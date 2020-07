Test: Huawei MatePad Pro

Det er mange grunner til å like MatePad Pro – den har sprek maskinvare og en glimrende skjerm, alt er pakket i en slank formfaktor, og den har smarte ladefunksjoner. Den har i det hele tatt alt man kan forvente fra et godt Android-nettbrett i 2020, og det er bare programvaren som gjør at den ikke vil passe for alle.

Kort oppsummert

MatePad Pro er Huaweis Android-baserte svar på iPad Pro, og den sikter samtidig mot å ta opp kampen med Samsungs Galaxy Tab S6. Den er altså bygget for produktivitet på farten og for å gi tilgang til gode mediaopplevelser, og Huawei har virkelig gjort alt for at MatePad Pro skal oppleves som så premium som mulig.

Og for det meste har de også klart å lage et nettbrett som kan konkurrere blant de beste – det er bare det at programvaren legger noen hindringer i veien, og MatePad Pro gjør nok ikke at Apple mister grepet om nettbrettmarkedet med det første.

MatePad Pro har et slankt og lett design, en flott skjerm på 10,8 tommer med hullkamera i hjørnet og et kamera med blits på baksiden. På innsiden sitter det en Kirin 990-prosessor, 6 GB RAM og 128 GB lagring.

Nettbrettet oser av kvalitetsfølelse med en solid byggekvalitet, smale skjermkanter og avrundede hjørner som sikrer at det ligger godt i hendene dine. Det gjør også en glimrende jobb med å luke ut feilregistreringer fra håndflatene dine, så du kan holde det godt med begge hender mens du ser på film, uten å bli avbrutt av at du kommer borti skjermen. Det er også kjekt at det er utstyrt med trådløs reversert lading, slik at du enkelt kan lade telefonen din ved legge den oppå nettbrettet.

Du får ikke hodetelefonutgang og kun én USB-C-port, noe som er synd med tanke på at den markedsføres som et proff-nettbrett, og selv om Samsung og Apple dropper dette så betyr ikke det det er rett vei å gå. På den andre siden leverer i hvert fall Harman Kardon-høyttalerne ganske god lyd.

MatePad Pro har støtte for pekepenn og tastatur. M-Pencil festes magnetisk til kanten på nettbrettet og lades trådløst, men det må sies at den ikke er like raffinert i bruk som Apple Pencil og Samsungs S-Pen. Den fungerer helt greit til raske notater og skisser, men den blir tung å bruke over tid.

(Image credit: Truls Steinung)

Det er også mulig å få kjøpt et tastatur som også fungerer som en mappe for nettbrettet. Dette er heller ikke det beste nettbrettastaturet vi har vært borti, og tastevandringen er litt grunn, utvalget av vinkler du kan sette nettbrettet i er begrenset og fraværet av pekeflate er merkbart.

Et annen problem er programvaren. Android har generelt mye å ta igjen når det kommer til nettbrett, men Android kan også har fordeler sammenlignet med iPad OS som kan veie opp for dette. Dessverre lider MatePad Pro også under fraværet av Google Mobiles Services.

Det skal sies at dette ikke er et like stort problem som for Huaweis telefoner, i og med at man ikke er avhengig av at apper som Vipps, mobilbank og billettbetalingsapper fungerer for å kunne ha nytte av nettbrettet. Likevel er det ikke til å komme unna at det gjerne krever litt innsats for å få tak i appene du er vant til å bruke. Og med mindre du vil bruke en tredjeparts app for YouTube, så er det først og fremst web-versjonen som gjelder.

Når alt først er oppe og går, fungerer imidlertid MatePad Pro glimrende til underholdning, og skjermen fungerer fint til både film og lesing.

MatePad Pro kan altså ikke helt måle seg med iPad Pro eller Microsoft Surface Pro, men den gir Samsungs toppmodeller konkurranse ved å tilby finesser som et godt frontkamera og smart trådløs lading. Er du på jakt etter et Android-nettbrett og ikke har noe imot å jobbe litt for å skaffe appene du trenger, så er MatePad Pro et godt alternativ.

Huawei MatePad Pro: Pris og tilgjengelighet

Huawei MatePad Pro er i salg i norske nettbutikker nå, og varianten med WiFi har veiledende pris på 6999 kroner, mens 4G-varianten ligger på 7499 kroner.

Enkelte nettbutikker har også en kampanje gående frem til 31. august, der du får med tastatur og M-Pencil på kjøpet.

Design og skjerm

MatePad Pro har en del likheter med andre Mate-enheter, og bruken av metall og glass sikrer at den har en skikkelig premium-følelse. Den har et moderne og slankt design bestående av en robust men samtidig lett aluminiumslegering, og antennen er integrert på en måte som gjør at man slipper synlige antennelinjer i overflaten.

