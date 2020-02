Test: Apple AirPods (2019)

Trådløs lading og raskere parring er riktignok nyttig, men AirPods (2019) representerer likevel ikke en betydelig forbedring sammenlignet med forgjengeren. Har du ikke et par helt trådløse ørepropper fra før er de et godt kjøp, men har du de originale AirPods blir det vanskelig å anbefale en oppgradering.

Basert på alle ryktene som gikk før lanseringen av nye AirPods hadde vi ventet at Apple skulle slippe en helt ny versjon som skulle være trådløs og støydempende – stedet har selskapet ganske enkelt oppdatert de originale proppene med en ny H1-brikke og trådløs lading.

For noen vil nok dette fremstå som et antiklimaks, men Apple lover i det minste at den nye H1-brikken forbedrer tilkoblingen og batteritiden og gjør det mulig å aktivere Siri kun med stemmen. Det trådløse ladeetuiet gjør det også mulig å lade proppene på en QI-kompatibel ladematte, fremfor å plugge inn en kabel i lightning-porten.

Spørsmålet er om nye AirPods lever opp til forventningene?

Pris og tilgjengelighet

Andre generasjons AirPods koster 2290 kroner med trådløst ladeetui, og 1790 med et vanlig etui. Varianten med vanlig etui koster altså det samme som forgjengeren, mens det nye etuiet koster deg ekstra.

Det er også mulig å kjøpe det nye trådløse ladeetuiet for seg, og de fungerer også med de originale AirPods. Har du de gamle proppene og kunne tenke deg den nye lademuligheten er altså det en løsning, men det nye etuiet koster 899 kr, noe som etter vår mening er en ganske stiv pris.

Husk samtidig også at det finnes mange gode alternativer på markedet, og hvis du vil ha noe rimeligere kan du for eksempel ta en titt på Optoma NuForce BE Free5 som ligger på rundt 1000 kroner i norske nettbutikker.

Bilde: TechRadar

Design

Designmessig er det veldig liten forskjell på første og andre generasjons AirPods. Selve proppene ser helt like ut og det gjør i grunn det nye ladeetuiet også, med unntak av et smalt LED-lys på forsiden som forteller deg hvor langt ladingen av proppene har kommet. Denne lampen lyser grønt når de er fullladet, og oransje mens de lader.

Ladeetuiet gir deg opptil 20 timer batteritid på toppen av de fem timene du får fra selve proppene, altså de samme tallene som gjaldt for de originale AirPods. Utover det opplyser Apple at du får tre timers taletid fra en opplading, noe som er en time mer enn før, og det skal være H1-brikken som er årsaken til det.

Vår opplevelse er at ladingen av etuiet går veldig fort, og vi gikk fra 25 til 100 prosent batteri på rundt en time. Vi opplevde også at den oppgitte batteritiden for proppene stemte med virkeligheten.

Det nye ladeetuiet kan lades på en Qi-ladematte og det er praktisk å slippe kabler, men hvis du ikke allerede har en trådløs ladematte må du naturlig nok gå til innkjøp av det også. Eventuelt kan du håpe på at neste iPhone får omvendt trådløs lading.

Bilde: TechRadar

Det er interessant at Apple ikke har endret designet til øreproppene på noen måte. De litt merkelige stengene som står ut fra proppene ble tross at gjort narr av allerede da de opprinnelige proppene ble sluppet i 2016, og de fremstår ikke akkurat som mer moderne i 2019.

Det hjelper heller ikke at det har kommet en rekke produkter på markedet i ettertid som ser bedre ute, som for eksempel B&O Beoplay E8 Wireless Earphones og nylig lanserte Samsung Galaxy Buds.

Noe annet som ble kritisert med første generasjons AirPods var mangelen på mulighet for å justere passformen med ulike gummitrekk, og situasjonen er fortsatt den samme med nye AirPods.

Tross dette sitter faktisk proppene ganske godt, men vi tørr ikke å bruke dem på løpetur fordi vi er redde for at de skal falle ut.

Det skal sies at designet til AirPods, i likhet med mange andre av Apples design, har blitt ikonisk, og mange vil også påstå at de bidro til å popularisere denne produktkategorien. Det er kanskje også god nok grunn til å beholde designet fremfor å endre det.

