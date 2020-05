Test: Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro er i utgangspunktet en av de beste telefonene selskapet har laget, både når det gjelder design og maskinvare, men programvaren stikker kjepper i hjulene. Mangelen på Google Mobile Services blir et stort hinder for mange potensielle brukere, og selv om kameraet, designet og batterikapasiteten er førsteklasses, gjør det Google-formet hull tvers gjennom hele telefonen, alt det blir vanskelig å anbefale den uten store forbehold.

Kort oppsummert

For noen vil Huawei P40 Pro være en glimrende telefon. Designet er luksuriøst, batteriet varer lenge, og du får ett av de beste kameraene vi noen gang har sett i en telefon.

Men for alle vanlige forbrukere, er ikke dette en telefon vi kan anbefale. Huawei er som kjent utestengt fra å handle med amerikanske selskaper, noe som hindrer dem i å lansere telefoner med Google Mobile Services. Det betyr igjen at enheten ikke har tilgang til populære Android-apper som Google Play Store, YouTube, Gmail og mange flere, og i perioden vi har hatt med Huawei P40 Pro har vi opplevde dette som veldig frustrerende.

Samtidig skal det sies at det finnes løsninger for det meste av problemer som dukker opp, og det er mulig å skaffe de fleste appene du trenger på mer eller mindre autoriserte måter. Det er bare det at det krever fikling og problemløsning som de fleste vanlige brukere ikke er interessert i å bruke tid på, og P40 Pro vil derfor først og fremst være et godt valg for dem som har over gjennomsnittet god teknisk forståelse og som er villige til å legge ned tiden som trengs for å få ting til å fungere som de vil.

Når det er sagt, kan Huawei P40 Pro by på et førsteklasses design, og du får også en en høyoppløst skjerm som er en fryd å bruke.

Videre er kameraet til Huawei P40 Pro ett av de beste vi noen gang har brukt. Det gir betydelig forbedret ytelse ved svak belysning, og har en kraftig pek-og-klikk-modus, der du får strålende bilder hver gang du trykker på utløseren.

Vi opplevde også batterikapasiteten til Huawei P40 Pro som førsteklasses, og ved lett bruk holder den så mye som to dager.

Men vi kommer likevel ikke unna elefanten i rommet: Huawei P40 Pro lider i stor grad av mangelen på nyttig programvare. Med tiden vil nok opplevelsen bedres, og det finnes omveier rundt de fleste problemer. Men når alternativene fra Apple, OnePlus og andre koster omtrent det samme, og dessuten leveres med tilgang til hele spekteret av apper du regner med å finne på en moderne smarttelefon, blir det vanskelig å heller velge den nyeste fra Huawei.

Et unntak er som nevnt om du er typen som liker godt å fikle og løse problemer på din egen måte. Et annet tanke vi kan legge til, er om du velger å snu problemet på hodet, og tenker at P40 Pro faktisk er en telefon som er fri for Googles sporing, økosystem og inngripende tjenester. Hvis du ser på dette som en positiv ting, så er faktisk P40 Pro en telefon som er mindre begrenset og mer åpen for egen tilpasning. Bare husk at du uansett ikke vil få en strømlinjeformet og 100 prosent brukervennlig opplevelse.

Huawei P40 Pro – lanseringsdato og pris

Kameraklumpen er stor, men utover det har P40 Pro et flott premium-design. (Image credit: Truls Steinung)

Huawei P40 Pro ble avduket ved utgangen av mars 2020, og telefonen kom i salg i begynnelsen av april.

Huawei lanserte P40 Pro i tre konfigurasjoner, men det er kun varianten med 256 GB lagring som er tilgjengelig i norske butikker. Den kommer i de tre fargene Black, Ice White og Silver Frost, og prisen er satt til 11.490 kroner.

I tillegg har Huawei også lansert P40 til 9370 kroner, P40 Lite til 3490 kroner og P40 Lite E til 2490 kroner.

Design og skjerm

(Image credit: TechRadar)

Det er ingen tvil om at P40 Pro er en flott telefon å se på. Den føles førsteklasses i hånden, og det er brukt samme type materialer som i de andre toppmodelene på markedet akkurat nå.

Den er utstyrt med noe Huawei kaller Quad-curve Overflow Display. Dette innebærer at skjermen har avrundet glass i alle ytterkanter. Vi har sett noen telefoner med slike kanter, og det er en idé med røtter tilbake til Samsung Galaxy S7 Edge, men på Huawei P40 Pro får du også avrundede kanter øverst og nederst.

