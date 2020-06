Test: Acer Swift 3 (2020)

Når det kommer til budsjett-laptoper så skal man vanligvis ikke ha for høye forhåpninger, men i og med at Acer Swift 3 har levert glimrende tidligere så er forventningene likevel høye – og de innfris heldigvis.

Mens maskiner som Dell XPS 13 er blant de aller råeste på markedet, så henger faktisk ikke Acer Swift 3 så altfor langt bak når det kommer til ytelse, og du får sistnevnte for halve prisen av førstnevnte.

Den har noen av de samme problemene som tidligere modeller, inkludert de svake nedovervendte høyttalerne, men ytelsen og batterilevetiden har blitt enda bedre enn sist.

Dermed er Acer Swift 3 helt klart blant våre førstevalg for alle som vil ha portabiliteten og ytelsen til en ultrabook, uten å bruke enormt med penger.

Pris og tilgjengelighet

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene til Acer Swift 3 (2020) som vi fikk tilsendt til test: CPU: Intel Core i5-1035G1 (quad-core, 6MB Intel Smart Cache, opptil 3,6 GHz)

Grafikk: Intel UHD Graphics

RAM: 8 GB DDR4 (2667 MHz)

Skjerm: 14 tommer FHD 1080p IPS

Lagring: 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD

Porter: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, USB-C (Thunderbolt 3), HDMI

Tilkoblinger: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0

Kamera: 720p

Vekt: 1,2 kg

Mål: 32 x 21,59 x 1,5 cm (B x H x D)

Acer Swift 3 (2020) er ikke tilgjengelig i norske butikker i nøyaktig den konfigurasjonen vi har testet, men en tilsvarende variant med 1 TB SSD er mulig å få kjøpt for så lite som 9300 kroner.

Dette er også den rimeligste man får kjøpt i Norge, og derfra stiger prisen for ulike konfigurasjoner opp til en variant med Core i7 1065G7-prosessor, 16 GB RAM, 1 TB lagring og høyere skjermoppløsning.

Design

Acer fortsetter å satse på det samme minimalistiske designspråket med årets Acer Swift 3. De henter helt klart inspirasjon fra Apple MacBook Air, og det tynne og lette aluminiumschassiset vil virke kjent for alle som har kjennskap til tidligere Acer Swift 3-modeller.

Den matte sølvoverflaten med blank Acer-logo på lokket er det meste «flashy» med denne maskinen, og for mange er det helt perfekt. Personligheten kan du heller stå for selv.

Swift 3 måler 32 x 21,59 x 1,5 cm og veier 1,2 kg, og den er utrolig lett og portabel uten å kjennes skjør. Vi opplevde faktisk i løpet av testingen vår at katten ble nysgjerrig på strømforsyningen med det resultat at hele laptopen falt fra skrivebordet og ned på gulvet, men det første ikke til en eneste synlig eller merkbar skade på maskinen.

Slik testing er selvfølgelig ikke å anbefale, men det er i hvert fall greit å vite at du kan føle deg ganske trygg på at Acer Swift 3 tåler å brukes ute i den virkelige verden.

Under lokket sitter det et imponerende responsivt tastatur med chiclet-taster og en fingeravtrykkleser med Windows Hello-støtte. Noen vil kanskje oppleve tastaturet som litt trangt, men vi synes tastene har en grei avstand og vi setter pris på den myke bakbelysningen.

Berøringsflaten har også en god størrelse og responsiv følelse, og vi opplevde også at den fungerte helt greit til noen runder med Stellaris og Civilization VI, men skal du gjøre noe mer krevende enn det så bør du nok koble til en mus.

Når det kommer til porter er Swift 3 fylt opp med en USB 2.0-port, en USB 3.0-port, en USB-C-port med Thunderbolt 2-støtte, en HDMI-port og hodetelefone/mikrofon-port. Du får ikke minnekortleser, men det er ganske typisk for dagens ultrabooker, og ikke noe vi hadde forventet å finne i denne maskinen.

Swift 3 har en 14-tommer skjerm med Full HD-oppløsning, og selv om den ikke er den skarpeste på markedet så vil den være god nok for de flestes bruk. Film i HD så i hvert fall veldig bra ut under de fleste forhold, med unntak av direkte sollys.

Skjermkantene på sidene og toppene er ikke de tynneste vi har sett, men de er heller ikke de tykkeste. Kanten under skjermen er derimot tykk, men ikke så mye at det er spesielt ille.

Når det kommer til webkameraet og den innebygde mikrofonen så er de begge funksjonelle, men ikke stort er enn det. Ingen av dem er gode noe til Twitch-strømming, profesjonell YouTube-produksjon eller lignende, men de fungerer greit til videokonferanser over Zoom eller Skype.

