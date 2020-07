Xbox Series X skulle opprinnelig lanseres langt tidligere – hvorfor ble den utsatt?

Vi har visst en stund at Microsofts Xbox Series X skal lanseres før jul i 2020 (en gang mellom starten av oktober og slutten av desember), men nå viser det seg at dette ikke var den opprinnelige planen.



Ifølge Brad Sams (som skriver for Thurrott), en kjent industri-insider når det gjelder Microsoft-nyheter, var den opprinnelige lanseringsdatoen for Xbox Series X en gang sent i august, men ble til syvende og sist torpedert av COVID-19-utbruddet.



Hvis Microsoft hadde gitt ut Xbox Series X på sommeren kunne dette ha endt opp som et tydelig brudd ikke bare i hvordan Microsoft lanserer konsoller, men også hvordan konsoller blir lansert generelt. Historisk sett pleier konsollmaskinvare å bli lansert i november (selv om Nintendo ikke fulgte denne trenden når de lanserte Nintendo Switch i mars.)

COVID-19 påvirket dog ikke bare Xbox Series X-lanseringen. Microsofts etterlengtede Xbox Series S (Project Lockhart), som det lenge har gått rykter om, har også blitt påvirket av pandemien, og skulle etter sigende ha blitt lansert etter Xbox Series X enten i oktober eller november. Xbox Series S kommer til å bli en billigere og noe mindre kraftig variant av Xbox Series X, men Microsoft har foreløpig ikke bekreftet dens eksistens, på tross av haugevis av lekkasjer.

Et skår i gleden

Det ville ha vært interessant å se om det å ha kommet Sony i forkjøpet ville ha gitt Microsoft et forsprang på sikt, selv om det kun ville ha vært noen skarve måneder mellom konsollene. Den opprinnelige timingen på lanseringen av Xbox Series S kan tyde på at Microsoft hadde lyst til å gi Sonys PlayStation 5 hard konkurranse på pris, gitt at lanseringene ville ha ligget såpass tett opptil hverandre.



Dessverre (for både Microsoft og alle oss andre) har COVID-19 vist seg å være seiglivet, noe som betyr at vi ikke kommer til å kunne kose oss med Xbox Series X i august. Vi må istedenfor smøre oss med tålmodighet og vente på Microsofts nestegenerasjonskonsoll, og håpe at det ikke kommer noen forsinkelser i siste liten frem mot juletider. Forhåpentligvis kommer vi til å få en hel del mer informasjon om Xbox Series X under Xbox' juli-evenement, der Microsoft skal vise frem egenproduserte spill som «Halo Infinite» og «Senua's Saga: Hellblade 2».