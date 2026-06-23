Apple skal angivelig lansere seks nye iPhone-modeller, to nye wearables med mer i deres «største produktår» noensinne – her er hele listen

2027 kan bli Apples «største produktår» noensinne

Ifølge Apple-insider Mark Gurman

Potensielle nye produkter inkluderer iPhone 20 Pro-serien, iPhone Ultra 2, iPhone Air 2, Apple Glasses med mer

2026 tegner til å bli et stort år for Apple, spesielt siden vi sannsynligvis vil se selskapets første brettbare telefon i form av iPhone Ultra. Men neste år kan bli enda større – det kan faktisk bli Apples «største produktår» noensinne.

Dette ifølge den kjente Apple-leakeren Mark Gurman, som snakket med TBPN (via 9to5Mac), hvor han også nevnte mye av det som sannsynligvis vil komme i 2027.

Nedenfor har vi samlet disse ventede produktene og andre potensielle lanseringer som alle kan bidra til at det blir et stort år for Apple.

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1. iPhone 18

iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Phone 18 kan bli et av de første Apple-produktene vi ser neste år, og rykter tyder på at den kan lanseres i eller rundt mars.

Dette vil i så fall være et avvik fra Apples tradisjonelle lanseringsplan, ettersom vanlige iPhone-modeller tidligere har blitt avduket i september. I år kan imidlertid bare iPhone 18 Pro-serien og iPhone Ultra lanseres i september.

Uansett vil iPhone 18 sannsynligvis være utstyrt med en ny A20-brikke. Ifølge lekkasjer kan modellen også få 12 GB RAM for å håndtere AI-funksjoner bedre.

Telefonen kan også få et nytt 24 MP selfie-kamera og en mindre Dynamic Island enn iPhone 17. Samtidig sies det at den vil få en forenklet kamerakontrollknapp som mangler en kapasitiv sensor, noe som kan bidra til å holde kostnadene nede.

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2. iPhone 18e

iPhone 17e (Image credit: Jacob Krol/Future)

Phone 18e lanseres sannsynligvis sammen med iPhone 18, og vil sannsynligvis bli neste års billigste iPhone-modell.

Denne modellen kan få en mindre skjerm enn iPhone 18 og bare 8 GB RAM i henhold til informasjonen vi har snappet opp så langt, men den kan fortsatt bli utstyrt med en A20-brikke, som sannsynligvis vil bli den største oppgraderingen i forhold til forgjengeren.

3. iPhone Air 2

iPhone Air (Image credit: Jacob Krol/Future)

Nå kommer vi til et av de mer spennende produktene for 2027, ettersom Apple angivelig også planlegger å lansere en etterfølger til iPhone Air neste år. Den kan også komme i mars, og rapporter tyder på at den vil få et andre kamera på baksiden og forbedret batteritid – og dermed bøte på to av de største svakhetene ved den første modellen.

4. iPhone 20 Pro-serien

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

iPhone 20 Pro og iPhone 20 Pro Max ventes også å lanseres neste år. Ja, 20, ikke 19, ettersom Apple angivelig hopper over tallet 19 for å sammenfalle med iPhones 20-årsjubileum.

Og det er ikke bare navnet som får ekstra oppmerksomhet – dette kan bli Apples mest spennende telefoner på flere år. Rykter peker mot et nytt design, potensielt med solid-state-knapper og en skjerm med avrundede kanter på alle fire sider.

Det er også mulig at iPhone 20 Pro vil ha et helglassdesign, og den kan også være utstyrt med et selfiekamera under skjermen – selv om den funksjonen potensielt kan være klar for iPhone 18 Pro.

Uansett er det overordnede bildet fra ryktene at Apple planlegger å satse stort på iPhone 20 Pro-serien, noe som kan gjøre det verdt ventetiden – selv om telefonene sannsynligvis ikke lanseres før september 2027.

5. iPhone Ultra 2

Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

iPhone Ultra 2 kan også lanseres i september 2027, men det er vanskelig å vite nøyaktig hva man kan vente av modellen, med tanke på at den første generasjonen ikke engang er lansert ennå.

Denne brettbare telefonen vil sannsynligvis bli kraftigere enn den første iPhone Ultra. Apple kan også benytte anledningen til å gjøre andre forbedringer, som bedre kameraer eller et tynnere design.