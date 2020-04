Førsteinntrykk: OnePlus 8 Pro

OnePlus følger opp fjorårets OnePlus 7 Pro og påfølgende 7T Pro med en ny toppmodell som ikke overraskende heter OnePlus 8 Pro. Men selv om det altså er snakk om et nytt tall så er ikke endringene ved første øyekast spesielt store – faktisk ser den veldig lik ut, med unntak av at det ganske unike sprett-opp-kameraet er byttet ut med et kamerahull i skjermen – og det er først og fremst på innsiden vi finner store endringer.

Der har OnePlus til gjengjeld satset på det siste på markedet når det kommer til teknologi, men de bekrefter samtidig også at de for alvor har tatt steget opp fra den øvre mellomklassen og rett inn i premium-markedet – prisen på OnePlus 8 Pro er nemlig helt på høyde med toppmodellene til Samsung og Apple, og det store spørsmålet blir selvfølgelig om de kan konkurrere med de råeste toppmodellene på markedet.

Vi har hatt OnePlus 8 Pro i bruk i noen dager nå, og vi har samlet våre førsteinntrykk av telefonen nedenfor. En fullverdig test kommer når vi har hatt mulighet til å teste alle sidene ved telefonen skikkelig.

OnePlus 8 Pro spesifikasjoner Skjermstørrelse: 6,78 tommer Skjermoppløsning: 3168 x 1440 piksler Skjermforhold: 19,8:9 Skjermtype: AMOLED Hovedkamera: 48 MP, f/1.78, OIS, EIS Telefoto: 8 MP, f/2.44, OIS, f/2.44 Ultravidvinkel: 48 MP, f/2.2 Fargefilter: 5 MP, f/2.4 Frontkamera: 16 MP, EIS, f/2.45 Video: 4K, 60 fps, 240 fps slow-mo Prosessor: Snapdragon 865 GPU: Adreno 650 5G-brikkesett: X55 WiFi: WiFi 6, 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.1, AptX, AptXHD, LDAC, AAC RAM: 8 / 12 GB Batterikapasitet: 4510 mAh Lagring: 128 / 256 GB (UFS 3.0) Mål: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm Vekt: 199g

Pris og tilgjengelighet

OnePlus 8 Pro er i salg fra 21. april, og den kommer i to ulike utgaver. Den første (som vi har fått inn til test) har 128 GB lagring og 8 GB og fargen Onyx Black, mens den andre har 256 GB lagring og 8 GB RAM. Sistnevnte kommer i tillegg i de to fargevalgene Glacial Green og Ultramarine Blue.

Prisene på de to modellene er satt til henholdsvis 10.990 og 11.990 kroner, noe som er et dramatisk hopp fra fjorårets modeller. Årsaken er nok all den nye teknologien som har fått plass i 8 Pro, muligens i kombinasjon med at den norske krona er så svak om dagen.

OnePlus lanserer samtidig en trådløs lader som støtter 30 W lading, og den har fått en veiledende pris på 829 kroner.

Design og skjerm

Baksiden av OnePlus 8 Pro er til forveksling lik fjorårets modell. (Image credit: Truls Steinung)

Det er i utgangspunktet ingenting galt med designet til OnePlus 8 Pro – det er bare det at det er veldig likt OnePlus 7 Pro og 7T Pro, så hvis du hadde håpet på større endringer, så blir du kanskje litt skuffet.

De store linjene er nøyaktig de samme, den avrundende skjermen ser helt lik ut, og plasseringen av knapper og USB-inngang er helt lik. Det eneste som egentlig er endret er at det ganske unike sprett-opp-kameraet som gjorde at OnePlus 7 Pro og 7T Pro skilte seg ut fra mengden, nå er fjernet til fordel for et relativt diskret kamerahull øverst i venstre hjørne av skjermen. I tillegg har en telefon som allerede var stor blitt enda 3 millimeter lengre, noe som er verdt å ta med vurderingen.