Samtidig er de fire hjørnene av skjermen også avrundet, og hvis vi skal pirke litt så må vi faktisk si at de slake avrundingene av hjørnene i kombinasjon med den skarpt avrundede profilen til skjermen gjør designet litt ufokusert. Det ser for all del pent ut, men skarpere avrundende hjørner som kunne "matchet" skjermens profil bedre, hadde etter vår mening gitt en bedre helhet.

Skjermkantene er på sin side tynne, men selv om de ser en tanke tynnere ut enn de du får på for eksempel Galaxy S20 Ultra, så er ikke forskjellen dramatisk.

6,58-tommers skjermen til Huawei P40 Pro har en oppløsning på 1200 x 2640. Dette er ikke helt Quad HD, men det tilsvarer en pikseltetthet på 441 ppi. Dette er en anelse lavere en toppmodellene til enkelte konkurrerende merker.

Til sammenligning ligger Galaxy S20 Plus på 1440 x 3200 og 525 ppi, mens iPhone 11 Pro er notert til 1125 x 2436 piksler og 458 ppi. I daglig bruk skal man imidlertid slite med å merke noen forskjell, og vi opplevde ikke dette som noe problem i testperioden med P40 Pro.

Slik ser den blå varianten av P40 Pro ut (bilder fra TechRadar UK):

Bilde 1 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 (Image credit: TechRadar)

Skjermen er stor og lyssterk og tar seg strålende ut, og vi opplevde den som spesielt velegnet til videotitting. Huawei har dessuten økt skjermens maksimale oppdateringsfrekvens til 90 Hz. Det er raskere enn de 60 Hz du fikk med forgjengerne, men ikke like raskt som på konkurrerende mobiler som Galaxy S20 eller OnePlus 8 Pro, der du får skjermer på 120 Hz.

En høyere oppdateringsfrekvens innebærer at du får et jevnere bilde når du spiller mobilspill eller navigerer deg gjennom nyhetsstrømmen i sosiale medier. Det er ikke noe mange vil oppfatte som en avgjørende egenskap, men det kommer likevel godt med hvis telefonen skal oppleves som virkelig førsteklasses. Vår opplevelse er at 90 Hz gir deg en betydelig forbedret opplevelse, og steget videre opp til 120 Hz er ikke like merkbart.

Skjermen er i utgangspunktet innstilt på 90 Hz, men vær oppmerksom på at dette vil tappe batteriet raskere enn om du justerer frekvensen ned til 60 Hz. Hvis du kan leve med litt mindre glatte bevegelser og gjerne vil spare litt batteri, så kan du gjerne justere den ned.

Med sine utvendige mål på 158,2 x 72,6 x 9 mm er P40 Pro en tanke kortere og smalere enn Galaxy S20 Plus. Den ligger godt i hånden, men du må likevel benytte begge hendene for å kunne bruke den uanstrengt. Hvis du foretrekker mindre omfangsrike telefoner, vil du nok heller foretrekke Huawei P40.

Når du vender telefonen med baksiden opp, vil du oppdage at Huawei har beveget seg bort fra det noe glorete, todelte fargespillet fra P30, til et mer elegant utseende med enkelttoner på P40 Pro. Vi har testet varianten i sort, men den er som nevnt også å få kjøpt i sølvgrå og hvit.

Huawei P40 Pro har en diger kameraklump, noe du kan like eller mislike, men hvis du vil ha en førsteklasses telefon med imponerende fotoegenskaper i 2020, så er ikke dette noe du kommer unna. Vi har sett det samme på på OnePlus 8 Pro, iPhone 11-serien og Samsung Galaxy S20-serien.

(Image credit: Truls Steinung)

På-knappen og volumknappene ligger langs høyre kant av telefonen, mens du på bunnen finner en USB C-utgang og en enkeltstående høyttaler som vender nedover. Det doble nano-SIM-kortsporet finner du også der, og dette kan brukes om du vil utvide lagringsplassen.

Spesifikasjoner og ytelse

Huawei P40 Pro drives av den samme Kirin 990 5G-brikken vi har sett i Mate 30 Pro 5G og Huaweis foldetelefon Mate XS. Den er raskt nok i massevis til å holde følge med toppmodellene fra rivaliserende produsenter.

Vi opplevde den som like rask som for eksempel flaggskipene Galaxy S20 og iPhone 11 da vi navigerte oss mellom apper og spill. I vår ytelsestest Geekbench 5 oppnådde den et gjennomsnitt på 2997. Det er på samme nivå som Samsung Galaxy S20 Plus, som kan skilte med en Qualcomm Snapdragon 865-brikke av like høy kvalitet.

