsvar som forhindrer at andre får tilgang til kommunikasjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Videre vil IP-adressen til arbeidsgiveren gjemmes, noe som fører til anonymitet når man er på nett.

Personvern for alle som jobber hjemmefra

Er det virkelig mye å bekymre seg for når det gjelder personvern, og hvem er det egentlig som er interesserte i dine data? Selv om det er en hel rekke problemer med direkte angrep når man er på nett, så kan en helt annen trussel være nærmere enn du tror, faktisk rett under nesa på deg.



Alle dine data går gjennom internettilkoplingen din, hvilket internettilbyderen din er ansvarlig for. I årevis forhold internettilbydere seg som uinteresserte tredjeparter som solgte en tjeneste, men nå begynner dette å forandre på seg.



I 2017, i USA – via et nytt lovforslag – fikk internettilbydere lov til å begynne å samle data og selge den til høyest betalende part. Det som er enda mer foruroligende er at dette ikke er aggregatdata men snarere individuell internett-historikk. En lignende situasjon fikk man i Storbrittania etter at den såkalte Investigatory Powers Act («Snooper's Charter» på folkemunne) gikk gjennom. Her i hjemme har E-tjenesten fått klarsignal til å overvåke all datatrafikk som krysser norges grenser, noe som allerede har høstet en hel del kritikk.



Ingen selskaper er interesserte i å miste data i eteren, noe som er et godt argument for bruk av VPN i seg selv. Videre finnes det mange organisasjoner, som eksempelvis i sektorer som helsetjeneste eller juss. der vern av informasjon er av høyeste prioritet, og er mer enn bare et smart trekk.

Sikkerhet på åpne Wi-Fi-nettverk

Når man arbeider hjemmefra vil før eller senere mange arbeidstakere dra nytte av at man ikke fysisk befinner seg på jobb, og at man dermed kan forflytte seg til andre steder enn hjemmekontoret. Tross alt kan det bli både kjedelig og folksomt innenfor husets fire vegger, og mange som driver med kreative yrker kan få mye ut av nye omgivelser ved å ta en tur til den lokale kaféen, kjøpesenteret, biblioteket eller restauranten. I disse dager tilbyr omtrent alle gratis Wi-Fi for sine kunder.



Problemet med gratis Wi-Fi er at dette ikke er som å kople seg på sin egen Wi-Fi på sitt eget nettverk. Hjemme har man full kontroll på ruteren, og man vet i det minste at den er beskyttet av et tilstrekkelig godt passord, noe som gir en en viss sikkerhet (særlig om man bruker WPA2-protokollen.) Er man på et offentlig nettverk brukes det som oftest ingen kryptering, og Wi-Fi-passordet deles ut over en lav sko. Dette gjør at brukere lett kan bli ofre for eksempelvis såkalte packet sniffing-angrep.



Det beste forsvaret i denne situasjonen er å skaffe seg en effektiv VPN – ExpressVPN og NordVPN er eksempler på to av de beste akkurat nå – som krypterer dataene før de sendes ut på nettverket, og derfor sikrer disse når man bruker en åpen Wi-Fi-tilkopling.