Bilde: TechRadar

Funksjoner og ytelse

Det store trekkplasteret til andre generasjons AirPods er forbedret tilkobling, og det skal være den nye H1-brikken (som erstatter den gamle W1-brikken) som er årsaken til det.

Oppkobling gikk ganske fort med forrige generasjon også, men det går merkbart fortere med den nye utgaven. Bruker du iPhone vil det dukker opp spørsmål på skjermen om du vil koble til så fort du åpner ladeetuiet, og du får samtidig informasjon om batterinivå for både proppene og etuiet.

Den nye H1-brikken bringer også med seg støtte for håndfri tilgang til Siri. Det betyr at du kan bruke stemmeassistenten til å ringe, bytte låt og mer – altså alt Siri kan gjøre – kun ved å snakke til proppene. På den måten slipper du å finne frem telefonen.

Vår opplevelse var at dette fungerte ganske bra, og den innebygde mikrofonen gjorde en god jobb med å plukke opp stemmen vår selv i støyende omgivelser.

Bilde: TechRadar

Hvis du foretrekker den gamle tilnærmingen, kan du velge at Siri skal aktiveres når du dobbeltrykker på utsiden av proppene. Går du til AirPods i Bluetooth-innstillingene på telefonen, får du også mulighet til å justere hva berøringskontrollene skal gjøre, og du kan også deaktivere dem helt.

Vi gjennomførte det meste av testingen vår med en iPhone SE, men vi testet dem også med en Huawei Mate 20. Der får du naturlig nok ikke den automatiske parringen du får med iPhone, men Bluetooth-tilkoblingen gikk likevel ganske raskt. Det eneste du må gjøre er å holde nede Bluetooth-knappen på baksiden av etuiet, så dukker enheten opp i Blueooth-innstillingene.

Apple sier at H1-brikken lar deg bytte mellom aktive enheter dobbelt så fort som før, at de videresender samtaler fra telefonen 50 prosent raskere, og at de gir seg 30 prosent lavere forsinkelse ved spilling.

Vår testing med iOS-spill viste i hvert fall ingen tegn til problemer med forsinkelse, og samtaler fungerte stor sett godt.

Bilde: TechRadar

Når det kommer til lydkvalitet, er ingenting endret fra forrige generasjon. De leverer godt med volum, men både diskant- og bassgjengivelsen kunne vært bedre.

Et godt eksempel er Joanna Newsoms «Sawdust and Diamonds», der vi ble imponert av klarheten til vokalen, men litt skuffet over den svake bassgjengivelsen og den tidvis skarpe diskanten.

Det samme problemet opplevde vi med Al Greens «Let’s Stay Together». Vokalen låter detaljert og fin, men de kraftige blåseinstrumentene tok for mye av oppmerksomheten til andre elementer.

Med Radioheads «No Suprises», var opplevelsen derimot litt bedre. Den forsiktige akustiske gitaren har en varm og detaljrik klang, mens klokkespillet klinger vakkert over perkusjonen. Igjen klinger også vokalen fint, men AirPods klarer ikke å yte bassenklangen rettferdighet.

Akkurat som første generasjons AirPods låter altså mellomtonen flott, mens bassen er mangelfull og høyfrekvente lyder kan bli litt skarpe.

Bilde: TechRadar

Konklusjon

Utover det trådløse ladeetuiet (som koster ekstra), byr ikke nye AirPods på de helt store forbedringene sammenlignet med forgjengeren.

Parring går fortere, håndfri Siri er nyttig, og mange vil sette pris på muligheten til å lade dem trådløst, men Apple har ikke gjort noe med problemene knyttet til design og lyd.

I stedet har selskapet forbedret de aspektene som allerede var ganske gode.

Selv om den trådløse ladingen fungerer fint, gjør den ekstra kostnaden at AirPods blir et dyrere alternativ enn mange av konkurrentene. Samsung Galaxy Buds kommer på sin side også med trådløs lading, men til en lavere pris.

Hvis dine gamle AirPods er modne for utbytting bør du absolutt kjøpe den nye utgaven fremfor et nytt par av de gamle, ikke minst siden de koster det samme så lenge du ikke velger det trådløse ladeetuiet.

Skal du kjøpe helt trådløse ørepropper for første gang er også AirPods (2019) verdt en titt, og spesielt hvis du har en iPhone.

Har du derimot et par fungerende AirPods fra før, så er ikke den nye versjonen verdt en oppgradering.