Ytelse

Ytelsestester Her er du hvordan Acer Swift 3 (2020) i våre ytelsestester: 3DMark: Sky Diver: 6054; Fire Strike: 1614; Time Spy: 530

Cinebench R20 Multi-core: 1140; Single Core: 395

GeekBench 5 Multi-core: 3164; Single Core 1113

PCMark 10 (Home Test): 3532 poeng

PCMark 10 Battery Life: 7 timer og 25 minutter

Battery Life (Techradars filmtest): 7 timer og 6 minutter

Etter å kjørt Acer Swift 3 gjennom vårt vanlige utvalg av ytelsestester for CPU, GPU og batteri, så kan vi slå fast at vi ser betydelige forbedringer fra forrige modell.

Når det kommer til videoavspilling og vanlig bruk, er det lite å klage på med Acer Swift 3. Det gikk helt fint å kjøre Chrome med over 20 faner åpne, selv når en av fanene viste en nettbasert forelesning mens en annen hadde en aktiv Slack-kanal gående.

Vi opplevde at maskinen fikk litt problemer når flere faner med mye reklame var aktive samtidig, men det samme kan også sies for de fleste andre laptoper.

2020-utgaven av Acer Swift 3 taklet også litt lett gaming helt greit, og i et spill som Stellaris klarte den seg helt fint store deler av veien. Det skal sies at når man nærmer seg slutten og maskinen må takle over 200 små og store romskip som skyter lasere og fusjonstorpedoer, så begynner viftene å slå kraftig inn og man merker at maskinen blir mindre responsiv, men det må kunne sies å være forståelig.

Vi opplevde også at vår Swift 3 taklet medieproduksjon overraskende godt til å være en laptop med 8 GB RAM. Arbeid i Photoshop med 10-12 prosjekter åpne fungerte for eksempel helt fint.

Batterilevetid

Den største forbedringen vi ser fra fjorårets Acer Swift 3 er batterilevetiden. Vår vanlige videotest der vi spiller av et 1080p-klipp på repeat ga riktig nok omtrent samme resultat som med fjorårets modell (7 timer og 6 minutter), men PC Mark 10s batteritest ga oss 6 timer og 12 minutter i ytelsesmodus og hele 8 timer i batterisparingsmodus. Det må kunne sies å være bra, når fjorårets modell bare klarte 4 timer og 6 minutter.

Når det kommer til kjøling så opplevde vi at Swift 3 klarer seg bra og den blir sjeldent merkbart varm selv under tung last. Viftene virker også veldig effektive, og de holder et lavt lydnivå selv når de jobber ganske hardt.

Den varmeste delen av laptopen er typisk i bakkant på undersiden der batteriet sitter, og det kan være du vil merke at varmen hvis du sitter med maskinen på fangen og jobber med videoredigering eller spiller et spill, men selv da blir den ikke ubehagelig varm.

Det Swift 3 kommer til kort, er når det gjelder høyttalerne. Lyden er tynn og har nesten ikke bass, og det betyr at alt som spilles av låter flatt og kjedelig. Lyden fungerer greit nok til en og annen YouTube-video, men skal du se film eller ha skikkelig glede av musikken du hører på så bør du bruke et par gode hodetelefoner i stedet.

Husk også at i og med at høyttalerne sitter på undersiden, så er du også avhengig av å ha den på et flatt underlag for at lyden i det hele tatt skal bli brukbar. Bruker du Swift 3 i senga så risikerer du dermed å dempe diskanten også, og da blir det ikke mye lyd igjen. Dette har vært et problem med mange laptoper og igjennom tidene, og det gjelder for Acer Swift 3.

Kjøp den hvis ...

... du ikke vil betale i dyre dommer for en av konkurrentene

Ultrabooker har lenge vært å regne som premium-maskiner, og Acer Swift 3 sikter mot å være en Ultrabook som er mer tilgjengelig for massene. Det klarer den også med glans.

... du er på jakt etter en ultralett laptop

De kompakte dimensjonene og den lave vekten gjør Acer Swift 3 til en av de mest portable laptopene på markedet. Dermed er den perfekt for studenter, og for frilansere som alltid er på farten.

... du vil ha en laptop med minimalistisk design

Den er ikke like raffinert som MacBook Air, men Acer Swift 3 er likevel til forveksling ganske lik om du ikke ser for nøye etter.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha en laptop som takler krevende gaming

Vi vil alltid ha ha alt i en pakke når det kommer til teknologiprodukter, men det er viktig å huske på hva Acer Swift 3 IKKE er. Trenger du en laptop som fungerer til mer enn lett gaming, så må du lete andre steder.

... du er opptatt av lydkvalitet

Det er ikke til å komme unna at lyden i Acer Swift 3 skuffer. Den leverer det som trengs til daglig arbeid, men hvis du skal ha på musikk mens du vasker huset så må du definitivt ha noe kraftigere.