Spesifikasjonene til Xbox Series X er avslørt

Microsoft har nå avslørt alle detaljene rundt spesifikasjonene til Xbox Series X, og det er ingen tvil om at den vil bli en sprek konsoll.

Det er folk fra Digital Foundry som har fått mulighet til å se nærmere på maskinvaren, og de har skrevet en inngående artikkel om hva som befinner seg på innsiden.

De skriver at de er overbevist om at Xbox Series X blir dobbelt så sprek som Xbox One i praksis.

Spesifikasjonene til Xbox Series X

Digital Foundy går i detalj om alle spesifikasjonene, men her de viktigste du må vite om:

CPU: 8x Zen 2-kjerner på 3,8 GHz (3,6 GHz med SMT) 7 nm

8x Zen 2-kjerner på 3,8 GHz (3,6 GHz med SMT) 7 nm GPU: 12 TFLOPs, 52 Compute Unites på 1825 GHz, Spesialtilpasset RDNA 2

12 TFLOPs, 52 Compute Unites på 1825 GHz, Spesialtilpasset RDNA 2 Minne: 16 GB GDDR6

16 GB GDDR6 Lagring: 1 TB spesialbygget NVMe SSD

1 TB spesialbygget NVMe SSD Optisk drev: 4K UHD Blu-ray

Artikkelen til Digital Foundry inneholder mye teknisk språk (og den fremstår i tillegg tidvis som en pressemelding direkte fra Microsoft), så vi skal ta for oss hva noen av disse spesifikasjonene innebærer.

(Image credit: Phil Spencer/@XboxP3)

Xbox Series X prosessor og grafikk

Digital Foundry så en uoptimalisert utgave av Gears 5 kjørende på en Xbox Series X med grafikk som vil tilsvare «ultra»-innstillinger på en PC, og spillet er i tillegg utstyrt med forbedrede skygger og ray tracing. På Xbox One X kjørte filmsekvensene i dette spillet i 30 fps, men Digital Foundry forteller at spillet de så kjørte feilfritt på 60 fps. I og med at dette er en tidlig utgave, burde resultatet ved lansering bare være enda bedre.

Som ventet er prosessoren til Xbox Series X bygget inn i en spesiallaget systembrikke, som gjør nytte av TSMCs 7 nm-prosess. Dette er viktig fordi en brikke er mer effektiv jo mindre den er, og det betyr mer ytelse med mindre varme.

Prosessoren er en spesialtilpasset AMD Zen 2-brikke med 8 kjerner og 16 tråder, og med en topphastighet på 3,8 GHz og en grunnhastighet på 3,6 GHz.

Digital Foundry avslører også at disse frekvensene ikke er helt låst, noe som peker mot at Xbox Series X kan justere ytelsen til CPU-en basert på oppgaver og varmeproduksjon.

Det avsløres også at GPU-en er en spesiallaget brikke med 12 teraflops, og den har 3328 shadere knyttet til 52 compute units, og den kjører på 1825 MHz. Interessant nok har ikke GPU-en en boosthastighet, og den vil dermed alltid kjøre på samme frekvens.

Den bruker AMDs RDNA 2-arkitektur, og byr på ray tracing og fotorealistisk lys.

Hva betyr det i praksis? Det kan virke som Xbox Series X har den grafiske ytelsen til en gaming-PC med et Nvidia RTX 2080-kort. Den blir altså en veldig sprek maskin, men den vil ikke nødvendigvis kunne holde følge med de sprekeste gaming-PC-ene.

Systemminne

Xbox Series X får også 16 GB GDDR6-minne, en oppgradering fra Xbox One Xs 12 GB GDDR5.

Alt dette minnet blir imidlertid ikke brukt til spill. De får nemlig 13,5 GB totalt der 10 GB går til grafikk mens 3,5 GB år til vanlig minne, og de resterende 2,5 GB-ene holdes av til operativsystemet.

Det raskere GDDR6-minnet bør også bidra til et kraftig hopp i ytelse, og det i kombinasjon med en superrask NVMe SSD, burde sikre at Xbox Series X føles veldig sprek i bruk.

Det er fortsatt spørsmål knyttett til hva slags ytelse vi kan forvente av Xbox Series X, men dette er det beste innblikket vi har fått hittil. Sony har på sin side holdt kortene tett til brystet når det gjelder PS5, men nå som Microsoft har lettet på sløret (noe som tyder på at de føler seg trygge på at de har overtaket) så kan det være at Sony ikke ligger langt etter.

Artikkelen til Digital Foundy er verdt en titt, å vi skal også holde deg oppdatert videre på alt som dukker opp av nyheter om de kommende konsollene.