Test: Sony HT-X8500

Denne kompakte lydplanken fra Sony leverer over all forventning med tanke på prisen. Lydbildet er bredt med flott omsluttende lyd takket være Sonys smarte Vertical S-løsning, og den innebygde Sub-en er et beist.

Hvis du synes at hele ideen om en kompakt og integrert 3D-lydplanke der alt er samlet i en enhet virker tullete, så er du ikke alene. Vi vet jo at Dolby Atmos er avhengig av å kunne formidle høydebasert informasjon for å fungere, men i likhet med den dyrere forgjengeren HT-ZF9 bruker også HT-X8500 avansert prosessering effektivt til å kompensere for fraværet av oppovervendte høyttalere – og resultatet er voldsomt imponerende.

Det skal sies at løsningen har sine svakheter, men prisen på 4298 kroner gjør likevel at den er blant de beste lydplankekjøpene du kan gjøre akkurat nå.

Design

HT-X8500 gir de alt i en pakke, så her du får du ikke en ekstern subwoofer eller ekstra trådløse satellitthøyttalere. I stedet er dette en fokusert enhet som er laget for å passe inn hvor som helst.

Subwooferen er altså innebygget, men lydplanken er likevel imponerende slank, og med en lengde på 89 cm passer den godt til TV-er på mellom 49 og 55 tommer.

Designmessig får du en stilfull enhet. Forsiden er beskyttet av en avrundet grill, med en kant av børstet metall. På oversiden finner du berøringsknapper for av/på, valg av inngang, volum og bluetooth-tilknytning.

Tilkoblingene er ganske sparsommelige, og begrenser seg til en HDMI inn og en HDMI ut med eARC, i tillegg til en optisk inngang til bruk for deg som ikke har eARC-støtte i TV-en din. HT-X8500 støtter for øvrig Dolby Vision, HDR10 og HLG så lenge du kobler den til med HDMI.

Det kompakte og integrerte designet er enkelt å leve med, og du slipper at en stor subwoofer opptar plass på gulvet. I stedet får du to fremovervendte woofere.

Funksjoner

Sony har valgt å begrense utvalget av funksjoner for å holde prisen nede. Du får ikke WiFi-tilkobling, og ikke skjermbasert meny. I stedet kommuniserer lydplanken med LED-lys for å si fra om Dolby Atmos- og DTS:X-kilder, i tillegg til valg av inngang.

Du får imidlertid med en velutstyrt fjernkontroll, og den lar deg velge mellom ulike forhåndsinnstillinger og prosesseringsmoduser.

Dermed er dette en enkel lydplanke å bruke til daglig. Den baserer seg heller ikke på refleksjoner for å skape virtuelle surround-effekter, og du trenger dermed ikke å tenke så mye på plassering.

Ytelse

Alle reservasjoner vi hadde mot denne mellomklasselydplanken viser seg å forsvinne så fort vi skrudde den på – HT-X8500 imponerer nemlig stort med cinematisk lyd.

Nøkkelen til denne kraftige ytelsen ligger nok i Sonys egen Vertical Sound Engine. Når den har et Dolby Atmos eller DTS:X-signal å jobbe med, så skapes det en overbevisende illusjon av at lyden omslutter deg med en klar følelse av utvidet høyde og bredde.

Det beste er at Vertical S ikke bare fungerer med de nevnte codec-ene – teknologien oppskalerer også tokanals- og 5.1-lyd med gode resultater.

Likevel er nok den innebygde subwooferen den største overraskelsen. Med respons ned til 50 Hz får du riktig nok ikke skikkelig romlebass, men du får en jevn tyngde som tilfører mye til helheten. Enkelte vil kanskje oppleve trykket fra de to sub-elementene som litt mye til tider, men det entusiastiske uttrykket er samtidig lett å like.

(Image credit: Sony)

Den det er ikke dermed sagt at den er perfekt. Sony hevder at HT-X8500 leverer et lydbilde som kan sammenlignes med et fullverdig Atmos 7.1.2-system, og det er nok å ta i litt.

Den produserer ganske enkelt ikke et like overbevisende lydbilde i høyden. Når du får plassert deg riktig (og dette er viktig for planken har absolutt en (sweetspot»), så opplevde vi likevel at lyden fyker ut i alle retninger fra lytteposisjonen. Everest (på Blu-Ray med Dolby Atmos) gir deg for eksempel gåsehud på effektivt vis. Når den store stormen slår til kaster HT-X8500 lyd i alle retninger, og du føler virkelig kulda på kroppen.

Sonos Beam er et godt alternativ om du ikke er opptatt av Dolby Atmos-støtte. (Image credit: Sonos)

Andre lydplanker som er verdt å se nærmere på

Hvis du kan klare deg uten Dolby Atmos så er Sonos Beam et godt alternativ til HT-X8500. Den er like kompakt og yter på samme nivå, men er kanskje mest nyttig for dem som allerede er investert i Sonos’ system fra før. Den leverer også god musikklyd, og den fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant.

Et annet system som kan levere lignende opplevelser er Panasonic SC-HTB900. I likhet med Sonys lydplanke kan også denne levere Dolby Atmos og DTS:X, og den kompenserer for fraværet av oppovervendte høyttalere med prosessering. Den kommer med en separat subwoofer og den låter veldig bra, men den koster også en god del mer.

Konklusjon

Med tanke på at lydplanker med Dolby Atmos-støtte vanligvis koster dobbelt så mye, så er Sony HT-X8500 et spennende produkt. De har kuttet ned på tilkoblingsalternativer og funksjoner for å holde prisen nede, men den imponerer til gjengjeld med fantastisk lyd. Hvis du vil ha et hjemmekinosystem som ikke tømmer lommeboka helt, så er denne blant de beste alternativene i år.