Skjermen til MatePad Pro er fantastisk skarp, og den er akkurat stor nok til å fungere gode til både arbeid og moro. Panelet er av LCD-type med en oppløsning på 2560 x 1600 punkter og et format på 16:9. I tillegg er det også gradert etter DCI-P3, noe som sikrer nøyaktig fargegjengivelse ved redigering av bilder.

(Image credit: Truls Steinung)

Lysstyrken strekker seg helt opp til 540 nits, noe som sikrer at skjermen fungerer fint selv i sollys, og selv om den ikke har HDR-sertifisering gjør likevel kontrasten på 1500:1 at skjermen ser veldig livlig ut. Resultatet er flott gjengivelse av både video, nettsider og digitale tegneserier.

Takket være svært god håndflateavvisning går det også helt fint å holde i de smale skjermkantene, uten at den registrerer feiltrykk, og skjermen er også passe responsiv når du tegner med fingrene. Har du behov for å være mer nøyaktig kan du ta i bruk Huawei M-Pencil som selges som ekstrautstyr (kjøper du Huawei MatePad Pro før 31. august 2020 får du den inkludert i prisen i noen nettbutikker sammen med tastatur). Dette er ikke den beste pekepennen vi har vært borti, men det fungerer greit til raske notater og kommentarer i dokumenter.

(Image credit: Truls Steinung)

Det andre ekstrautstyret som finnes til MatePad Pro er tastaturet som også fungerer som et deksel. Dette fester seg på baksiden av MatePad Pro ved hjelp av magnet, og sitter trygt fast.

Det gir en brukbar skriveopplevelse selv om tastevandringen er litt kort. Vi savner også en pekeflate slik Surface- og iPad-tastaturene har nå, og det får MatePad-tastaturet til å virke litt utdatert. Et annet problem er at det ikke er mulig å lene MatePad Pro spesielt langt bakover når dekselet brukes som stativ, og det gjør enheten litt vanskelig å bruke på fanget.

Ellers har MatePad Pro fått et par høyttalere fra Harman Kardon som leverer svært god lyd, størrelsen på høyttalerne og nettbrettet tatt i betraktning. Utover det sitter det en enslig USB-C-port i bunnen av brettet. Du får altså ikke en hodetelefonutgang her, noe som er litt skuffende med tanke på at det dette er et «Pro»-nettbrett.

(Image credit: Truls Steinung)

Spesifikasjoner, ytelse og kamera

MatePad Pro er drevet av Huaweis raskeste prosessor Kirin 990, og det er uten tvil blant de raskeste nettbrettene vi har brukt. Denne støttes også av 6 GB RAM, noe som sikrer at det takler det meste av oppgaver uten merkbar forsinkelse.

Bytting av apper går sømløst, animasjoner flyter godt, og nettbrettet takler krevende apper som Adobe Lightroom uten problemer. Du kan også flytte skjermen med flere apper raskt og enkelt, og alt vi prøvde av spill fungerte også knirkefritt.

Dette inntrykket underbygges også av Geekbench 5. Med et enkjerne-resultat på 757 og et flerkjerne-resultat på 3044 må MatePad Pro se seg slått av iPad Pro, men den leverer bedre enn Samsungs seneste Snapdragon 855-utstyrte Galaxy Tab S6.

Kameraene til MatePad Pro er greie, og du kan fint bruke dem til å ta raske bilder når du ikke har telefonen i nærheten. Bakkameraet er på 13 MP, og har både blits og autofokus. På forsiden sitter det et skjermhullkamera på 8 MP som fungerer fint til både ansiktsopplåsing og HD-videokonferanser, og det kan også ta helt greie selfies så lenge lysforholdene er OK.

(Image credit: Truls Steinung)

Programvare

De aller fleste Android-nettbrett når ikke opp til standarden som er satt av iPadOS når det kommer til det raffinerte brukergrensesnittet og den gode brukeropplevelsen du får. Men Android har likevel sine fordeler, og det kommer med en uslåelig fleksibilitet som til dels kan veie opp for svakhetene.

MatePad Pro kjører på EMUI 10, som er Huaweis eget grensesnitt over Android. Samtidig har Huawei som kjent ikke mulighet til å bruke Googles egen programvare om dagen, og dermed mangler MatePad Pro Google Mobile Services. Dette vil nok telle som en stor svakhet for mange, men om du er villig til å investere litt tid og innsats i å få nettbrettet til å fungere som du vil så er det absolutt mulig.

EMUI 10 på MatePad Pro ligner mye på grensesnittet du finner i nyere Huawei-telefoner, men med noen ekstra funksjoner innebygget. Grensesnittet fungerer godt i både landskaps- og portrettmodus, og det har noen ekstra triks på lager som kan komme godt med.

Ved siden av den vanlige nettbrettvisningen får du nemlig også EMUI Desktop som fungerer som et mer PC-lignende grensesnittet. Dette fungerer spesielt godt når du bruker tastaturet og har en bluetooth-mus tilkoblet, og da får du både startmeny med lett tilgang til apper, og mulighet for å splitte opp skjermen mellom flere vinduer.

