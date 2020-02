Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip oppdaterer flipptelefonen for 2020, med en 6,7 tommer stor skjerm som kan brettes i to. Den er svært ulike Samsung Galaxy Fold, og selv om vi er usikre på om dette er mobiltelefonenes fremtid så er gjennomføringen bedre enn den vi har sett med Moto Razr.

Samsung Galaxy Z Flip er Samsungs nyeste forsøk på å tenke nytt i et marked som på mange måter står veldig stille når det kommer til design.

Vi fikk mulighet til å teste ut Z Flip under Samsungs Unpacked-arrangement, og vi kunne raskt konstatere at den kan foldes i to som et moderne svar på den klassiske flipptelefonen. Ikke prøv deg med «OK, boomer», for vi liker den faktisk. Designet gjør den veldig hendig og lommevennlig.

Z Flip har begrensede spesifikasjoner – spesielt sammenlignet med Samsung Galaxy S20 Ultra – men den imponerer på andre måter. Den opplagte forskjellen på denne og Samsungs første brettbare mobil Galaxy Fold, er at skjermen på innsiden i likhet med Moto Razr, er en sammenhengende skjerm som brettes.

Formfaktoren i utbrettet form gjør den også svært ulik Samsungs andre brettbare mobil Galaxy Fold. Den har en skjerm på 6,7 tommer med Full HD+-oppløsning og 21:9-format, noe som gjør at den kjennes veldig høy i hånden.

I åpen tilstand er det fort gjort å forveksle den med en typisk flaggskip-telefon med høy skjerm, helt til du legger merke til den svake bretten på midten.

I sammenfoldet tilstand blir telefonen veldig liten, og liten er også den ytre AMOLED-skjermen på 1,1 tommer. Den kan vise et kort navn eller et rullende telefonnummer, men ikke mer, og vi er usikre på hvor nyttig den er sammenlignet med de ytre skjermene til Galaxy Fold og Moto Razr.

Det er to ting vi mener Samsung gjør riktig med sin nye brettbare: For det første har de tatt i bruk tynt glass i skjermen, mens Moto Razr, Samsung Galaxy Fold og Huawei Mate X alle gjør bruk av sårbare plastskjermer. Det gjenstår likevel å se hvordan denne nye løsningen fungerer i praksis.

For det andre har Z Flip et batteri på 3300 mAh mot Motorolas 2510 mAh, og vi har hatt store problemer med sistnevnte. Vi må komme tilbake til batterilevetiden til Z Flip på det senere tidspunkt, men kapasiteten virker i hvert fall lovende for fremtiden til slike telefoner.

Som alle andre brettbare mobiler har også Z Flip fått en voksen prislapp på 16.000 kroner. Blir du ikke avskrekket av den, så skal du i hvert fall vite at du kan kjøpe den i Norge allerede 21. februar.

Mer om det tynne glasset

Skjermen til Samsung Galaxy Z Flip er laget av det Samsung kaller «Ultra Thin Glass», og målet er selvfølgelig at den skal være både tynn, robust og samtidig god å bruke.

Under vår testing av Moto Razr som har en såkalt P-OLED-skjerm med plastoverflate, har vi opplevd en del friksjon, men Galaxy Z Flip er til sammenligning en glede å bruke. Glasset er like glatt og friksjonsløst som Corning Gorilla Glass-et som sitter på de fleste vanlige smarttelefoner, så du glemmer raskt at du bruker en helt ny skjermteknologi.

Samtidig virker glasset ganske robust, og selv om vi dunket ganske hardt på det så virket det ikke som det var noen fare for at det skulle ta skade. Vi utsatte den selvfølgelig ikke for like mye påkjenning som den ville fått ved et fall, men vi har likevel tro på at dette er en smarttelefon som tåler en del.

Et mulig problem er at overflaten har en merkbar brett der hengselen sitter. Vi hang oss ikke spesielt mye opp i dette , og vi opplevde at vi glemte den raskt i løpet av den korte perioden vi hadde med telefonen, men det er mulig at andre vil ha større problemer med det.

Tidlig dom

Galaxy Z Flip representerer ikke nødvendigvis en helt ny retning for Samsungs brettbar-strategi – den føles mer som et nytt eksperiment som skal hjelpe dem til å finne ut hva forbrukerne vil ha. Sammenlignet med Moto Razr gjør de mye riktig, med større batteri og en tynn glassoverflate som beskytter den store skjermen, men det er likevel ikke god nok grunn til å betale mer enn du må ut med for en flaggskiptelefon med topp spesifikasjoner – ikke minst med tanke på at Samsung Galaxy S20 Ultra blir tilgjengelig tidlig i mars.

Samsung Galaxy Z Flip er først og fremst et tegn på at fremtiden til foldetelefoner fortsatt ikke er avgjort i 2020. Ideen er spennende, men fortsatt fleksibel.