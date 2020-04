Test: ProtonVPN

Alle VPN-tilbydere hevder å være eksperter på personvern, selv uten at det finnes håndfaste beviser på dette. Det sveitsisk-baserte ProtonVPN er imidlertid annerledes. Selskapet har en solid merittliste, og står dessuten bak den populære, gjennomkrypterte eposttjenesten ProtonMail.

Nettverket til ProtonVPN har hatt en solid vekst siden vår forrige testrunde, og nå tilbyr de solide 722 servere fordelt på 46 land. De fleste serverne befinner seg i i Europa og Nord-Amerika, men du tilbys også lokasjoner i blant annet Australia, Brasil, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Sør-Afrika og Sør-Korea.

ProtonVPN eier og vedlikeholder sine egne servere, og de er tilknyttet internett via selskapets eget nettverk. Utover å gi ProtonVPN god kontroll over hvordan tjenesten settes opp og håndteres, demonstrer det også at selskapet ikke bare har laget en skalltjeneste som tjener penger på å videreselge andres tjenester. Her finner du ekte ressurser og ekte ekspertise.

Du ser blant annet nytteverdien av denne kontrollen i ProtonVPNs Secure Core. Dette er en smart-teknologi som ruter trafikken gjennom flere servere før den forlater nettverket. Det innebærer at selv høyteknologiske sniker som overvåker en exit-server ikke vil kunne spore enkeltbrukere.

De fleste kundene trenger ikke egentlig beskyttelse på et så høyt nivå, men ProtonVPN har også massevis av mer velkjent funksjoner. Tjenesten er P2P-vennlig, støtter opptil 10 enheter (bransjestandarden er bare fem), har en killswitch, beskyttelse mot DNS-lekkasje og integrert Tor-støtte til adgang på Onion-nettsteder. Et allsidig splittet tunnelsystem ruter all internettrafikken gjennom VPN-tjenesten, med unntak av programmer og IP-destinasjonen du definerer. Det er nå mange egne apper for Windows, Android, Mac og iOS som tillater bruk av ProtonVPN til nærmest alt mulig.

Blant de app-relaterte forbedringene siden vi sist testet tjeneste er OpenVPN-støtte for Android-appen, mens Linux-klienten nå har fått en killswitch.

Med det økte antallet lokasjoner er tjenesten også blitt tilgjengelig på fransk, italiensk, spansk, polsk og brasiliansk portugisisk.

ProtonVPN kunngjorde tidligere i år at alle appene deres nå har åpen kildekode og er blitt revidert. (Image credit: ProtonVPN)

Alle appene har nå fått åpen kildekode og er dessuten revidert. Dette er et nivå av åpenhet man sjelden ser andre steder.

Abonnementet ProtonVPN Plus tilbyr alle de egenskapene vi har beskrevet her. Det dekker fem enheter, og kan bli ditt for 10 euro i månedlige betalinger, 8 euro ved ettårig binding eller 6,63 euro i måneden ved toårig binding. Det virker litt dyrt på oss. Du kan få dugelige VPN-tjenester for langt mindre. Private Internet Access koster bare 3,33 dollar i måneden ved ettårig binding, mens Surfshark bare krever 1,99 dollar i måneden ved en toårig avtale.

Selskapet tilbyr også noen rimeligere alternativer. Med Basic-abonnementet får du ikke tilgang til de beste serverne, du kan ikke strømme Netflix, ikke rute trafikken gjennom flere servere og det støtter bare to enheter. Et årlig abonnement koster imidlertid ikke mer enn 4 euro i måneden, og med to års binding er prisen 3,29. Det er litt gunstigere, men mange konkurrenter tilbyr en ubegrenset tjeneste for en tilsvarende sum.

Men ProtonVPN har også noe for rabattjegere, nemlig deres gratisabonnement. Dette dekker riktig nok bare én enhet, og gir deg bare adgang til tre land, nemlig USA, Nederland og Japan.

Likevel opplevde vi god ytelse gjennom denne tjenesten, der vår nærmeste server i Nederland nådde et gjennomsnitt på 65-70 Mbps. Det beste er at tjenesten ikke har noen begrensninger i båndbredden. Her slipper du å stange i data-taket, ettersom du kan bruke ProtonVPN Free så mye du vil. Og det ikke til å kimse av. Det gjør i seg selv ProtonVPN interessant.