Vi kan bare spekulere i hvorfor selskapet har valgt å droppe sprett-opp-kameraet vi opplevde som veldig smart, men én grunn kan være at de rett og slett trengte den ekstra plassen på innsiden for å trykke inn ny teknologi som WiFi 6, 5G og trådløs lading. Samtidig sikrer jo den nye kameraløsningen at ansiktsgjenkjenning fungerer mye raskere enn før.

Frontkameraet er denne gangen flyttet til et hull i skjermen. (Image credit: Truls Steinung)

Baksiden er også til forveksling lik forgjengerne, og plasseringen av den ekstra linsen ved siden av "kameraklumpen" fra i fjor, tyder på at selskapet rett og slett bare har justert det gamle designet fremfor å lag et helt nytt med plass til fire linser. Dette er selvfølgelig bare spekulasjon, men det er i hvert fall inntrykket vi blir sittende igjen med.

Ser du nøye etter vil du også legge merke til at sidene til telefonen har fått en litt mattere overflate enn før, noe som er positivt når du skal holde den, men som ikke utgjør noen stor forskjell utseendemessig.

Utover det kan vi si at førsteinntrykket av skjermen er veldig positivt. Om 120 Hz er helt nødvendig kan selvfølgelig diskuteres, men at det gir en flott bildeflyt og jevne bevegelser i menyene er det ingen tvil om. Samtidig er det også en fare for at det går utover batterilevetiden, men dette må vi teste mer før vi kan komme til en konklusjon. Vi setter også pris på de sterke og livlige fargene skjermen leverer.

Kamera

Et av de første bildene vi har tatt med OnePlus 8 Pro. (Image credit: Truls Steinung)

Kameraet har mange likheter med forrige modell, inkludert en hovedsensor på 48 MP. Det har imidlertid også fått en vidvinkelsensor på 48 MP – en oppgradering fra fjorårets 16 MP – mens teleobjektivet er holdt på 8 MP. I tillegg er det gjort plass til en egen fargefiltersensor.

Spesifikasjonene er altså ikke like ekstreme som de du får med Samsung Galaxy S20-serien, og du får heller ikke de imponerende tallene til Huawei P40 Pro når det gjelder verken zoom eller slow-motion-video.

Likevel er vårt førsteinntrykk at OnePlus 8 Pro leverer på høyt nivå når det kommer til fotoegenskaper. Fargene fremstår som hakket mer livlige enn de du får fra P40 Pro i godt lys, men det er ikke dermed sagt at de ser unaturlige ut.

Litt rask testing i svakt lys tyder også på at OnePlus 8 Pro leverer bra, selv om P40 Pro også her er hakket bedre når det gjelder å luke ut uskarphet fra bevegelser mens bildet tas. Klarer du derimot å holde telefonen stille, så kan du få svært gode bilder også ved slike forhold.

En rask test av portrettfunksjonen tyder på at OnePlus 8 Pro leverer ganske bra, men det skal sies at den ikke er helt på nivå med P40 Pro når det gjelder verken farger eller kvalitet på bakgrunnsuskarpheten. Når det kommer til selfie-kameraet er derimot inntrykket motsatt, og spesielt når det gjelder fargene som fremstår som mer livlige der P40 Pro gir oss et lite flatterende grønnskjær.

Alt dette må selvfølgelig testes mer grundig før vi kan komme til en endelig konklusjon, men førsteinntrykket er altså hovedsakelig positivt.

Funksjoner og brukeropplevelse

Skjermen til OnePlus 8 Pro har god lysstyrke. (Image credit: Truls Steinung)

Det er som sagt på innsiden OnePlus 8 Pro har fått de store oppdateringene.

Prosessoren er ikke uventet årets toppmodell fra Qualcomm, altså Snapdragon 865, og du kan velge mellom 8 eller 12 GB RAM, noe som burde være nok til de aller fleste bruksområder.