Huaweis prosessor er kombinert med 8 GB RAM, og det er verdt å merke seg et det ikke finnes noen versjon med 12 GB RAM. Det er en interessant beslutning fra Huaweis side, ettersom de fleste nye flaggskipene i 2020 er utstyrt med mer RAM enn dette. Når det er sagt, merket vi likevel ikke at den skulle være noe tregere enn de andre toppmodellene.

P40 Pro finnes som nevnt i varianter med 128, 256 og 512 GB RAM, men det er altså bare 256 GB-varianten som er tilgjengelig i norske butikker. Det hadde kanskje vært lurt av Huawei og også tilby 128 GB-varianten, mens den største utgaven fremstår som unødvendig – ikke minst siden det er mulig å utvide lagringsplassen med minnekort.

Prosessoren i P40 Pro er utstyrt med innebygget 5G, noe som innebærer at den burde samhandle godt med fremtidens 5G-nettverk. Dette har vi imidlertid ikke hatt mulighet til å teste.

Kamera

Kameraet er som vanlig utstyrt med objektiver fra Leica. (Image credit: Truls Steinung)

Hvis det er noe som har fått Huaweis telefoner i P-serien til å stikke seg ut i mengden, er det kamerateknologien. Modellene P20 og P30 hevet standarden for mobilfotografering, og Huawei har den samme hensikten med P40 Pro.

Det Leica-utrustede kameraoppsettet omfatter et hovedkamera på 50 MP f/1.9, ultravidvinkel på 40 MP f/1.8 og et teleobjektiv på 12 MP, som kan gi deg 5x optisk zoom og 50x digital zoom. I tillegg får du en time-of-flight-sensor (ToF), som gir deg bokeh-effekter i bilder tatt i portrettmodus.

Huawei holder fremdeles fast ved sin RYYB-sensor i hovedkameraet. Den du finner her, er den største Huawei noen gang har tatt i bruk, og den er også større enn den du finner i Galaxy S20 Ultra. Sensorvarianten RYYB (Red, Yellow, Yellow, Blue) er et alternativ til det mer tradisjonelle «Bayer Pattern»-filteret (Red, Green, Green, Blue) man finner i de fleste kameraer, og i teorien skal det gjøre sensoren i stand til å fange inn mer lys.

Ved bruk av pikselgruppering (der fire av sensorens piksler settes sammen til én stor, noe som gir bedre ytelse ved lav belysning) er den effektive pikselstørrelsen 2,44 μm. Vi opplevde da også at kameraene til P40 Pro presterte fenomenalt godt i svakt belyste omgivelser.

Bilde 1 av 2 Et testfoto tatt i dagslys. (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 Samma motiv tatt i svak belysning. Det er vanskelig å se forskjell. (Image credit: TechRadar)

I P40-serien presenterer Huawei for første gang sin XD Fusion Engine, som bruker AI til å optimalisere fotografiene dine, og resultatene vi ser fra P40 Pro er imponerende.

Det vi likte best da vi testet dette kameraet var hvor raskt og uanstrengt P40 Pro lot oss ta bilder. Det handler egentlig bare om å peke og klikke, og så gjør AI-en den tyngste delen av jobben.

Det finnes også mange avanserte funksjoner du kan fordype deg i om du har lyst, men du får uansett svært gode bilder med den automatiske kamerainnstillingen.

P40 Pro har også svært imponerende zoom-egenskaper, med opptil 5x optisk zoom og 50x digital zoom. Bilder du tar med den maksimale innstillingen blir dessverre ikke akkurat skarpe, så vi anbefaler at man begrenser seg til 10x zoom for å sikre god bildekvalitet.

Nedenfor ser du noen eksempler på zoom-bilder:

Bilde 1 av 5 Standardfoto fra Huawei P40 Pro. (Image credit: Future) Bilde 2 av 5 5x zoom (Image credit: Future) Bilde 3 av 5 10x zoom (Image credit: Future) Bilde 4 av 5 25x zoom (Image credit: Future) Bilde 5 av 5 50x zoom (Image credit: Future)

Vi opplevde at zoom-egenskapene var på samme nivå som det andre toppmodeller oppnår, som for eksempel Galaxy S20-serien, men til forskjell fra S20 Ultra går ikke Huaweis enhet helt opp til 100x zoom. Det er imidlertid uansett ikke en funksjon mange vil savne noe særlig.