Personvern

Fra sitt tilhold i Sveits har ProtonVPN en fordel på personvernfronten overfor de fleste konkurrentene. Landet har svært sterke personvernlover, ligger utenfor USAs og EUs herredømme og er ikke medlem av overvåkningsnettverket 14 Eyes.

Selskapet stadfester sin loggføringspolitikk svært tydelig på nettsidene sine: «ProtonVPN er en VPN-tjeneste uten loggføring. Vi hverken sporer eller lagrer internettaktiviteten din, og derfor kan vi heller ikke utlevere slike opplysninger til en tredjepart.»

Brukerøkter loggføres nærmest ikke. Selskapet lagrer tidsstempelet til det siste vellykkede påloggingsforsøket, men det er også alt. Dette overskrives neste gang du logger inn, så det er alltid bare den siste økten som gir et slikt avtrykk.

ProtonVPN knytter kontoen din til en e-postadresse når du blir bruker, men denne adressen kan være akkurat hva du vil. Selskapet anbefaler at du benytter ProtonMail hvis du ønsker å være fullstendig anonym.

Hvis du melder deg på gratisabonnementet trenger du ikke å oppgi noen betalingsopplysninger. Velger du et annet abnnement, kan du velge å betale med Bitcoin. Hvis du bruker PayPal eller kredittkort håndteres transaksjonene av en tredjepart, og ProtonVPN får ikke tilgang til betalingsopplysningene dine.

En «transparens-melding» eller «Warrant Canary»-side som i teorien skal melde om «vesentlige juridiske forespørsler» og hva som har foregått. Det kan lyde nyttig, men det later til at den bare har oppført én eneste forespørsel (og ingen data ble overført), og den var datert januar 2019.

ProtonVPN hadde gode nyheter å komme med i januar 2020, da de kunne melde om at appene deres nå er i åpen kildekode, og kom med uavhengige revisjonsrapporter fra sikkerhetsekspertene SEC Consult for alle sammen.

Resultatene var gode. Bare i alt 11 sårbarheter ble avdekket i appene for datamaskiner og mobile enheter, og ingen av disse var alvorlige.

11 kan virke mye, men det er ikke det. Hele poenget med denne typen revisjoner er at de er ekstremt grundige, og identifiserer selv de aller minste problemene. Ingen av svakhetene hov ProtonVPN var av den avgjørende sorten.

For en av dem identifiserte for eksempel SEC Consult at Windows-klienten midlertidig lagret data om den pågående brukerøkten. Det er neppe overraskende, og dataene forsvinner dessuten når du lukker appen. Med mindre en potensiell angriper har adgang til systemet ditt, klarer å hente en kopi av RAM-minnet ditt,, identifisere VPN-prosessen og finne ut av datastrukturen der, vil ikke dette være et problem.

Alt i alt fortjener ProtonVPN ros for å utsette seg for dette nivået av granskning. Men de kan også gå enda grundigere til verks. TunnelBears revisjoner dekker ikke bare appene, men også selve infrastrukturen, og backend- og frontend-systemene, ja selv nettsiden. Men ProtonVPN utklasser likevel de fleste konkurrentene, som ikke har motet til å utsette seg for noen som helst revisjon.

ProtonVPNs Windows-klient gir deg opplysninger om tilkoblingen og den nåværende serverlokasjonen. (Image credit: ProtonVPN)

Windows-appen

Det er stort sett svært enkelt å abonnere på ProtonVPN, som om det er en eller to uventede komplikasjoner. Du kan for eksempel betale med Bitcoin, men hvis du er ny som bruker, og ikke først har brukt gratisløsningen, er det ikke bare å registrere inn betalingsopplysningene i et skjema. I dette skjemaet er ikke en gang muligheten for betaling med Bitcoin nevnt. Dette må du på en eller annen måte ha skaffet deg kunnskap om på forhånd, og deretter kontakte support, følge instruksene deres, og kanskje vente i opptil 36 timer.

Vi fikk imidlertid ingen problemer med PayPal. Når du har betalt, fører ProtonVPN deg til administrasjonssiden for kontoen. Dette er en praktisk nettportal med nyttige dokumenter og opplysninger. Her finner du blant annet kontodetaljer, innloggingsopplysninger, en filgenerator for OpenVPN-konfigurasjon, en nedlastingslenke for Windows-klienten samt lenker til instruksjoner for oppsett til Mac, Linux, iOS og Android.

Vi lastet ned Windows-klienten. Den ble lastet ned og installert på bare få sekunder, uten tekniske vanskeligheter. Vi logget oss inn med brukeropplysningene vi oppga da vi etablerte abonnementet, og hovedkonsollen dukket opp.

