Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Lite er kommet for å åpne opp et større marked for S Pen-utrustede telefoner i businessklassen – og det ser ikke ut til at den har ofret mye på veien heller.

Dette er i bunn og grunn salgsfremstøtet til den sist ankomne i Note 10-serien – en serie som allerede omfatter Note 10 og Note 10 Plus. Det finnes intet motstykke til Samsung Galaxy S10e i Note-serien, så denne nye telefonen påtar seg på en måte rollen som Note 10e, om du vil.

Da vi testet ut Note 10 Lite under CES 2020 føltes den ikke akkurat lett i hånden. Den har en omfangsrik 6,7 tommer skjerm (flat, og ikke avrundet), tre kameraer på baksiden og en solid batterikapasitet på 4500 mAh, noe som skulle holde til en hel dags bruk.

Note 10 Lite er ikke den eneste nye «Lite»-telefonen fra Samsung – sjekk ut vårt førsteinntrykk av Samsung Galaxy S10 Lite.

(Image credit: Future)

Det er gjort noen helt åpenbare kompromisser for å senkeprisen til et lavere nivå (som ennå ikke er offentliggjort). Skjermen er Full HD+, ikke QHD, noen av S Pen-gestene (som å fjernzoome inn og ut i kameraet) er kastet over bord, og det er ingen støtte for notater når skjermen er i dvale. For de fleste vil ikke dette dempe fristelsen.

Og Samsung Galaxy Note 10 Lite har uansett mer enn nok å ta av på spesifikasjonsfronten til at den (trolig) likevel vil gi deg mye for pengene. Dens 10 nm prosessorbrikke Samsung Exynos 9810 stammer fra Note 9-epoken. Den gir deg 6 eller 8 GB RAM (avhengig av region) og 128 GB intern lagringsplass. Dette skulle gi den god nok ytelse til de fleste oppgaver.

Samsung Note S10 Lites 32 MP frontkamera (t.v.) og Samsung Galaxy S10 5Gs 10 MP selfiekamera (t.h.). Ikke la de høye tallene lure deg. (Image credit: Future)

Trippelkameraet på baksiden ser annerledes ut enn på Galaxy Note 10, og ryktene forteller oss at det ligger nærmere det vi kommer til å få se på den kommende Galaxy S11. Hovedobjektivet er på 12 MP, akkurat som på Note 10, men med en blender på f/2.2. Dermed får du ikke den variable varianten fra Note 10, som beveger seg mellom f/1.5 og f/2.4 avhengig av lysforholdene.

Teleobjektivet på 12 MP har samme oppløsning som på Note 10, men på den nye utgaven er ultravidvinkelen på bare 12 MP, i motsetning til de 16 MP du får på Note 10. Og et frontkamera på 32 MP låter jo stort og flott, men med en pikselstørrelse på 0,8 um kommer det likevel til kort mot Note 10 Plus. Den telefonen har et selfiekamera på «bare» 10 MP, men pikslene er større, med sine 1,22 um. Dermed henter de også inn mer lys. Så selv om Note 10 Lite på papiret har større oppløsning, kan det godt hende at kameraet sliter ved svak belysning.

(Image credit: Future)

Tidlig vurdering

Samsung Galaxy Note 10 Lite er i seg selv en merkverdighet, med tanke på at lanseringsbegivenheten for Samsung Galaxy S11 er planlagt å finne sted allerede tirsdag 11. februar, og det samme gjelder den samtidig annonserte Samsung Galaxy S10 Lite. Men om vi løfter blikket forbi dette, er det gode grunner til at Samsung knytter sin S Pen til en rimeligere telefon. Særlig når det gir muligheten til å fjernstyre selfier og sende direktemeldinger (Live Messages – se foto ovenfor), noe som skulle treffe et yngre publikum.

Samsung har økt appellen til Galaxy Note-serien ut over det smale forretningssegmentet, og dette er noe som burde gi utslag i en lavere pris. Men for øyeblikket vet vi ennå ikke hvilken pris det er snakk om. Vi vil komme tilbake med flere opplysninger når vi de kommende dagene får vite mer om Note 10 Lite. Men for øyeblikket kan vi si at vi er glade for at en telefon som virker såpass bra, og som har en pekepenn, blir tilgjengelig for flere brukere.