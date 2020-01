Førsteinntrykk: Samsung Galaxy S10 Lite

Hvis du syntes Samsung Galaxy S10 var litt for dyr, skal du vite at Samsung nå kommer med et alternativ: Samsung Galaxy S10 Lite. Dette er en nedskalert toppmodell med et par overraskende ekstrafunksjoner, som kan komme til å forsvare lanseringen av nok en rimelig toppmodell.

Men det er også litt merkelig, gitt at selskapet i fjor lanserte Samsung Galaxy S10e som en rimeligere, nedskalert versjon. Det ser imidlertid ut til at Samsung markedsfører sin nye Galaxy S10 Lite mot et litt annet publikum, som ønsker seg toppmodellens størrelse og hurtighet til en enda lavere pris, og som er villig til å inngå kompromisser for å sikre seg akkurat dette.

Et kompromiss handler om timing. I S10 Lite presser man inn fjorårets spesifikasjoner i en tidlig 2020-modell – en modell som enkelt vil bli overgått når den nye Galaxy 11-serien lanseres. Likevel er det også mulig at S10 Lite har nok kvaliteter i seg selv til å fortjene sin egen plass i Galaxy S-rekken.

Pris og lanseringsdato

Samsung har ennå ikke kunngjort prisnivå eller lanseringsdato for Samsung Galaxy S10 Lite, men den vil trolig koste mindre enn hva Galaxy S10e kostet ved lansering. Med tanke på at standardmodellen av iPhone 11 lå på omtrent samme nivå, kan Samsung la seg friste til å legge seg lavere.

Et enda større spørsmål er når vi vil få se denne telefonen i hyllene, for det har ikke Samsung sagt noe om. Det antas at den vil romme en Snapdragon 855-brikke, noe som antyder en bred lansering i vestlige land.

Design og skjerm

S10 Lite beveger seg enda lengre i lavprisretning med selve designet. Den fremstår som en større og samtidig enklere utgave av S-seriens telefoner. Bortsett fra å være merkbart større enn S10 Plus, er den største forskjellen S10 Lite har å by på at den elegante, horisontale kamerastripen er byttet ut med en kraftig, rektangulær objektivblokk, omtrent som på Google Pixel 4. Og visuelt er dette like lite tiltrekkende.

Telefonens 6,7-tommers AMOLED-skjerm er klar og veldig stor til å være en telefon i S-serien, men det må understrekes at den kun har FHD+-oppløsning (2400 x 1080). På omtrent samme måte som S10e har S10 Lite kvittet seg med de dyrere modellenes «fossefallkanter», og heller fått en helt flat skjerm.

Fronten brytes dessuten opp av et nålehull som rommer frontkameraet, men denne gangen er det blitt mye mindre, og det er lagt midt på skjermen. Alt i alt ser telefonen ut som en større og enklere utgave av fjorårets Samsung S10 Plus, med et tilstrekkelig antall luksusdetaljer til å holde den over mellomsjiktet.

Kameraer

S10 Lite har tre kameraer på baksiden. Men i stedet for å endelig komme med den telelinsen vi savnet på S10e, har denne nye telefonen gått i en helt annen retning. Her får du i stedet en 5 MP makrolinse til nærfotografering av blomster og bier og den slags.

Her har man trolig hørt på brukeres tilbakemeldinger, og gitt S10 Lite gode nærfotoegenskaper for å etterkomme etterspørselen. Hovedlinsen er blitt kjørt opp til 48 MP med Super Steady OIS, men ikke la det formidable pikselantallet lure deg. Den individuelle pikselstørrelsen kan ende opp med å bli mye mindre, noe som hemmer effekten av antallet.

Frontkameraet er blitt oppgradert til 32 MP, men vi får tidsnok se om dette faktisk gir skarpere fotografier. Uansett er nålehullet som rommer selfiekameraet blitt mye mindre.

Ytelse og batteri

S10 Lite har respektable spesifikasjoner, men de vil ikke kunne overgå toppmodellene for 2020. Og det er helt greit for dens tenkte publikum. Her venter vi oss Snapdragon 855-brikken som du finner i de beste Android-telefonene fra 2019.

På samme måte vil dens 6 eller 8 GB RAM (avhengig av region) og lagringsplassen på 128 GB være helt greit til å se media, ta bilder og surfe på nettet.

Det som skiller seg positivt ut er batteriet. Her får du imponerende 4500 mAh, noe som selv overgår kapasiteten i S10 Plus (som er på 4100 mAh). Dette skyldes ikke nødvendigvis teknologiske forbedringer, ettersom den nyere utgaven har et større fysisk omfang enn den eldre. Men større kapasitet er uansett bedre.

Tidlig vurdering

Det er ennå vanskelig å avgjøre hvor vidt S10 Lites kombinasjon av nye funksjoner og stort format er verdt prisen uten at vi vet … prisen. Man kan også spørre seg om Galaxy S11-serien vil få en billigversjon, en «e». Den kan i så fall slå beina under S10 Lite, hvis prisen blir omtrent den samme.

Men Samsungs forsøk på å nå et større publikum med S-seriens toppmodeller kan gi avkastning. Særlig i markedene som skyr unna de galopperende prisene til de dyreste Samsung-mobilene. S10 Lite later til å være en kraftfull telefon som godt kan få en pris på samme nivå som konkurrerer med de rimeligere kinesiske beistene og likevel ivareta Samsungs gode rykte.

Men den er også en telefon som overlapper med S10e og Samsungs enda bedre Galaxy A-serie. Vi regner med at S10 Lites lavere pris og store omfang vil være nok til å ivareta dens identitet. Men med mindre Samsung begrenser den regionale tilgangen til enkelte av modellene, kan disse enhetene komme til å rote i samme bed. Og den kampen kan S10 Lite komme til å tape, tross kvaliteten.