Klienten ser veldig bra ut, med et velpolert og profesjonelt grensesnitt. Den åpner med et stort verdenskart som for det meste fungerer akkurat som du kan forvente. Naviger inn og ut med musehjulet, venstreklikk og dra for å bevege deg omkring, legg musepekeren over et serverikon for å se serverens lokasjon, og klikk for å koble deg til.

Det er heller ikke noe problem hvis du ikke liker kartgrensesnitt. Da kan du komprimere klienten ned til en standardliste over lokasjoner. Ikoner viser servere som støtter P2P (fem i tallet, i skrivende stund) eller Tor (bare tre: USA, Sveits og Hong Kong). Ved å ekspandere de enkelte lokasjonene ser du alle enkeltserverne der, med indikasjoner om belastning. Du kobler deg på med ett klikk.

En profil-funksjon opptrer også som en utrolig kraftig favoritt-funksjon. Dette kan være så enkelt som å opprette en profil som knytter seg til en server i New York. Og det finnes mange flere muligheter. Du kan koble deg til den raskeste serveren i et land eller på en lokasjon, kanskje velge en tilfeldig server for å redusere muligheten for sporing, velge det beste P2P-alternativet eller den beste Tor-vennlige serveren, og til slutt velge å koble opp via TCP eller UDP.

Klienten gir deg en uvanlig stor mengde tilbakemeldinger om den aktive brukerøkten. Du får ikke bare se din nye IP-adresse, men også hvor lenge du har vært oppkoblet, hvor mye data du har overført, fortløpende serverbelastning og opplastingshastigheter.

Her er det mye verdifullt for en bruker. Hvis for eksempel hastigheten virker lav, kan du sjekke serverbelastningen for øyeblikket, og hvis denne er høy, kan du koble deg opp via en annen server. Dette er en veldig enkel idé, men vi har likevel ikke sett den hos noen andre tilbydere.

I innstillinger kan du slå av og på grunnleggende egenskaper, som killswitch og beskyttelse mot DNS-lekkasje, konfigurere hva Quick Connect gjør (om den kobler seg til den raskeste lokasjonen, en tilfeldig server, en bestemt server du har valgt ut) og sette opp det splittede tunnelsystemet. Alt dette fungerte godt hos oss. Men samtidig er det noen valg du ikke får gjort, blant annet muligheten for å bytte protokoll (her er det bare OpenVPN) eller automatisk oppkobling når du entrer et usikker nettverk.

Vi avsluttet vår runde med Windows-klienten ved å gjøre noen dyptgående killswitch-tester, og dette fungerte svært godt. Klienten eksponerte oss overhodet ikke da vi utførte alminnelige handlinger, som å bytte server underveis i økten. Og hvis vi simulerte et alvorlig problem gjennom manuell lukking av en TCP-forbindelse eller avbrytelse av en VPN-prosess, viste klienten umiddelbart en advarsel og blokkerte all trafikk helt til vi koblet oss opp igjen.

ProtonVPNs mobil-app er temmelig lik varianten for datamaskiner. (Image credit: ProtonVPN)

ProtonVPNs Android-app både ser ut og føles som datamaskinutgaven. Kartvisningen er temmelig lik, og det samme gjelder listevisningen over land og profilsystemet med favoritter. Selv innstillingspanelet har nesten identisk oppsett av valg og kontroller, som for eksempel OpenVPN-støtten, som er en nyvinning siden vår forrige gjennomgang.

Hvis du håper å se en OpenVPN-kompatibel app eller noe maskinvare, er det også gode nyheter på denne fronten. ProtonVPN tilbyr bedre støtte for dette enn noen andre vi har opplevd. I stedet for at du tvinges til å forholde deg til et enkelt sett med konfigurasjonsdokumenter, eller måtte genererer enkeltfiler individuelt, gir ProtonVPNs webkonsoll deg det beste fra alle verdener.

Du kan tilpasse OpenVPN-filene dine i henhold til den plattformen og protokollen du trenger, for deretter å se filene sortert etter land eller enkeltserver. Du kan laste dem ned enkeltvis, eller samle alle i én enkelt ZIP-fil. Hvis du skulle ha hentet 120 OpenVPN-konfigirasjonsfiler individuelt ved å klikke Download for hver enkelt av dem, kan du selv tenke deg nytteverdien av dette.