Huawei får også mye ut av videokapasiteten i P40 Pro. Ultravidvinkelsensoren har samme innebygde proporsjoner som i systemkameraer, og vi opplevde at telefonens videoopptaksfunksjon fungerte godt. Her kan du gjøre opptak i 4K, med forbedret kvalitet i svak belysning.

Ikke minst kan du spille inn video i saktefilm med opptil 256x hastighet, noe som tilsvarer utrolige 7680 bilder per sekund. Dette gir opptak der vann nesten står stille, og der personer blir hengende i løse luften, og det kan være veldig gøy å eksperimentere med.

Du kan for øvrig også spille inn video med telefoto, der du zoomer inn og gjør opptak ved hjelp av teleobjektivet.

Foran på enheten finner du en avlang utstansing som rommer et kamera på 32 MP, samt en IR dybdesensor som brukes ved fotografering i portrettmodus, og dessuten til ansiktgjengkjenning ved opplåsing.

Selv om dette systemet ikke er regnet som like sikkert som punktprojektorsystemet på Mate 30 Pro, mener tydeligvis Huawei at dette er godt nok for verifisering ved bruk av Huawei Pay, selskapets digitale betalingstjeneste. (Sistnevnte er imidlertid ikke tilgjengelig i Norge.)

Vi opplevde opplåsingen med ansiktsgjenkjennelse som god, og du får også en velfungerende skjermintegrert fingeravtrykkleser som kan brukes om man ikke vil bruke ansiktet til å få adgang til telefonen.

Kameraprøver

Bilde 1 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 4 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 4 (Image credit: TechRadar)

Programvare

Huawei P40 Pro kjører Android 10, som er nyeste versjon av Googles operativsystem. Dessverre er telefonen strippet for Googles tjenester, inkludert Gmail, Maps og Google Drive. Dette skyldes restriksjoner USA har påtvunget Huawei, og dette er den store elefanten i rommet med P40 Pro. For mange vil dette være grunn god nok til ikke å velge denne mobilen.

Det er et ganske frustrerende scenario, siden dette er noe som ligger utenfor Huaweis kontroll, men det gjør uansett telefonen langt mindre brukbar for en gjennomsnittsbruker i Vesten, sammenlignet med konkurrentene fra Apple, Samsung eller Google.

Huaweis eget App Gallery – selskapets motstykke til Google Play Store – følger med denne enheten. Her finner du noen svært gode apper, men mange av de viktige appene folk flest bruker er ikke å finne der.

Huawei jobber iherdig med å legge til stadig flere apper, og vi har fått opplyst at de har et eget norsk team som står på for å få på plass norske apper. Likevel mangler mange viktige apper som mobilbank-apper, apper for kjøp av billetter til kollektivtransport, parkerings-apper og mye annet.

Huawei har også en løsning de kaller Quick Apps, og dette er i praksis en link til nettversjonen av tjenester som plasseres på startskjermen. Dette virker i utgangspunktet som en veldig enkel løsning, men de er samtidig offisielt godkjent av leverandørene, og når en Quick App først er på plass så kan det ifølge Huawei bety at veien ikke er lang før en tilsvarende fullverdig app er på plass. Blant tilgjengelige Quick Apps finner vi DNB, Sbanken og Sparebanke 1.

En løsning Huawei selv anbefaler, er også å legge til appen More Apps fra App Gallery. Dette er en app som samler tilgjengelige lokale apper, og viser deg hvor du kan laste dem ned, enten det er direkte fra nettsider eller fra tredjepartsnettbutikken PureAPK.

Her finner man faktisk mange nyttige apper, inkludert Facebook, Ruter Billett, Firefox, Lastpass, NRK Nett-TV og mye mer, men det er også mye som fortsatt mangler. I tillegg er det lurt å legge inn Amazon App Store, som også inneholder en del apper som ikke er tilgjengelig i App Gallery.

Den appen vi savner mest (utover Googles egne apper) er Vipps. Vi har riktignok klart å få installert den, men det er ikke mulig å logge inn, og dermed er det ikke noe annet å gjøre enn å vente til Huawei finner en løsning på dette sammen med utviklerne av appen.

Vi kan også ta med et det finnes andre tredjeparts-appbutikker som kan gi tilgang til en rekke ulike apper, men vi skal ikke uten videre gå god for at disse er trygge å bruke. Velger du å ta i bruk disse, anbefaler vi uansett at du tar i bruk en antivirus-app som kan sikre deg mot ondsinnet programvare.

