Test: Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2 har fantastisk batterilevetid kombinert med gode helse- og treningssporingsfunksjoner, men programvaren trenger forbedringer for å kunne skille seg ut fra mengden.

Den opprinnelige Huawei Watch GT skilte seg ut fra mengden takket være et stilig design og lang batterilevetid. Nå er selskapet tilbake med Watch GT 2, en klokke som heldigvis viderefører mange av de gode sidene til forgjengeren, og som man kan forvente byr den også på en del forbedringer.

Huawei satser hardt i smartklokkemarkedet, og Watch GT 2 gjør det tydelig at mye arbeid har gått inn i å lage denne oppfølgeren. Når det er sagt, er det likevel liten tvil om at fokus har ligget på å raffinere det som allerede er der fremfor å levere enn full overhaling av produktet.

Denne testen er basert både på vår egen testing av 42 mm-utgaven, og den britiske TechRadar-redaksjonens testing av 46-mm-utgaven.

Huawei Watch GT 2: Pris og tilgjengelighet

Ute nå

Både 42- og 46-mm-utgavene begynner på 2490 kroner

Huawei Watch GT 2 finnes i to hovedvarianter med 42 og 46 mm reimer.

46 mm-utgaven kommer i en Sport- og en Classic-utgave der den første er sort og har gummireim, mens den andre er i stål og har skinnreim. Begge disse utgavene går for 2490 kroner.

42 mm-utgaven finnes på sin side i en Classic-variant i stål med skinnreim eller sort gummireim – også til 2490 kroner – og i en såkalt Elegant-utgave med metallreim i rosa gull. Sistnevnte koster 2790 kroner.

Vårt testeksemplar er som du ser av bildene stålvarianten av 42 mm-utgaven, men vi valgte å bruke den storte gummireimen vi fikk med i esken i stedet for den lysebrune skinnreimen som satt på da vi fikk den.

42-mm-utgaven vi har testet, ser slik ut. (Image credit: Truls Steinung)

Design og skjerm

1,2 tommer eller 1,39 tommer AMOLED-skjerm

Flott design

42 mm-utgaven av Watch GT (som vi har testet) veier 29 g og er 9,4 mm tykk, mens AMOLED-skjermen er på 1,2 tommer. Den er altså merkbart mindre enn 46 mm-utgaven som veier 41 g og som er 10,7 mm tykk, men ingen av dem føles likevel tunge på håndleddet. Skjermoppløsningene er på henholdsvis 390 x 390 og 454 x 454 piksler, og vi opplever vårt testeksemplars skjerm som skarp og lyssterk. Hvilken du skal velge er altså mest en smakssak i denne sammenhengen, men det kan være at folk med store hender vil oppleve den minste utgaven som litt liten å bruke.

Begge modeller har det samme kurvede glasset i front som forgjengeren, og det gir inntrykk av at skjermen er helt kantløs.

Klokken er også sertifisert med 5ATM, noe som betyr at den skal tåle å være på 50 meters dyp i opptil 30 minutter.

46-mm-utgaven ble testet av våre britiske kolleger (Image credit: Future)

På høyre side av klokken sitter det to knapper, og den ene lar deg åpne listen over innebygde apper mens den andre fungerer som en snarveiknapp som tar deg til treningsfunksjonene som standard. Skyver du ned fra hjem-skjermen får du hurtiginnstillinger som «ikke forstyrr», finn min telefon og alarmer, og hvis du skyver oppover så finner du varsler som nylig har kommet inn.

46-mm-utgaven har en høyttaler på høyre side som levere bra med lyd når man gjennomfører samtaler, og mikrofonen på venstre side fungerer godt selv på steder det man har mye bakgrunnstøy. Det er imidlertid kun 46 mm-utgaven som støtter samtaler via Bluetooth-og, 42 mm-utgaven har dermed ikke mikrofon og høyttaler.

Ellers har begge de to modellene et stort utvalg av sensorer, som gyroskop, akselerometer, optisk pulsmåler, lyssensor og barometer. Det meste av dette er som man forventer av dagens smartklokker.

Maskinvare og programvare

4 GB lagring, men kun 2,2 GB tilgjengelig

Lite OS støtter ikke tredjeparts-apper

GPS men ikke NFC

Watch GT 2 drives av Huaweis egen Kirin A1-brikke, og denne er utstyrt med intelligent strømsparingsteknologi. Den har 2 GB RAM og 4 GB lagring, og av sistnevnte er 2,2 GB tilgjengelig for lagring av musikk.

Når det kommer til tilkoblingsmuligheter, har Huawei Watch GT 2 Bluetooth 5.1 i tillegg til GPS (kombinert med Glonass og Galileo for å sikre så rask og nøyaktig måling som mulig).

Derimot får du ikke NFC-støtte, så du kan ikke bruke Watch GT 2 til å betale i butikker. Den har heller ikke WiFi eller 4G, så den trenger en tilkobling til en smarttelefon for at du skal få fullt utbytte av den.

(Image credit: Truls Steinung)

Du får Huaweis eget Lite OS, og dette fungerer stort sett bra, tross at det ikke byr på like mange funksjoner som Apple WatchOS, Googles Wear OS, Fitbit OS eller Samsungs Tizen. Tidvis kan det også føles litt tregt.

Huaweis plattform har ikke en app-butikk, og det finnes ikke noen form for tredjepartsstøtte. Du kan heller ikke legge til widgets eller tilpasse klokka noe særlig, og dette gjør at Watch GT 2 føles mindre som en smartklokke, og mer som en digital klokke med GPS og treningssporing.

Hovedsakelig kan du bare veksle mellom klokkeskive, pulsmåling, stressmåling, vær, musikk og trening.

(Image credit: Future)

Du kan dele data med Google Fit og MyFitnessPal direkte fra klokka, men Watch GT 2 er på sitt beste når den brukes med Huaweis egen trenings-app Health.

Appen er organisert rundt fire faner: hjemskjermen som viser daglige data, fane 2 som viser ulike treningsmodi, tredje fane som lar deg koble til flere Huawei-enheter, og den fjerne som inneholder innstillinger, personlige prestasjoner, profilen din, og ukentlige og månedlige helse- og treningsrapporter.

Den er enkel å bruke, og du får samtidig mulighet til å grave deg dypt ned og se på detaljerte data om du ønsker det.

Huawei Watch GT 2 støtter smarttelefoner som kjører Android 4.4 eller nyere og iOS 9.0 eller nyere, så det er sannsynlig at den vi fungere med din telefon også. Vi har testet den med en Huawei Nova 5T der alt fungerte knirkefritt. I tillegg har vi også testet den med en OnePlus 7 Pro, og der måtte vi grave litt i innstillingene for å tillate Huawei Health og Huawei Mobiles Services å kjøre i bakgrunnen, men etter at det var gjort så fungerte alt fint der også.