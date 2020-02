Din Fitbit kan snart få mulighet til å måle oksygenmetningen i blodet ditt

En rekke Fitbit-modeller har i en en årrekke inkludert en SpO2-måler som kan måle oksygennivået i blodet ditt og dermed oppdage uregelmessigheter i søvnen din, men det er først nå selskapet har begynt å aktivere funksjonen.

Fitbit Ionic var først ute, men det viser seg altså at også Charge 3, Versa, Versa 2 og Versa Lite inneholder denne sensoren.

I løpet av 2020 har mange brukere begynte å se en måling på «Estimated Oxygen Variation».

Denne funksjonen ble i utgangspunktet bare rullet ut til en liten prosentandel av Fitbit-brukere, men nå har selskapet begynte å slippe den til flere. Hvis du ikke har fått den ennå, så bør den altså dukke opp snart.

Sensorene på baksiden av enheten måler altså oksygenmetningen i blodet, og appen forklarer at «det er normalt at oksygenmetningen varierer, men at store variasjoner kan være et tegn på pusteproblemer». 95-100 prosent oksygen i blodet regnes som normalt mens vi sover, men hvis nivået faller under dette så kan du har et problem som for eksempel søvnapné.

Mange som har denne tilstanden er ikke klar over det. Det er anslått at 22 millioner amerikanere har dette, og det betyr kort sagt at man strever med å puste mens man sover. Ofte kan det utarte seg som høylytt snorking avbrutt av plutselige og voldsomme innpust mens kroppen prøver å ta inn nok oksygen.

Det virker som Fitbit ennå ikke har fått på plass en godkjennelse fra det amerikanske legemiddelverket FDA, men de håper å få det på plass snart. Det betyr at appen kan vise deg når oksygennivået ditt er bekymringsverdig lavt, men Fitbit kan ikke bekrefte tilstanden med medisinsk nøyaktighet ennå.

Har du fått funksjonen og opplever at appen forteller deg at oksygennivået ditt er lavt, vil vi nok uansett anbefale deg å ta en tur til legen for å være på den sikre siden.

Kilde: Android Police