Vårt førsteinntrykk er også at alt flyter veldig fint, og vi kan ikke si vi har opplevd treghet eller hakking i grensesnittet en eneste gang. Ikke overraskende takler den også krevende spill som Fortnite og Asphalt 9 uten problemer.

Det er også verdt å bemerke at OnePlus 8 Pro er utstyrt med 5G og WiFi 6, men vi har ikke hatt mulighet til å teste noen av disse teknologiene ennå.

Den trådløse ladingen har vi derimot fått mulighet til å prøve ut. Vi fikk den nye trådløse laderen til OnePlus med vår test-enhet, og den har fungert veldig bra. Det er imponerende at OnePlus har fått til 30 watt trådløs hurtiglading, og de har også løst problemet med at slik hurtiglading utvikler en del varme på en ganske elegant måte.

Laderen har nemlig en vifte innebygget som holder temperaturen nede når laderen går får fullt, og dette kunne i utgangspunktet vært irriterende hvis du har den på nattbordet mens du skal sove. Dette har imidlertid OnePlus tenkt på, og de har dermed lagt til en nattmodus i innstillingene som aktives automatisk ved gitte tidspunkt, og som skrur ned ladehastigheten slik at viften ikke lenger er nødvendig. Dermed kan du fortsette å lade trådløs mens du sover, uten å bli fortstyrret.

Laderen OnePlus lanserer sammen med 8-serien er dyr, men den fungerer også veldig bra. (Image credit: Truls Steinung)

OnePlus har også lagt til såkalt intelligent lading, en funksjon som ved å lære seg bruksmønsteret ditt, kan vente med å lade telefonen helt opp, til du faktisk trenger den. På den måten skal batteriets levetid bli lenger. Om dette fungerer godt i praksis, finner vi først ut når vi har testet dette over lenger tid.

Selv om førsteinntrykket vår av OnePlus 8 Pro i stor grad er positivt, må vi også kommentere noen svakheter som forhåpentligvis blir rettet opp gjennom programvareoppdateringer.

For det første har vi opplevd at fingeravtrykkleseren har blitt dårligere til å gjenkjenne fingeravtrykket vårt over tid, og vi har vært nødt til å registrere fingre på nytt for å løse problemet.

Videre har vi opplevd at 5 GHz-WiFi-nettverk blir utilgjengelige etter å brukt telefonen en stund, og en omstart er det eneste som løser det problemet.

Ikke minst må vi kommentere den dårlige norske oversettelsen av grensesnittet, der det verste eksempelet må være at «Reverse Charge» har blitt oversatt til «Omvendt gebyr».

Som sagt burde alt dette være problemer som kan utbedres med fastvareoppdateringer, og vi håper OnePlus ordner dette så fort som mulig.

Foreløpig konklusjon

(Image credit: Truls Steinung)

OnePlus 8 Pro har uten tvil mye bra å by på, fra den glimrende skjermen med 120 Hz oppfriskningsfrekvens, til nye teknologier som 5G og WiFi 6. Ikke minst er det positivt at OnePlus endelig satser på trådløs lading, og at de gjør det med hele 30 W.

Samtidig er det umulig å la være å bli litt skuffet over at designet fortsatt er omtrent det samme, og at den eneste virkelige endringen er droppingen av sprett-opp-kameraet til fordel for et mer konvensjonelt kamera i skjermen.

Så gjenstår det å se om kameraet lever opp til forventningene førsteinntrykket vårt har skapt, og om resten av brukeropplevelsen forsetter å imponerer gjennom resten av vår testperiode.

Ikke minst gjør prisene på OnePlus 8 Pro at den automatisk må måle seg med Samsung Galaxy S20 og til og med S20 Plus, avhengig av hvilken lagrings- og RAM-størrelse du velger, og det gjenstår å se om OnePlus klarer å hevde seg i det selskapet.

Det er også verdt å merke seg at OnePlus 8 som lanseres samtidig, byr på veldig mye av det samme som Pro-modellen inkludert 5G, og det er godt mulig å at den vil fremstå som et bedre kjøp for veldig mange.