Vi kan for ordens skyld også legge til at mange av Googles tjenester, inkludert YouTube, Maps og Gmail, selvfølgelig kan brukes via nettleseren, men den brukeropplevelsen blir ikke like strømlinjeformet som dedikerte apper. Det finnes for øvrig også tredjeparts-apper, som i mange tilfeller kan fungere som brukbare erstatninger, men igjen vil slike løsninger passe best for dem som er komfortable med å fikle og lete seg frem til løsninger selv.

Fingeravtrykkleseren i skjermen er rask og fungerer stabilt. (Image credit: Truls Steinung)

Det er også verdt å nevnte at selv om appene man får tak i ofte starter og stort sett fungerer som ønsket, så kan man oppleve et det dukker opp varsler om at appen ikke fungerer skikkelig fordi Google Mobile Services ikke er tilgjengelig. Dette viser med all tydelighet hvor integrert disse funksjonene er med Android og mange apper som strengt tatt ikke egentlig bruker dem, og det skaper problemer når man bruker P40 Pro.

Mange vil nok også savne Google Maps som gir tilgang til GPS-navigering i bilen, men det finnes heldigvis brukbare alternativer som HERE WeGo som er tilgjengelig i App Gallery.

Alle de resterende Android-egenskapene får du tilgang til, inkludert Dark Mode. Huawei legger som kjent sitt eget grensesnitt EMUI 10.1 over Android, og vi opplever det som brukervennlig og lett og tilpasse etter eget ønske.

Batterikapasitet

Kamerahullet i skjermen er relativt stort, men vi opplevde det ikke som spesielt plagsomt. (Image credit: Truls Steinung)

I Huawei P40 Pro finner du et 4200 mAh-batteri som yter fantastisk godt, og vi klarte oss ofte helt til kvelden selv på travle dager med 20-30 prosent igjen på tanken.

Det later til at prosessoren til P40 Pro er godt optimalisert for energihåndtering, noe som nettopp gjør at telefonen holder det gående så lenge ved hektisk bruk.

Du må imidlertid bruke telefonen temmelig beskjedent for å klemme to hele dager ut av en enkelt opplading, men det er samme sak med mange av de viktigste konkurrentene til P40 Pro.

En annen god nyhet er at P40 Pro støtter 40 W hurtiglading, og laderen leveres dessuten med telefonen. Den kan også lades trådløst, og gir deg i tillegg rask omvendt trådløs lading. Dermed kan du dele batteri med andre enheter som kan lades trådløst, for eksempel hodetelefoner eller en annen telefon.

Kjøp den hvis …

Du ikke trenger en masse apper Den største ulempen med Huawei P40 Pro er det begrensede utvalget av apper. Dette skal visstnok bli bedre med tiden, når flere apper legges til i Huawei App Gallery og via alternativer som Amazon App Store, men for øyeblikket er utvalget altfor begrenset for de fleste mobilbrukere.

Du ønsker deg et fantastisk kamera Huawei har klart det igjen! De har levert enda et fantastisk kamera, og vi ble konsekvent imponert av bildene det tok under svært ulike omstendigheter. Hvis du først og fremst vil ha et godt kamera, kan P40 Pro være noe for deg.

Du trenger god batterikapasitet Et annet høydepunkt ved Huawei P40 Pro er batterikapasiteten. Dette er en telefon som med letthet klarer seg en helt dag, og den klarer seg faktisk bedre ved alminnelig bruk enn de fleste mobilene på markedet.

Ikke kjøp den hvis …

Du vil ha enkel adgang til Googles apper Huaweis mangel på Google Play Services er et kjempeproblem for P40 Pro. Hvis du vil ha enkel adgang til YouTube, Maps, Gmail og Google Play Store, burde du ikke kjøpe denne telefonen.

Du digger tredjeparts-apper Vil du ha et stort utvalg apper å velge mellom? Det kan ikke Huawei P40 Pro gi deg – i hvert fall ikke på en enkel måte. Selskapets App Gallery er svært begrenset, og appene du får via andre kanaler fungerer ikke like smidig. Av og til virker de ikke i det hele tatt.

Du ønsker deg et rimeligere alternativ til toppmodellene Prislappen til Huawei P40 Pro er temmelig ubeskjeden. Hvis du er på jakt etter en rimeligere enhet som likevel tar seg godt ut, finnes det mange fristende alternativer på markedet, for eksempel OnePlus 8 eller den nye iPhone SE.

Først testet: April 2020