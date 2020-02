Test: Beats PowerBeats Pro

Helt trådløse PowerBeats Pro representerer et stort steg opp for det Apple-eide hodetelefonmerket Beats. De har sine begrensninger som mangel på aktiv støydemping, begrenset støyisolering og begrenset sertifisering for motstandsdyktighet mot vann, men det er likevel Apples beste helt trådløse ørepropper … i hvert fall til de slipper AirPods 2.

Det var god grunn til å tro at 2019 skulle bli året da Apples introduserte AirPods 2, og nei, vi snakker ikke om halvveis-oppgraderingen som kom med AirPods (2019).

Det vi ventet oss var en skikkelig overhaling av hele produktet, noe analytikerne også har snakket om at skulle komme i to år nå.

PowerBeats Pro er heller ikke helt de proppene analytikerne har snakket om, men de er likevel noe helt spesielt – de er ekstremt komfortable, de låter bra og de faller aldri ut. De er kanskje ikke de beste helt trådløse proppene på markedet, men de er Apples beste forsøk til nå.

Pris og tilgjengelighet

Beats PowerBeats Pro skal komme i salg i norske butikker og i Apples nettbutikk i løpet av første halvdel av juli, og de vil bli tilgjengelig i fargene sort, kremhvit, mosegrønn og marineblå.

Prisen er satt til 2590 kroner, noe som er betydelig mer enn du må ut med for både AirPods og PowerBeats 3. Samtidig får du også mer for pengene.

Bilde: TechRadar

Design

Når det kommer til design, så er det mye å like ved PowerBeats Pro – de har et sporty utseende, men de kan samtidig også fint brukes uten for treningssenteret.

Du finner avspillingskontrollknapp og volumknapper på hver av de to proppene, noe som betyr at du kan kontrollere musikken uansett hvilken hånd du har ledig. (Samtidig kan du også velge å bruke Siri hvis du har funksjonen aktivert, og da holder det å si «Hei Siri» for å komme i gang).

Det hjelper også at PowerBeats Pro er ekstremt komfortable, ikke bare med tanke på hvordan de sitter i ørene, men også hvordan de føles når du lytter til musikk.

Hvis du har brukt andre helt trådløse ørepropper tidligere, så har du kanskje merket et visst trykk i ørene mens du lytter. Dette er i hvert fall noe vi har opplevd med blant andre Jaybird X4, men det samme trykket er helt fraværende med PowerBeats Pro. Det skal være fordi de er utstyrt med et laserkuttet mikroskopisk luftehull som ifølge Apple reduserer trykket i øret og forbedrer bassresponsen. (Ikke at Beats-produkter vanligvis trenger mer bass.)

En annen faktor som bidrar til den glimrende passformen er den slanke tappen der gummiproppene festes. Den er nemlig mindre enn på mange andre helt trådløse propper, og de fire ulike proppeparene som følger med gir deg dermed gode muligheter til å finne den beste passformen for deg.

Bilde: TechRadar

Et problem med designet til PowerBeats Pro er at de stikker litt ut av ørene, og de har dermed ikke den samme lave profilen som AirPods. Dette blir et spesielt stort problem hvis du liker å bruke ørepropper i senga, fordi de presser seg inn i øret ditt når du legger hodet på siden.

Et annet problem er at etuiet til PowerBeats er enormt. Det er rett og slett upraktisk å ha i lomma på treningsshortsen, og det kan dermed være knotete å ha med seg rundt. Det eneste stedet du egentlig kan plassere etuiet er i gymbaggen eller i garderobeskapet, og det er ikke alltid like praktisk.

Apples svar på den kritikken er at PowerBeats varer i opptil 9 timer på en opplading, og at du får to hele oppladinger fra etuiet. Til sammen får du altså hele 24 timer med batterilevetid, og du dermed kunne klare deg i flere dager før du må finne en lader. Dette vise seg også å stemme ganske godt i praksis, med to og en halv opplading fra etuiet og rundt 8 timers bruk per lading.

Dessverre må du klare deg uten trådløs lading, så du må finne frem lighting-kabelen når du trenger strøm.

Oppsett

Som med Apples andre trådløse ørepropper, fungerer også PowerBeats Pro aller best med Apples enheter. Har du en iPhone eller en iPad, kobles proppene rett og slett til så fort du åpner etuiet. Det eneste som skal til er en rask bekreftelse på skjermen.

Akkurat som med AirPods kan du også åpne etuiet og på opp et varsel på skjermen som viser hvor mye batteri du har igjen, noe som bidrar til å øke den futuristiske følelsen enda mer. (Det hadde vært fint om batterilevetiden også ble vist øverst i høyre hjørne på skjermen slik som med mange andre Bluetooth-propper, men det er ikke stort problem at dette mangler heller.)

Det må understrekes at PowerBeats Pro også fungerer fint med både Android- og Windows 10-enheter, og alt du må gjøre er å holde parringsknappen på innsiden av etuiet inne, og velge PowerBeats Pro på enheten. Det er heller ingen forskjell på lydkvaliteten mellom iOS (iPhone 8) og Android (Google Pixel 3a XL).