Vi bruker nettsteder med ytelsestester for å teste ytelsen til hver VPN vi vurderer. (Image credit: Ookla)

Ytelse

Vi begynte vår hurtighetstest ved å koble opp til den raskeste serverlokasjonen – én i USA, én i Storbritannia. Deretter sjekket vi ytelsen via testnettstedene Speedtest.net og TestMy.net.

De britiske hastighetene var greie, med 66-69 Mbps. Dette er 8-9 % lavere enn tilkoblingshastigheten med VPN avslått. Det er en liten anelse lavere enn gjennomsnittet. Vanligvis opplever vi en dropp på rundt 6 %, men med mindre du også har for vane å kjøre ytelsestester, vil du trolig ikke merke forskjellen.

Via lokasjonen i USA oppnådde ProtonVPN et maksimalt nivå på 12 Mpbs, og lå ofte lavere. Det er svært skuffende med tanke på at vår tastlokasjon kan håndtere hastigheter på mer enn 600 Mbps.

Disse resultatene var så svake at vi hadde vanskelig for å tro dem. Videre testing fra Storbritannia til USA viste vesentlig bedre resultater, i området 50-65 Mbps.

Denne gjennomgangen fant sted sent i mars 2020, da store deler av USA satt hjemme på grunn av restriksjonene som følge av koronavirusutbruddet. Det kan ha hatt en viss innvirkning. Flere mennesker brukte ProtonVPN, de gjorde det oftere, de overbelastet serverne, flere så på Netflix og skapte trengsel i båndbredden.

Det er trolig ikke hele forklaringen. ProtonVPNs resultater var også svake ved vår forrige gjennomgang (seks måneder før), med toppmålinger på 25 Mbps. Men det er mye vi ikke vet sikkert, og ettersom den rådende situasjonen er så ekstrem. Det er så mange ukjente faktorer at vi for øyeblikket ikke vil la de lave hastighetene trekke så veldig ned i totalvurderingen.

Netflix

ProtonVPN har solgt seg mer inn på personvern enn på avblokkering av nettsider, men i våre tester var resultatene positive, og det var forbedringer å spore siden forrige gjennomgang.

Nå fikk vi blant annet tilgang til BBC iPlayer. Gjennom Plus-abonnementet får man tilgang til Netflix i Storbritannia og USA, men som vi også har opplevd tidligere, tok det av og til avspilleren fryktelig lang tid å begynne å spille av noe i det hele tatt. Av og til gikk det helt til tidsavbrudd, og vi måtte forsøke på nytt. ProtonVPN avblokkerte også Disney+, men med de samme sporadiske ytelsesproblemene. Men med Amazon Prime Video gikk alt knirkefritt.

Brukerstøtten går ikke akkurat raskt for seg, men var likevel nyttig. (Image credit: ProtonVPN)

Brukerstøtte

Med ExpressVPN og enkelte andre tilbydere, kan du slå på brukerstøtte via direkte chat. Da får du en oppdatering på situasjonen, kanskje en anbefaling for hvilken server du kan bruke, på under fem minutter. ProtonVPN tilbyr imidlertid ikke brukerstøtte via chat, og selv om du kan sende en e-post, oppgir selskapet at responstiden «vanligvis er i løpet av en til to dager». De fleste tilbydere svarer i løpet av timer, ikke dager.

Vi måtte «bare» vente i litt mindre enn én dag på et svar på vårt testspørsmål, så estimatet fra ProtonVPN var kanskje worst case. Svaret var imidlertid tydelig og nyttig. De kom med flere ulike forslag, og stilte velvalgte spørsmål i tilfelle vi ikke fant en løsning på problemet.

De gode nyhetene fortsatte helt til slutten av gjennomgangen, da vi gikk tom for våre vanlige personverntester. Alle serverne til ProtonVPN befant seg der det var oppgitt at de skulle være, og alle returnerte samme IP- og DNS-adresser, uten noen DNS- eller WebRTC-lekkasjer som kunne ha avslørt vår virkelige identitet.

Endelig vurdering

ProtonVPN avblokkerer det meste, og deres veldesignede apper er endelig laget i åpen kildekode og har gjennomgått uavhengig revidering. Vi opplevde hastighetsproblemer gjennom tjenesten, og brukerstøtten er litt langsom, men alt i alt er dette en god tjeneste, og vi må berømme enhver VPN-tilbyder som kan gi oss et gratisabonnement med ubegrenset båndbredde. Prøv den!