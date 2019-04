Test: Woolnut iPhone XS/X-deksel

God beskyttelse i et elegant og eksklusivt deksel som koster mindre enn konkurrentene. En millimeterstor glippe i dekselets vertikale kanter er faktisk den eneste grunnen til at denne ikke får toppscore.

Woolnut er en liten, svensk nisjeprodusent av deksler i ekte lær til iPhone og MacBook. Produktene oser av kvalitet og på deres hjemmesider kan du lese inngående beskrivelser om hvordan de håndplukker og behandler skinn fra øverste hylle for å tilby produkter av høy kvalitet. At de i tillegg klarer å tilby produktene til en relativt lav pris, står det det respekt av. Dette er produkter laget av entusiaster – for entusiaster.

Bilde 1 av 2 Foto: TechRadar (Image: © TechRadar) Slik ser de innpakkende varene fra Woolnut ut. Bilde 2 av 2 Foto: TechRadar (Image: © TechRadar) Telefonen føles ekstra god i hånden når den har fått på seg Woolnuts lærdeksel.

Vi har nå brukt et iPhone-deskel til en iPhone X i noen uker. Det er for øvrig deksler tilgjengelig for iPhone X/XS, XS Max og XR-modellene. Allerede ved overlevering av esken merker man at dette er noe som skiller seg fra mengden. Undertegnede har i et kvart århundre vært en dedikert Apple-entusiast og har alltid gledet seg over unboxing-prosessen til et nytt produkt. Kraftig, resirkulert kartong med elegant design kombinert med en snedig, magnetisk åpningsmekanisme. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene.

Viktig å sitte godt

Dekslene fra Woolnut er laget med premium, vegetabilsk garvet nappaskinn, og når man tar det ut av esken både lukter og føles det som «the real deal». Det gir en myk og smidig følelse, som du bare får med ekte skinnprodukter. Det er et lett og slankt etui som er foret med mikrofiber på innsiden for å beskytte telefonen mot riper når du skal sette det på. Under påføringen føles det litt trangt og det er lett å komme borti noen sideknapper som aktiverer Siri – uten at hun har noe særlig å bidra med.

Når dekselet er godt på plass sitter den derimot nesten helt perfekt. Det er en liten leppe rundt skjermen som gjør at den beskyttes nok dersom du liker å legge telefonen med skjermen ned mot bordet. Knappene på siden er beskyttet inne i dekselet – noe som gjør at du må trykke ørlite grann hardere enn du pleier på knappene, men dette er ikke noe problem. Åpningen til mute-knappen føles ganske dyp, men dersom du ikke har ekstremt kortklipte negler er det greit å komme ned til den med fingeren.

Bilde 1 av 2 Foto: TechRadar (Image: © TechRadar) Dekselet er åpent i bunnen slik at ikke man skal bli irritert hver gang man ønsker å låse opp telefonen. Og det hender jo at man vil. Bilde 2 av 2 Foto: TechRadar (Image: © TechRadar) Knappene som blir «borte» under dekselet er fremdeles fungerende – heldigvis – men man er nødt til å legge litt mer press på dem.

I bunnen av dekselet har de valgt å la dette feltet være åpent, slik at høyttalerne og ladeporten er fri. Muligens både en fordel og en ulempe. Hvis du skulle være uheldig å miste den slik at den lander på nedre kant (noe som skal godt gjøres) vil telefonen kanskje bli skadet på denne kanten. Men fordelene veier opp for denne risikoen. Ettersom at telefonen ikke har en hjem-knapp er det jo et naturlig behov for å sveipe opp fra bunnen av skjermen hver gang den skal låses opp. Forsøk med andre deksler til iPhone X avdekker nemlig en irriterende detalj: at man kommer borti dekselet med fingeren ved opplåsing når det også er en leppe i bunnen. Ingen stor detalj, men det er veldig behagelig å ha en «klar bane» når du skal låse opp. Det kan jo være et tresifret antall ganger hver dag ...

Woolnut viser at de har tenkt grundig gjennom brukeropplevelsen.

Hvis vi skal pirke ...

Men det var et ankepunkt. En ørliten «glippe» på nederste del av begge langsidene av dekselet, som får det til å fremstå som at det faktisk ikke passer helt. Vi har forsøkt å plassere dekselet på en annen iPhone X, med samme utfall. Vi har også testet flere deksler fra Woolnut, men den lille glippen forsvant ikke.

Vi registrerer også at åpningen på baksiden av dekselet ikke klaffer 100 prosent med telefonens kameraområde. Noe du kanskje ikke ville tenkt over hvis ikke vi nevnte det.

Bilde 1 av 3 Foto: TechRadar (Image: © TechRadar) Legg merke til hvordan dekselets langside ikke følger telefonens linje parallelt når den nærmer seg bunnen. Vi opplever at det er litt rart. Bilde 2 av 3 Foto: TechRadar (Image: © TechRadar) Det avgrensede partiet på baksiden av telefonen har fått en litt skjev og litt stor åpning i Woolnuts deksel. Kjedelig for perfeksjonister. Bilde 3 av 3 Foto: TechRadar (Image: © TechRadar) Her ser man ganske tydelig at det ser ut som om telefonens bunnparti ikke passer helt nedi dekselet.

Det er kanskje ikke noe å bry seg om, men for et produkt som oser av kvalitet i alle ledd føles det litt merkelig at disse små detaljene har blitt slik de har blitt. Om vi har mottatt et produkt fra en uheldig batch eller om dette gjelder alle dekslene, kan bare produsenten selv svare på.

Konklusjon

Telefonen føles godt beskyttet i dette elegante og eksklusive dekselet som faktisk ikke koster skjorta. Noen små skjønnhetsfeil stusser vi litt over, men varme anbefalinger er likevel på sin plass.