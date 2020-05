Test: Sennheiser Momentum True Wireless 2

Lydkvaliteten, batterilevetiden og designet til Sennheiser Momentum True Wireless 2 er alle glimrende, og de er lett å anbefale som et alternativ til Sony WF-1000XM3. Samtidig kan proppene være en tanke store for dem med små ører, og prisen hindrer dem også i å ta førsteplassen på vår liste over de beste helt trådløse øreproppene.

Sennheisers forrige premium-propper Momentum True Wireless leverte allerede god lyd og stilig design, og nå følger selskapet opp med versjon 2 som har blitt utstyrt med aktiv støydemping og bedre batterilevetid.

Dermed må de virkelig kunne kalles en verdig konkurrent til både AirPods Pro og de svært populære Sony WF-1000XM3.

Pris og tilgjengelighet

Sennheiser Momentum True Wireless 2 koster 3190 kroner, noe som gjør dem betydelig dyrere enn Sony WF-1000XM3 som topper listen vår over de beste helt trådløse øreproppene på markedet.

Det er også den samme prisen som originalen ble lansert til i fjor, og hvis du gjerne vil ha et rimeligere alternativ så kan du finne dem til betydelig redusert pris.

Etuiet er stort, men det er også blant de stiligste vi har sett. (Image credit: Truls Steinung)

Design

Det er ingen tvil om at Momentum True Wireless 2 er dyre, men det skal også sies at Sennheiser vet hvordan man lager premium-produkter.

Den nye versjonen er ganske lik den gamle, med de samme metalloverflatene og den runde formen. Proppene ser veldig stilrene ut, og de er stilige uten å bli prangete. Selv innsiden av etuiet ser bra ut med gullbelagte lade-pins og LEDs som inkluderer ladestatus.

Utsiden av etuiet er minst like stilfullt med sin grå stoffoverflate, og på baksiden finner du en USB-C-ladeport i tillegg til en liten knapp som lar deg lese av ladestatus fra en LED-lampe som lyser rødt, gult eller grønt.

Sennheiser sier at Momentum True Wireless 2 er 2 mm mindre enn forgjengerne, og med tre ekstra gummipropp-par i esken så bør det være mulig å finne en passform som fungerrer for deg.

Samtidig skal det sies at proppene kan være i største laget for dem med små ører, og det kan gjøre dem ubehagelige ved lenger tids bruk.

Vi tror ikke at dette er et problem alle brukere vil støte på, men det er verdt å ta med i vurderinger når du skal handle.

Proppene har et stilfullt design, men størrelsen kan gjøre dem litt ukomfortable for folk med små ører. (Image credit: Truls Steinung)

Sennheiser Momentum True Wireless 2 blir ikke først og fremst markedsført som treningspropper, og de har ingen ekstra sikring mot å falle ut, slik mange andre treningspropper her. Likevel opplever vi at de sitter trygt i ørene, og med IPX4-sertifisering kan du i hvert fall føle deg trygg på at de tåler både svette og regn.

Berøringsflatene på proppene lar deg ta i mot samtaler, styre avspilling, og påkalle stemmeassistenter. Kontrollene fungerer bra, og i den tilhørende Smart Control-appen kan du tilpasse funksjonene etter eget ønske. Det er også kjekt at avspilling automatisk stopper når du tar proppene ut, og starter igjen når du setter dem inn.

Proppene støtter aktiv støydemping, og denne kan også skrus av og på fra proppene. I tillegg får du mulighet til å aktivere transparency mode som lar lyd passere gjennom proppene, så du kan få med deg alt som skjer rundt deg når det trengs.

Etuiet er diskret og stofftrekket gir dem et eksklusivt preg. (Image credit: Truls Steinung)

Batterilevetid og tilkobling

Den nye modellen har mye lenger batterilevetid enn forgjengeren, med hele 7 timer fra selve proppene og 21 timer ekstra fra ladeetuiet. Det er 4 timer mer i proppene og 8 ekstra i etuiet, noe som sikrer dem en plass blant de beste på markedet.

Tilkobling til smarttelefonen vår gikk som en drøm, og takket være støtter for Bluetooth 5.1 og AptX er du sikret best mulig overføringskvalitet.

På baksiden sitter det en USB-C-port til lading, og en knapp som får en LED-lampe til vise batteristatus med fargene grønn, gul og rød. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Når det kommer til lydkvalitet lever Momentum True Wireless 2 helt klart opp til forventningene man naturlig nok får til et par premium-propper fra Sennheiser. Det tyske selskapet er kjent for å levere god lyd, og det gjør de også her.

Her får du en helhet som oppleves som veldig musikalsk, og du kan utsette dem for omtrent hva som helst av sjangre uten at de får problemer med å levere.

The Weeknds «Blinding Lights» låter akkurat så stor og svevende som man forventer at den skal, med et stramt basstrommetrykk som lager et flott driv uten å overvelde. Samtidig svever de analoge synthene rundt vokalen, uten at det noen gang er noen fare for at detaljene skal forsvinne fra noen av elementene.

Sennheiser kan det å lage premium-produkter. (Image credit: Truls Steinung)

Også jazz-klassikere som Dave Brubecks «Take Five» og Art Blakeys «Moanin'» lar Momentum True Wireless 2 vise seg frem på sitt beste, med masse luft mellom elementene, og fantastisk klang i alle instrumenter, inkludert skarpe trompeter og syngende ride-cymbaler.

Tyngre musikk som Tools «Schism» treffer også blink ved å sikre den nødvendige tyngden, uten at det går utover klarheten. Her kommer alle detaljer i de rullende tammene mot slutten av låten godt frem, mens cymbalene låter friske og fine uten å bli for skarpe.

Proppene spiller også mer enn høyt nok, uten at vi noen gang opplevde problemer med forvrengning.

Det luftige lydbildet og detaljrikdommen sikrer at Sennheiser Momentum True Wireless 2 leverer på høyde med Sony WF-1000XM3, men det skal sies at vi ikke opplever dem som fullt så kontrollerte.

Støydempingen er heller ikke helt på høyde med den Sony leverer, men forskjellen er ikke så stor at det betyr noe særlig. De gjør også en god jobb med å dempe hele frekvensspekteret jevnt, noe som sikrer at ikke bestemte frekvenser lekker gjennom mer enn andre.

Konklusjon

Lydkvaliteten, batterilevetiden og designet til Sennheiser Momentum Wireless 2 er alle glimrende, og er du på jakt etter et alternativ til Sony WF-1000XM3 så er de et opplagt valg. Forskjellene mellom dem er stort sett ubetydelige.

Det eneste du skal være klar over er at de ikke nødvendig vil passe deg så godt om du har små ører.

Utover det kan vi også nevne at etuiet er en del større enn det du får med mange tilsvarende propper, men det sikrer i det minste at batterilevetiden er god.

Utover det er Momentum True Wireless 2 et glimrende kjøp.