(Image credit: Truls Steinung)

Har du en Huawei-telefon kan du bruke Multiscreen Collaboration til å vise telefonens skjermbilde på nettbrettet, slik at du slipper å bytte mellom enheter. Her kan du også dra filer fra den ene enheten til den andre. Alt dette fungerer veldig bra, og det er egentlig synd at funksjon kun er forbeholdt de som har en Huawei-telefon.

Når det gjelder fraværet av Google Mobile Services så kan det være frustrerende å ikke har direkte tilgang til appene du vanligvis finner på Google Play, men du vil fort oppdage at det ikke er fullt så problematisk som det er på en telefon.

Nettbrettet kommer selvfølgelig med Huaweis Google Play-erstatter App Gallery, men utvalget er dessverre fortsatt ganske mangelfullt der. Huawei jobber imidlertid hardt med å få på plass flere apper, også når det gjelder det lokale utvalget for Norge, og de har også nylig utvidet mulighetene for å søke i diverse andre appkilder som PureAPK, ApToide og mange flere, slik at du kan skaffe apper fra tredjepartskilder. I tillegg er det også mulig å legge inn Amazon App Store og åpne kildekode-løsninger som F-Droid, og du kan også overføre apper fra andre enheter via Huaweis Phone Clone-app. Er du ekstra eventyrlysten finnes det også mindre offisielt støttede metoder som kan gjøre nettbrettet enda mer nyttig, men dette gjøres selvfølgelig på eget ansvar.

Det eneste problemet du eventuelt kan støte på når du installerer apper fra tredjepartskilder, er at de ikke fungerer 100 prosent korrekt fordi de krever at Google Mobile Services er tilgjengelig. Dette gjelder selvfølgelig alle Googles egne apper, men det påvirker også WhatsApp som krever Google Drive til sikkerhetskopiering.

Når det er sagt så lar MatePad Pro deg kjøre webversjonene av mange apper, og hvis du legger snarveier til dem på startskjermen så kan du bruke YouTube og Gmail neste som om du hadde selve appene. I enkelte tilfeller kan du til og med oppleve at du vil foretrekke webversjonene fremfor de dårlig optimaliserte nettbrettversjonene av enkelte apper.

(Image credit: Truls Steinung)

Batterilevetid

Et generøst batteri på 7250 mAh sikrer at MatePad Pro kan holde det gående i opptil to dager med tung bruk. Bruker du nettbrettet bare nå og da, kan du regne med å lade det én eller to ganger i uka.

Tung bruk innebar for oss et par timers videostrømming, en del spilling, bruk av webbaserte tjenester og surfing på sosiale medier, og ikke noe av dette så ut til å bruke opp mer batteri enn man skulle forvente.

Når du går tom for strøm er det enkelt å få ladet opp MatePad Pro. Det støtter nemlig både 40 W hurtiglading med den medfølgende laderen, og trådløs lading med 27 W. I tillegg har det også støtte for omvendt trådløs lading, noe som gjør at du ganske enkelt kan lade en telefon med Qi-ladestøtte ved å legge den oppå nettbrettet.

Bør du kjøpe Huawei MatePad Pro?

(Image credit: Truls Steinung)

Kjøp det hvis ...

... du vil ha et nettbrett med høy ytelse MatePad Pro er utstyrt med Huaweis sprekeste brikkesett og 6 GB RAM, og det takler det aller meste av apper og spill uten problemer.

... du vil ha et nettbrett som gjør seg godt til film og spill Den glimrende skjermen på 10,8 tommer og god lyd gjør at MatePad Pro er fantastisk til både film og spilling. Den er også lett og har avrundede kanter som ligger godt i hendene.

... du vil ha et nettbrett med stort batteri og trådløs lading MatePad Pro har et stort batteri og gode strømhåndtering, og du får lett to dager med batteritid ved moderat til tung bruk. I tillegg har det også støtte for hurtiglading og trådløs lading, og mulighet for å lade andre enheter trådløst.



Ikke kjøp det hvis ...

... du trenger Googles apper Fraværet av Google Play Store er ikke så problematisk i et nettbrett som det er i en telefon, og det finnes også mange tredjepartskilder for apper der du vil finne mye av det du trenger. Er du likevel helt avhengig av tilgang til Googles tjenester, så kan det være du bør se etter andre alternativer.

... du er på jakt etter en mobil arbeidsmaskin Maskinvaren i MatePad Pro er sprek, og det går an å gjøre enkelt arbeid på farten, men hvis du trenger en mobil arbeidsstasjon til tung redigering av video og bilder så finnes det bedre alternativer.

... du ikke er investert i Huaweis økosystem Huaweis enheter fungerer godt sammen og gir deg ekstra funksjoner, og om du har telefon og laptop fra en annen produsent som får du ikke tilgang til disse mulighetene.

Opprinnelig testet: juli 2020