En av de viktigste grunnene til å bruke en Apple-enhet fremfor en Android-enhet er muligheten til å dra nytt av H1-brikken, altså den samme brikken som sitter i Apple AirPods. Med den vil du nemlig få raskere tilkobling og mulighet for håndfri Siri-bruk. Du kan selvfølgelig klare deg fint uten de funksjonene også, men håndfri Siri er spesielt nyttig når du har behov for å ringe eller sende meldinger mens du har hendene fulle.

Bilde: TechRadar

Performance

Stabil tilkobling og god passform er imidlertid to ting man bare må kunne forvente at er på plass når det er snakk om produkter i denne kategorier, og det mest interessante er om de faktisk låter fra mens du gjør ting – noe ikke alle propper av denne typen gjør.

Den gode nyheten er at PowerBeats låter bra, både mens du trenger og når du er utenfor treningssenteret. Det skal sies at liten kan være litt tynn hvis du lytter veldig kritisk, men det er ikke noe du vil legge merke til mens du trenger.

I løpet av noen uker har vi hørt på en rekke ulike sjangre, og det viser seg som forventet at Beats fortsatt retter seg mot dem som liker EDM, R&B og rap. I tillegg takler de også rock og annen alternativ musikk ganske godt.

Det som er overraskende er at Beats PowerBeats Pro har dempet bassen ganske mye. Frekvensresponsen kan ikke akkurat kalles flat, men vi opplever den som forsiktig V-formet der bassen og diskanten er fremhevet mens mellomtonen er litt dempet. Dette er akkurat nok til å få musikk til å låte energisk, og samtidig ikke så mye at filmer og serier blir for overveldende. Faktisk låt til og med en film som Thor Ragnarok helt fint med disse proppene.

Problemet er selvfølgelig at lyd er en subjektiv ting. Våre preferanser når det kommer til EQ vil ikke nødvendigvis være de samme som dine, og Apple gir deg ingen muligheter for å justere etter eget ønske. Det kan være frustrerende hvis du opplever at du ikke får nok mellomtone når du ser på film, eller opplever at musikk mangler detaljrikdommen i akustiske instrumenter. På nåværende tidspunkt får du rett og slett ikke gjort noe med det.

Bilde: TechRadar

Et annet problem melder seg så fort du tar med PowerBeats Pro på kollektive transportmidler, for da blir det veldig tydelig at de ikke er utstyrt med aktiv støydemping. Enda verre er det også at de ikke blokkerer lyd særlig godt passivt heller, så med mindre du skrur musikken høyrer enn det som er forsvarlig, så må du forvente å høre mye av det som skjer rundt deg.

For noen vil det også være et problem at PowerBeats bare er sikret mot sprut med IPX4-sertifisering. Det betyr at de vil tåle litt svette og kanskje også en uheldig sprut fra en vannflaske eller noen som hopper i bassenget, men der er ikke vanntette. Det betyr at du må være forsiktig hvis du tar dem med på stranda – havner de i vannet i mer enn noen sekunder, så er det liten sjanse for at de fortsatt fungerer.

Vår opplevelse er at PowerBeats Pro fungerer aller best på stedet der det er ganske stille, som på kontoret, hjemme eller på treningsenteret – der får du også mulighet til å bruke håndfri Siri til å sette nedtellinger for treningen din eller å ringe venner og kunder. I og med at de er så komfortable å ha i ørene og varer så lenge som åtte timer, kan du også ha dem på deg i timesvis uten problemer. Dermed er de gode til daglig bruk, og de ble fort vårt førstevalg når vi skulle ta raske telefoner eller lytte til Spotify hjemme.

Er du nøye med å legge proppene tilbake i etuiet når du ikke bruker dem, kan du også være trygg på at de alltid er oppladet når du skal bruke dem.

Konklusjon

Selv om PowerBeats Pro til slutt og sist imponerte oss, så er de ganske enkelt ikke de beste helt trådløse proppene på markedet. De byr ikke på aktiv støydemping slik som Sony SP-700N, de er ikke vanntette som Jaybird Run XT, og de låter ikke like bra som RHA TrueConnect. Sistnevnte er for øvrig vår favoritt akkurat nå.

Når det er sagt, så er de Apples absolutt beste helt trådløse proppene til nå, takket være små forbedringer som de laserkuttede luftehullet, den lange batteritiden og den forbedrede lydkvaliteten. Hvis vil må velge mellom AirPods og disse, så er det PowerBeats Pro vi går for.

Er du en svoren Apple-bruker som vil ha bedre lydkvalitet og passform og som ikke har noe imot å betale ekstra, så bør du altså gå for disse. PowerBeats Pro vinner ingen priser når det kommer til å gi deg verdi for pengene, men det er likevel Apples beste alternativ i dette segmentet til nå – i hvert fall frem til Apple AirPods 2 kommer.